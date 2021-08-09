Зачем «танкисту» «золотой парашют»? В Кирове вынесен приговор экс-директору АТП

2 августа вынесен приговор бывшему директору АО «Автотранспортное предприятие» (АТП) Николаю Дубровину.

Как сообщили в областном следственном управлении, он признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Получение взятки» и двух преступлений по статье «Коммерческий подкуп». На основании собранных доказательств и с учетом мнения государственных обвинителей прокуратуры Кировской области, суд назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,5 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Еще один из «Быковского призыва»

Напомним, экс-директор АТП был одним из главных фигурантов в так называемом деле о «печном топливе», которое приобреталось для городского общественного транспорта по завышенным ценам и не соответствовало требованиям безопасности. Автобусы, заправленные этим топливом, нещадно чадили на городских улицах, а двигатели раньше времени выходили из строя. Бытовало и второе название этого топлива - «танковое», как явный намек на одного из подозреваемых в организации всей этой аферы - бывшего танкиста, эксгенерала и экс-главу областного центра Владимира Быкова.

«ВК» уже писал (статья «И всё-таки Быков? Приговор Чичибабину», №18 за 30 апреля 2021 г.), что с приходом Быкова на должность главы областного центра многие высокие должности в городской администрации заняли бывшие армейцы. Так, в военной форме по большим праздникам любили покрасоваться фигуранты дела «Электронного проездного», уже осужденный экс-директор Анатолий Ганьба и еще ожидающий своего приговора бывший депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин. Подполковничьи погоны до своей отставки носил так же осужденный по этому делу бывший начальник отдела транспорта администрации областного центра Олег Чичибабин.

Николай Дубровин - еще один бывший офицер так называемого быковского призыва. Самые значительные должности в послужном списке отставного полковника - военный комиссар Слободского и заместитель областного военкома, начальник мобилизационного отдела. Заметим, что военный комиссариат региона возглавлял как раз ставший затем главой города Кирова Владимир Быков.

Действия «в интересах»

Комментируя вынесенный Дубровину приговор, в следственном комитете сообщили следующее:

«Установлено, что в период с 2013 по 2017 года Николай Дубровин, занимающий должности заместителя генерального директора и генерального директора АТП незаконно получил от Дмитрия Никулина, на тот момент являвшегося депутатом кировской городской думы, коммерческий подкуп в общей сумме более 1,7 миллиона рублей, и взятку в размере 2,9 миллиона рублей.

Денежные средства предназначались за совершение им действий в интересах бывшего депутата Кировской городской Думы Дмитрия Никулина, компании ООО «Электронный проездной» и МБУ «Центральная диспетчерская служба», связанных с заключением сделок о приобретении АО «АТП» у подконтрольных Дмитрию Никулину организаций товаров и услуг, в том числе навигационного оборудования и различного программного обеспечения.

Также в указанный период обвиняемый получил коммерческий подкуп от представителя коммерческих организаций Вадима Нелюбина в общей сумме 800 тысяч рублей и взятку в общей сумме 1,8 миллионов рублей за совершение действий в интересах Нелюбина и представляемых им ООО «Промбытсервис» и ООО «Типография «Вятка». В частности, за закупку АО «АТП» дизельного топлива именно у подконтрольных Нелюбину организаций, за заключение дополнительных соглашений о значительном увеличении стоимости на приобретаемое топливо, за приемку топлива без проведения проверок качества, что позволило осуществлять поставки в адрес «АТП» некачественного топлива, а также более дешевого печного вместо дизельного».

В «особом порядке»

Очевидно, что большим подспорьем следствию в изобличении Дубровина стали показания Олега Чичибабина.

Кстати, и задержаны они были в один день - 30 мая 2019 года, о чем тогда сообщили в УФСБ по Кировской области. В дальнейшем Чичибабин заключил досудебное соглашение - «сделку со следствием», то есть начал деятельно и активно содействовать ему. В силу этого, его дело слушалось в особом порядке.

На одном из судебных заседаний государственный обвинитель дословно зачитал показания Олега Чичибабина, данные во время допросов у следователя и во время очных ставок.

Как рассказал Чичибабин, в 2014 году кировчане начали жаловаться на чёрный дым и запах гари, которые выбрасывали городские автобусы. Этому предшествовала его беседа с Быковым, который сообщил, что в «АТП» появится новый поставщик - компания «Промбытсервис», но заверил, что топливо у него будет нормальное, поэтому проверок на предприятии проводить не нужно.

Граждане писали в мэрию жалобы, а они в то же время поступали в отдел транспорта, возглавляемый Чичибабиным. Его сотрудники работали с такими заявлениями в «особом порядке»: направляли запросы в АТП и на их основе писали отписки на каждое. «Никаких проверок по данным заявкам не было», - зачитала показания Чичибабина гособвинитель. При этом, согласно материалам дела, за нарушение нормативов выброса газов перевозчики получали административные штрафы.

«Парашют» пришлось вернуть

Дело о печном топливе было возбуждено в апреле 2017 года, и вначале только в отношении заместителя Дубровина Анатолия Криволапова.

Как пояснил 26 октября 2017 года на заседании комиссии по ЖКХ, транспорту, экологии и жизнеобеспечению кировской гордумы сам тогда еще гендиректор АТП, «он за это не в ответе», так как конкурсную документацию по закупке дизтоплива не готовил, а лишь подписывал.

При этом с чего-то вдруг выдал информацию о том, то закупаемые АТП нефтепродукты соответствуют марке «дизтопливо ГОСТ 305-82». Как оказалось, такое дизтопливо использовалось для военной и сельскохозяйственной техники, дизельных судов и грузовых автомобилей старого образца. Из-за своего низкого класса экологичности (К2) оно с 2015 года запрещено к обращению на территории РФ.

На фоне продолжающегося следствия, в апреле 2018 года Николай Дубровин покинул должность руководителя АТП. А в сентябре того же года контрольно-счетная палата города Кирова представила доклад о нарушениях, выявленных в АТП. Одним из них стал так называемый «золотой парашют» Дубровина. Оказалось, что при увольнении Дубровин выписал сам себе компенсацию за досрочное расторжение трудового договора размером 467 тысяч рублей, то есть сумму, превышающую его зарплату в шесть раз.

Как сообщили представители КСП города, дело о «золотом парашюте» ушло в суд, который взыскал с него полную сумму незаконно полученной компенсации.

Вместо послесловия

Напомним, в мае 2019 года Николай Дубровин был задержан сотрудниками УФСБ. 28 июля 2021 года суд вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет в колонии строго режима и штрафа в размере 7,5 миллиона рублей (приговор в законную силу не вступил).

Бывший заместитель Дубровина Анатолий Криволапов ранее был осужден на три года лишения свободы за мошенничество. В настоящее время он уже вышел на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение) и продолжает выплачивать предприятию денежную компенсацию в размере 24 миллионов рублей.

Своеобразно прокомментировал ситуацию в своем телеграмм-канале нынешний руководитель АТП Денис Пырлог: «Как говорят близкие бывшего генерального директора АТП Дубровина Н.И., ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет... Бывший заместитель Дубровина по АТП Криволапов, например, уже гуляет на свободе. Народная мудрость: раньше сознаешься в содеянном, раньше выйдешь! А самое идеальное - вообще не воровать!»

Роман ПЕРМИНОВ.