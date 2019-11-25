Есть ли усы у «неустановленного лица»? В Кирове идет суд по делу «Электронного проездного»

20 ноября в Первомайском районном суде города Кирова состоялось первое заседание по уголовному делу о хищениях в компании «Электронный проездной». Заседание вел судья Андрей Щелчков. Именно он вынес обвинительное заключение по делу парка Победы, в результате чего предприниматель Леонид Яфаркин оказался за решеткой на шесть лет.

Напомним, что обвиняемыми по делу «Электронного проездного» выступают экс-депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин, экс-директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев, экс-директор ООО «Электронный проездной» Анатолий Ганьба и экс-начальник отдела транспорта управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова Олег Чичибабин.

По ранее опубликованной версии следствия, с 2012 по 2013 год обвиняемые, находясь в сговоре, решили брать по 4 процента с каждой транзакции по картам в рамках программы «Мама, я пришел» якобы на развитие проекта. Однако оборудование работало, средств на улучшение программы не требовалось. Дмитрий Никулин легализовывал денежные средства и распределял их между соучастниками.

На прошедшем судебном заседании государственное обвинение представило окончательную версию преступления. В нем уже не в первый раз (вспомним дело Яфаркина) указывается, что организатором преступного сообщества выступает некое неустановленное лицо. Сделан намек на то, что это «некто из органов исполнительной власти в администрации города Кирова».

Как заявил прокурор, «неустановленное лицо решило создать преступную группу для незаконного хищения денег, а также привлекло лица для реализации задуманного». Далее это оно распределило обязанности внутри группировки. «Никулин реализует разработанные способы преступления и привлекает новых участников. Занимается распределением денежных средств между участниками преступной группы».

И еще одна крайне пикантная подробность: как следует из слов обвинителя, единственным каналом связи между членами ОПГ и организатором дела был Дмитрий Никулин. Через него шли не только указания «неустановленного (и, как полагают многие, усатого) лица», но и денежные потоки.

Как огласил прокурор, «преступная группа, включающая в себя неустановленное лицо, Никулина, Рыболовлева и Ганьбу, украла у ООО «Электронный проездной» 19,5 миллиона рублей». В целом же с учетом всех преступных эпизодов было похищено не менее 34 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе заседания, все четверо участников ОПГ - Дмитрий Никулин, Анатолий Ганьба, Александр Рыболовлев и Олег Чичибабин - заключили сделку со следствием и свою вину признали полностью.

Когда озвучивались условия досудебного соглашения обвиняемых со стороной обвинения, прозвучала фамилия Быкова. Однако, о каком именно Быкове идет речь, уточнено не было. Хотя все и так догадались - о каком.

Суд продолжит рассмотрение дела 29 ноября и 9 декабря, а «Вятский край» будет информировать читателей об интересных поворотах и подробностях следующих заседаний.

Иван ТРОФИМОВ

(по материалам прямой трансляции портала «Город Киров.ru»).

Фото: newsler.ru