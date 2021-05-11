И всё-таки Быков? В Кирове по делу "Электронного проездного" суд вынес приговор Чичибабину

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дел фигурантов «Электронного проездного». Уже вынесены обвинительные приговоры бывшему директору МБУ «ЦДС» Александру Рыболовлеву (три года и один месяц колонии общего режима) и бывшему директору ООО «Электронный проездной» Анатолию Ганьбе (два года и девять месяцев колонии общего режима). Слушания по делу бывшего депутата Кировской городской думы Дмитрия Никулина продолжаются.

22 апреля суд вынес приговор бывшему начальнику отдела транспорта администрации г. Кирова Олегу Чичибабину.

О начале судебного процесса по делу Чичибабина «ВК» уже подробно рассказывал (№ 14 за 2 апреля 2021 г.). 12 марта он начался, а 29-го числа этого же месяца был прерван из-за отпуска судьи. Слушания возобновились спустя почти месяц - 20 апреля.

«Быковский призыв»

Ни для кого не секрет, что с приходом генерала Быкова на пост главы областного центра многие высокие должности в городской администрации заняли бывшие военные, в том числе фигуранты дела «Электронного проездного». Напомним, в военной форме по большим праздникам любили покрасоваться, например, Дмитрий Никулин и Анатолий Ганьба.

Олег Чичибабин - это еще один бывший офицер так называемого быковского призыва. Рассказывая о воинских заслугах Чичибабина, его адвокат Елена Фарафонова заявила в суде: «У него абсолютно безупречная служба, участвовал в боевых операциях в Чечне, имеет награды».

По нашей информации, Чичибабин познакомился с будущим главой города, когда служил в кировском институте микробиологии Министерства обороны, а Быков занимал пост военного комиссара Кировской области. В отставку Чичибабин вышел с должности командира батальона, в звании подполковника, и через некоторое время возглавил в горадминистрации отдел транспорта. Однако сам Чичибабин на суде изложил иную версию: с Быковым он якобы познакомился в 2010 году, когда искал работу.

«Возражать не стал…»

По словам Чичибабина, после трудоустройства он больше года спокойно работал и ни о каком криминале не слышал. Потом в какой-то момент, по словам подсудимого, к нему подошел Быков и сказал, что нужно поддерживать Никулина (на тот момент - директора ЦДС) во всех проектах, помогать ему, если есть необходимость.

«Быков координировал все действия. Я помогал с субсидией и конкурсами. Никулин координировал ЦДС и «Электронный проездной», Рыболовлев готовил техдокументацию, Ганьба принимал поступившее оборудование. И руководитель КСП Кирова подчинялся непосредственно Быкову, он делал так, чтобы ЦДС никогда не проверяли. Быков сказал, что в материальном плане я не буду обижен», - сообщил Чичибабин на суде.

И действительно, «работа» Чичибабина щедро оплачивалась. По его словам, Никулин передавал ему деньги после заключения контрактов. Каждый раз по 50 - 300 тысяч рублей. При этом деньги передавались как в служебном кабинете бывшего чиновника, так и на парковке у торгового центра, а также в туалете и в лифте администрации города Кирова.

Как следует из оглашённых прокурором показаний, данных Чичибабиным на суде по делу Владимира Быкова, бывший начальник отдела транспорта, когда узнал, что нужно принимать участие в преступной деятельности, возражать не стал, так как был многим обязан Быкову и не хотел потерять работу.

Он четко понимал, что будет нарушать закон, однако считал, что покровительство Быкова поможет ему уйти от ответственности.

Чичибабин также сказал, что Никулин распределял похищенные деньги между сообщниками, однако не было ни слова о том, сколько денег давали Быкову и давали ли вообще. В то же время, как следует из его показаний, оглашённых гособвинителем ранее, по мнению Чичибабина, если бы Быков до сих пор был главой города, хищения продолжались бы по сей день.

«Танковое» топливо

20 апреля, после возвращения судьи из отпуска, из-за чего в слушаниях объявлялся перерыв, на скамью подсудимых вернулся и Олег Чичибабин.

Поскольку дело слушалось в особом порядке, государственный обвинитель продолжил

оглашать письменные материалы. В частности, дословно зачитал показания Чичибабина, данные во время допросов у следователя, во время очных ставок и судебного разбирательства.

Так, по словам Олега Чичибабина, в 2014 году кировчане начали жаловаться на чёрный дым и запах гари, которые выбрасывали городские автобусы. Этому предшествовала его беседа с Быковым, который сообщил, что в АТП появится новый поставщик - компания «Промбытсервис», но заверил, что топливо у него будет нормальное, поэтому проверок на предприятии проводить не нужно.

Граждане писали в мэрию жалобы, которые поступали в отдел транспорта, возглавляемый Чичибабиным. Его сотрудники направляли запросы в АТП и на их основе писали отписки на каждое такое заявление. «Никаких проверок по данным заявкам не было», -зачитала показания Чичибабина гособвинитель. При этом, согласно материалам дела, за нарушение нормативов выброса газов перевозчики получали административные штрафы.

Еще одна деталь. В 2015 году директор АТП Дубровин сказал Чичибабину, что не может вовремя оплатить топливо, и предложил это сделать за счет средств «Электронного проездного». По словам Чичибабина, он согласовал это с Быковым.

Главный бухгалтер АТП, допрошенная по делу Владимира Быкова, рассказала, что в 2015 году у АТП были арестованы все счета и поступающие на них средства уходили исключительно на выплату налогов. Между «Электронным проездным» и АТП был заключён договор, по которому все деньги по транспортным картам пассажиров переводились не АТП, а напрямую «Промбытсервису». Таким образом всего было перечислено порядка 8,7 миллиона рублей.

Точку ставить рано

22 апреля в Первомайском районном суде города Кирова Олегу Чичибабину был вынесен приговор.

Суд признал бывшего начальника отдела транспорта администрации города Кирова виновным по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Чичибабину назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

Также в прокуратуре уточнили, что заявленный по делу гражданский иск муниципального образования «Город Киров» удовлетворен в полном объеме - 6,1 млн. рублей - солидарно с ранее осуждённым Александром Рыболовлевым.

Сам Олег Чичибабин ранее дал такую оценку своим действиям: «Этот поступок меня не красит. Перечеркивает всё то доброе, что было мною достигнуто в предыдущие годы: за военные годы, во время работы на муниципальной службе. Я исключительно раскаиваюсь. И, соответственно, не дожидаясь решения суда, стал возмещать ущерб».

Сообщая о приговоре Чичибабину, в региональном следственном управлении дополнили: «Уголовное дело вероятного организатора преступной схемы и данной организованной группы - бывшего главы города Кирова Владимира Быкова - в настоящее время рассматривается в суде».

Роман Перминов.

(Использована информация bnkirov.ru и newsler.ru.)

Справка «ВК»

В декабре 2019 года Первомайский районный суд вынес приговор по делу о хищениях денег «Электронного проездного». Судья назначил Олегу Чичибабину три года в колонии общего режима и лишил его права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на два года. Анатолия Ганьбу приговорили к трём годам и четырём месяцам лишения свободы, Александра Рыболовлева - к трём годам и семи месяцам, Дмитрия Никулина - к трём с половиной годам.

В феврале 2020 года Кировский областной суд отменил приговор фигурантам дела по «Электронному проездному», вернул дело прокуратуре и постановил освободить обвиняемых из-под стражи.

В марте 2021 года слушания по делу «Электронного проездного» вновь начались в Первомайском районном суде города Кирова.