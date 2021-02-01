Гололёд проверяет на прочность. В Кирове подрядчики ответят рублём за уборку тротуаров

Зима - это всегда экзамен для городских служб. В прошлые годы все жители Кирова могли на конкретных примерах убедиться, к чему приводят отсутствие противогололедной обработки тротуаров и плохая очистка крыш. В этом году тоже всё далеко не так гладко, как всем хотелось бы.

За нынешний осенне-зимний сезон, как сообщили в областном правительстве, за помощью к медикам уже обратилось около 270 человек, пострадавших от гололеда, из них 36 пришлось даже госпитализировать.

В зоне особого риска, по словам врачей, находятся люди старшего возраста. Так, например, недавно 82-летняя кировчанка отправилась с правнуком в продуктовый магазин возле дома и получила тяжелую травму при падении. Женщину до­ставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где ей сделали операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Сейчас пострадавшая чувствует себя лучше и надеется на скорейшее возвращение домой. И это далеко не единственный пример.

Естественно, встает вопрос: знает ли обо всем этом администрация города и какие меры она принимает?

Сразу же скажем: городские чиновники во главе с сити-менеджером Дмитрием Осиповым о ситуации с некачественным содержанием тротуаров знают.

Так, на днях руководитель горадминистрации провел рейд по городским улицам. Особое внимание в ходе него было уделено тем участкам, на которые ранее жаловались кировчане. В частности, Дмитрий Осипов осмот­рел участок улицы Красноармейской - от ул. Карла Маркса до Октябрьского проспекта. Там расположено несколько лечебных учреждений, в том числе детский клинический консультативно-диагностический центр. И, естественно, без замечаний дело не обошлось.

- Необходимо постоянно содержать пешеходную зону в нормативном состоянии - убирать снег по всей ширине тро­туара и обрабатывать поверхность противогололедными материалами, - тут же дал поручение градоначальник. А еще он подчеркнул, что «улицы, где сконцентрированы социальные учреждения, наряду с магис­тральными необходимо включать в список приоритетных для уборки».

Дмитрий Осипов также указал подрядным организациям на необходимость оперативно реагировать на обстановку и не ждать, когда жители начнут писать жалобы.

Впрочем, приказ городского руководства - не единственный стимул, который должен заставить дорожников шевелиться. На днях Ленинский районный суд вынес решение о взыскании с ГДМС (АО «Гордормостстрой») одного миллиона рублей в пользу вдовы 72-летнего пенсионера, который год назад погиб от травмы, полученной в результате падения на гололеде. И такое решение показывает, что активизировалась и система правосудия, которая до этого, к сожалению, порой слишком долго раскачивалась.

Необходимо отметить: данный приговор был вынесен несмотря на то, что ГДМС свою вину не признал. А это означает, что главному городскому подрядчику сегодня дешевле обойдется своевременная уборка и обработка тротуаров, чем уплата всевозможных штрафов и оплата исков.

Иван ТРОФИМОВ.