Точечно или глобально? В Кирове началась подготовка городских служб к паводку-2023

Текут ручьи на радость детворе. А вот для взрослых они скорее проблема. В низких местах вода скапливается, образуя лужицы, лужи и озёра. Ни проехать по ним, ни пройти. Поэтому так важно то, как реагирует на подтопление отдельных участков городской территории местная власть.

В Кирове свою первую весну в качестве главы администрации города встречает Вячеслав Симаков. Ранее он отвечал только за Первомайский район, сегодня - за весь областной центр. Раньше по весне он уделял больше внимания разливу Вятки, сего­дня на повестке дня - подтопление улиц. Готова ли городская власть под его руководством активно бороться с талыми водами? Какие шаги уже сделаны и что ещё предстоит?

Чтобы избежать неожиданностей

В Кирове, где несколько мик­рорайонов находятся в зоне затопления, основной проблемой является готовность всех служб работать в период паводка. Для этого ежегодно, под контролем областной власти, проводятся комплексные учения различных подразделений. В них традиционно участвуют и спасатели, и пожарные, и медики, и газовщики, и электрики, и прочие специалисты. В общем, все, кто по роду службы обязан не допустить ЧП в период разлива реки. Проходит смотр техники, отрабатывается взаимодействие, просчитываются вероятные негативные сценарии и ответ на них.

Прошли такие учения и в этом году, на минувшей неделе.

За многие годы такого рода мероприятия уже стали рутинными. Да и подъем талых вод далеко не всегда столь высокий, чтобы требовалось задействовать все имеющиеся ресурсы.

Отдельно ведётся профилактическая работа с любителями подлёдного лова рыбы. Хотя для некоторой их части разного рода беседы, предупреждения и предостережения - как об стенку горох. Года не проходит, чтобы кто-нибудь из рыбаков не провалился под лёд. Но тут уж ничего поделать нельзя.

Для территориальных управлений городской администрации, в ведении которых находятся зоны подтопления, паводок - также не повод рвать волосы на голове и кричать: «Всё пропало!» Все действия и механизмы давно отработаны. Сколачиваются наплавные тротуары, в центрах местной активности принимаются жалобы горожан, а кому требуется - оказывается материальная помощь.

Другое дело - сам город. О Кирове не случайно говорят, что он стоит на семи холмах. Холмистая местность способствует скоплению воды в низинах. А с учетом того, что кое-где ливневой канализации нет совсем, а в других местах она неисправна или не справляется с водой, то потопы - не редкость. Даже в центре города. Кто не помнит, как прошлым летом после ливня в районе сквера имени 60-летия СССР на улице Карла Маркса утонул легковой автомобиль?

Талая вода тоже способна на такое - если снег с улиц вовремя не вывозить, а ливнёвку не чистить.

Решать проблему точечно

Как на прошлой неделе на планёрке у губернатора Кировской области Александра Соколова доложил глава горадминистрации Вячеслав Симаков, работу по недопущению затоп­ления улиц его подчинённые начали загодя.

Для начала АО «Гордормостстрой» (ГДМС) начало приводить в порядок улицу Московскую, жалобы на подтопление которой стали поступать уже в первый день активного таяния снега. Хотя, как сказал начальник дорожно-строительного участка ГДМС Максим Егоров, подготовка к противопаводковым мероприятиям началась еще две недели назад.

- В низких местах промывались ливневые коммуникации, также с них был убран снег, - детализировал он порядок работы. - Колодцы быстро забиваются грязью, поэтому рабочие проводят дополнительную промывку, чтобы вода на задерживалась на дорогах. Там, где нет ливневой системы, выполняются откачка или отвод воды на газонную часть улицы.

До того как автомобилисты начали жаловаться на лужи на ул. Московской возле жилого комплекса «Метроград», работы по водоотведению были проведены на улицах Комсомольской, Карла Маркса, Проф­союзной, Ленина, Горбачёва, Солнечной, в Хлебозаводском проезде.

Да и на ул. Московской удалось оперативно справиться с проблемой.

- Сейчас рабочие с помощью спецтехники освобождают ливневой колодец от снега и грязи, - сказал Егоров в прошлый понедельник. - Уровень воды начал снижаться. Ситуация находится под контролем.

Слова сотрудника ГДМС подтвердил и Вячеслав Симаков на планёрке у губернатора.

- Мы меняем ситуацию, - заявил он. - В ближайший дорожно-строительный сезон мы должны точечно отработать такие места.

Так же точечно, по мнению главы городской администрации, нужно создавать или восстанавливать в областном центре ливневую канализацию, а не строить грандиозных планов по созданию единой системы. Это не потребует значительных затрат, да и потом такие участки проще будет связать друг с другом. И губернатор Симакова в этом поддержал.

Хотя, как показало недавнее заседание в Общественной палате Кировской области, далеко не все согласны с сити-менеджером.

Опасные зоны локализованы

Для того чтобы борьба городских служб с предстоящим паводком не выглядела просто говорильней, администрация Кирова на прошлой неделе устроила пресс-тур для журналистов региональных СМИ. Точкой сбора была назначена слобода Лосево. Там работники ГДМС продемонстрировали промывку водопропускной трубы.

На таком «рабочем» фоне о деятельности городского Управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) в плане подготовки к борьбе с талыми водами рассказала заместитель директора этой организации Екатерина Безгачева.

- Для нас весна - традиционный сезон для очистки дож­деприёмных колодцев, для отогрева водопропускных труб, для снеговывоза из мест постоянного затопления, - пояснила она. - Все эти работы согласовываются с подрядчиком, составляется график их проведения. Планируем закончить их до 31 марта. Но срок не окончательный, зависит от погодных условий.

По словам представительницы УДПИ, так как эти меро­приятия носят регулярный характер и повторяются из года в год, уже есть список мест, которые нужно подготовить к активному таянию снега. За каждым закреплены подрядчики, указаны сроки. Сейчас ежедневно идут работы на нескольких из них.

- Места подтопления нам также все известны, - уточнила Екатерина Безгачева. - В прошлом году у нас были проблемы из-за нарушения работы ливневой канализации. Например, у Ботанического сада. В этом году, как вы можете сами убедиться, вода там не скапливается. Ливневая канализация была отремонтирована.

По словам сотрудницы УДПИ, в прошлом году были четыре проблемные точки, где проводились ремонты. К ним относятся уже упомянутая территория рядом с Ботаническим садом, участки на ул. Комсомольской, 42, на ул. Сурикова, 3, и на ул. Воровского, 76-в.

В этом году будет проводиться их повторное обследование. Кроме того, уже составлен список новых мест, вызывающих опасения. В частности, обратят внимание на перекресток улиц Щорса и Вдохновения, на ул. Московскую в районе ТЦ «Мет­ро», на участок ул. Воровского в районе дома № 111. По ним конкретика будет понятна, как сказала Екатерина Безгачева, только после их обследования.

Мыслить глобально

Деятельность городской администрации и отдельных ее служб часто подвергается критике. Не обошлось без этого и нынче.

На заседании экологической комиссии в Общественной палате Кировской области подготовку города к паводку раскритиковали и и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, и и.о. кировского межрайонного природоохранного прокурора Антон Мазаев, и общественники.

- Мы себя обманываем, ежегодно вкладываясь в ремонт той ливнёвки, которая есть в Кирове, - посетовала Албегова. - Она сделана 40 - 50 лет назад, сейчас город совсем другой. Ей не хватает пропускной способности. Когда снег тает и идут дожди, дороги переходить невозможно.

По словам и.о. министра, городские власти просто не знают, где есть выпуски стоков, а где - нет. Потому что они «понатыканы» кусками и не все поставлены на баланс, а отдав ливнёвку в ведение УДПИ, городские чиновники просто переложили ответственность со своих плеч на чужие.

- Бедное УДПИ! - заявила Албегова. - У них ведь сколько денег, столько и песен. Повлиять на ситуацию они не могут.

Ей вторил и природоохранный прокурор.

- Мне непонятно, почему мы сейчас нападаем на УДПИ и ГДМС, - высказал своё мнение Антон Мазаев. - Говорить надо непосредственно с товарищем Симаковым. Мы писали в администрацию: «Пожалуйста, найдите возможность провести инвентаризацию выпусков стоков». Осенью 2022 года нас уведомили за подписью Стяжкина (бывшего замглавы администрации. - Ред.), что на следующий год заложат на это 14,5 миллиона рублей. Но в итоге эти средства в бюджете не были предусмотрены. Начинать надо со схемы и системы ливнёвок, с понимания, что у нас есть, в каком оно состоянии, кто владелец, кто обслуживает. А всё это должно решаться администрацией. Остальное - вторично.

А общественники подвели черту под сказанным: городу крайне важна единая большая и развёрнутая система ливневой канализации. Тогда вода не будет размывать дороги, а неорганизованные стоки не станут загрязнять реки. Но на это всё нужно лишь волевое усилие властей. И деньги - добавим мы.

Иван ТРОФИМОВ.

Вся грязь в Вятку?

Загрязнения реки сточными водами превышают нормативы в десятки и даже в сотни раз

На том же заседании комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области рассмотрели динамику загрязнения водных объектов региона промышленными и ливневыми стоками.

- В нашем городе ливневая канализация не очищается, все сточные ливневые воды стекают в реку Вятку, и поэтому решение вопроса требует серьёзного подхода, - открыла заседание профессор Тамара Ашихмина, председатель комиссии.

По информации администрации города, в границах Кирова существует 28 выпусков ливневой канализации в водные объекты, состоящих на балансе города. Причем сточные воды отводятся в них без всякой очистки.

Наибольшую антропогенную нагрузку испытывает река Вятка, куда осуществляется сброс более 49 млн. кубометров сточных вод в год по девяти выпускам. Основная нагрузка на малые реки идет за счет поверхностного ливневого стока. Все реки, протекающие по территории г. Кирова, по загрязнению находятся на уровне третьего - шестого классов. По данным отдела водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового водного управления, существенных изменений в структуре сбрасываемых вод за последнее время не произошло, по-прежнему преобладают загрязненные сточные воды.

Так, по результатам исследований Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, в районе Вятского фанерного комбината были выявлены превышения по фенолам в 4,5 раза в весенний период. Для сравнения: в октябре-ноябре 2021 года превышение по фенолам было в три раза.

У гидропоста на Слободском спуске в 2022 году зафиксированы превышения по нефтепродуктам в 360 раз, а по фенолам - в 19 раз.

На выпуске в районе ул. Заводской, д. 51, превышение по нефтепродуктам составило 216 раз, а в районе лодочной станции - 416 раз! На выпуске у автосервиса «Субару» превышение по неф­тепродуктам - в 264 раза, по фенолам - в 15 раз.

- По всем выявленным фактам в апреле 2022 года Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора в адрес администрации города Кирова направлено предостережение о принятии мер, также эта информация была направлена в Кировскую межрайонную природоохранную прокуратуру, - сказала Наталья Степченкова, заместитель начальника отдела государственного экологического надзора по Кировской области Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В. ГЕОРГИЕВА.