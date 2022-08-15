Ожидаемая отставка. Главу администрации г. Кирова Осипова сменил Вячеслав Симаков
ПОЛИТИКА
На прошлой неделе произошло знаковое для Кирова событие - досрочно в отставку ушёл глава городской администрации Дмитрий Осипов. Ушёл «по собственному желанию».
Нельзя сказать, что этот шаг сити-менеджера кого-то сильно удивил. Но и таких резких перемен до оглашения результатов выборов депутатов думы г. Кирова и губернатора Кировской области тоже никто не ждал. Однако это произошло.
Сегодня городской администрацией на временной основе будет «рулить» глава Первомайского территориального управления кировской горадминистрации Вячеслав Симаков.
Ушёл «по собственному»
Слухи о том, что Дмитрий Осипов уходит со своего поста, в горадминистрации появились за несколько дней до того, как это было озвучено. Впрочем, и без таких слухов было понятно, что между врио губернатора области Александром Соколовым и главой кировской администрации отношения «не сложились».
Это было заметно любому, кто хотя бы раз присутствовал на встречах врио главы региона с кировчанами в разных частях областного центра. Дмитрий Осипов на них приезжал (как ему по статусу и было положено), но Соколов к нему ни разу не обратился. К другим чиновникам из администрации - да, но не к их начальнику.
Поэтому, когда 8 августа на еженедельной планерке губернатор (с приставкой «врио») рассказал об отставке Осипова, это было ожидаемо.
- Никакие прежние заслуги, никакие эффективные показатели не позволят смягчить закон. Глава администрации подписал контракт по трудоустройству близкого родственника. Глава города провела встречу по этому поводу с Дмитрием Осиповым. И завтра, 9 августа, состоится заседание городской думы по вопросу отставки главы администрации города Кирова, - объяснил причины отставки Александр Соколов.
Таким образом, поводом для отставки стало нарушение антикоррупционного законодательства в части «конфликта интересов». Вот только в конечном счете увольнение состоялось «по собственному желанию».
- Врио губернатора на оперативном совещании в понедельник четко озвучил, что все коррупционные проявления будут жестко пресекаться, - рассказал о том, как всё реально произошло, министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин. - Александр Валентинович беседовал с Дмитрием Осиповым и попросил его написать заявление об уходе. И Дмитрий Валерьевич, конечно же, его написал. На мой взгляд, поступил очень правильно.
Как ожидалось, городская дума утвердила отставку большинством голосов. Хотя со стороны отдельных депутатов и прозвучали предложения по изменению официальной версии оснований для увольнения сити-менеджера.
В общем, не просто сложилась у Осипова работа на высоком муниципальном посту - и взобрался он на него не без проблем, и ушел не без них. Хотя для кировчан его правление, в отличие от предшественника - Ильи Шульгина, было наименее скандальным.
С района на город
На том же заседании, где принималась отставка Дмитрия Осипова, был утвержден его временный преемник. Им стал Вячеслав Симаков, который известен жителям Первомайского района областного центра как глава их территориального управления.
«Вятский край» не раз брал комментарии и публиковал интервью с Симаковым. Он был и остается тем редким городским чиновником, который не боится прессы, имеет смелость высказывать свое личное мнение и способен к самостоятельным поступкам.
Как оказалось, так думаем не только мы. Сразу несколько депутатов при обсуждении кандидатуры Симакова сказали слова поддержки в его адрес, особо отметив такие качества, как коммуникабельность, доброжелательность и эффективность на посту начальника теруправления по Первомайскому району Кирова.
С 2006 года Вячеслав Симаков находится на муниципальной службе в администрации г. Кирова. Об этом он сам рассказал «Вятскому краю» в одном из интервью. И с тех пор, перешагивая с одной должности на другую, он работает на благо кировчан. Был начальником управления благоустройства и транспорта. Именно там в свое время транспортным отделом руководил Олег Чичибабин, ныне осужденный по делу «Электронного проездного», однако сам Симаков ни в каких коррупционных скандалах замешан не был. В 2017 году он возглавил Первомайский район. А весной этого года организовал торжественное празднование его юбилея. Нашлись тогда добрые слова в его адрес у многих людей, что живут на этой территории. А последняя включает в себя и исторический центр, и микрорайон КМДК, и заречную часть, и каждая из них имеет свою специфику, свои проблемы, которые нужно решать.
И вот сегодня, после отставки Дмитрия Осипова, перед Вячеславом Симаковым стоят новые задачи, да и поле ответственности - весь Киров. Но пока вопрос не стоит - справится ли он с ними. Вопрос в другом - останется ли он на этом месте после выборов нового состава городского парламента?
Иван ТРОФИМОВ.
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