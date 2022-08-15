Ожидаемая отставка. Главу администрации г. Кирова Осипова сменил Вячеслав Симаков

На прошлой неделе произошло знаковое для Кирова событие - досрочно в отставку ушёл глава городской администрации Дмитрий Осипов. Ушёл «по собственному желанию».

Нельзя сказать, что этот шаг сити-менеджера кого-то сильно удивил. Но и таких резких перемен до оглашения результатов выборов депутатов думы г. Кирова и губернатора Кировской области тоже никто не ждал. Однако это произошло.

Сегодня городской администрацией на временной основе будет «рулить» глава Первомайского территориального управления киров­ской горадминистрации Вячеслав Симаков.

Ушёл «по собственному»

Слухи о том, что Дмитрий Осипов уходит со своего поста, в горадминистрации появились за несколько дней до того, как это было озвучено. Впрочем, и без таких слухов было понятно, что между врио губернатора области Александром Соколовым и главой кировской администрации отношения «не сложились».

Это было заметно любому, кто хотя бы раз присутствовал на встречах врио главы региона с кировчанами в разных частях областного центра. Дмитрий Осипов на них приезжал (как ему по статусу и было положено), но Соколов к нему ни разу не обратился. К другим чиновникам из администрации - да, но не к их начальнику.

Поэтому, когда 8 августа на еженедельной планерке губернатор (с приставкой «врио») рассказал об отставке Осипова, это было ожидаемо.

- Никакие прежние заслуги, никакие эффективные показатели не позволят смягчить закон. Глава администрации подписал контракт по трудоустройству близкого родственника. Глава города провела встречу по этому поводу с Дмитрием Осиповым. И завтра, 9 августа, состоится заседание город­ской думы по вопросу отставки главы администрации города Кирова, - объяснил причины отставки Александр Соколов.

Таким образом, поводом для отставки стало нарушение антикоррупционного законодательства в части «конфликта интересов». Вот только в конечном счете увольнение состоялось «по собственному желанию».

- Врио губернатора на оперативном совещании в понедельник четко озвучил, что все коррупционные проявления будут жестко пресекаться, - рассказал о том, как всё реально произошло, министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин. - Александр Валентинович беседовал с Дмитрием Осиповым и попросил его написать заявление об уходе. И Дмитрий Валерьевич, конечно же, его написал. На мой взгляд, поступил очень правильно.

Как ожидалось, городская дума утвердила отставку большинством голосов. Хотя со стороны отдельных депутатов и прозвучали предложения по изменению официальной версии оснований для увольнения сити-менеджера.

В общем, не просто сложилась у Осипова работа на высоком муниципальном посту - и взобрался он на него не без проблем, и ушел не без них. Хотя для кировчан его правление, в отличие от предшественника - Ильи Шульгина, было наименее скандальным.

С района на город

На том же заседании, где принималась отставка Дмитрия Осипова, был утвержден его временный преемник. Им стал Вячеслав Симаков, который известен жителям Первомайского района област­ного центра как глава их территориального управления.

«Вятский край» не раз брал комментарии и публиковал интервью с Симаковым. Он был и остается тем редким городским чиновником, который не боится прессы, имеет смелость высказывать свое личное мнение и способен к самостоятельным поступкам.

Как оказалось, так думаем не только мы. Сразу несколько депутатов при обсуждении кандидатуры Симакова сказали слова поддержки в его адрес, особо отметив такие качества, как коммуникабельность, доброжелательность и эффективность на посту начальника теруправления по Первомайскому району Кирова.

С 2006 года Вячеслав Симаков находится на муниципальной службе в администрации г. Кирова. Об этом он сам рассказал «Вятскому краю» в одном из интервью. И с тех пор, перешагивая с одной должности на другую, он работает на благо кировчан. Был начальником управления благоустройства и транспорта. Именно там в свое время транспортным отделом руководил Олег Чичибабин, ныне осужденный по делу «Электронного проездного», однако сам Симаков ни в каких коррупционных скандалах замешан не был. В 2017 году он возглавил Первомайский район. А весной этого года организовал торжественное празднование его юбилея. Нашлись тогда добрые слова в его адрес у многих людей, что живут на этой территории. А последняя включает в себя и исторический центр, и микрорайон КМДК, и заречную часть, и каждая из них имеет свою специфику, свои проблемы, которые нужно решать.

И вот сегодня, после отставки Дмитрия Осипова, перед Вячеславом Симаковым стоят новые задачи, да и поле ответственности - весь Киров. Но пока вопрос не стоит - справится ли он с ними. Вопрос в другом - останется ли он на этом месте после выборов нового состава городского парламента?

Иван ТРОФИМОВ.