Вам отобрать или построить, или Чей заказ «отрабатывают» в правительстве Кировской области?

Фото: kirov-portal.ru

В конце прошлой недели правительство Кировской области организовало выездное заседание по вопросу строительства школ в Кирове. Главной фигурой на нём стал заместитель председателя регионального правительства Алексей Жердев. Но, помимо представителей областной власти, на заседание явились также глава Кирова Елена Ковалёва со своим замом Ларисой Копысовой, руководители обоих, областного и городского, управлений капитального строительства (УКС), «представители общественности» (в лице Константина Ситчихина, помощника депутата Государственной думы РФ Марии Бутиной).

Можно было бы не перечислять всю эту чиновную публику поименно, если б это выездное заседание не предполагало особый формат: «публичную порку» подрядчика строительства новых школ - СК «Монолит». Только его объекты посетили чиновники и их свита. Только их они назвали «проблем­ными».

«Вятский край» тему строи­тельства новых школ в областном центре освещал неоднократно. Но нынешние действия властей заставляют вновь к ней вернуться. Ведь то, что увидел корреспондент «ВК» на этом выезде, а увидел он предвзятое отношение к «Монолиту» со стороны региональной власти, заставляет задуматься: чем же в конечном счете руководствуется областное начальство в вопросах строи­тельства школ - желанием свести политические счеты и отобрать у «Монолита» подряды или стремлением открыть к 1 сентября новые учебные заведения?

Попал под раздачу

В 2023 году, как сообщило региональное правительство, в области должно быть завершено строительство пяти школ. И все они находятся в Кирове.

Три из них возводит ООО «Строительная компания «Монолит». Одну - по адресу: проспект Строителей, 29, другую - в Зубаревском лесу (ул. Воровского, 126), третью - в микрорайоне Долгушино. По версии регионального минстроя, готовность у всех трех объектов разная. В первом случае она составляет 43 процента, во втором - 31, в третьем - 36.

С учетом этих цифр, на строительных площадках зритель должен был бы обнаружить полное запустение и отсутствие какой-либо активности вообще. Однако всех, кто туда приехал, встречали кучи строительных материа­лов, шум машин и механизмов, снующие туда-сюда строители.

Впрочем, те, кто ехал на эти объекты с предубеждением, предпочитали всей этой активности не замечать. Они в один голос, как мантру, повторяли, что рабочих слишком мало, а стройматериалов хватит на день-два. Особенно остроумно это звучало из уст тех, кто к строительству не имеет абсолютно никакого отношения. Зато специалисты, в частности представители УКС, предпочитали молчать и не делать скоропалительных выводов.

По словам Вадима Федотова, представлявшего компанию «Монолит», на всех трех объектах действительно есть отставание работ от графика. Где-то - на полтора-два месяца, где-то - чуть больше. Но в связи с ранней весной активность будет нарастать, и компания войдет в график. Там, где не хватает в полном объеме стройматериалов, их завезут, дополнительную рабочую силу привлекут, работа будет вестись в две смены.

Причины, которые вызвали отставание, как заметил Федотов, устранены. Сегодня работам ничего не мешает. Вопросов к правительству Кировской области и кировской муниципальной власти нет.

В свою очередь Алексей Жердев потребовал, чтобы подрядчик актуализировал график строительства с учетом ликвидации отставания, а также в ближайшие три-четыре дня обеспечил подвоз на стройплощадку необходимых материалов в полном объеме.

- Через две недели мы вновь проведём выездное совещание и проверим, как выполняются обещания об ускорении работы, - сказал зампред. - Задача - построить школы качественно и в срок, - с пафосом закончил он.

Когда я присутствовал при разговоре Жердева с Федотовым, меня не покидало ощущение, что зампреда в меньшей степени интересует, сможет ли «Монолит» выполнить всё то, что обещает. Гораздо больше в словах и тоне чиновника просматривалось желание иметь весомый и легальный повод разорвать муниципальный контракт.

И такое впечатление имело под собой основание. Под проверку подпали школы, которые строит только «Монолит», тогда как посещение аналогичных объектов на ул. Пролетарской, 11-а, и на ул. Шинников, 33-а, даже не было запланировано. По словам Алексея Жердева, готовность последних высокая и опасений о нарушении сроков их строительства нет.

Но, как оказалось, высокопоставленный областной чиновник, мягко выражаясь, слукавил. В отчёте главы Кирова Елены Ковалёвой об этом «выездном заседании» среди отстающих от графика строек указана также школа на ул. Пролетарской.

Планы провалились

Чтобы понять, почему вдруг областная власть так неожиданно и сильно обес­покоилась темпами строительства новых учебных заведений, нужно вспомнить, что планы по наращиванию ускоренными темпами числа школ идут плохо. А 2022 год вообще стал провальным.

Хотя эти планы, как обещало в феврале 2022 года областное правительство, были грандиозными. До конца 2023 года планировалось построить 12 образовательных учреждений. Семь из них - в Кирове: в районе Зубаревского леса (на 1500 мест), в п. Ганино (на 1000 мест), мкр. Долгушино (на 1100 мест), мкр. Озерки (на 1100 мест), мкр. Чистые Пруды (на 1100 мест), на пр. Строителей (на 1000 мест), а также на участке бывшего КВАТУ (на 1500 мест). Кроме того, должно было появиться пять пристроев к существующим школам: № 30, 53, 58, 48, 66.

Ту же школу на ул. Пролетарской, 11-а, также должны были запустить ещё к 1 сентября 2022 года. Но на дворе уже 2023-й, а работы пока не завершены. И, как рассказывает депутат городской думы Кирова Владимир Журавлёв, есть основания полагать, что и в этом году её не достроят. С подрядчиком, чебоксарской фирмой «Арман-С», расторгнут договор, а завести туда нового быстро не получится.

Один чиновник из городской администрации за школу на ул. Пролетарской уже поплатился своим местом. Речь идет о первом заместителе главы кировской горадминистрации Сергее Стяжкине. Он был назначен на должность 19 декабря 2022-го, а уже 29 декабря того же года его сняли.

Многие тогда говорили, что Стяжкина просто назначили «стрелочником», дабы вывести из-под удара других высокопоставленных чиновников городского и областного уровней. И тут неплохо было бы напомнить о том, что в городской администрации за образование до сентября 2022 года отвечала заместитель главы администрации Лариса Копысова (ныне она занимает пост заместителя главы города Кирова). Однако, несмотря на то что Копысова (как было указано выше) на выездном заседании присутствовала, в обсуждении вопросов она участия не принимала. И вообще делала вид, что совершенно тут ни при чём.

Впрочем, школа на ул. Пролетарской стала не единственным провалом. Еще по нескольким учебным заведениям сроки сдачи в конце минувшего года пришлось передвинуть, как любят выражаться чиновники, «вправо», то есть перенести на 2023 и 2024 годы.

Преодолеть этот затянувшийся кризис, по словам депутата Владимира Журавлёва, будет не так просто. Разрыв существующих контрактов с застройщиками только усугубит его.

- Расторгать договоры с «Монолитом», я считаю, нецелесообразно, - заметил он. - Я понимаю, что там (в соцсетях. - Ред.) идёт шумиха, нагнетаются вокруг него страсти. Но правильным путём на данный момент, я считаю, стало бы предоставление ему возможности закончить стройку. В противном случае дело может уйти в суды, которые могут тянуться до полутора лет. А новый подрядчик не сможет зайти на объекты до тех пор, пока объём и стоимость выполненных работ не будут определены.

Заложник обстоятельств

А ведь «Монолит» стал «мальчиком для битья» не случайно. Он жертва стечения обстоятельств. И это не голословное утверждение.

За строительство школ, которые сейчас возводит эта компания, с первого раза никто не хотел браться. Торги, прежде чем был заключён муниципальный контракт, проводились два раза. Оба - безрезультатно. И это при том, что деньги в рамках нацпроекта Федерация выделяла достаточно щедро, а в Кирове есть мощные компании, такие, как «Железно», Кировский сельский строительный комбинат, «Кировспецмонтаж» и прочие, которые подобные стройки могли бы завершить за год. Вот только они за них браться тогда не захотели.

Сейчас много говорят о разногласиях между прежним составом регионального правительства и строительным сообществом, которые появились из-за изменения правил комплексной застройки территорий. Однако многие спикеры (в том числе и нынешний губернатор области Александр Соколов) забывают упомянуть о том, что конфликт этот вырос не столько по поводу конкретного документа, сколько из-за нежелания крупных игроков строительного рынка делиться своими сверхдоходами от продажи жилья в пользу создания в застроенных ими микрорайонах социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ.

Долгое время застройщики пренебрегали интересами тех, кто вселялся в возведённые ими дома. Посмотрите, например, на квартал, ограниченный улицами Розы Люксембург, Дерендяева, Советской и Октябрьским проспектом. Там, на месте старых деревянных бараков, фирма «Маяковская» построи­ла несколько многоэтажек. А сколько рядом возведённых этой же фирмой новых школ и детсадов? Ноль. И таких примеров много. Солнечный Берег, Чистые Пруды и т. д.

Где социальная ответственность бизнеса? Нет её. Там, где она должна быть, есть только алчность. А когда правительство области и гор­администрация попытались эту ситуацию изменить, то встретили отчаянное сопротивление. Единственным примером, когда строительная компания всё же пошла навстречу чаяниям региональных чиновников, да и населения в целом, стал проект строительства новой школы в Чистых Прудах, за который взялся «Кировспецмонтаж», правда, эти работы ещё только начаты.

В таких условиях торги на возведение новых школ в Кирове не могли пройти успешно. А раз так, то городская администрация вынуждена была заключать контракты с теми компаниями, которые нашли в себе смелость заявиться на них.

Часть этих строительных фирм к своим обязательствам отнеслась легкомысленно, и контракты с ними были расторгнуты. А вот «Монолит», несмотря на имеющиеся недостатки, всё же оказался более ответственным. На этом фоне попытки областной власти «кошмарить» его выглядят как исполнение чьего-то заказа.

Иван ТРОФИМОВ.

Кстати

Как сообщил телеграм­канал «Киров. Земля и люди», глава города Котельнича Олег Исмаилов подписал контракт на строительство школы на 461 учащегося с бассейном и физкультурно­оздоровительным комплексом с фирмой «Торговый дом «Асса». Договор заключили без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком.

Строить школу привлекли ООО «ТД «АССА», зарегистрированное в Московской области. Эта компания является ответчиком в арбитражных судах по 47 (!) делам «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда». А в Нижегородской области в отношении ООО «ТД «АССА», подрядчика по реконструкции стадиона «Чайка», завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Заключив такую сомнительную сделку, Исмаилов поблагодарил губернатора и правительство. «Благодарю губернатора А.В. Соколова, членов правительства Кировской области, коллег из администрации города за помощь и поддержку, за то, что этот момент настал», ­ написал он в своем блоге.

Чиновник говорит спасибо за то, что ему подсунули фирму с неоднозначной репутацией? А может, он благодарит власти области за то, что жители того же Котельнича остались не у дел? Ведь строительством школы могла бы заняться местная компания.