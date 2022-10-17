В поисках «лица». Портрет нового «главного по экономике» в Кировской городской думе

ЛДПР теряет лицо, вернее - лица! По крайней мере, у нас, в Кировской области. Сначала, в апреле, умер основатель и бессменный вождь партии Владимир Жириновский. А в первых числах октября сложил свой мандат и покинул регион Владимир Костин - теперь уже бывший депутат ОЗС и лидер фракции ЛДПР в областном Заксобрании.

Но свято место пусто не бывает. На федеральном уровне на смену эксцентричному Жириновскому пришел пафосный Слуцкий. А вот кто у нас заменит Костина? Формально имеется координатор регионального отделения. Или даже два? На сайте ОЗС таковым назван депутат Владимир Панарьев. А на сайте реготделения ЛДПР - Владимир Малков, правда с приставкой «и.о.». Впрочем, это в принципе не важно, ведь ни тот, ни другой практически никому и, главное, ничем особо не известны. Кто же тогда станет новым лицом партии в Кировской области?

И вот, кажется, замену Костину нашли. Ею (заменой), похоже, станет теперь уже дважды депутат Кировской гордумы Денис Ерохин. Вот только она (замена) вряд ли будет равноценной и поможет ЛДПР удержать ее и без того пошатнувшиеся позиции. Да и то, чем он сможет помочь родному городу, - большой вопрос.

«Рупор оппозиции»

Нужно признать, что над «новым лицом» Ерохина работа началась не сегодня. Еще в бытность его город­ским депутатом предыдущего созыва для этого немало постарались некоторые региональные СМИ, и прежде всего - информационный портал «Ньюслер», в частности его скандально известная сотрудница Елена Овчинникова, которая до этого подвизалась в «Вятском наблюдателе».

Каких только подвигов на ниве критики властей областного центра они не живописали. Вот Ерохин отчитывает одного чиновника, вот - другого. Почитаешь - и создается впечатление, что во всём-то Ерохин разбирается лучше других, всё-то он знает!

В один момент его, как представителя оппозиции в Кировской гордуме, на «Ньюслере» стали цитировать чаще, чем своего преж­него «фаворита» - другого депутата-неединоросса Владимира Журавлёва.

При этом в одних случаях прямо пишут: «Как сказал депутат Денис Ерохин», в других вдруг появляется формулировка «источник в гордуме» или просто «депутат». Однако и по тематике, и по стилистике комментариев можно предположить, что за неназванным «источником» торчат уши всё того же Ерохина.

Понятно, что обладающему, несомненно, большим объемом информации Ерохину нужен был свой канал для «слива». Вот в качестве такой «канализации» и нашелся кировский «Ньюслер».

В новом составе гордумы позиции Ерохина только укре­пились. Именно он задавал самые каверзные вопросы при назначении главы города и его заместителей. Именно он приглашался в качестве эксперта при обсуждении итогов выборов на мест­ные теле- и радиоканалы.

И вот всё та же Елена Овчинникова уже провозгласила Дениса Ерохина «оппозиционером в чистом виде» и даже «ортодоксом оппозиции». Правда, кто его таким считает, мадам Овчинникова не уточнила. Скорее всего, он сам или она сама - не в этом дело. Другой вопрос: насколько искренне и бескорыстно «кукушка хвалит петуха»? Зная эту сотрудницу «Ньюслера» не пона­слышке, убежден, что не забесплатно.

Однако действительно ли депутат Денис Ерохин - этакий Железный Феликс и Ланселот в одном лице? Давайте разбираться.

Самый лучший папа на свете!

Начнем с того, что уже всем известно. В апреле были опубликованы итоги декларационной кампании. Это когда депутаты и чиновники отчитываются о своих доходах за прошедший год, в данном случае - за 2021-й.

Одной из самых неожиданных стала информация о материальном положении Дениса Ерохина, который заявил о том, что его доход составил НОЛЬ рублей, хотя годом раньше он указывал четыре миллиона рублей.

При этом, согласно всё той же декларации, семье депутата принадлежит огромное количество недвижимости в виде 24 квартир, а также нескольких бизнес-строений, помещений, земельных участков и авто­стоянок.

И все эти «объекты недвижимости» также не принесли ни копейки дохода?

Как оказалось, такое немалое богатство самому Ерохину вовсе и не принадлежит: оно записано на троих его детей.

Некоторые СМИ уточняли: «В собственности депутата три автостоянки (долевая собственность), здание кафе-шашлычной и ещё одно здание. В пользовании - квартира, земельный уча­сток под ЛПХ и участок для эксплуатации летнего парка. В собственности трёх несовершеннолетних детей - 42 объекта недвижимости, включая квартиры, здания, помещения, земельные участ­ки».

Давайте зададимся вопросом: для чего человек обычно переводит свое имущество на членов семьи? Ответ очевиден: чтобы не смогли конфисковать, например, за долги или в результате уголовного дела. Хотя, может быть, у Ерохина есть другое объяснение? Тогда пусть поделится им со своими избирателями. В любом случае подобная «нулевая» декларация вызывает множество вопросов и сомнения в честности самого депутата.

Бессребреник?

Ноль рублей в декларации о доходах выглядит довольно странно еще и потому, что официально безработным Ерохин не является. На сайте гордумы он назван директором ООО «Компания Стратегия-Север».

Действительно, согласно данным, опубликованным на различных интернет-порталах, организация с таким названием была зарегистрирована в мае 2000 года в Воркуте (Республика Коми). Среди видов деятельности - посреднические услуги при купле-продаже нежилого недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором назван Ерохин Денис Валерьевич.

В 2021 году чистая прибыль фирмы возросла на семь процентов и составила 600 тысяч рублей. При этом её активы возросли на 64 процента - до 1,6 млн. руб. Поэтому странно, что Ерохин не получал там даже минимальную зарплату. Трудился совершенно безвозмездно, то есть даром? А может, находился в отпуске без содержания или по уходу за детьми (скорее по уходу за имуществом, записанным на них)?

Кстати, согласно данным Всероссийской системы проверки контрагентов «ЗА­ЧЕСТНЫЙБИЗНЕС», среднесписочная численность персонала в ООО «Компания Стратегия-Север» составляла в 2019 году 14 человек, в 2020-м - шесть, с 2021-го - один человек. Интересно, кто этот один человек, если не Ерохин?

«Главный» по экономике

Несмотря на то что всё вышесказанное должно было быть известно депутатам нового состава Кировской городской думы, это не помешало Денису Ерохину еще больше укрепить свои позиции.

Сначала он возглавил партийную фракцию, а затем был избран председателем постоянной комиссии гордумы. Причем это совершенно новая комиссия - по экономике и предпринимательству. Как сообщалось, депутаты единогласно проголосовали за ее учреждение. Более половины ее членов составили представители оппозиционных фракций, а председателем стал, как мы уже сказали, Ерохин.

В решении думы записано, что комиссия создана «в связи с актуальностью вопросов развития экономики и предпринимательства на территории МО «Город Киров» и улучшения инвестиционной привлекатель­ности, выработки единой политики органов МСУ в сфере экономики и предпринимательства».

Иными словами, теперь именно Денис Ерохин в составе думы возглавляет в нашем областном центре работу по развитию его экономики. Именно его главная забота - развитие предпринимательства на Вятской земле.

Но позвольте спросить: какими же выдающимися достижениями на этом поприще отметился Ерохин? Да, он - депутат уже второго созыва. Да, имеет три высших образования, в том числе в сфере экономики и гражданского права. А что он сам сделал?

Из тех же интернет-источников удалось узнать, что в разное время, начиная с 2005 года, Ерохин (ему тогда было 26 лет, и за год до этого он получил диплом учителя географии, который ему, видимо, не пригодился) был учредителем семи ОООшек в Кирове, в той же Воркуте и в Москве. В сфере его интересов были в основном торговля стройматериалами и посредничество при покупке, продаже и аренде нежилой недвижимости. Все эти фирмы к 2016 году прекратили свое существование.

В 2018 и 2019 годах Денис Ерохин «засветился» в качестве ликвидатора трех кировских организаций. Две из них занимались арендой и управлением нежилой недвижимостью, третья - ремонтом бытовой техники.

А еще Ерохин являлся соучредителем Кировского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей». Правда, в 2019 году она тоже была ликвидирована.

Таким образом, единственным на сегодняшний день местом работы депутата Ерохина можно считать воркутинскую «Компанию Стратегия-Север», в которой он зарабатывает НОЛЬ рублей в год.

По-видимому, именно такой «успешный» опыт предпринимательской деятельности и позволил Денису Ерохину занять пост председателя новой постоянной комиссии гордумы.

«Недобросовестный налогоплательщик»

И всё же редакции «Вят­ского края» удалось приподнять завесу тайны над предпринимательскими талантами депутата Ерохина. В нашем распоряжении оказалось несколько документов, с содержанием которых, учитывая общественную значимость имеющихся в них сведений, мы сегодня познакомим читателей.

В 2016 году налоговая инспекция по городу Кирову провела проверку гражданина Ерохина Дениса Валерьевича. Проверялась его деятельность за 2012, 2013 и 2014 годы, когда Ерохин являлся учредителем и руководителем ООО «Пульсар».

Почти восемь месяцев работали сотрудники ФНС. Прежде всего они установили, что же принадлежит Ерохину. В списке объектов недвижимости оказалось 54 позиции, в том числе 24 квартиры, жилой дом, гаражи, административное здание, два каркасно-панельных склада, множество других зданий и сооружений, включая овощную кладовку и здание КПП.

Как видите, с тех пор в перечне мало что изменилось. Разве что счастливыми обладателями большой части этих квартир и зданий стали несовершеннолетние дети депутата.

Проверили налоговики и данные, которые Ерохин представлял о своих доходах. И вот тут-то и ждал первый сюрприз. Оказалось, что в 2013 году Ерохин при покупке в кредит дорогостоящего автомобиля представил в банк справку о том, что его доход за полгода составил один миллион 110 тысяч рублей, тогда как для исчисления НДФЛ сообщил в налоговую инспекцию, что за тот же период заработал всего 60 тысяч. Вывод проверяющих: так как Ерохин, являясь руководителем ООО «Пульсар», мог составить любой документ, справку, акт так, как ему выгодно, он является недобросовестным налогоплательщиком.

«Ерохинские схематозы»

Говорят, термин «схематоз» (от слова «схема») в новейший лексикон некоторых местных депутатов и СМИ ввел сам Денис Ерохин. Это словечко очень полюбилось уже упомянутой большой поклоннице Ерохина, сотруднице «Ньюслера» Елене Овчинниковой, судя по ее послед­ним публикациям. Возникает вопрос: откуда у депутата такие познания в этой, в общем-то, теневой стороне ведения бизнеса? Ответ, как всегда, оказался на поверхности: Денис Ерохин - сам большой мастер построения таких схем. Конечно, до «крёстного отца схематоза» ему далеко, но к «продвинутым пользователям» его отнести можно. Судите сами.

«Схематоз» № 1. Песочный

С 2006 года ООО «Пульсар» занималось добычей природного строительного песка. В этом бизнесе у фирмы было несколько постоянных партнеров: ООО «СтройЗаказ», «СтройПо­ставка» и «СтройСнаб», через которые песок реализовывался. Как выяснилось, все они были подконтрольны Ерохину, так как доля его прямого участия в этих ООО колебалась от 50 процентов («СтройПоставка») до ста (во всех остальных). Среднесписочная численность работников в этих обществах составляла: 1 (ОДИН) человек.

При этом установлено, что ООО «Пульсар», имея рабочий персонал, но не имея собственного транспорта, осуществляло деятельность на транспортных средствах, принадлежащих Ерохину.

«Пульсар», работая по упро­щённой системе налогообложения, добывал песок. Подконтрольные Ерохину организации, находящиеся на общепринятой системе налогообложения, не имеющие ни рабочих, ни транспорта, продавали его покупателям, выставляя при этом счета-фактуры за услуги по погрузке песка и его перевозке с НДС. А Ерохин, являясь руководителем всех этих организаций, снимал денежную наличность с расчетных счетов. Кроме того, со счетов подконтрольных организаций оплачивались личные расходы Ерохина и членов его семьи: коммунальные платежи, приобретение и ремонт транспортных средств, аренда земельного участка и так далее.

Но и это не всё. Налоговики выявили схему ухода от уплаты НДФЛ и получение Ерохиным необоснованной налоговой выгоды в результате снятия налички со счетов подконтрольных фирм.

Всё это позволило сделать вывод: «Налоговый орган находит в действиях Ерохина Д.В. умысел, направленный на сокрытие доходов и занижение налоговой базы, так как создание и использование СХЕМЫ (выделено мной. - Т.А.) не могло быть осуществлено случайно или по неосторожности».

При этом, как следует из протокола допроса, «Ерохин Д.В. отвечал на четко поставленные вопросы налоговым органом неоднозначно, уходя от конкретного ответа». И далее: «Данными ответами налогоплательщик (Ерохин. - Т.А.) намеренно вводил в заблуждение налоговый орган», так как, «являясь руководителем и учредителем в единственном числе, обладал всей информацией в отношении деятельности подкон­трольных ему организаций».

«Схематоз» № 2. Строительный

В акте проверки сотрудники ФНС пишут: «В ходе исследования представленных документов установлена СХЕМА (выделено мной. - Т.А.), где ООО «СтройЗаказ», «СтройПоставка» и «СтройСнаб» в качестве оплаты за строительные материалы и оказанные услуги получили объекты недвижимости». Что же это за «объекты»? Восемь квартир в городе Кирове по цене от 1,3 до трёх миллионов рублей каждая, а также три других сооружения, например гаражный бокс.

Позднее руководитель фирм Ерохин Д.В. передавал эти объекты физическому лицу Ерохину Д.В. Наверняка, «оба» остались довольны, несмотря на то что, как указано в акте налоговой проверки, «документов, подтверждающих возврат Ерохиным Д.В. денежных средств ООО… в налоговый орган не представлено».

Но и это ещё не всё. Помимо того, что Ерохин таким образом получал объекты недвижимости, он их ещё и активно продавал. Цитата: «Деятельность Ерохина Д.В. по реализации объектов недвижимого имущества и имущественных прав носила систематический характер и направлена на получение дохода, то есть являлась предпринимательской».

По закону Ерохин, как индивидуальный предприниматель, должен был за это платить налоги, а именно - НДФЛ и НДС. Однако, как нетрудно догадаться, и здесь он ничего не заплатил.

И, как говорится, вишенка на торте: на момент проведения налоговой проверки ООО «СтройПоставка» и «СтройСнаб» оказались… ликвидированы, а их документы - уничтожены.

Как выяснили проверяющие, ликвидаторами фирм, подконтрольных Ерохину, выступали связанные с ним лица, что позволило сделать вывод: «Данная группа аффилированных лиц, представляя в налоговый орган заведомо ложную информацию, подделывая документы или не давая их вовсе, своими действиями вводила налоговый орган в заблуждение».

«Схематоз» № 3. Налоговый

Вывод ФНС: «В ходе выездной проверки налоговым органом установлено, что физическим лицом Ерохиным Д.В. умышленно создана СХЕМА (выделено мной. - Т.А.) для получения дохода с использованием ряда подконтрольных ему организаций… с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Соответственно, путем действий Ерохина Д.В. и взаимозависимых организаций в его же лице создана СХЕМА (выделено мной. - Т.А.) получения дохода без несения каких-либо затрат проверяемым лицом.

В отношении взаимозависимых организаций Ерохиным Д.В. совершены незаконные действия по ведению финансово-хозяйственной деятельности в части создания им формального документооборота. Данное деяние повлекло за собой внесение в налоговую отчетность ООО… в лице руководителя Ерохина Д.В. заведомо ложных сведений с искажаемой налоговой базой возглавляемых им предприятий и привело к достижению цели проверяемого лица - уклонению от уплаты налогов взаимозависимыми организациями, оставлению денежных средств в своем хозяйственном обороте.

Ерохин Д.В. является единственным владельцем всего имущества. Весь экономический результат от деятельности подконтрольных организаций был направлен на личные нужды и на нужды своей семьи. Подконтрольные организации являлись инструментом для получения дохода Ерохиным Д.В. в натуральной форме (объекты недвижимости), так как доходы организаций были направлены не на их развитие и прибыльность, а на обогащение Ерохина Д.В.».

По результатам налоговой проверки Ерохину было предложено уплатить недоимку по налогам и сборам в сумме свыше девяти мил­лионов рублей, а также почти два миллиона - пени.

Суд да дело

Получив в октябре 2016 года акт налоговой проверки на 116 листах и 1685 листах приложений, Денис Ерохин ожидаемо оспорил выводы ИФНС. Однако сначала Первомайский районный суд, а затем и апелляционная инстанция - Кировский об­ластной суд - иск налоговиков удовлетворили.

На этом судебные мытарства Ерохина не закончились. В начале 2018 года в Арбитражный суд Кировской об­ласти поступило заявление от налоговой службы по городу Кирову о признании Ерохина Дениса Валерьевича банкротом. Основанием послужило наличие у Ерохина просроченной более трех месяцев задолженности по налогам, пеням и штрафам на общую сумму почти 15 миллионов рублей.

Очевидно, поняв, что налоговики настроены серьезно, Ерохин уже после начала производства по делу стал частями задолженность гасить. К финальному заседанию арбитража он успел полностью рассчитаться с государством, и угроза банкротства отступила.

Вот что нам стало известно о бизнесмене Денисе Ерохине, депутате, который сего­дня возглавляет постоянную комиссию Кировской город­ской думы по экономике и предпринимательству.

Подведем итоги. Чему председатель комиссии Ерохин сможет научить предпринимателей, какой дать совет? Как вовремя переписать свое имущество на членов семьи? Как в одних случаях завышать свои доходы, а в других - занижать? Как «неоднозначными» ответами уводить в сторону налоговые органы? Как не платить налоги? Как под­вести свою фирму к банкротству и успеть «соскочить»?

Складывается представление, что подобных советов Ерохин, действительно, может дать немало. Вот только такие ли советы нужны предпринимателям, в том числе начинающим? И, наконец, такие ли люди, как Ерохин, нужны нашему родному городу для развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности? Я уж не спрашиваю, подходит ли такое «лицо» ЛДПР…

Т. АНДРЕЕВ.

P.S. Чем больше знакомился с информацией о депутате Денисе Ерохине, тем чаще вспоминал старый анекдот про Вовочку, который заканчивался словами: «И эти люди за­прещают нам ковыряться в носу!»