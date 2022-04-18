Депутатские «гроши». Депутат Кировской гордумы Крепостнов указал доход за год в 64 копейки

Такое в Кирове всегда бывает в марте. Но не волнуйтесь, не случилось ничего трагического. Просто депутаты Кировской городской думы отчитались о своих доходах за прошлый год.

Событие это происходит ежегодно, и нас этим уже не удивишь. Впрочем, каждый раз в этих отчетах есть изюминка, которая придает пикантность всему этому блюду. На этот раз «звездой» сезона стал экс-олигарх Валерий Крепостнов.

64 копейки

«64 копейки» - это не ре­клама мороженого и не но­стальгические воспоминания о том, сколько стоил доллар в советское время. Это сумма, которую указал городской депутат Валерий Кре­постнов в своей декларации о доходах. На полном серьезе.

Когда видишь такую цифру, так и тянет сказать: «Сик транзит глория мунди» («Так проходит слава земная» - лат.). И это звучит особенно убедительно, если вспомнить, что еще какой-то десяток лет назад Валерий Васильевич официально был одним из самых богатых кировских бизнесменов (если не самым богатым). Что созданный им агрохолдинг «Дороничи» приносил в том числе за счёт получаемых от государства преференций огромные деньги. Что имел он не только богатство, но и немалую политическую власть, будучи во времена губернаторства Николая Шаклеина первым зампредом областного правительства. Что еще не так давно он задавал тон в ре­гиональном отделении «Единой России». Что после назначения губернатором Никиты Белых Крепостнов несколько раз предпринимал против него демарши, один из которых в 2014 году закончился для Валерия Васильевича плачевно (тогда, как писали региональные СМИ, ему пришлось срочно уехать «на лечение» в Германию, а руководство бизнесом передать своему компаньону Константину Гозману).

Это далеко не полный перечень того, что числилось в свое время как «заслуги» Валерия Крепостнова.

А что мы видим сейчас? Нищий депутат, который живет на содержании жены, заработавшей за 2021 год почти четыре миллиона рублей. Так и представляешь, как бывший олигарх просит у супруги пару сотен на бутылку дешёвого портвейна со словами героя фильма «Москва слезам не верит»: «Ты, что, не помнишь, Люська, как я шмотками тебя заваливал?»

Кое-кто даже не поленился найти старые декларации Валерия Крепостнова, чтобы проследить, как сходили на нет его доходы. Картинка получилась крайне показательная. В 2014 году, отчитываясь за предшествовавший год, он показал свыше 70 миллионов рублей, в 2017-м - меньше, но всё же почти 60 миллионов, а двумя годами позже и вплоть до марта 2021-го - менее трёх мил­лионов. Сегодня же, получается, источники доходов у экс-олигарха пропали совсем.

Так всё это выглядит, но так ли это на самом деле? Вполне уместный вопрос. Те, кто знают Валерия Васильевича, говорят, что его бизнес «покачнулся», но не утвер­ждают, что он полностью «погорел». Увидев депутата в здании городской админи­страции, ни за что не скажешь, что ему не во что одеться и что питается он только «дошираком».

Таким образом, эта декларация вызывает большие подозрения в ее правдивости. Было бы неплохо, чтобы на нее обратили пристальное внимание и соответствующие правоохранительные органы, дали ей свою оценку.

Без глобальных перемен

Если декларация Крепостнова - явление уникальное для нынешнего отчетного сезона, то остальные депутаты продемонстрировали стабильность. Тройка самых богатых «народных избранников» никак не изменилась. В нее по-прежнему входят Владимир Журавлёв, Надежда Сураева и Михаил Шихов. В разные годы они только меняли ступеньки пьедестала, не сходя с него. Вот и на этот раз произошла всего лишь рокировка.

Первую строчку, став самым обеспеченным представителем гордумы, занял Владимир Журавлёв с годовым доходом в 51 миллион рублей. За минувший год он сумел обогнать обоих своих соперников, поднявшись сразу с третьей на первую строчку списка. Второе место, уступив первое коллеге, заняла наследница Василия Сураева (30 с лишним миллионов). Третье, опустившись вниз, - бывший «мусорный король» Михаил Шихов (27 «с копейками» миллионов).

Единственное, на что здесь стоит обратить внимание, - падение достатка и Сураевой, и Шихова. Их доходы стали меньше практически в два раза. У первой они сократились с 67 миллионов рублей, у второго - с 49 миллионов. Почему так произошло, ни­кто, естественно, не скажет. Можно только допустить, что у Шихова это снижение связано с отстранением его компаний от «мусорной» темы в Кировской области и с переводом бизнеса в соседний регион. А вот почему Кировский молочный комбинат стал приносить своей владелице меньше денег, остается загадкой.

В топ-10 самых «упакованных» городских депутатов входит наследник Олега Валенчука - Павел (за год он получил 5,7 миллиона рублей), а также руководитель местных «дочек» Газпрома Александр Чиликин (пять миллионов). И видеть их в этом списке совсем не удивительно.

А вот то, что в эту «десяточку» попал и «настоящий коммунист» (который оспаривает у Сергея Мамаева право называть себя так) Николай Барсуков, должно вы­звать интерес у его однопартийцев. За прошлый год он получил 3,24 миллиона рублей. Способен ли человек с таким достатком понять «сирый и обездоленный» пролетариат, отстаивать его права?

И в заключение еще раз про стабильность. Третий год подряд продолжает всех удивлять представитель ЛДПР в гордуме Денис Ерохин. В поза­прошлом году он отчитался о 59 тысячах рублей, на которые, будучи отцом троих несовершеннолетних детей, влачил жалкое существование. Зато в прошлом вдруг задекларировал доход в четыре миллиона. Нынче же он опять сделал кульбит и показал полное отсутствие у него всяких поступлений (задекларировал ноль рублей). И это при том, что за семьей Ерохина числится огромное количество недвижимости в виде 24 квартир, а также нескольких бизнес-строений, помещений, земельных участков и автостоянок. Вот уж кто точно может составить конкуренцию Валерию Крепост­нову в роли барона Мюнх­гаузена.

Иван ТРОФИМОВ.