Депутатские «гроши». Депутат Кировской гордумы Крепостнов указал доход за год в 64 копейки
ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИКА
Такое в Кирове всегда бывает в марте. Но не волнуйтесь, не случилось ничего трагического. Просто депутаты Кировской городской думы отчитались о своих доходах за прошлый год.
Событие это происходит ежегодно, и нас этим уже не удивишь. Впрочем, каждый раз в этих отчетах есть изюминка, которая придает пикантность всему этому блюду. На этот раз «звездой» сезона стал экс-олигарх Валерий Крепостнов.
64 копейки
«64 копейки» - это не реклама мороженого и не ностальгические воспоминания о том, сколько стоил доллар в советское время. Это сумма, которую указал городской депутат Валерий Крепостнов в своей декларации о доходах. На полном серьезе.
Когда видишь такую цифру, так и тянет сказать: «Сик транзит глория мунди» («Так проходит слава земная» - лат.). И это звучит особенно убедительно, если вспомнить, что еще какой-то десяток лет назад Валерий Васильевич официально был одним из самых богатых кировских бизнесменов (если не самым богатым). Что созданный им агрохолдинг «Дороничи» приносил в том числе за счёт получаемых от государства преференций огромные деньги. Что имел он не только богатство, но и немалую политическую власть, будучи во времена губернаторства Николая Шаклеина первым зампредом областного правительства. Что еще не так давно он задавал тон в региональном отделении «Единой России». Что после назначения губернатором Никиты Белых Крепостнов несколько раз предпринимал против него демарши, один из которых в 2014 году закончился для Валерия Васильевича плачевно (тогда, как писали региональные СМИ, ему пришлось срочно уехать «на лечение» в Германию, а руководство бизнесом передать своему компаньону Константину Гозману).
Это далеко не полный перечень того, что числилось в свое время как «заслуги» Валерия Крепостнова.
А что мы видим сейчас? Нищий депутат, который живет на содержании жены, заработавшей за 2021 год почти четыре миллиона рублей. Так и представляешь, как бывший олигарх просит у супруги пару сотен на бутылку дешёвого портвейна со словами героя фильма «Москва слезам не верит»: «Ты, что, не помнишь, Люська, как я шмотками тебя заваливал?»
Кое-кто даже не поленился найти старые декларации Валерия Крепостнова, чтобы проследить, как сходили на нет его доходы. Картинка получилась крайне показательная. В 2014 году, отчитываясь за предшествовавший год, он показал свыше 70 миллионов рублей, в 2017-м - меньше, но всё же почти 60 миллионов, а двумя годами позже и вплоть до марта 2021-го - менее трёх миллионов. Сегодня же, получается, источники доходов у экс-олигарха пропали совсем.
Так всё это выглядит, но так ли это на самом деле? Вполне уместный вопрос. Те, кто знают Валерия Васильевича, говорят, что его бизнес «покачнулся», но не утверждают, что он полностью «погорел». Увидев депутата в здании городской администрации, ни за что не скажешь, что ему не во что одеться и что питается он только «дошираком».
Таким образом, эта декларация вызывает большие подозрения в ее правдивости. Было бы неплохо, чтобы на нее обратили пристальное внимание и соответствующие правоохранительные органы, дали ей свою оценку.
Без глобальных перемен
Если декларация Крепостнова - явление уникальное для нынешнего отчетного сезона, то остальные депутаты продемонстрировали стабильность. Тройка самых богатых «народных избранников» никак не изменилась. В нее по-прежнему входят Владимир Журавлёв, Надежда Сураева и Михаил Шихов. В разные годы они только меняли ступеньки пьедестала, не сходя с него. Вот и на этот раз произошла всего лишь рокировка.
Первую строчку, став самым обеспеченным представителем гордумы, занял Владимир Журавлёв с годовым доходом в 51 миллион рублей. За минувший год он сумел обогнать обоих своих соперников, поднявшись сразу с третьей на первую строчку списка. Второе место, уступив первое коллеге, заняла наследница Василия Сураева (30 с лишним миллионов). Третье, опустившись вниз, - бывший «мусорный король» Михаил Шихов (27 «с копейками» миллионов).
Единственное, на что здесь стоит обратить внимание, - падение достатка и Сураевой, и Шихова. Их доходы стали меньше практически в два раза. У первой они сократились с 67 миллионов рублей, у второго - с 49 миллионов. Почему так произошло, никто, естественно, не скажет. Можно только допустить, что у Шихова это снижение связано с отстранением его компаний от «мусорной» темы в Кировской области и с переводом бизнеса в соседний регион. А вот почему Кировский молочный комбинат стал приносить своей владелице меньше денег, остается загадкой.
В топ-10 самых «упакованных» городских депутатов входит наследник Олега Валенчука - Павел (за год он получил 5,7 миллиона рублей), а также руководитель местных «дочек» Газпрома Александр Чиликин (пять миллионов). И видеть их в этом списке совсем не удивительно.
А вот то, что в эту «десяточку» попал и «настоящий коммунист» (который оспаривает у Сергея Мамаева право называть себя так) Николай Барсуков, должно вызвать интерес у его однопартийцев. За прошлый год он получил 3,24 миллиона рублей. Способен ли человек с таким достатком понять «сирый и обездоленный» пролетариат, отстаивать его права?
И в заключение еще раз про стабильность. Третий год подряд продолжает всех удивлять представитель ЛДПР в гордуме Денис Ерохин. В позапрошлом году он отчитался о 59 тысячах рублей, на которые, будучи отцом троих несовершеннолетних детей, влачил жалкое существование. Зато в прошлом вдруг задекларировал доход в четыре миллиона. Нынче же он опять сделал кульбит и показал полное отсутствие у него всяких поступлений (задекларировал ноль рублей). И это при том, что за семьей Ерохина числится огромное количество недвижимости в виде 24 квартир, а также нескольких бизнес-строений, помещений, земельных участков и автостоянок. Вот уж кто точно может составить конкуренцию Валерию Крепостнову в роли барона Мюнхгаузена.
Иван ТРОФИМОВ.
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