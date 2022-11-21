Бюджет великих обещаний. Кировская область получила финансовый документ на три года

Читать новости о параметрах бюджета (на федеральном уровне или на региональном) - то еще удовольствие. От обилия цифр пестрит в глазах, а извилины в мозгу так заплетаются, что после пары минут чтения полностью пропадает способность понимать: что, где и почему.

Однако бюджет - главный финансовый документ, от которого зависит жизнь области. И он имеет большое значение для тех слоев населения, которые от него напрямую зависят: работники бюджетной сферы, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и др. Поэтому хочешь того или нет, приходится о нем говорить, вникая в сухие цифры.

Нынешний бюджет, который на этой неделе принят Законодательным собранием, определяет финансовые параметры жизни области на ближайшую перспективу.

Очень важно понимать, когда мы говорим об областных финансах, что сегодня и наполняемость бюджета, и направления расходования бюджетных средств во многом определяются внешними факторами.

Изменения ситуации на мировых рынках не обошли стороной и Кировскую область. Сократился экспорт, изменилась логистика, возросли связанные с ней затраты, повысилась напряженность на рынке труда. Всё это уже сказалось и будет сказываться на региональных доходах. Поэтому в бюджете должны быть определены меры, которые помогут экономике региона не уйти в минус. Но нашлось ли им место в новом финансовом документе?

Расходов много

Первое, что интересует всех, - расходы бюджета. Куда они пойдут, в достаточном ли количестве, кому перепадет больше, а кому меньше?

Расходная часть бюджета Кировской области на 2023 финансовый год составит свыше 84 млрд. рублей. Много это или мало? По мерках Москвы - крохи, с точки зрения Зуевки (или любого другого райцентра) - более чем достаточно. Впрочем, и в том, и в другом случае мы имеем дело с оценочным суждением. Гораздо важнее понимать, как расставлены приоритеты в части расходования средств.

По словам министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, бюджет сохранит социальную направленность. Более 62 процентов от всех расходов будет направлено на исполнение социальных обязательств.

На что же пойдут оставшиеся проценты? На этот вопрос ответил губернатор Соколов, отметив три основных направления бюджетных трат.

- Мы принципиально увеличиваем количество средств, выделяемых на муниципальные дороги, - пояснил глава региона. - В прошлом году на эти цели выделялось 3,5 млрд. рублей, в этом - больше 5 млрд. Потому что именно по этим дорогам ездят люди, и именно на эти дороги поступает больше всего жалоб. При этом, какие дороги нужно ремонтировать, будут решать сами жители. Для этого до 1 декабря во всех муниципалитетах проводится специальное голосование. На ремонт победивших в голосовании участков мы выделяем дополнительно 1 млрд. рублей. Во-вторых, мы будем разрабатывать и принимать пятилетние программы по дорогам и строительству. Потому что мы должны четко понимать: что мы будем ремонтировать и строить в ближайшие годы.

Третий принципиальный момент, который отметил губернатор в налоговой политике на ближайшие три года: в ней должна быть отражена позиция солидарного общества, то есть налоговое стимулирование тех, кто платит достойную зарплату.

Значительный объем средств облбюджета планируется направить на реализацию национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Образование» продолжится строительство школ. К концу 2023 года должно быть введено в эксплуатацию 10 школ и пристроев на 10 тысяч мест, к концу 2024 года - 3 школы на 2,1 тысячи мест.

Эта направление расходов вызывает особый интерес у жителей Кирова, где проблемы с переполненностью школ стоят более остро. Известно, что среди указанных новых школ будет и здание для школы № 24, строительство которого планируется в Шевелях.

Выделены деньги и на реализацию других нацпроектов.

Конечно, интересно, как будет происходить финансирование тех обещаний, которые в ходе предвыборной кампании активно раздавал Александр Соколов. Многим (особенно в районах области) хотелось бы, чтоб все они нашли отражение в новом бюджете. Но не имея на руках полной версии нового бюджета, говорить об этом сложно.

Впрочем, одно обещание, которое дал губернатор, будучи в статусе «врио», в следующем году точно начнет реализовываться. Как сообщило областное правительство, в 2023 году стартует масштабная война с борщевиком. На нее в новом бюджете предусмотрено 32 млн. рублей, субсидии будут предоставлены 86 муниципальным образованиям. Очень хотелось бы верить, что в нынешних сложных условиях это внесет серьезный вклад в поддержку региональной экономики.

В общем, по части расходов новый бюджет не будет прорывным. Традиционное финансирование и софинансирование направлений, которые заданы федеральной повесткой, и минимум отсебятины. Исполнение же предвыборных обещаний главы региона лишь усугубит бюджетный дефицит, то есть превышение расходов над доходами.

Ушли в минус

Дефицит бюджета в новом финансовом году составит два с лишним миллиарда рублей. Как говорил Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять.

Действительно, во времена Игоря Васильева бюджет верстался профицитным - доходы превышали расходы. Это было оправдано тем, что с самого начала своей деятельности на вятской земле перед Васильевым стояла задача снижения государственного долга. Профицит нужен был, чтобы погашение долговых обязательств шло быстрее.

Предшественник Васильева Никита Белых активно заимствовал деньги по большей части в коммерческих банках. Это поставило под угрозу финансовую стабильность региона. При Васильеве госдолг области начал снижаться.

В основном этот процесс шел за счет перевода коммерческих заимствований в государственные, то есть перекредитования под значительно более низкий процент. К тому же была ужесточена налоговая политика. Игорь Владимирович, как он сам заявлял, руководствовался принципом «курица должна кричать, когда ее ощипывают, но не должна сдохнуть». Так и делал.

Нынешний бюджет сверстан с превышением расходов над доходами. Следовательно, новый губернатор рассчитывает покрыть недостающие суммы путем заимствований. Иного выхода просто нет.

Будет ли он брать кредиты в коммерческих банках, как это делал Никита Белых, или рассчитывает на поддержку федерального Минфина, который выделит бюджетные займы или увеличит субсидии для региона? И то, и другое.

По словам председателя Контрольно-счетной палаты Кировской области Юрия Лаптева, в новом бюджете предусмотрен рост государственного долга области. И, что настораживает, на 18 с лишним процентов за три года увеличатся коммерческие займы. А визит Соколова в Москву накануне принятия нового бюджета заставляет предположить, что ездил он в столицу, чтобы определиться с мерами федеральной поддержки сверх установленных лимитов.

Но даже если все пойдет так, как планируется, помогут ли эти заемные деньги удержать областную экономику на плаву, не дать ей свалиться в пропасть? Да, если есть четкое понимание приоритетов, и нет, если их раздергают по мелочам.

Пока же мы видим только частные и малозначительные решения. Например, снижение налоговых ставок для малого бизнеса. Оно уже одобрено и губернатором, и депутатами Заксобрания. Но доля поступлений от МСП в областной бюджет не так высока. Предпринимательство на Вятке более важно с точки зрения создания новых рабочих мест, нежели как источник налогов. К тому же в последние годы число малых предприятий, ИП и самозанятых постоянно сокращается.

Впрочем, волноваться, что области не хватит средств на неотложные нужды, не стоит. Как свидетельствуют данные Контрольно-счетной палаты области, главные распорядители бюджетных средств, то есть министерства и ведомства, из года в год недоосваивают выделенные им деньги. Поэтому бумажный дефицит сегодня может обернуться фактическим профицитом завтра. Правда, от этого жизнь в нашей области не станет лучше. Зато и финансового краха не будет.

Дружное «за»

Почти все, кто так или иначе принимал участие в обсуждении параметров нового областного бюджета, оценивают его положительно.

Депутат Роман Титов назвал новый финансовый документ «бюджетом развития», озвучив тем самым солидарное мнение всей фракции «Единой России» в Заксобрании.

- Важно, что рост прогнозируется как по налоговым, так и по неналоговым доходам, - сказал он. - Это показатель того, что многие предприятия региона не только адаптировались к трудностям, связанным с изменением, а то и разрывом цепочек сбыта и поставки, но и успешно развиваются. Стабильность бюджета позволяет планировать в долгую и меры поддержки. Так, дополнительным стимулом развития для малого и среднего бизнеса должны стать предлагаемые губернатором области Александром Соколовым льготные налоговые ставки для предприятий, применяющих упрощённую систему налогообложения. Финансовая дисциплина региона и стабильная доходная база дают возможность финансировать абсолютно все социальные обязательства.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Ольга Тырыкина по итогам встречи с Александром Соколовым написала: «Создалось впечатление, что губернатор нас услышал и понял. Впрочем, очень скоро мы узнаем, так ли это».

Главу Слободского Ирину Желвакову порадовало, что возглавляемый ею город будет и дальше получать средства в рамках федеральных программ. Она также с удовлетворением отметила, что на оборудование контейнерных площадок городу выделят почти 3,5 млн. рублей.

Одобрение руководителя реготделения Российского экологического общества Александра Штина вызвали заложенные в проекте бюджета средства на создание инфраструктуры по обращению с ТКО и рекультивацию свалок.

В общем, каждый нашел в новом бюджете что-то, что удовлетворяло его интересы. А вот общее благополучие финансов Кировской области почти никого не беспокоило, кроме справедливороссов. Да и те радели больше не за народ (что было бы естественным для социал-демократов, к которым они себя причисляют), а за интересы малого бизнеса.

Иван ТРОФИМОВ.