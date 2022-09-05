Александр Соколов: «Люди - главная ценность региона»

30 августа врио губернатора Кировской области Александр Соколов выступил с обращением «О социально-экономической ситуации в области и задачах на среднесрочную перспективу» перед депутатами Заксобрания, руководителями органов местного самоуправления, общест­­венными и политическими объединениями.

Александр Соколов обратил внимание на то, что в этом году смена исполнительной власти, перемены в областном центре, в органах местного самоуправления совпали с тектоническими изменениями в стране и мире.

- Так же, как и 30 лет назад, изменились многие привычные для нас условия жизни - от правил ведения бизнеса до бытовых мелочей. Отсюда - дез­ориентация и трата времени и ресурсов на то, чтобы сохранить все так, как было раньше. А мир изменился, и изменился не на сезон, - подчеркнул глава региона. - Когда 30 лет назад происходили такие же гигант­ские изменения, те регионы, которые во­время сориентировались, получили мощный толчок развития и для своих экономик, и для социальной инфраструктуры. К сожалению, для Кировской области прошедшие 30 лет обернулись потерей более 400 тысяч жителей. Численность кировчан сократилась с 1 млн. 645 тыс. человек в 1992 году до 1 млн. 235 тысяч.

- Люди - главная ценность любого региона России. Забота о жителях, приумножение их благосостояния, создание условий для профессионального роста и самореализации в родном крае - вот основные цели и задачи, стоящие перед публичной властью и мной как исполняющим обязанности губернатора Кировской области. «Служить Родине и людям!» - не лозунг, а смысл нашей работы. Во всех решениях важно опираться на мнение людей, - подчеркнул глава региона.

Лесная отрасль

Александр Соколов отдельно остановился на теме развития ЛПК. В Кировской области

16 млн. кубометров расчётной лесосеки, но многие участники рынка жалуются на нехватку сырья.

- Такое впечатление, что леса не хватает буквально всем. Нужно разобраться в причинах дефицита. Предположу, что именно желание зарезервировать лесной фонд за очередным государственным монополистом и стало причиной искусственного дефицита, - сказал врио главы региона. - Появления нового «Кировлеса» в Кировской области не будет, потому что при воссоздании этой старой системы лесные участки опять начнут раздавать по коррупционным схемам.

Также Александр Соколов отметил, что надо вводить в оборот максимальное количество лесных участков, пригодных для освоения. При этом приоритетное право на лесопользование должно быть у тех, кто лес перерабатывает, и тех, кто зарегистрирован в Кировской области.

Кроме того, по словам главы региона, добросовестных местных лесопромышленников, несущих социальную ответственность перед жителями своих районов, нужно приоритетно обеспечить сырьём и работой.

- Именно они создают рабочие места, платят зарплаты нашим же жителям, выплачивают налоги в бюджеты всех уровней и участвуют в развитии поселений. В этом заключается наша стратегическая линия в лесной отрасли, - сказал глава региона.

Сельское хозяйство

Врио губернатора отметил, что безусловная точка роста региона в агропромышленном комплексе - это молочное производство. По объему производства молока в сельскохозяйственных организациях Киров­ская область сейчас занимает 5-е место в России.

- В 2022 году на финансирование государственной программы предусмотрено 2,2 млрд. рублей, в

том числе из федерального бюджета 1,2 млрд. рублей. В Кировской области инструментом господдержки пользуются 320 бюджетополучателей. Вся эта помощь будет продолжена, - отметил Александр Соколов.

Он сделал акцент на направлениях, которым нужно уделить повышенное внимание: увеличение объемов переработки молока, развитие таких отраслей, как звероводство и овощеводство.

- Например, крупнейший производитель пушнины в области - зверохозяйство «Вятка» - сегодня насчитывает поголовье пушных зверей порядка 110 тысяч и входит в пятёрку самых крупных в России. Такие предприятия, помимо того что вносят свой вклад в экономику, работают еще и на повышение узнаваемости региона, - сказал Соколов.

В настоящее время при поч­ти полном самообеспечении Кировской области сельскохозяйственной продукцией единственной недостающей позицией остаются овощи. В связи с этим актуальной задачей становится развитие в регионе овощеводства.

Оборонный комплекс

Особое внимание в регионе уделяется ОПК. В Кировской области 12 крупных производств включены в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России, 10 из которых являются стратегическими.

- На данный момент предприятия ОПК Кировской области обеспечены оборонными заказами до 2025 года, - сказал Александр Соколов. - Задача руководства области - держать вопросы получения и расширения гос­оборонзаказов на постоянном контроле, поддерживать регулярное и оперативное взаимодействие со структурами Мин­обороны и федеральным правительством.

Врио губернатора отметил, что на предприятиях ОПК существует дефицит кадров - рабочих и инженеров. Один из способов решения этой проблемы - строительство доступного и качественного жилья для специалистов.

- Во время рабочего визита в Кировскую область министр строительства РФ Ирек Файзуллин подсказал хорошую идею: кооперация застройщиков, банков и промышленных предприятий для строительства жилья сотрудникам, - сказал глава региона. - Мы уже начали прорабатывать проект с одним из ведущих наших предприятий - «Авитеком». Подобрали удобный участок земли, есть заинтересованные застройщики. Уже активно идет процесс выработки конкретного проекта. Существует еще один способ решения вопроса - льготные кредиты на строительство социального арендного жилья. Будем использовать все доступные механизмы.

Строительство

Глава региона отдельно остановился на теме развития строительной отрасли.

- Строительная отрасль - это универсальный маркер развития. Строятся дома, школы, детские сады, новые предприятия - значит, регион развивается. А если нет, то нужно смотреть, что здесь не так. Важный фактор - высокая стоимость жилья. Квартиры в Кировской области должны быть дешевле, чем у наших соседей. Это нужно и для того, чтобы сделать жильё более доступным, и для того, чтобы к нам могли переезжать на постоянное место жительства специалисты из других регионов, - обозначил врио губернатора.

- Предстоит перезагружать ситуацию в строительной отрасли. Выход здесь всем очевиден - нужны единые для всех участников рынка, понятные и законные правила игры, не зависящие от воли конкретного чиновника. Между тем и застройщики должны понимать свою социальную ответственность. Случаев, когда строители принципиально отказываются заходить на социальные объекты, быть не должно, - сказал Александр Соколов.

Глава региона отметил, что нельзя допускать появления на строительном рынке застройщиков, которые оставили за собой обманутых дольщиков. На данный момент в Кировской области признаны пострадавшими 1454 человека в 25 долгостроях. Планируется, что до конца 2023 года все обманутые дольщики получат свое жильё, из них 563 жителя (по 5 объектам) - уже в этом году.

Также в ближайшее время необходимо ускорить программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для этого из областного бюджета дополнительно выделено 979,7 млн. рублей. Кроме того, Александр Соколов обратился к председателю правительства России для увеличения лимита средств для Кировской области на сумму 2,1 млрд. рублей.

Дорожное строительство

Один из ключевых моментов обращения главы региона - состояние дорожной отрасли и план ее развития на ближайшие пять лет.

В этом году была достигнута договоренность об увеличении финансирования ремонта кировских участков федеральных дорог с 2 до 3,6 млрд. рублей. Работы уже идут. Только в реконструкцию участка Белая Холуница - Омутнинск будет вложено 1,2 млрд. рублей.

- Во время визита в Киров министра транспорта РФ удалось договориться и о значительном сокращении сроков проведения ремонтов региональных дорог, а это 2,6 тысячи километров, из которых половина, к сожалению, на сегодня не отвечает нормативным требованиям, - сказал Соколов. - То, что планировалось сделать к 2027 году, будет отремонтировано до конца 2025 года. Сейчас мы приступили к разработке пятилетней программы развития отрасли, согласно которой в 2025 году 85% дорог опорной региональной сети будут приведены в нормативное состояние.

В пятилетнюю программу также заложено начало масштабных проектов - дорога от Лузы до Кирова, строительство Нововятского тоннеля под Транссибом и моста через Чепцу.

Здравоохранение

- Наличие доступной и качественной медицины - ключевой запрос жителей области, - подчеркнул Соколов. - В связи с этим работа по укреплению инфраструктуры здравоохранения - на постоянном контроле власти.

Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения до конца 2022 года запланированы приобретение и монтаж в 16 районах области 27 модульных конструкций - это 20 фельдшер­ских здравпунктов, 6 ФАПов, 1 врачебная амбулатория. В 2023 году предполагается возвести ещё 56 модульных конструкций в 28 районах. Кроме того, до конца 2023 года предстоит построить детскую поликлинику в Слободском и две поликлиники в Кильмези и Нолинске. Также в ближайшее время в Нолинске откроется новый хирургический корпус.

- Но самое сложное, как и в других отраслях, - это нехватка медицинских кадров, - подчерк­нул Александр Соколов. - В среднем по Кировской области обеспеченность врачами составляла в 2021 году 14,8 на 10 тыс. человек. Ситуация тем хуже, чем дальше от област­ного цент­ра. Однако в каждом районе должен быть детский стоматолог и детский хирург. Это аксиома. В этом году Кировский государственный медуниверситет выпустил 360 врачей, из них 37 стоматологов. Не все выпуск­ники, к сожалению, остаются в профессии, поэтому вопрос мотивации молодых специалистов - важная государственная задача.

Один из способов мотивации врачей, по словам главы региона, - решение жилищных вопросов.

Образование

Глава региона обратил внимание на то, что в ближайшие два года перед Кировской областью стоит задача - обеспечить строительство и запуск 15 новых общеобразовательных школ (школьных корпусов) в Кирове и двух школ в Котельниче и Нолинске.

- Более того, нам нужно строить еще больше школ и детских садов. Поэтому я обратился к министру просвещения России, председателю правительства России с просьбой о выделении дополнительного финансирования на строительство еще 8 школ (четыре - в Кирове и четыре - в районах области), а также 8 детских садов (также по четыре в областном центре и сельских районах), - отметил Александр Соколов.

Сложной назвал глава региона ситуацию с притоком молодых кадров в сферу общего среднего образования. В этом году в Вятском государственном университете недобор абитуриентов на ряд педагогических специальностей составил 20 процентов.

- Причина дефицита педагогических кадров - не только в социально-экономической сфере. Необходима специальная программа по повышению престижа профессии учителя.

Культура

В сети учреждений культуры области представлены 3 театра, 46 музеев, 647 библиотек, 571 культурно-досуговое учреждение. Как подчеркнул Александр Соколов, региону есть чем гордиться.

- К празднованию 650-летия основания Кирова в столице области будут отреставрированы 11 объектов культурного наследия, в том числе историческая часть библиотеки им. Герцена. А также отремонтировано здание Киров­ского областного драматического театра, - сказал Александр Соколов.

Кроме того, федеральную экспертизу прошли документы для проведения реконструкции здания цирка. В рамках реализации нацпроекта «Культура» до конца 2024 года в Кировской области будут завершены работы по 12 сель­ским домам культуры. Восемь детских школ искусств будут модернизированы, поддержку из федерального бюджета получат свыше 13 муниципальных музеев.

Физкультура и спорт

- Нужно поощрять талантливых спортсменов и их тренеров, создавать базовые учреждения-флагманы, мастер-школы, транслировать положительные практики, - сказал Александр Соколов.

В рамках возрождения спортивных традиций области принято решение об учреждении АНО «Футбольный клуб «Динамо». Ближайшая цель - уже в следующем сезоне вернуть клуб в профессиональный футбол.

В этом году РФС выделит Вятской спортивной школе олимпийского резерва комплект полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием, а получение статуса «Детский футбольный центр РФС» позволит финансировать футбольные школы за счёт Российского футбольного союза.

- Наша задача - чтобы в каждом городе, округе, районе были современные спортивные сооружения: спортзалы и бассейны, и это как минимум. А где-то стадионы с профессиональным покрытием и круглогодичный лед, - сказал Александр Соколов.

Ответственность власти

Завершая свое выступление, Александр Соколов подчеркнул: должностные лица всех уровней власти обязаны качественно изменить стиль общения с жителями.

- Хватит отчитываться о достижении показателей, освоенных квадратных метрах, если эти показатели никак не повлияют на жизнь людей, - сказал врио губернатора. - Людям должно быть комфортно жить там, где они живут, чтобы они могли гордиться своим краем и страной. Вот в чём цель нашей работы.

Для перечисленных задач необходимы ресурсы. Александр Соколов обозначил основные методы расширения возможностей развития региона, диалога с жителями:

- Первое - инициатива граждан, сотрудничество с социально ответственным бизнесом, выстраивание различных форм общественно-государственного и государственно-частного партнерства. Второе - качественное изменение работы государственного аппарата. Мы находим понимание на самом высоком уровне - президента и Правительства РФ. Задача правительства Кировской области - активно участвовать в национальных проектах, федеральных программах, наращивать темп участия, биться буквально за каждый федеральный рубль и добиваться тех решений, которые нужны жителям нашего региона.

- Надо кратно увеличить скорость принятия решений - объявление конкурсов, подписание заявок, ответов на обращения граждан. Дело, сделанное не вовремя, не считается сделанным. Все механизмы принятия решений должны быть гласными, открытыми и быстрыми. Мы должны стать регионом с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса и комфортным для проживания людей, - заявил Александр Соколов.

Пресс-центр правительства Кировской области.