И всё-таки Быков! Но не совсем... Бывшему главе города Кирова вынесен приговор

11 марта в Первомайском районном суде г. Кирова был оглашён приговор экс-градоначальнику Владимиру Быкову. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 15,6 миллиона рублей. Также суд запретил ему занимать государственные должно­сти в течение будущих трёх лет.

Быкова взяли под стражу в зале суда. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что изначально Быкова обвиняли в нарушении сразу четырех статей Уголовного кодекса: «Мошенничество в особо крупном размере», «Организация растраты денежных средств в особо крупном размере», «Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере» (два эпизода).

Первое уголовное дело было заведено ещё 29 ноября 2019 года. Быкова обвинили в получении взятки. С того момента прошло более двух лет.

В результате в суде «устоял» только один состав преступления. В приговоре сказано, что установлен факт получения в период с 2014 по 2016 год через посредника взятки в особо крупном размере - 7,8 миллиона рублей - при организации поставки низкокачественного топлива в АО «АТП».

Вину по другим вменявшимся Быкову статьям УК суд признал недоказанной.

«Переход на другую работу»

Об уходе Владимира Быкова с поста председателя Законодательного собрания Кировской области стало известно 14 октября 2019 года. Тогда в пресс-службе ОЗС подтвердили, что Быков покидает пост спикера Заксобрания, и назвали причину: «В связи с переходом на другую работу».

25 октября на пленарном заседании ОЗС состоялись тор­жественные проводы Быкова. На прощание он получил почётную грамоту и картину от губернатора, а также теплые слова своего временного преемника - зампреда ОЗС Германа Гончарова, который, в частности, сказал: «Спасибо за ту совместную работу от всех наших коллег-депутатов, что нам в течение трёх лет с честью удалось вместе работать с вами, рука об руку, локоть к локтю, плечом к плечу».

29 ноября 2019 года из сообщения регионального следкома стало известно о задержании Владимира Быкова. По информации ведомства, в отношении его было возбуждено уголовное дело. В частности, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере - тех самых 7,8 миллиона рублей, которые и остались в итоге в приговоре суда.

Позднее были опубликованы кадры оперативной видеосъемки задержания бывшего главы города в автомобиле на пригородной трассе и его доставления в следственный комитет.

После суток, проведённых в следственном изоляторе, Быков по решению суда был отправлен под домашний арест.

Всё, что нажито…

Позднее видеокартинка дополнилась эпизодами обыска в загородном доме Быкова. По официальной информации, следователи изъяли у бывшего градоначальника 12 наручных часов общей стоимостью не менее 1,7 миллиона рублей, пять единиц огнестрельного оружия, иконы, элитный алкоголь, наличность, автомобиль. Всего был наложен арест на имущество общей стои­мостью семь миллионов рублей.

Об уровне обеспеченности Владимира Быкова можно было судить также по информации, озвученной позже представителями прокуратуры. Стало из­вестно, что в июле 2020 года Быкову назначили страховую пенсию по старости. Таким образом, на 1 января 2021 года ежемесячная выплата от государства составила 14 тысяч 213 рублей 14 копеек.

Также в соответствии с федеральным законом «О ветеранах» с 1 февраля 2020 года Быкову назначили пособие в сумме 2062 рублей. А с 1 ноября 2019 года начислили бессрочную ежемесячную выплату в размере 179 тысяч 572 рублей 32 копеек как лицу, замещающему государственные должности. Её выплачивали с ноября 2019 года по июль 2020-го. Также в период с 2014 по 2019 год Владимиру Быкову ежемесячно выплачивалась пенсия в размере от 42 тысяч до 56 тыс. рублей, положенная за выслугу лет перед Министерством обороны.

Что осталось «за кадром»

В апреле 2020 года стало известно, что на экс-главу Кирова Владимира Быкова заведено еще два уголовных дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Организация растраты денежных средств».

По версии следствия, речь шла о том, что в 2007 - 2015 годах Владимир Быков вместе с Леонидом Яфаркиным совершал незаконные операции с земельными участками в Кирове. Так, ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) приобрел участок за 1,8 миллиона рублей, когда его кадастровая стои­мость составляла 51 миллион рублей.

В 2015 году администрация Кирова и КЗОРС заключили еще один договор купли-продажи части земельного участка рядом с парком Победы за 338 тысяч рублей, который затем был продан по частям за 126 мил­лионов рублей (рыночная стои­мость - 165 миллионов рублей).

Кроме этого, по версии следствия, в 2010 - 2018 годах Владимир Быков в составе ОПГ похитил у МО «Город Киров» и ООО «Электронный проездной» 34 миллиона рублей при помощи заключения договора на оказание услуг и закупку товаров по завышенной стоимости.

Эти преступные деяния бывшего экс-градоначальника фигурировали в окончательном варианте обвинительного заключения, направленного в суд. Однако, как мы теперь видим, доказательств, собранных следователями для обвинительного приговора Быкову по этим стать­ям, оказалось недостаточно.

Так была ли группа?

Удивительно и то, что во время шедшего параллельно судебного процесса над фигурантами дела об «Электронном проездном» представители прокуратуры были куда как более резки в оценках деятельности Быкова.

В частности, 9 марта в вы­ступлении государственного обвинителя Владимир Быков был прямо назван организатором и лидером организованной преступной группы:

- С 21 января 2010 года по 23 января 2013 года Быков умышленно из корыстных побуждений принял решение создать организованную группу с лицами, состоящими с ним в доверительных отношениях. Целью группы являлось совместное совершение тяжкого преступления для получения незаконной материальной выгоды в интересах привлеченных лиц - путем растраты денежных средств, принадлежащих МО «Город Киров», МБУ «ЦДС» и ООО «Электронный проездной» <...>

Для реализации задуманного Быков в указанный период времени, посвятив в свои намерения, вовлек в совершение преступлений лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения: Олега Чичибабина, директора МБУ «ЦДС», и Дмитрия Никулина. <...> Которые из корыстных побуждений, разделяя преступные взгляды Быкова о совершении хищения в составе ОГ в период времени с 21 января 2010 года по 23 января 2013 года, добровольно согласились на преступное предложение и вступили в состав ОГ.

Быков, пользуясь властью и личным авторитетом, стал лидером созданной им организационной группы. Негласно и самолично возложил на себя функции: общего руководства и покровительства ОГ, принятие мер конспирации, принятие устных отчетов о преступной дея­тельности при личных встречах, осуществление исключительного контроля, а также привлечение участников и распределение между ними ролей, обязанностей и долей наживы.

Как ни странно, во время судебного процесса над самим Быковым речи о якобы созданной и руководимой им ОПГ уже не шло…

«Святая» земля...

Безусловно, наибольший общественный резонанс в «деле Быкова» вызывал и вызывает эпизод с продажей за бесценок участка земли у парка Победы, за что уже осуждён друг экс-главы города - некогда авторитетный бизнесмен Леонид Яфаркин.

К сожалению многих, и в этом случае суд не счел доказанной вину бывшего градоначальника.

О роли Быкова в истории с парком Победы в суде подробно допрашивали бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Ирину Рубцову. Во время дачи показаний она не называла конкретные имена, даты заседаний городской думы, а также сказала, что КЗОРС вполне мог бы получить участок в собственность и до внесения правок в генплан. Директор компании Светлана Киселёва могла обратиться с соответствующим заявлением напрямую в администрацию, и вопрос был бы решён и без Быкова. Пособничество экс-мэра только ускорило процесс.

- Незамедлительно ставились сроки, которые чётко контролировались аппаратом думы, - пояснила Ирина Рубцова.

В свою очередь Владимир Быков в зале суда обвинил Ирину Рубцову в неправильном применении терминов. По мнению бывшего мэра, Рубцова

оклеветала его, применив выражение: «Лоббировал интересы КЗОРС».

- Не Быков лоббировал интересы этого. Вы, когда даёте показания, немного себя уважайте, - заявил Владимир Быков.

Точку ставить рано

В своем последнем слове подсудимый виновным себя не признал.

Государственные обвинители прокуратуры Кировской об­ласти запросили для экс-главы Кирова наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 30 мил­лионов рублей, а также лишения права занимать госдолжности в течение семи лет.

Как мы уже знаем, суд приговорил Владимира Быкова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 15,6 млн. рублей, также ему запрещено занимать государственные должно­сти в течение будущих трёх лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован как осуждённым, так и гос­обвинителями.

Роман ПЕРМИНОВ.

Справка «ВК». Владимир Васильевич Быков родился 22 июня 1953 года в с. Фогелево Чимкентской области Казахской ССР в семье военного.

В 1974 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1991-м - Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Совет­ского Союза Р.Я. Малиновского.

С 1974 по 2001 год Быков занимал должности от командира взвода до командира танкового полка. В 1995-м участ­вовал в Первой чеченской войне.

11 ноября 2001 года указом Президента РФ был назначен военным комиссаром Кировской области. В 2002 году Владимиру Быкову присвоено воинское звание «генерал-майор».

С 2005 года - член партии «Единая Россия».

В 2007 году от «Единой России» был выдвинут кандидатом и избран в Кировскую городскую думу IV созыва, затем из числа депутатов избран главой города Кирова. В 2012 году переизбран на эту должность. 28 октября 2016-го досрочно покинул пост главы города и председателя Кировской городской думы. 5 октября того же года занял пост председателя Законодательного собрания Кировской области шестого созыва.

13 декабря 2014 года был назначен секретарём Кировского регионального отделения партии «Единая Россия». Переизбран на эту же должность в декабре 2016-го.

Награждён орденами «За военные заслуги» и «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Женат. Двое взрослых детей, внучка и внук.

25 октября 2019 года ушёл в отставку с поста председателя Законодательного собрания Кировской области досрочно по личному заявлению.

29 ноября 2019 года задержан по обвинению в получении взятки в размере 7,8 млн. рублей.