«Что-то слышал...» Почему губернатор Соколов открещивается от «хороших знакомых»?

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11 мая исполнился ровно год со дня приезда на Вятскую землю Александра Соколова, назначенного тогда президентом Путиным исполняющим обязанности губернатора Кировской области.

Этому событию была посвящена большая пресс-конференция главы региона. Час двадцать длился отчет об успехах и о планах на будущее, зачитанный Соколовым. Потом более полутора часов он отвечал на вопросы журналистов.

Информация об этой пресс-конференции активно распространялась региональными СМИ. Там было всё то же: победные реляции и планов громадьё от губернатора. Однако за скобками практически всех репортажей остался вопрос, заданный губернатору главным редактором «Вятского края».

Андрей Таджибаев попросил Александра Соколова прокомментировать ситуацию, сложившуюся в «Вятавтодоре» - крупнейшем в регионе предприятии дорожной отрасли, на сто процентов принадлежащем Кировской области, в котором в прошлом году по указанию губернатора сменили руководство.

В отличие от местных СМИ, вопрос главреда «ВК» заинтересовал журналистов регионального проекта в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия». Приведем их мнение по этому вопросу, тем более что «копнули» они гораздо глубже.

«Про спекулянтов и барыг

На пресс-конференции, посвященной итогам первого года работы в Кировской области, губернатор Александр Соколов прокомментировал деятельность прежнего руководства АО «Вятавтодор». По его мнению, топ-менеджеры предприятия занимались спекуляцией.

Впрочем, принцип работы предприятия был таким: компания получала госконтракты на ремонт, строительство и содержание дорог в регионе. Так как объемы работ в сфере дорожного строительства в Кировской области огромные, а материально-технические и кадровые ресурсы ограничены даже в такой большой компании, как «Вятавтодор», генеральный подрядчик нанимал субпод­рядные организации под некоторые конкретные задачи. Практика, распространенная в любом субъекте РФ. При этом стоимость контракта для субподрядчиков генподрядчик снижал, а разница шла на обеспечение текущих нужд «Вятавтодора».

Это лишь одно из направлений деятельности организации. Достаточно зайти на сайт ведомства, чтобы определить масштаб работы акционерного общества, в которой заняты порядка 1800 работников. Эта деятельность может считаться спекуляцией?

«Это чистая спекуляция. Моя позиция в этом отношении такая же, как по «Кировлесу». Я не буду держать у себя спекулянтов и барыг... Их задача - не деньги стричь, асфальт класть» - так, хоть и довольно упрощённо, оценил работу «Вятавтодора» при прежнем руководстве губернатор Кировской области Александр Соколов. Впрочем, то руководство компании было отправлено в отставку в октябре 2022 года. За прошедшие с тех пор шесть месяцев в организации уже дважды менялся руководитель. Сейчас предприятие возглавляет Алексей Вепрев. Может быть, при нём что-то изменилось?

В качестве примера можно рассмотреть контракт на ремонт автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Кильмезском районе, который был заключён в конце марта 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» между АО «Вятавтодор» и Дорожным комитетом Кировской области. Стоимость работ составила более 153 млн. рублей. При этом государственный контракт обременён казначейским сопровождением. Это означает, что получатели крупных сумм из бюджета должны открыть счета в Федеральном казначействе. Казначейское сопровождение используют как дополнительную меру контроля за платежами по контрактам, которые осуществляются из бюджета за счёт целевых средств. Кроме того, в данном случае структурное подразделение регионального правительства заключило социально значимый дорогостоя­щий контракт с компанией, учредителем которой является Кировская область. Складывается впечатление, что в данном случае всё безупречно. Фактически при жёстком контроле со стороны властей ремонтом дороги будет заниматься подконтрольная правительству области компания.

Однако уже 11 апреля текущего года «Вятавтодор» нанял для ремонта дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Кильмезском районе субподрядчика ООО ГК «Тигран Великий». При этом договор субподряда стоимостью более чем 153 млн. рублей почти полностью дублирует госконтракт между «Вятавтодором» и дорожным комитетом. Разница лишь в том, что «Тиграна Великого» освободили от уплаты обеспечительного взноса в размере свыше 17 млн. рублей и сняли обременение в виде сопровождения казначейства.

Возможно, «Тигран Великий» - стабильно развивающая­ся крупная компания? Но, по данным портала «Чекко», эта фирма, учредителем которой является Артём Варданян, числится микропредприятием. Там официально трудоустроены всего 34 человека. Уставный капитал компании составляет лишь 10 тыс. рублей. К началу 2023 года финансовый оборот ООО ГК «Тигран Великий» составил 87,2 млн. рублей, что более чем на 44 процента меньше, чем годом ранее. При этом рентабельность фирмы аналитики оценивают в 2,5 процента. Среднее по отрасли значение рентабельности составляет 8,1 процента.

Кроме того, по данным лидера фракции КПРФ в Заксобрании Кировской области Сергея Мамаева, компания «Тигран Великий» до недавнего времени не имела собственного парка дорожной техники. С начала 2023 года фирма начала приобретать в лизинг необходимую для ремонта и строительства дорог спецтехнику. В период с января по март микропредприя­тие приобрело автогрейдер LiuGong (от 15 млн. руб­лей), 10 самосвалов и тягачей Sitrak (цена одной машины - от 11 млн. рублей), два самосвальных полуприцепа «Тонар» SH3-33 (цена одной машины - от четырёх миллионов). Общая сумма лизинговых договоров превышает 150 миллионов рублей. Но кто и почему одобрил лизинг компании, которая вроде бы балансирует чуть ли не на грани разорения? Может быть, лизингодателям были предоставлены гарантии исполнения договора суб­подряда с «Вятавтодором»?

Между Дорожным комитетом Кировской области и «Вятавтодором» был заключён ещё один госконтракт - на ремонт автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Нолинском районе и Немском муниципальном округе стои­мостью свыше 267,48 млн. рублей. Договор субподряда заключён на тех же условиях, что и контракт на ремонт участка трассы в Кильмезском районе. На этот раз в качестве субподрядчика «Вятавтодор» нанял довольно странную фирму «Армдорстрой». В КПРФ утверждают, что она даже не числится в ЕГРЮЛ, а юридический адрес, банковские реквизиты, КПП, ИНН, телефоны ООО «Армдорстрой» и ООО ГК «Тигран Великий» полностью совпадают. Генеральным директором ООО «Армдорстрой» является Артём Варданян. Но как такое возможно? А почему бы и нет - напоминает, правда, схему ухода от налогов... Согласно условиям договора субподряда, стоимость работ составляет всё те же более чем 267,48 млн. рублей. Компания уже получила аванс в размере 49 процентов, или 131,065 млн. рублей. При этом фирму освободили от внесения обес­печительного платежа и от сопровождения казначейства.

Стоит отметить, что обычно цена государственного контракта выше, чем стоимость субподрядных работ. Ведь генподрядчик не может работать себе в убыток. По мнению Александра Соколова, это как раз и говорит о спекуляции. Но чаще всего такое снижение максимальной стоимости свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств и об элементарной экономии, если речь идет о предприятии, принадлежащем государству или субъекту Федерации. А вот в данном случае «Вятавтодор» передал оба контракта на субподряд по максимальной цене, что наводит на размышления о передаче бюджетных средств аффилированным компаниям.

Впрочем, это всего лишь размышления дилетанта в гос­управлении, не навязываю­щего какую-то позицию. А что же именно имел в виду губернатор Соколов, говоря о спекуляциях прежнего руководства автодорожного предприятия? Может, как-то прояснит нам всем, в чём отличие между прошлым и настоящим: что хорошо, а что плохо, где спекуляции, а где госбизнес? Чтобы не было как в фильме «Берегись автомобиля»: «Это нога - у того, у кого надо, нога...»

Кстати, отвечая на вопрос о «Вятавтодоре», губернатор публично сообщил, что всего лишь слышал о компаниях «Тигран Великий» и «Армдорстрой». Между тем в интернете можно найти множество фотографий, на которых Соколов позирует с Артёмом Варданяном. Они нередко появляются вместе на публичных мероприятиях. Кроме того, родной брат Артёма Варданяна - Роман - является помощником депутата Государственной думы Марии Бутиной. Так, может быть, семья Варданян попросту лоббирует собственные коммерческие интересы, используя близость к властям предержащим? Но почему Соколов на этой пресс-конференции при упоминании «Вятавтодора» при нынешнем руководстве демонстративно дистанцировался от субпод­рядных фирм, а значит, и от их владельца Варданяна, заявив, что о фирмах только «слышал»? Может, он что-то знает о нынешних схемах работы и оценивает их?»

Подготовил Роман ПЕРМИНОВ.