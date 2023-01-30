Разрушительная старина. В Кирове активисты ради восстановления собора предложили снести филармонию

Недавно стало известно, что кировская инициативная группа вышла с предложением о восстановлении на прежнем месте Александро-Невского собора, построенного в Вятке в середине XIX века. Это известие было обнародовано в социальных сетях, и его (возможно, за неимением более интересного информационного повода) продублировали отдельные региональные СМИ.

Как выяснилось, в правительстве Кировской области не считают эту идею здравой. Хотя в какой-то ее части (самой незначительной) там готовы пойти навстречу активистам.

Вятский долгострой

До Октябрьской революции 1917 года на том месте, где сегодня находится Вятская областная филармония им. П.И. Чайковского, стоял Александро-Невский собор. Он был построен по проекту архитектора Александра Витберга, который в то время отбывал в Вятке ссылку.

Закладка первого камня состоялась в конце августа 1839-го. Освящение собора произошло в октябре 1864 года, что можно считать датой окончания строительства этого культового сооружения.

На строительство храма было потрачено около 120 тысяч рублей. Деньги собирали, как говорится, всем миром. Именно это обстоятельство и привело к столь длительному, четвертьвековому периоду возведения здания. За это время, не дожив до конца строительства храма, успел умереть сам автор проекта.

К слову, на те средства, что ушли на строительство собора, в 1850 году можно было посадить на лошадей целый кавалерийский полк (лошадь стоила 10 - 30 рублей серебром) или купить стадо коров численностью в тысячу голов (корова - шесть - двенадцать рублей серебром). Цена коровы в то время сопоставима по паритету покупательной способности с нашим временем, когда за нее продавцы просят 80 - 100 тысяч рублей. Поэтому нетрудно представить, почему с таким скрипом продвигался сбор средств.

Исходя из «коровьего» эквивалента, очень просто подсчитать, что сегодня подобное строительство обошлось бы никак не менее чем в один миллиард рублей.

Судя по сохранившимся фотографиям и отзывам современников, собор считался архитектурной жемчужиной Вятки.

Название ему было дано в честь небесного покровителя императора Александра Первого, который в 1824 году посетил Вятку. Территория, прилегающая к храму, была огорожена чугунной решеткой, а в 1896 году там установили бронзовый бюст Александра Третьего. Площадь перед собором получила название Александровская.

В 1937 году после неоднократного обращения местных органов советской власти в правительство страны было принято решение о сносе собора, после чего его взорвали.

В 1968 году на месте храма было построено здание филармонии. И вот сегодня, уже не в первый раз, возникла ини­циатива по восстановлению Александро-Невского собора (благо в архиве сохранились чертежи здания, а также имеется много фотографий его внешнего вида и внутреннего убранства).

Инициативная группа активно продвигает эту идею в интернете, уже удалось привлечь к ней внимание отдельных региональных изданий.

Инициатива без лица

Судя по публикациям в СМИ, инициативную группу по возрождению собора возглавляет некий «архитектор Павел». Павел - и всё. Без фамилии, без отчества, без названия вуза, который он окончил, без перечисления уже реализованных проектов. Однако такая скрытность почему-то не смутила местных журналистов, которые дали информацию о восстановлении собора. А ведь должна была, хотя бы потому, что просто так человек не будет скрывать свою фамилию, давая комментарии в СМИ или прячась за аватаркой в интернете, тем более когда дело вроде как богоугодное.

Впрочем, не будем придираться к мелочам. Главное - выдвинута идея, реализация которой резко изменит, по мнению инициаторов, жизнь кировчан и жителей всей области к лучшему. После того как восстановленный храм освятят, одно за другим пойдут чудеса: одинокие сразу же найдут свою вторую половину, женатые передумают разводиться, беременные будут рожать не через девять месяцев, а раз в квартал, перевыполняя задачи по улучшению демографии. Валовый региональный продукт тут же взлетит, так как на Вятке появятся инновационные товары, востребованные на мировом рынке. Зарплаты жителей области вырастут несказанно и обгонят московские. А уж о взлете «туристической привлекательности» региона, за которую так радеют все, начиная с губернатора Соколова, и говорить не приходится. Но всё это сарказм, конечно. Хотя в каждой шутке…

Однако «архитектор Павел» так далеко и глубоко, по-видимому, не смотрит. Его дело - нести идею в массы. И он несёт её как умеет и может. Вот только есть на этом пути одно препятствие: место для собора занято. Вот уже 55 лет его занимает здание областной Вятской филармонии, недавно получившей имя П.И. Чайковского.

Авторов идеи это не смущает. По их мнению, здание филармонии можно «демонтировать», а проще говоря, снести. Чего его жалеть? Типовой проект, каких в России много. Творческие же коллективы можно перевести в новое здание, которое нужно построить. За бюджетный счет, естественно. Чай не обеднеет областная казна.

Всё это, по версии активистов, вполне осуществимо, была бы только «политическая воля». Ведь смогла же московская власть в 1990-е годы построить новый храм Христа Спасителя, снеся при этом бассейн «Москва».

Тут главное - понимать, что дело восстановления собора - богоугодное. На это и митрополит Вятский Марк уже дал своё благословение. Правда, не в официальном документе епархии, а лишь оставив надпись на презентационном проекте. Но это ведь ничего не меняет, не так ли?

Откуда ж возьмутся деньги на восстановление храма? Активисты предлагают собрать их с бизнесменов и горожан, то есть со всех, кто окажется неравнодушен к их идее. Совсем как двести лет назад. А потому можно предположить, что и строительство пойдет такими же темпами. Тем паче что церковная власть «свои кровные» на это дело жертвовать не собирается. Митрополит благословил, конечно, но о деньгах ни словом не заикнулся.

Впрочем, есть в этой маниловщине и еще одна деталь, которую мы чуть было не упустили. Предлагаемый активистами проект включает в себя не только восстановление собора, но и установку перед ним памятника Александру Невскому с мозаиками или барельефами по бокам постамента, изображающими Невскую битву и Ледовое побоище.

- Идея установки памятника Александру Невскому в городе Кирове неоднократно обсуждалась в последние годы, и было определено место рядом с Вятской филармонией, но дальше обсуждений дело не продвигается, - поясняет «архитектор Павел». - К этому месту вертикальный монумент будет наиболее удачным, он будет иметь преимущество перед камерными объектами. Конный памятник должен стать первым ощутимым шагом к реализации крупного строительного проекта.

Вот только почему Александр Невский? Если следовать логике «ревнителей вятской истории», то перед собором нужно было бы заново установить бюст императору Александру Третьему, а никак не новгородскому князю. Хотя искать логику там, где ее не предполагалось, - дело неблагодарное.

Памятнику быть?

Об этой затее вятских диванных активистов можно было бы не писать в силу ее очевидной абсурдности. Однако дело касается не только перспектив «восстановления исторической справедливости», но и судьбы Вятской филармонии, которую в последнее время лихорадит. Как запустила бывший министр культуры Татьяна Мазур процесс смены директоров этого культурного учреждения, так он до сих пор и не закончится.

Понятно, что в такой атмо­сфере любые слухи, тем более - о сносе здания филармонии и переводе ее коллективов в другое место, воспринимаются крайне болезненно. Но регио­нальная власть поспешила успокоить людей, взбудораженных неуемной фантазией «любителей вятской старины».

- Эта инициатива не новая, - сказал корреспонденту «ВК» заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури. - Никита Белых её уже прорабатывал. Даже оргкомитет по сбору средств в то время создавался. Но дальше этого дело не пошло. Возвращаться в прошлое - это, конечно, хорошо (с точки зрения знания истории), но на деле под этой идеей нет никакой реальной основы. Если уж сносить филармонию, то нужно строить новое здание. Это огромные деньги. Да и само восстановление собора по тем чертежам, которые сохранились, тоже потребует больших затрат. Поэтому я считаю, что эту информацию запустили в интернет, не сообразуясь со здравым смыслом.

Косвенным образом идеи «архитектора Павла» со товарищи» коснулся и губернатор Кировской области Александр Соколов.

- Ещё одна инициатива, которая уже давно высказывалась общественными и религиозными активистами, - памятник князю Александру Невскому, - отметил он по итогам заседания регионального отделения Российского военно-исторического общества. - Знаю, что раньше в Кирове был Александро-Невский собор, который являлся настоящим украшением города. Думаю, было бы правильно установить памятник в той же локации - перед филармонией. Уже есть много эскизов и проектов. К этой работе подключатся и коллеги из военно-исторического общества. Со своей стороны готовы оказать поддержку, если такое решение жители примут. Уверен, к юбилею города вместе с кировчанами всё реализуем.

Знает ли глава региона, что рядом уже есть мемориал вои­нам, погибшим в Афганистане и других горячих точках или нет? Как встанет Невский рядом с ним? Ну и, наконец, кто оплатит этот «праздник жизни»?

Ответ на эти вопросы губернатор не дал. Хорошо хоть про снос филармонии ни словом не обмолвился. И на том «спасибо».

Иван ТРОФИМОВ.