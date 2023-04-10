Почему глава Кировской области Соколов не встретил министра обороны Шойгу?

Фото: МО РФ

28 марта город Киров посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В официальном сообщении министерства говорилось, что здесь он побывал (не указывая названия) на одном из оборонных предприятий.

Впрочем, после того, как в сопровождавшем Шойгу руководителе наши телезрители узнали бывшего председателя областного правительства Александра Чурина, интрига пропала. Как известно, сего­дня Александр Анатольевич возглавляет «Сельмаш».

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что цель поездки Шойгу - проверка выполнения предприятиями ОПК гособоронзаказа: «Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприя­тий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции. Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции».

«Аналитики» строят версии

Ранее в тот же день Сергей Шойгу проинспектировал работу оборонных предприя­тий Челябинской области. Там министра сопровождал местный губернатор Алексей Текслер. А вот губернатора Кировской области Александра Соколова во время визита Сергея Шойгу в регионе не было. Еще в начале недели он уехал в затяжную командировку - на родину, в Кострому, где принимал участие в праздновании Дня Феодоровской иконы, а затем в Москву.

Отсутствие Соколова сразу же дало повод доморощенным «политологам» строить свои версии случившегося. Основных было три: то ли Чурин проигнорировал губернатора, то ли губернатор проигнорировал Чурина, то ли Шойгу проигнорировал Соколова. Таков уровень местной «аналитики».

Некоторые СМИ задались вопросом: а не исключён ли Соколов из федеральной повестки?

Однако информация, поступившая из областного правительства, такой вариант вроде бы исключает. Как сообщалось, пока Сергей Шойгу и Александр Чурин говорили о выполнении гос­оборонзаказа, Александр Соколов в Москве встречался с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. В ходе этой встречи обсуждалось несколько вопросов - подготовка к 650-летнему юбилею Кирова, а также реализация нацпроектов в сфере строительства.

Темы, без сомнения, актуальные. Но в условиях СВО отсутствие губернатора во время визита министра обороны с инспекцией профильных предприятий все-таки вызывает, как минимум, недоумение.

Сторонники другой версии намекали на то, что Соколов попросту сбежал в затяжную командировку, чтобы не оказаться в компании с Чуриным, не жать ему руку при личной встрече. Такой вариант тоже возможен, учитывая, что в последнее время нападки на экс-председателя областного правительства значительно усилились. Об этом можно судить по многочисленным сообщениям различных телеграм-каналов, которые напрямую или косвенно связывают с «командой Соколова».

«Его пример – другим наука»?

В связи с этим интересные параллели провели сотрудники регионального проекта в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия».

Они выяснили, что челябинский завод, который перед «Сельмашем» посетил Шойгу, принадлежит семье Гартунг. Как сообщает «Наша версия», глава семейства, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия - За правду» Валерий Гартунг, известен в этом уральском регионе жесткой критикой губернаторов-единороссов. Не стал исключением и действующий руководитель области Алексей Текслер. Однако после избрания на пост губернатора Текслер предпочел не разжигать конфликт, а использовать представителей оппозиции, в том числе и Гартунга, их опыт и знания на благо Челябинской области - консолидировал местные элиты.

«На контрасте с Челябинской областью ситуация на Вятке выглядит, как минимум, странно, - продолжают журналисты «Нашей версии». - Прежний губернатор Игорь Васильев ушёл в отставку в связи с истечением срока полномочий и тут же получил назначение в одной из федеральных структур. Это говорит о том, что каких-либо серьёзных претензий к его работе у его непосредственного руководителя, то есть у Президента РФ, нет. При этом часть населения воспринимает продолжающиеся нападки на того же Васильева или, скажем, на экс-премьера Чурина чуть ли не как личное желание Соколова свалить сегодняшние проблемы области на своих предшественников и даже, может, демонстративно расправиться с ними. Со стороны это выглядит как проявление политической слабости», - заключает «Наша версия».

Не на пустом месте…

Действительно, создается впечатление, что все достижения области губернатор Соколов склонен приписывать лично себе, а вот проблемы и откровенные провалы - валить на предшественников.

В связи с этим хотелось бы напомнить, что правительство Васильева - Чурина «приняло» область после губернаторства Никиты Белых «в долгах, как в шелках». Только на выплату процентов по коммерческим кредитам, которые в свое время нахватал Белых, уходила огромная доля областного бюджета. При этом о погашении самих кредитов было просто страшно думать. Тем не менее с этой проблемой справились. Соколову Кировская область досталась с профицитным бюджетом. Задолго до того, как на вятской земле появился Александр Соколов, здесь ремонтировались и строились новые дороги. Ход исполнения тех же национальных проектов или, например, наработки по комплексному развитию территорий получали положительные оценки от федеральных министров (от того же Марата Хуснуллина).

Одним словом, Соколов начинал работать не в чистом поле и не на руинах, однако добрых слов в адрес своих предшественников у него не находится.

Почему молчит экс-премьер?

В этой ситуации показательно, что сам Александр Чурин губернатору и контролируемым им СМИ и телеграм-каналам не отвечает, хотя, может, и надо было бы.

Напомним, что после сложения полномочий прежним губернатором Игорем Ва­сильевым в начале мая прошлого года Чурин остался исполнять обязанности председателя регионального правительства. Сделал он это, по нашей информации, по просьбе самого Соколова. Отработал еще четыре месяца, запустил бюджетный цикл. В конце концов, дал возможность Соколову спокойно избраться на пост губернатора, и при этом ни одного «комка грязи» в Соколова не летело.

Как известно, оба Александра - и Чурин, и Соколов - выпускники школы президентского резерва. Мало того, они учились в одной группе, то есть были знакомы до приезда Соколова в Кировскую область. Можем предположить, что это знакомство давало Чурину надежду на цивилизованную передачу власти в регионе, однако так не случилось.

После сентябрьских выборов 2022 года Александр Чурин покинул правительство области и вернулся на завод «Сельмаш», который он возглавлял и до своего прихода в «серый дом». Сейчас, в условиях СВО, выполняет важнейшие задачи, стоящие перед государством, работает на нашу армию.

Судя по комментариям Министерства обороны после визита Шойгу, министр остался доволен увиденным на «Сельмаше», поставил новые задачи перед коллективом и его руководителем, которые, уверены, будут полностью выполнены.

Т. АНДРЕЕВ.

P.S. По нашей (не подтвержденной официально) информации, в отсутствие Соколова представители его администрации до последнего пытались сменить «пункт назначения» Шойгу на другое оборонное предприятие. Якобы такая команда была дана водителям кортежа министра обороны. Но Сергея Кужугетовича провести не удалось. Он лучше знал, куда ему ехать.