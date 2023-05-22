Подсчитали ­ прослезились. В Кирове запустили проект «Пешеходная Спасская»

Фото: gorodkirov.ru

13 мая в Кирове с помпой открыли туристический сезон. Не припомню, чтобы в прежние годы вокруг этого события был такой ажиотаж. На торжество явилась вся местная «знать»: от губернатора Александра Соколова до третьеразрядного чиновника горадминистрации.

Столь пристальное внимание к этому событию было обусловлено еще и тем, что одновременно дали старт проекту «Пешеходная Спасская», подготовленному Вятской торгово-промышленной палатой (ВТПП) с прицелом на надвигающийся юбилей областного центра.

13 мая весь день (несмотря на дождь) улица Спасская от ул. Володарского до ул. Ленина, как говорят в народе, ходила ходуном. Певцы, танцоры, мастер-классы, торговля сувенирами и изделиями народных промыслов - всему нашлось здесь место. Толпы зевак переходили от лотка к лотку под задорную музыку. Веселились дети, фотографировались на фоне высоких гостей их мамаши, выкладывая потом эти селфи в интернет.

Восторгам тех, кто пришел на Спасскую, не было предела. И они плавно перекочевывали на страницы соцсетей. Однако были и те, кто этих восторгов не разделял. Но голоса «пострадавших и недовольных» - жильцов окрестных домов и представителей расположенного там мелкого бизнеса - никто как будто не слышал. Да и не хотел, наверное, слышать.

«Визитная карточка города»

Любит вятский люд увеселения. Уж так любит, что хлебом его не корми, а дай вволю потешиться зрелищами. И чем они затейливей, тем лучше. А устроители «Пешеходной Спасской» (во главе с губернатором Кировской области) им это обеспечили.

Да и сами чиновники получили от торжества удовольствие. Вот, например, что написал об открытии туристического сезона Александр Соколов:

«Улица Спасская по-настоящему ожила - для кировчан и гостей города она открыта к прогулкам. Выставки и мастер-классы, концертные и музейные площадки, сувенирные и гастрономические ряды - улица обрела вторую жизнь и стала новой точкой притяжения.

Видел улыбки людей, они получают удовольствие от того, что видят, и от того, что делают. Это показатель того, что всё в наших руках!

Я надеюсь, что это только начало, что по всей Спасской появятся кафе, куда будут приходить семьи с детьми, постоянно будет играть музыка, будут проходить выставки народных промыслов, будут приезжать люди из других городов и регионов. А Спасская станет настоящим лицом города.

Меня приятно удивил энтузиазм наших предпринимателей, которые выставили сегодня здесь свою продукцию. Будем организовывать на Спасской дни районов, чтобы местные производители их представляли на радость жителям и гостям города. Благодарю предпринимателей, что с энтузиазмом откликнулись на эту идею.

Очень понравились товары, представленные в палатках: самовары, капокорень, много хороших продуктов, традиционной еды вятской земли. Здесь есть вещи, которых больше нигде не найти!»

Не поскупилась на добрые слова в адрес мероприятия и глава города Кирова Елена Ковалёва:

- Улица Спасская - одна из старейших в нашем городе, - сказала она на его открытии. - Это фактически музей под открытым небом. Новый проект особенно актуален в преддверии юбилея Кирова. Уверена, что пешеходная Спасская станет визитной карточкой города и будет укреплять его туристический потенциал.

А уж как были довольны рядовые кировчане.

«Очень хорошая идея с мероприятиями как для самих горожан, так и для гостей города, - написала во «ВКонтакте» Ирина Русинова. - В городе не хватало красивых летних уличных кафе. Особенно на такой красивой улице - Спасской. Понравились ярмарка, развлечения и мастер-классы для детей, интересно было увидеть продукцию из других населённых пунктов области».

«Ура! Замечательный проект! - зашлась в восторге Галина Богданова. - Вот теперь ещё и название города Киров на Вятку ПОМЕНЯТЬ!!! А Кировом пусть будет Уржум...»

Одним словом, как в Римской империи: «Даёшь хлеба и зрелищ!»

…И «ложка дёгтя»

Помнится, когда презентовали проект «Пешеходная Спасская», его инициаторы - президент ВТПП Андрей Усенко и глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков - клятвенно заверяли общественность в том, что все проблемы жильцов окрестных домов и представителей бизнеса, расположенного на этой улице, будут разрешены к обоюдному удовольствию.

Тогда корреспондент «Вятского края» встретился и поговорил с теми и с другими. Выяснилось, что всё не совсем так. А точнее, совсем не так. Их точка зрения была представлена в нашей статье «Арбат, да не тот». И всё же теплилась надежда, что устроители действа предпримут необходимые шаги, чтобы недовольных не было. Однако она не оправдалась.

Сергей Гвоздев, мастер авторемонтной мастерской, с которым мы беседовали накануне «праздника», поделился тем, что он думает о реализации проекта «Пешеходная Спасская».

- С нами никто так и не встретился, - сказал он. - В нашей мастерской каждый рабочий за этот вынужденный выходной потерял порядка тысячи. А жильцы соседних домов вообще собираются писать жалобу в прокуратуру, чтобы там проверили законность этого мероприятия. Вы бы видели, сколько мусора осталось, когда все палатки убрали.

- Мы на Спасской работаем, - вторит ему Екатерина Конева. - Суббота - рабочий день. Конечно, это неудобно - заказчики ворчат и ругаются. Но, думаю, можно подстроиться со временем как-нибудь. А вот автосервис у наших соседей действительно пострадал.

Сами жильцы домов на ул. Спасской тоже не смолчали.

«Живу на Спасской, 35, - написала Юлия Яшина. - Проехать к своему дому теперь никак? Бросай машину где хочешь. Весь выходной день под окнами «Катись колбаской по Спасской» и громкая музыка. Закрытые пластиковые окна не спасают. Колонки стоят под окнами. Я так поняла, завтра и все выходные будет эта феерия и на спокойствие, беспрепятственный проезд к дому, выезд спецслужб можно не рассчитывать?

На завтра была заказана машина доставки строймате­риалов для ремонта.

Про то, что администрация города всех жильцов уведомила, услышала сегодня от сотрудника ГИБДД.

Можно к амбициозным целям добавить учёт прав граждан, проживающих на территории безудержного веселья?»

Да что там жильцы окрестных домов и малый бизнес. Даже сами участники действа отметили, что проект сильно недоработан.

«Приехали почти за 200 километров, выставиться толком не дали, - написала Ирина N. - Пять человек на один стол… И того половину забрать хотели… Под мастер-классы… Столы без стульев. Улицы перекрыли, но, видимо, народ заранее не предупредили… Жесть. У кого ни спросишь, хоть у волонтеров, хоть у девиц «дымковских», никто ничего не знает. Только плечами пожимают… А сама улица!!! После дождя стала совсем не пешеходная!!! Да уж… Вышло как в той поговорке: «собирались - торопились, подсчитали - прослезились».

Услышит ли власть, городская и областная, эти мнения? Вопрос так и остается открытым. Хотя Александр Соколов не раз призывал к ним прислушиваться.

Первый блин – комом?

Итак, «проба пера» в реализации проекта «Пешеходная Спасская» прошла. Можно делать первые выводы.

Главный - туристический потенциал у этого мероприятия пока остается сомнительным. Даже кировчане в основной своей массе его проигнорировали, что уж говорить о приезжих. Нельзя рассчитывать на то, что люди (например, из районов области), узнав о проекте, массово ринутся в Киров, дабы посетить это действо. Нужны специальные автобусные туры, которые никто не организовал и, похоже, даже не задумался о них. Регулярное проведение мероприятий на Спасской только снизит эффект новизны и приведет к сокращению их посещаемости, если, конечно, организаторы не задумаются над регулярным обновлением ассортимента увеселений и товаров. Есть у них такой план? Неизвестно.

Во-вторых, стали очевидны явные промахи в организации уличной торговли - от нехватки столов (площадок) до отсутствия мест складирования мусора. Нужно задуматься и о громкости музыки, которая сопровождает мероприятие. Многочисленные жалобы жителей улицы (особенно пожилых и имеющих маленьких детей) должны быть учтены. Также нельзя забывать о таком факторе, как погода, а она способна преподнести сюрпризы. Где укрыться от дождя, как не промочить ноги в потоках, которые ручьями бегут по обеим сторонам Спасской?

В-третьих, многочисленные жалобы на перекрытие улицы заставляют задуматься о правильности выбранной для проведения такого проекта локации. Есть, например, улица Московская - от ул. Ленина до Театральной площади. Кстати, не только «Вятский край» задается таким вопросом.

«А почему такое мероприя­тие не сделали на Театральной площади, там же всё для этого есть? - спрашивает Денис Карпиков. - И насчёт пешеходной зоны прошу рассмотреть Спасскую от Карла Либкнехта до Карла Маркса, там «Смена», там всё как-то лучше для этого, и жилых домов нет практически».

В-четвертых, первый опыт проведения «Пешеходной Спасской» продемонстрировал неспособность или нежелание ВТПП и городской администрации договариваться с людьми, чьи интересы этим мероприятием ущемлены.

И эта недоработка, а лучше сказать по-простому - «косяк», сильно подставила как губернатора Кировской области Александра Соколова, так и главу администрации Кирова Вячеслава Симакова. Имиджевый вред от этого трудно подсчитать. Но он очевиден.

Иван ТРОФИМОВ.