ЧП районного масштаба, или Кто виноват и что делать с выбросами хлора в Кирово-Чепецке?

Фото: chepetsk.ru

Утром 27 апреля жители Кирово-Чепецка почувствовали резкий запах, схожий с запахом хлора, в районе автозаправки. Позднее там было перекрыто движение, началась частичная эвакуация детей и сотрудников окрестных учре­ждений.

О том, как развивались события того дня, подробно рассказали журналисты местного интернет-портала «Чепецк.РУ».

Хроника тревожного утра

• Нет точного времени, когда хлорное облако по розе ветров начало движение на город. Судя по многочисленным жалобам на едкий запах хлора из нескольких ближайших районов города, первые признаки выброса появились между 11 часами и полуднем.

• Сообщение в ЕДДС (единую дежурно-диспетчерскую службу. - Ред.) поступило в час дня.

• Примерно через полчаса последовало перекрытие улицы Заводской, обзвон муниципальных учреждений о потенциальной опасности и информирование жителей об угрозе, показавшее неэффективность системы городского оповещения (многие так и не разобрали, что происходит).

• В это же время происходит рассеивание облака под действием ветра.

• Время отбора проб совпадает с временем, когда прекратились жалобы. С первого сообщения до взятия проб прошло от сорока минут до часа.

• Оцепление с улицы Заводской сняли в течение полутора часов после сообщения в связи с полным рассеиванием загрязнения.

• Первое официальное сообщение от администрации города опубликовано спустя 1 час 40 минут после сообщения в ЕДДС. До этого момента граждане были лишены внятной информации о происходящем и понимания правильного алгоритма действий.

По мнению журналистов «Чепецк.РУ», события развивались по типичному для города сценарию: запоздалая реакция специальных служб, запоздалое и неполное оповещение, отрицание инцидентов потенциальными источниками опасных веществ, отрицание факта опасности для жизни и здоровья горожан.

«Только вдумайтесь, - пишет автор, - в Чепецке вообще нет никаких средств, позволяющих контролировать состояние воздуха и реагировать на газовки! Газоанализаторами выступают носы и глаза горожан. В буквальном смысле: потому что все последние крупные инциденты становились известны по звонкам в ЕДДС. И ни одно - по признанию предприя­тия-виновника или благодаря специальным службам или оборудованию».

«Биполярка» губернатора

О ЧП в Кирово-Чепецке сообщили губернатору Александру Соколову.

«Специалисты провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ - не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы», - сообщил в своем телеграм-канале Соколов.

Он сообщил также, что на следующий день планируется собрать областную комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС), чтобы заслушать доклады ответственных лиц.

Узнав об этом, всё та же редакция «Чепецк.РУ» направила официальное обращение губернатору с просьбой разрешить присутствие на заседании этой комиссии и участие в ней своих представителей.

«У жителей Кирово-Чепецка мало оснований доверять местным властям в том, что их интересы и безопасность будут представлены на КЧС должным образом. Местная власть с опозданием реагирует на подобные происшествия и не комментирует их впоследствии, даже после завершения расследований. И пока органы власти отказываются рассматривать проблему низких темпов ремонтов и модернизации производства, а также защиту жителей от инцидентов на химически опасных объектах, происшествия продолжаются» - так обосновали свою просьбу журналисты.

Заседание комиссии под председательством Соколова 28 апреля состоялось. По сообщению пресс-центра областного правительства, к участию были приглашены все оперативные службы и руководители предприятий, расположенных в Кирово-Чепецке. Представителей «Чепецк.РУ» не позвали. Как рассказали корреспонденту «ВК» в редакции портала, им вообще не дали никакого ответа на обращение.

По итогам совещания «за закрытыми дверями» губернатор сообщил:

«Официально: угрозы жизни и здоровью людей нет. Коллективно наметили ряд действий по предупреждению подобных происшествий. В первую очередь руководству Кирово-Чепецка поручено установить собственные стационарные газоанализаторы. Руководство предприятий, работающих с опасными веществами, взяло обязательство в течение недели представить план мероприятий по усилению защищённости производственных процессов и повышению уровня информационной открытости для граждан».

Конец цитаты. Вообще-то, странно говорить об «информационной открытости для граждан», после того как их самих - граждан - на заседание не пустили. Впрочем, мы уже не раз писали об этой «биполярочке» у Соколова, так что уже ничему не удивляемся. Но это так - заметки на полях. Вернемся собственно к ЧП.

Неизвестный «герой»

Интересно, что до сих пор никто из официальных органов так и не назвал виновника произошедшего. Другими словами: откуда пришло на город зловещее облако неустановленного газа? Даже в первой публикации «Чепецк.РУ» возможный источник завуалированно назван «неконфетным» заводом:

«Жители Кирово-Чепецка хорошо знакомы с запахом хлора. Это своего рода ярмо для города, расположенного «не у конфетной фабрики». Об этом «неконфетном» заводе известны две печальные вещи: его техническое состояние способно ужаснуть проверяющих, а инциденты носят системный характер. Только за последние четыре года на заводе полимеров официально подтверждены крупный выброс, отравление и гибель сотрудников, взрыв в цехе», - написали журналисты.

Между тем сами жители Кирово-Чепецка главным подозреваемым сразу же назвали местное предприятие «ГалоПолимер». Вот лишь некоторые комментарии из соцсетей:

«Никто ничего не скажет. Сами себя травим, и это факт. Каждый житель Кирово-Чепецка, кто работал на «Полимере», знает, что этот завод - уже давно гора металлолома и опасен для всех жителей Кировской области. Тут не изменить ничего. Хозяин не станет реконструировать этот хлам».

«Закрыть душегубку воли ни у кого не хватит. Так что будем травиться дальше. Населению всё (всё равно - заменено нами. - Ред.). Где хоть один митинг по поводу выбросов?»

«...Предприятию поручено в течение недели предоставить планы, касающиеся ремонтов и обеспечения безопасности граждан...» Это заявление комиссии или губернатора? Они не владеют ситуацией. Какие ремонты? Когда проводились? Средства на это не выделяются».

С последним процитированным комментарием тем более сложно не согласиться, что в случае с «ГалоПолимером» мы это уже проходили.

Напомним, в ноябре 2021 года там произошла утечка фтороводорода. В результате проверки, проведенной Рос­технадзором, причиной произошедшего был назван «ряд недостатков технического и организационного характера». Предприятие тогда было оштра­фовано на полмиллиона рублей, а его руководителя пригласили на заседание комитета по экологии и природопользованию областного Заксобрания. Директор заверил депутатов: после инцидента на «ГалоПолимере» запланирована программа модернизации и технического перевооружения, в которую в течение ближайших трех лет будет вложено более 300 млн. рублей.

Не прошло и года, как в ночь на 31 августа 2022-го стены домов жителей Кирово-Чепецка задрожали. Судя по всему, что-то неподалеку взорвалось. Однако в МЧС и в городской администрации объявили, что никакой информации о взрыве не поступало, а предприятия, находящиеся в промзоне, работают в штатном режиме. То, от чего ночью содрогнулись дома, - это «просто хлопок».

Позднее, когда скрывать истинную картину произошедшего стало невозможно, власти признались: от «хлопка» на «ГалоПолимере» пострадали семь человек. Четверо из них скончались.

С тех пор и директор на предприятии сменился, и губернатор в области новый, так что про обещанные сотни миллионов на модернизацию на нынешней комиссии по ЧС под председательством Соколова никто, по-видимому, даже не вспомнил.

Я – не я, и «это» - не моя!

А что же сам «ГалоПолимер»? В ответ на жалобы жителей города в компании заявили: предприятие работает в штатном режиме, аварий и инцидентов 27 апреля не было.

«По результатам анализов всех отобранных проб атмо­сферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций по веществам хлорной группы не выявлено. На текущий момент сотрудники МЧС и ФМБА России при участии специалистов службы химической разведки компании «ГалоПолимер» продолжают работать в Кирово-Чепецке с целью установления возможного источника запаха, о котором ранее сообщали жители города», - говорится в релизе пресс-службы предприятия.

А вот что пишут в соцсетях жители Кирово-Чепецка:

«Единственное, что произошло оперативно, - потенциальный виновник инцидента, «ГалоПолимер», на официальном сайте опубликовал длинное опровержение причастности к выбросу. И по многим признакам это заявление, как и в предыдущих опасных инцидентах и трагических происшествиях, может оказаться ложью».

«Это уже не раз обкатанная чепецкая традиция: происходит масштабная нештатная ситуация - горожане собственными глазами видят - руководство предприятия всё отрицает - администрация города заявляет, что это нормальная ситуация, - выясняется, что официальные лица просто врут.

И результат: в следующий раз все будут соблюдать эту традицию.

Она работает - никто не заинтересован что-либо менять. Проще ничего не делать - тогда не будет видна некомпетентность. А на любые указания губернатора давно положен большой многомесячный административный болт. Он даже порядком успел заржаветь».

«Надежды юношей питают…»

Что же мы имеем в «сухом остатке»? Как пишет «Чепецк.РУ», официальный вывод об отсутствии превышений ПДК показывает только одно - что загрязнения не было в момент, когда отбирались пробы. А отбирались они с сильным опозданием. Напомним парадокс Кирово-Чепецка: в городе с крупными химическими производствами городские службы не имеют оборудования для оперативного контроля. В управлении гражданской защиты нет даже портативного газоанализатора, который мог бы измерять содержание в воздухе хотя бы основных характерных для города веществ: хлора и аммиака. Почему его нет, если деньги были заложены ещё в прошлом году? В администрации так и не нашлись, что ответить на этот вопрос.

Кроме того, необходимо проверить сигнальную сеть датчиков на границе санитарно-защитной зоны. За десятилетие её существования, несмотря на подтверждённые выбросы, не было ни одного их срабатывания, что заставляет сомневаться в работоспособности системы.

После событий 27 апреля губернатор дал прямое указание решить все эти вопросы. По мнению местных жителей, для Кирово-Чепецка, давно и порядком уставшего от опасных инцидентов, от «химических туманов» и постоянного их отрицания, это надежда на положительные изменения.

А пока «город химиков» пребывает в приятном ожидании перемен, заканчивать эту статью приходится словами ещё одного жителя Кирово-Чепецка, так написавшего в комментариях: «Кто-то ещё сомневается, что хотя бы дома нужно иметь противогаз?»

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. На первой после ЧП в Кирово-Чепецке планёрке у губернатора о случившемся там даже не упомянули.

P.P.S. 7 мая портал «Чепецк.РУ» сообщил, что на заводе «Галополимер» произошёл очередной выброс. Ближайшие к промышленной зоне микрорайоны Кирово-Чепецка вновь почувствовали запах хлора.

Но о том, что случилось узнали только спустя два часа. Именно столько времени потребовалось муниципалитету, чтобы опубликовать сообщение о происшествии. По информации предприятия, произошёл разлив кислоты, содержащей хлор.