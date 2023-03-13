«Эх, дороги…» Правительство Кировской области объявило пятилетку дорожных ремонтов

Часто можно слышать, что в России две беды: дураки и дороги. И было отрадно узнать, как лет пять тому назад Правительство России решило избавить нас от одной из них. Не от дураков, конечно, а от разбитых и непроезжих дорог. Для этого сначала в 2017 году оно запустило пилотный проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД), а потом преобразовало его в одноимённый национальный проект.

Не берусь судить за другие регионы, но у нас, в Кировской области, многие уже успели положительно оценить, как год за годом обновлённое дорожное покрытие появляется на улицах и трассах, которые не ремонтировались десятки лет, как ширится сеть дорог, по которым можно ездить, не боясь пробить колесо, разбить подвеску автомобиля или попасть в ДТП.

Но даже те высокие темпы преобразования дорожной сети, которые заданы нацпроектом «БКД», не устроили нового губернатора Кировской области Александра Соколова. Он решил замахнуться на большее, в результате чего и появился пятилетний план по приведению дорожной сети области в нормативное состояние. Но вот вопрос - всё ли в нём учтено и не окажется ли он пустым прожектёрством?

Муниципальные и непроезжие

Официально новый документ по ремонту и строительству дорог называется «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области на 2023-2027 годы». В нём много цифр и показателей, которые интересны специалистам, но обычного человека способны только утомить. Поэтому зацикливаться на них не будем. Отметим только самое главное.

Когда начинаешь говорить о дорогах, то всегда нужно помнить, что общая их протяжённость в Кировской области составляет почти 25 тысяч километров. Их них на федеральные трассы, содержание и ремонт которых финансируется напрямую из Москвы, приходится около 800 км, то есть немногим больше 3 процентов. Региональная сеть составляет 2600 км (чуть более 10 процентов). Всё остальное - так называемые дороги местного значения.

Вполне естественно, что у автомобилистов претензий к первым двум категориям меньше, чем к последней. Худо-бедно, их удаётся содержать в пределах нормы. Хотя в последнее время было много жалоб на федеральные трассы. Но тут уж сделать что-то сложно. «Волшебный пендель» ФКУ «Упрдор «Прикамье» (подразделение «Росавтодора»), которое отвечает за их состояние, может дать только Москва. На региональном уровне возможно только «выразить озабоченность» и попытаться договориться о переносе сроков ремонта на более ранние периоды.

В любом случае и федеральный, и областной бюджеты по своему наполнению несопоставимы с финансовыми возможностями муниципалитетов. А ведь именно на плечи последних ложится вся тяжесть по ремонту и содержанию местных дорог. Поэтому и процент «нормальных», то есть находящихся в нормативном состоянии, дорог местного значения гораздо ниже, чем тех, за которые отвечает регион (22,3 и 48,1 процента соответственно).

И тут нужно внести ещё одно уточнение. Федеральные трассы, которые идут через нашу область, и часть регио­нальных дорог входят в так называемую опорную сеть Российской Федерации. А потому привлечь федеральные средства на ремонт региональных дорог, которые входят в эту сеть, гораздо проще.

Все эти моменты были учтены, когда версталась «первая дорожная пятилетка имени Александра Соколова». Упор там сделан на максимальное привлечение федеральных средств для приведения вятских стёжек-дорожек в божеский вид.

Дорожные миллиарды

Как показали самые первые шаги Александра Соколова по вятской земле, руководитель региона пытается мыслить масштабно и ставить стратегические, или, как он сам выражается, «амбициозные» цели. К таковым относится, например, задача завлечь в нашу область миллион туристов или развивать в наших северных аграрно-климатических условиях овощеводство (хорошо ещё что не бахчеводство). Из этого же числа пятилетняя адресная программа «Строительство» (о которой не так давно написал «Вятский край») и рассматриваемая сейчас дорожная пятилетка.

В ней на ремонт и строительство дорог, а также мостов и прочих объектов дорожной инфраструктуры планируется потратить почти 80 миллиардов рублей, примерно половину из которых должна выделить Москва. В среднем по 16 миллиардов в год.

Сказать, что это - огромные деньги, значит ничего не сказать. Таких средств на дорожную сеть не выделялось за всю обозримую постсоветскую историю вятского края.

Но, как известно, «дьявол кроется в деталях». Почти две трети этой суммы пойдёт на приведение в порядок дорог и мостов, за которые отвечает областное правительство. В полтора раза меньше выделено на местные. Соотношение первых и последних по протяжённости указано выше.

И разговоры о справедливости здесь неуместны. Региональные трассы входят в опорную сеть РФ, а местные - нет. А, как всем известно, на нет и суда нет.

Хотя и сказать, что на муниципальную дорожную инфраструктуру ничего не выделяется, тоже нельзя. На неё же планируют пустить 30 миллиардов. Вот только львиную долю этих средств, скорее всего, съест кировская городская агломерация, в которую входят сам областной центр и Кирово-Чепецк со Слободским. Федеральный нацпроект «Безопасные и качественные дороги», по которому в область ежегодно идёт федеральное финансирование, касается только этой зоны.

Есть, впрочем, хорошая новость для жителей северо-западных районов области - Опаринского, Подосиновского, Лузского. Их предполагается в рамках дорожной пятилетки соединить с областным центром асфальтированной трассой.

А вот некоторых, например, бывшего олигарха Валерия Крепостнова (или кто там сейчас его замещает), последние новости не обрадуют. Крепостнов, который при губернаторе Николае Шаклеине был первым зампредом регионального правительства, как говорят, под шумок скупил пригородные земли на северо-западе от Кирова в ожидании, что через них пройдёт объездная дорога. Александр Соколов категорично высказался об этом на недавней встрече с региональными журналистами:

- Западного обхода не будет. Он идёт в никуда. В тупик. Будет южный обход.

Остаётся лишь добавить, что идея строительства объездной дороги вокруг Кирова, которая должна избавить городские улицы от большегрузного транспорта, появилась ещё в 90-е годы прошлого века. С тех пор практически каждый губернатор так или иначе брался за реализацию этого проекта.

Тоннели и мосты

Кстати, трасса на Лузу и южный обход Кирова не единственные пафосные проекты «высокой степени выдержки», которые взялась воплотить команда Соколова. Помимо них, к таковым относятся строительство моста через Чепцу в Кирово-Чепецке, ремонт автомобильного моста в Советске на трассе «Киров - Советск - Яранск» и строительство тоннеля под Транссибом на въезде в Нововятск.

По каждому из них можно сказать то же самое, что и по обходу Кирова: «Востребован, имеет давнюю историю, не раз обсуждался ранее».

Кстати, мостам в дорожной пятилетке уделено особое внимание. В нашей области их насчитывается свыше шестисот. За пять лет планируется привести в надлежащее состояние 112 на региональных трассах и 296 - на муниципальных.

Министр транспорта Кировской области Алексей Петряков особо подчеркнул, что новый пятилетний план по своим параметрам существенно превосходит всё то, что было сделано за предшествующие пять лет. Особенно в плане ремонта и строительства мостов.

Забыл, впрочем, чиновник упомянуть, что такого внимания со стороны федерального правительства к развитию дорожной инфраструктуры тоже ранее не было. А вот резонансных проектов хватало.

Во времена губернаторства Никиты Белых, например, начали строить трассу Опарино - Альмеж. И тогда федеральный Минтранс это поддержал и даже деньги одобрил. Хотели сделать её в асфальтовом исполнении, но когда московские чиновники урезали финансирование, то пришлось довольствоваться щебёночным вариантом.

Где гарантия, что такая ситуация не повторится с дорожной пятилеткой? В сложное время мы сегодня живём, и радужных перспектив пока не просматривается.

А всё ли учли?

Всё есть в этом пятилетнем плане - и пафосность, и популизм, и гигантомания с оперированием миллиардными суммами. А вот чего в нём нет, так это трезвой оценки экономической ситуации в стране.

Строить перспективные долгосрочные планы в условиях свободного рынка, как показала практика, невозможно. Они реальны, если ключевые, прежде всего энергетическая и сырьевая, отрасли экономики находятся в руках государства, а курс рубля стабилен и контролируется властью. В противном случае любая паника на товарно-сырьевых биржах, скачок инфляции или изменение логистики способны обрушить любую стратегию, в любом, даже в самом богатом регионе, к числу которых Кировская область, увы, не относится.

Многие кировчане должны помнить, как два года назад из-за резкого скачка цен на строительные материалы была сорвана годовая программа капитального ремонта жилых домов в Кирове. А в нашем случае команда Соколова планирует работу даже не на год, а на все пять.

К тому же, как показывает опыт вышеупомянутого строительства трассы Опарино - Альмеж, поддержка федеральных чиновников - вещь непредсказуемая. Сегодня одна конъюнктура и они за, а завтра ситуация поменялась и они уже против.

На ещё одну уязвимую сторону пятилетней программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры указали общественники, которые приняли участие в её обсуждении. В ней есть всё - и километраж дорог, и пара­метры мостов, и количество камер фотовидеофиксации, но нет гарантий качественного исполнения всего, что нужно сделать.

- Не получится ли так, что после этой пятилетки потребуется ещё одна, чтобы устранять все недостатки, которые будут выявлены? - задал вопрос один из членов рабочей группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия, организацией дорожного движения и развитием инфраструктуры общественного транспорта региона.

Иван ТРОФИМОВ.