«Куприт»: новое руководство чудит. За наш с вами счёт!

Фото: kirovreg.ru

18 сентября прошлого года в своём первом интервью СМИ после победы на выборах на тот момент ещё врио губернатора Кировской области Александр Соколов на вопрос, как он планирует выстраивать кадровую политику, ответил так: «Скажу главные принципы подбора. Их два: мне нужно, чтобы на каждом направлении были профессиональные и честные люди. Чтобы я мог человеку доверять с позиции, что не подведёт по глупости (это про профессионализм) и по злому умыслу (это про честность)».

После официального вступ­ления в должность губернатора последовала целая череда отставок. Причем новые люди пришли не только в региональное правительство. Сменилось руководство и у ряда крупных областных предприятий.

В число таких попал и региональный оператор по обращению с ТКО «Куприт». Генеральным директором предприятия стал Ильдус Гизатуллин (на фото), руководивший до этого кировским управлением Рос­природнадзора.

Поскольку это назначение было инициировано областным правительством, очевидно, что Гизатуллин, по мнению губернатора Соколова, возглавляющего это самое правительство, отвечает его принципам «про профессионализм» и «про честность».

Тем более интересно было ознакомиться с информацией, опубликованной на официальном сайте кировских коммунистов. Если кратко, они утверждают, что гендиректор «Куприта» заключил договор на оказание платных консультационных услуг с собственным заместителем. Совет замдиректора обошелся организации без малого в 100 тысяч рублей.

Ниже мы приводим текст публикации.

Сам себе консультант: руководство Куприт заключает контракты с аффилированными компаниями?

Генеральный директор АО «Куприт» Ильдус Гизатуллин заключил договор на оказание консультационных услуг с индивидуальным предпринимателем Ворониным Сергеем Михайловичем. Пикантным моментом является то, что индивидуальный предприниматель Воронин С.М. занимает должность заместителя директора по коммерческим вопросам АО «Куприт».

Согласно официальному договору ИП Воронин, по сов­местительству замдиректора АО «Куприт», предоставит анализ по оптимизации охраны и заключенного договора аренды офисных помещений регионального оператора. И самый интересный пункт: Воронин проанализирует деятельность АО «Куприт» в сфере раздельного сбора ТКО и научит сотрудников регионального оператора организовать эту деятельность.

Анализ проведен, работа выполнена, отчет получен. Если можно триста слов воды назвать отчетом. Дорого печатные слова обходятся бюджету регионального оператора. 333 рубля за слово! Почти 8 тысяч рублей за одно предложение! И абсолютно бессмысленный набор слов. И это только приложение номер 1.

До того как устроиться на должность заместителя директора по коммерческим вопросам в АО «Куприт», господин Воронин был футбольным менеджером. А как футбольный менеджер вдруг решил заняться мусорными проблемами?

Якобы «футболиста» Воронина в АО «Куприт» привел другой высокопоставленный «футболист» - руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров.

Воронин и Комаров были членами исполкома комитета Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Там они якобы познакомились.

Кстати сказать, тогда гос­подин Воронин был вице-президентом скандального футбольного клуба «Динамо Киров». Почему скандального? Потому что болельщики кировского «Динамо» «прославились» на всю Россию тем, что кричали на матче экстремистские лозунги, прославляющие фашистскую Украину. Никаких профилактических мер принято не было, руководство клуба активно заминало этот скандал.

Отметим также, что Воронин засветился в коррупционном скандале с деятельностью стадиона «Трудовые резервы».

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что в течение 2016 года в одном из спортивно-образовательных учреждений города Кирова приказами директора был принят ряд сотрудников на должности ремонтировщиков спортивных сооружений.

Согласно должностным инструкциям, сотрудники должны были исполнять ряд обязанностей, однако фактически они на рабочих местах не появлялись, трудовую деятельность не осуществляли. Несмотря на это, в табелях учета рабочего времени информация о работе вышеуказанных сотрудников отражалась, а также происходило начисление и выплата заработной платы. По предварительным данным, общая сумма необоснованно выплаченной заработной платы составила более 70 тысяч рублей.

Как стало известно Киров.ru, речь шла о председателе Федерации футбола Кировской области Сергее Воронине. Он также возглавлял городскую спортивную школу № 5 на улице Красноармейской. Кроме того, Воронин входит в руководство спортивного клуба «Динамо-Киров».

По данным портала Киров.ru, несуществующие сотрудники должны были ухаживать за искусственным покрытием футбольного поля стадиона «Трудовые резервы». Но этого не делалось. Как утверждает источник, близкий к ситуации, в том числе и из-за попустительства председателя федерации поле пришло в негодность.

Отметим также, что в 2019 году депутаты Кировской городской Думы рекомендовали главе администрации Кирова Илье Шульгину рассмотреть соответствие занимаемой должности директора спортивной школы № 5 Сергея Воронина. Такое решение было принято на комиссии Думы по социальным вопросам после доклада председателя городской Контрольно-счётной палаты Елены Мерзляковой об устранении нарушений спортшколой.

Депутаты напомнили, что вопрос с проблемами в спорт­школе № 5 уже поднимался два года назад, когда стало известно, что помещения школы сдаются в аренду частным организациям, а родители воспитанников платят деньги, чтобы арендовать помещения на других городских площадках для занятий.

«Также меня напрягает, что директор школы является параллельно президентом федерации футбола и до недавнего времени вице-президентом футбольного клуба «Динамо». Я знаю, что со спортшколы оплачивались какие-то расходы на футбольную федерацию. Я не утверждаю, но вполне возможно, что деньги просто обналичивались и тратились на какие-то другие цели», - отметил депутат Кировской гордумы Журавлёв.

Напомним, осенью прошлого года в АО «Куприт», акционером которого является Кировская область, сменилось руководство, в связи с тем, что временный губернатор Соколов посчитал деятельность предыдущего руководства «крайне неэффективной».

Новым гендиректором рег­оператора Соколов назначил экс-руководителя управления Росприроднадзора в Кировской области Ильдуса Гизатуллина. «Желаю Ильдусу Мохтаровичу успешной работы, надеюсь, что из источника плохих новостей, неприятностей и претензий граждан АО «Куприт» станет образцово-показательной организацией в сфере оборота ТКО. Можете рассчитывать на нашу поддержку», - напутствовал новый губернатор нового гендиректора.

Интересно будет узнать мнение временного губернатора Соколова: он до сих пор считает, что новое руководство «АО Куприт» является эффективными менеджерами с кристально чистой репутацией и прошлым?

Пока временный губернатор думает, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Сергей Мамаев направил официальный запрос в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении заместителя генерального директора АО «Куприт» на предмет мошеннических действий и коррупционных преступлений.

В заключение отметим, что это не первый коррупционный скандал с региональным оператором в этом году. Коммунисты обратили внимание прокурора области на то, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Куприт» приобрел новенькую иномарку премиум-класса Hyundai Santa Fe. Сейчас стоимость такого автомобиля превышает 5 млн. рублей. Дорогое авто было куплено за счет бюджета. При этом, согласно имеющимся ограничениям, на транспортное средство разрешено тратить не более 2 млн. рублей. Кроме того, конкурсные процедуры в связи с покупкой иномарки не проводились. Возможно, в «Куприте» дела идут так хорошо, что на средствах передвижения решили не экономить?

При этом компания с переназначенным губернатором Александром Соколовым руководством по итогам 2022 года принесла убытки в 15 млн. рублей. До вмешательства Соколова ее прибыль в 2021 году составила 80 млн. рублей.

Такую вот информацию распространили в областном отделении КПРФ. И что же после этого можно говорить о принципах губернатора Соколова? Если «про честность» - тогда странно, что заместитель директора получает почти 100 «левых» тысяч из бюджета собственного предприятия за то, что он и так должен делать по своим должностным обязанностям. А если «про профессионализм» - так Соколова даже коммунисты ткнули носом: «крайне неэффективные», как в свое время охарактеризовал губернатор прежних руководителей «Куприта» при замене их на Гизатуллина, «сотоварищи» работали гораздо успешнее новых.

Роман ПЕРМИНОВ.