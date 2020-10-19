Жители Первомайского района Кирова примут участие в распределении бюджета

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Как сообщила администрация г. Кирова, в Первомайском районе города дан старт реализации проекта «Народный бюджет». Жители мкр. Коминтерновский уже сформировали комиссию, которая определит приоритетные направления финансирования городских проектов. В нее вошли 20 жителей микрорайона. Из них 15 человек - основной состав, и пять - в резерве.

Впереди у членов комиссии трудная и, как обещают городские чиновники, интересная работа. Ведь им предстоит самостоятельно решить, на что потратить более двух миллионов рублей. Первое собрание комиссии прошло уже на этой неделе.

Несмотря на то что проект «Народный бюджет» реализуется в области с 2014 года, областной центр присоединился к нему только в 2019-м. По словам начальника Первомайского территориального управления Вячеслава Симакова, главную роль в этом сыграла инициатива самих граждан.

Но вот что на самом деле интересно: станет ли этот проект в соответствии со своим названием действительно «народным»? Оправдает ли он чаяния кировчан?

Оказался востребован

Бюджетный процесс в современной России - вещь сложная и запутанная. Даже депутаты не всегда понимают, что и как при расходовании средств происходит. Что уж говорить о простых людях. Но, как оказалось, и они могут стать, наряду с парламентариями, полноправными участниками бюджетирования. Пусть и в гораздо меньших масштабах.

Проект «Народный бюджет» предполагает, что обычные люди в различных населенных пунктах страны включаются в процесс расходования бюджетных средств. Для этого они выбирают объект, который нуждается в улучшении. Им может стать, например, уличное освещение, или участок дороги, или городской фонтан, или еще что-то, с их точки зрения, важное и нужное. Потом готовятся проект, смета, иные необходимые документы. Проводятся торги по определению подрядчика. И, наконец, осуществляется гражданский контроль за ходом работ.

Очень важным моментом является то, что деньги на реализацию инициатив населения идут не только из муниципального бюджета. В рамках проекта каждому городскому поселению предоставляется грант в размере 1,5 млн. рублей. А муниципальное образование, в свою очередь, выделяет софинансирование в размере не менее полумиллиона рублей.

К слову сказать, проект «Народный бюджет» был запущен в России с подачи неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив». На своем старте он затронул сразу несколько российских регионов. В числе первых включилась в него и Кировская область.

И вот с 2014 года в разных городах и весях региона инициативные граждане осваивают мудреную процедуру расходования бюджетных средств. За это время они уже реализовали более 60 проектов.

Только за прошлый год было воплощено в жизнь 22 инициативы жителей региона. В частности, прошли работы по благоустройству стадиона и ремонту памятника воинам-землякам в п. Вахруши Слободского района, благоустройству набережной в Унях, ремонту дорог в Пижанке.

Даже Минфин России вынужден был признать, что кировский проект «Народный бюджет» входит в число лучших практик развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Соответствующий доклад был опубликован Минфином в конце 2019 года.

Поддержал эту высокую оценку и губернатор Кировской области Игорь Васильев. По его словам, которые приводятся на сайте правительства области, проект «Народный бюджет» - это реальный инструмент по повышению качества жизни. За время реализации он доказал свою эффективность, а главное, жители городских поселений сами решают, на осуществление какого проекта направить средства, предоставленные в рамках «Народного бюджета».

И сработались, и спелись

Сегодня к малым населенным пунктам области присоединился и Киров. Пробным шаром стала реализация проекта «Народный бюджет» в мкр. Лянгасово.

По словам местного активиста Алексея Перминова, работающего на Лянгасовской дистанции железной дороги, о «Народном бюджете» он и его коллеги узнали от своего профкома. Там предложили поучаствовать в проекте. А городские чиновники, в лице главы города Елены Ковалёвой и начальника Ленинского теруправления Оксаны Шишкиной, их в этом поддержали.

Впрочем, было бы странным, если б глава города не поддержала лянгасовцев. Ведь именно от данного избирательного округа она попала в число депутатов.

Сначала люди выбрали бюджетную комиссию. С июня по сентябрь 2019 года она провела семь заседаний и рассмотрела инициативы, которые были направлены на решение самых актуальных вопросов, касающихся благоустройства микрорайона.

В итоге выбор пал на предложение того же Алексея Перминова, предусматривающее обустройство парка семейного отдыха на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса в Лянгасово. По его словам, у них в микрорайоне не так много мест, где люди могли бы достойно отдохнуть и провести время.

После того как инициаторы определились с местом приложения сил, были составлены эскизы, получены необходимые согласования на проведение работ, подготовлены сметные расчеты, которые получили положительное заключение государственной экспертизы. Потом определились и с подрядчиком. Им стало ООО «Авен-Север».

Как отметили инициативные граждане, большое содействие им оказали ООО «Фирма «Маяковская», Кировская теплоснабжающая компания, «Гордормостстрой». Ими была завезена земля для укрепления земельного участка.

И вот сегодня там уже семейный парк, где резвятся дети и отдыхают взрослые. Если кто-то скажет, что это - плохо, то, как говорят в народе, «плюньте ему в глаз».

- Я полностью удовлетворен тем, как реализован предложенный мною проект, - сказал Алексей Перминов. - Считаю, что нам удалось сделать даже больше того, чем мы хотели. Изначально была заложена только сама площадка. Но при содействии городской администрации, в рамках уже другого проекта - «Безопасные и качественные дороги», была отремонтирована прилегающая улица Молодежная, положено новое дорожное покрытие. Предприятием «Кировсвет» было сделано уличное освещение от улицы Лесной. Получилось, если можно так выразиться, комплексное развитие территории.

И всё же не в этом увидел активист главный итог реализации своего проекта.

- В результате у нас сложился дружный и активный коллектив единомышленников, - сказал он, - тем более что многие, как и я сам, работают на железной дороге.

«Народный», если для граждан

Позитивный опыт было решено продолжить. Но уже в Первомайском районе г. Кирова, а точнее, на территории Коминтерна. И жители инициативные нашлись, и того, что требует улучшения, там много.

По словам Вячеслава Симакова, чиновники не вмешиваются в процесс выбора объекта.

- Проект не случайно называется «Народный бюджет», - сказал он. - Здесь всё идет от людей. Они сами определят проект, а потом будут участвовать в подготовке и его реализации. Мы только будем содействовать, помогать по необходимости.

Как сказал начальник теруправления, чаще всего население выбирает такие проекты, которые выходят за рамки ответственности городских чиновников.

- Это могут быть объекты спорта, культуры, улично-дорожной сети, наружного освещения, - перечислил он наиболее часто выдвигаемые инициативы.

Из слов чиновника можно понять, что проект этот в администрации считают важным и нужным. А главное, он помогает решить отдельные проблемы городской территории, что невозможно сделать в рамках ограниченности бюджетных ресурсов и полномочий муниципалитета.

Сами жители Коминтерна активно включились в реализацию «Народного бюджета».

- Я родилась и живу в этом микрорайоне, - сказала Елена Иванова, участвующая в подготовке проекта. - Вижу многое, что нуждается в улучшении. Это и инфраструктура, и места отдыха, и спортивные площадки, где молодежь могла бы заниматься.

По словам жительницы Коминтерна, она с большой охотой принимает участие в подготовке этого мероприятия.

- Я вообще очень активный человек. И для меня «Народный бюджет» - не первый проект, в котором я участвую, - отметила Елена. - Я надеюсь, что у нас всё получится. Вон посмотрите, какую шикарную площадку построили в Лянгасово. Думаю, и мы не ударим лицом в грязь.

Что новое появится в Коминтерне, чей проект победит, будет ли он так же удачно реализован, как в Лянгасово, покажет время. Но одно можно сказать точно: гражданами проект «Народный бюджет» востребован. Особенно в районах области.

Да и как ему не быть таковым. Полномочий местному самоуправлению дали от души, а профинансировать их должным образом «забыли». Вот и сидят местные бюджеты «на подсосе». То здесь, то там принимают участие в региональных и федеральных программах. То здесь, то там перепадает денег на то, чтобы сделать территорию более комфортной для населения. Вот и «Народный бюджет» из той же оперы.

При этом можно ли его назвать «народным» или нельзя, для людей уже не так важно. А инициативных граждан хватает везде. Кому ж не хочется жить в городе или поселке, которым можно гордиться, который не стыдно показать приезжим. Многие того желают. Ради этого и такую мудреную вещь, как бюджетирование, готовы осваивать. Тем более, как показала практика, это только звучит страшно.

Сергей СМОЛИН.