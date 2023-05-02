«Пора бы ускориться». Строительство новых школ в Кирове идёт со скрипом

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В городской Думе прошло заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. На нем были рассмотрены вопросы, касающиеся строительства в областном центре новых школ.

Не так давно «Вятский край» уже высказался по этой теме в связи с ревизией со стороны областного правительства строек, которые осуществляет строительная компания «Монолит». Там было указано, что настораживает выборочность такого контроля и ставились под сомнение официально озвученные причины такого пристального внимания к этой строительной фирме.

И вот сейчас городские депутаты, будто прочитав эту публикацию «ВК», решили посмотреть, что же происходит на других стройплощадках. Как-никак их гораздо больше тех трех, где работает «Монолит». Вот только не все приглашенные застройщики явились на заседание. Впрочем, это не помешало народным избранникам убедиться, что проблемы есть у всех, кто взялся за строительство новых школ, а не только у одной отдельно взятой компании.

Обещают сделать в срок

Интересно, что все, кто все-таки решился предстать пред светлые очи городских депутатов, старались отретушировать имеющиеся проблемы и доказать, что они в силах их преодолеть. Их наличие, говорили они в один голос, не ставит под вопрос сроки сдачи объектов. Всё это - временные трудности, которые к тому же решаются в «рабочем порядке».

Бодро представила свой доклад сотрудник фирмы «АРСО» Елена Торощина. Эта организация строит второй корпус школы № 53 по улице Шинников и школу на 1100 мест по улице Рудницкого. В первой уже почти достроен третий этаж, а во второй стройка замерла на стадии проведения проектных работ и формирования земельного участка.

- Работы в здании школы на Шинников идут в соответствии с графиком, - оттарабанила Торощина. - Темпы строительства высокие. Аванс получен. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 15 декабря 2023 года. В настоящее время есть некоторые вопросы, которые мы обсуждаем с заказчиком - УКС г. Кирова. Они касаются работы с казначейским сопровождением, а также замены строительных материалов, которые в настоящее время из-за СВО отсутствуют.

Представительница стройфирмы призналась, что сроки сдачи объекта были перенесены на более позднее время. Первоначально предполагалось, что уже 1 сентября этого года в новую школу пойдут ученики. Но потом это событие сдвинули на конец года. При этом «АРСО» в лице своей сотрудницы заверило, что уложится в намеченный срок, «а может, даже раньше». Впрочем, обещать мы все горазды…

И со школой на Рудницкого проблемы у компании «АРСО» также есть. Конт­ракт на нее был заключен в декабре 2022 года.

- Процесс проектных работ несколько затруднен, потому что в настоящий момент не изъят (у собственников - физических лиц. - Ред.) ряд земельных участков, - заметила Торощина. - Кроме того, нам непонятен вопрос о проведении сетей канализации, которые будут проходить через два частных земельных участка.

По мнению главы Кировской городской администрации Вячеслава Симакова, процедура формирования единого земельного участка, которую осуществляют сотрудники муниципальной власти, никак не мешает проведению проектных работ. А раз так, то и оснований для беспокойства пока нет.

Ижевская компания «Дельта-Строй», которая должна построить школу на ул. Торфяной на 1100 мест, прислала на заседание думской комиссии прораба, который работает у них лишь месяц. Все, что он смог сказать: «На стройплощадке также никого еще нет. Земельный участок находится в стадии оформления. Ведутся проектные работы». Школа должна быть сдана в декабре 2024 года, а на госэкспертизу документы, по словам прораба, уйдут в конце 2023 года. В связи с этим депутаты выразили сомнение, что компании удастся за год сдать учебное заведение «под ключ» при нормативных сроках такого строительства в 18 месяцев.

- Пора бы ускориться, - был общий вывод.

Наконец, единственным объектом, к строительству которого у депутатов не оказалось претензий, стала школа № 33 на Мостовицкой,15.

- Контракт был подписан в июне 2022 года, - сообщил представитель КСМ Дмитрий Ярошенко. - В настоящий момент пройдена экспертиза, строительство идет в соответствии с графиком.

Непростые Шевели

А вот о новом здании школы № 24 в сл. Шевели на 1650 учащихся нужно сказать особо. «Вятский край» в ноябре 2022 года уже писал о старом здании школы под этим номером, к тесноте в котором много претензий и у педагогов, и у родителей учеников. Рассказывали мы тогда и о радужных перспективах, которые нарисовал лично губернатор Соколов, - построить новое здание до конца 2024 года. Вот только действительность оказалась суровее и уже внесла свои коррективы.

Как сообщил представитель фирмы «АТЭКС» (входит в группу компаний «Железно») Владимир Ложкин, контракт с кировской администрацией был заключен в ноябре 2022 года. Также, как и на вышеперечисленных объектах, там пока идет стадия проектирования и инженерных изысканий. И уже есть «определенные сложности».

- Согласно контракту, заказчик (город. - Ред.) должен был передать нам сформированный единый земельный участок, но пока это не сделано, - сказал строитель. - Также есть проблема по выносу инженерных коммуникаций из пятна жилой застройки. Не согласован проход теплотрассы через участок завода «Искож». Вопрос, конечно, решается, но пока ответа нет.

Ответа нет, а время идет. И как долго еще будет идти бумажный процесс согласований и разрешений, одному Богу известно. Место для стройки выбрано непростое. Сколько еще неожиданностей оно принесет строителям?

Глава горадминистрации Вячеслав Симаков рассказал, что бывший собственник основных земельных наделов в Шевелях (а все знают, что им была фирма КССК) сначала подписал документы на передачу земли муниципалитету, а потом свою подпись отозвал. Не понравилась ему компенсация за свою собственность. Пришлось «переигрывать» всё, что удлинило время подготовки к началу строительства.

А ведь, помимо крупных участков земли, в Шевелях есть и мелкие частные кладовки. Их также нужно перевести в муниципальную собственность. И, как показывает практика, возня с такими «мелочами» занимает больше времени, чем договор с одним большим продавцом.

И все же, считает Симаков, все трудности можно преодолеть. Так, он уже наметил встречу с руководством «Искожа», дабы решить возникшие недоразумения. Да и депутаты пообещали его в этом поддержать.

Несмотря на это, рассчитывать, что обещание губернатора построить новое здание школы № 24 до конца следующего года, честно говоря, пока оснований нет.

Газ или ТЭЦ?

Напрямую связанным со строительством новых школ оказался и вопрос, обсудить который предложил депутат Владимир Журавлев. По его словам, для отопления новых учебных заведений гораздо выгоднее строить небольшие газовые котельные рядом с ними, чем подключать их к центральной системе отопления. Эту идею он выдвинул на последнем заседании комиссии, еще месяц назад.

В соответствии с распоряжением главы горадминистрации Вячеслава Симакова его подчиненные провели работу по сравнению эффективности и экономичности двух этих вариантов обеспечения школ и детсадов теплом.

Как доложил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Владимир Дудин, достоверно известны только цифры стоимости технического присоединения, средних показателей потребления и стоимости гигакалорий варианта централизованного отопления, которым ведает в Кирове подразделение компании «Т Плюс». А вот точных данных по газовым котельным чиновники не нашли. «Газпром» на их запрос не отреагировал. Поэтому пользовались тем, что есть.

На основании такого сравнения сотрудники горадминистрации пришли к выводу, что пользоваться услугами «Т Плюс» выгоднее.

Но Журавлев не был бы самим собой, если бы спустил им это с рук. По его словам, у него есть на этот счет и данные «Газпрома», и выводы пользователей газовых котельных. Они позволяют не только усомниться в выводах чиновников, но и поставить под вопрос их компетентность, а также соответствие занимаемой должности.

Результатом обсуждения стало выделение горадминистрации еще одного месяца на то, чтобы определиться с ответом. И на сей раз опираясь не на сомнительные источники, а на точные цифры.

В ходе этой дискуссии интереснее всего было наблюдать за директором Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергеем Бересневым, который также был приглашен на заседание (правда, по другому вопросу). Было видно, что идея Журавлева ему не нравится. Ведь перевод учебных заведений на отопление газом отнимает доходы у «Т Плюс». Однако комментировать ситуацию он не стал.

В то же время обсуждение этого вопроса лишний раз продемонстрировало, чьи же интересы блюдёт служилый люд из муниципалитета. Хотя, казалось бы, после подписания концессионного соглашения с «Т Плюс» оно вроде и так ясно. Однако «палиться» на мелочах, подтверждая существующий порядок вещей, совсем уж неприглядно. Тем более для человека, находящегося в статусе «исполняющего обязанности».

Сергей СМОЛИН.