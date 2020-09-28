Завод по сортировке и утилизации ТКО должен решить «мусорные» проблемы города Кирова

Основной темой прошедшего 21 сентября пресс-тайма было закрытие полигона ТКО в Осинцах и планы власти по решению проблемы обращения с бытовыми отходами. На вопросы журналистов ответил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Александр Анатольевич напомнил, что на сегодняшний день в Кировской области твердые коммунальные отходы размещаются на полигонах. Но территориальной схемой предусмотрено к 2024 году создание мощностей по сортировке и утилизации ТКО.

- В первую очередь планируется создание мусоросортировочного завода вблизи Кирова. Расчетная стоимость строительства такого предприятия оценивается в 250 миллионов рублей. Также планируется строительство современного полигона. В настоящее время рассматриваются подходящие земельные участки, - сказал Александр Анатольевич. - Объекты будут построены по всем нормам экологической безопасности, с применением современных технологий. Земельный участок обязательно будем обсуждать на рабочей группе, в которую включены общественники. Все решения будут приниматься с учетом мнения жителей.

Председатель правительства подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Экология» планируется рекультивация крупнейшей свалки ТБО в Костино. Сейчас ведутся проектные работы, далее проект пройдет государственные экспертизы. В следующем году будет сформирована заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2022 году. Общая стоимость работ по рекультивации свалки в Костино оценивается в три миллиарда рублей. Рекультивацию полигона в Осинцах должен вести собственник объекта.

Новый старый тариф

Председатель правительства напомнил, что с 1 октября 2020 года в Кировской области меняется тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.

- Это не новый тариф, а первоначальный, тот, который был установлен РСТ еще в январе 2019 года. Но тогда Федеральная антимонопольная служба России посчитала, что из тарифа необходимо исключить часть расходов АО «Куприт» на транспортирование и захоронение ТКО. Региональная служба по тарифам выполнила предписание ФАС, и в сентябре 2019 года тариф был снижен. Но региональный оператор обратился в суд и смог доказать, что расходы на транспортирование и захоронение ТКО были необоснованно исключены из тарифа. Суды всех инстанций подтвердили, что региональный оператор прав. Поэтому РСТ, изменяя тариф на ТКО с 1 октября 2020 года, выполняет решение суда, - объяснил Александр Чурин.

Единый перевозчик

Также журналисты затронули тему автобусных перевозок. Чурин сообщил, что единую транспортную компанию планируется создать на базе двух организаций - АО «Автотранспортное предприятие» и ОАО «КировПассажирАвтотранс».

- Экономическая модель единого транспортного оператора готова. Проработана маршрутная сеть, проанализирована потребность в автобусах. Необходимо создать такие условия, чтобы вывести из тени частных перевозчиков и предложить им нормальные условия в рамках новой модели пассажироперевозок, - пояснил Александр Чурин.

Создание единого транспортного оператора планируется на весну 2021 года.

Остановились и на вопросе организации полетов из кировского аэропорта Победилово. По словам Чурина, ожидается, что в следующем году компания «РусЛайн» организует полеты в аэропорт Калуги, который является международным, а также рейсы Екатеринбург - Киров - Калининград.

Уже с 26 октября компания «Победа» вводит утренний рейс в Москву. До пяти в неделю увеличивается количество рейсов в Санкт-Петербург.

Анастасия Четвергова.