Александр Чурин подвел итоги работы правительства Кировской области за пять лет

15 июля на заключительном заседании областного Законодательного собрания Кировской области VI созыва глава региона Игорь Васильев и председатель правительства Кировской области Александр Чурин подвели итоги работы правительства за последние пять лет.

Сегодня мы знакомим читателей «ВК» с основными положениями отчета Александра Чурина о результатах деятельности правительства Кировской области.

Уважаемые депутаты Законодательного собрания Кировской области!

Уважаемые жители региона!

Наша совместная деятельность начиналась в достаточно непростых условиях. Перед нами стояли системные задачи, требующие взвешенных решений.

Это низкая инвестиционная активность предприятий и институтов развития для бизнеса, высокая долговая нагрузка областного бюджета, состояние дорожной отрасли, экологические вопросы и ряд инфраструктурных проблем. Были проблемы и в социальной сфере: очереди в детские сады, загруженность школ, материально-техническое состояние учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Бюджет

Прежде всего мы стабилизировали финансовую систему области: решались задачи, связанные с увеличением собственных доходов бюджета, повышением эффективности расходов и жестким контролем государственного долга области.

Основной акцент в работе поставлен на увеличение налогового потенциала. Так, собственные доходы областного бюджета к уровню 2016 года увеличились на 21%, или на 5,8 млрд. рублей, а включая муниципальный уровень - порядка 7 млрд. рублей.

При этом необходимо отметить, что в 2020 году, несмотря на негативные тенденции в экономике, нам удалось сохранить собственные доходы практически на уровне 2019 года. Хотя изначально в прошлом году мы прогнозировали их снижение до 10%, или на 4,4 млрд. рублей.

По динамике собственных доходов консолидированного бюджета Кировская область опережает в целом показатели по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу.

Государственный долг

Один из самых непростых вопросов, который нам пришлось решать, - это высокий уровень государственного долга, объём которого в 2016 году составлял почти 95% собственных доходов (26,2 млрд. рублей). Тогда мы поставили перед собой задачу не только по ненаращиванию, но и по поэтапному снижению уровня долговой нагрузки.

За этот период нам удалось снизить объём государственного долга почти на 2 млрд. рублей, а уровень долговой нагрузки - более чем на 22%.

За период с 2016 по 2021 год расходы на обслуживание долговых обязательств снизились в два раза - с 1,1 млрд. рублей в 2016 году до 520 млн. рублей в 2020 году.

В 2021 году рейтинговые агентства «Эксперт РА» и Fitch Ratings подтвердили рейтинги кредитоспособности Кировской области на уровне «ruBBВ+» и «BB-» соответственно, изменив прогноз на «Стабильный».

Инвестиционная политика

За истекшие пять лет наша область существенно увеличила объемы инвестиций в основной капитал. Суммарно за пять лет объем инвестиций составил более 300 млрд. рублей.

В настоящее время на территории Кировской области реализуется свыше 300 частных инвестиционных проектов. Речь идет о проектах стоимостью более 10 млн. рублей. Они касаются не только развития частного бизнеса, но и таких социально значимых сфер, как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура и спорт.

Созданы и успешно осуществляют деятельность кластеры, аккумулирующие усилия науки, образования и бизнеса по наращиванию биотехнологического производства региона, в том числе в фармацевтике, а также в сфере информационных технологий и туризма.

С 2019 года функционирует научно-образовательный центр «Биополис». Его участниками стали ведущие научно-исследовательские центры: Курчатовский институт, Научный центр исследований имени Чумакова, Российский фонд фундаментальных исследований, фармацевтические компании «Нанолек» и «Инвак», а также ведущие вузы Кировской области.

Уже августе на заводе начнут выпускать вакцину «КовиВак», чтобы до конца года обеспечить для России выпуск 5 млн. доз вакцин.

Промышленность

За пять лет промышленность выросла почти на 10%, что выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, в том числе выпуск продукции обрабатывающих производств вырос более чем на 12%.

Вместе с ростом объемов производимой продукции растет и заработная плата: за пять лет она выросла на 38%.

Наиболее существенный рост за этот период показали значимые для Кировской области производства. Так, за пять лет рост деревообработки составил 26%, химическое производство выросло на 22%. Также рост наблюдался в производстве пищевых продуктов - на 9%, в производстве машин и оборудования - на 11%. Производство лекарственных средств увеличилось в три раза.

Отдельно хочу остановиться на отрасли деревообработки. За пять лет переработчиками древесины вложено более 12 млрд. рублей инвестиций. Созданы новые производства, такие, как Вятский фанерный комбинат, «Хольц Хаус», Мурашинский фанерный завод и ряд других производств.

Малый и средний бизнес

На территории региона с 01.07.2020 нами был введен специальный налоговый режим, так называемые самозанятые и за шесть месяцев 2020 года в качестве «самозанятых» зарегистрировалось почти 5700 граждан. На сегодня их количество уже превысило 11 тысяч человек.

С учетом «самозанятых» общее количество хозяйствующих субъектов сферы МСП на 1 января текущего года не только не снизилось, но и выросло более чем на 2,5 тысячи единиц.

Сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства работает почти 200 тыс. человек, или каждый третий занятый в экономике.

Сельское хозяйство

Еще одной значимой для экономики региона отраслью является сельское хозяйство. Объем его производства в 2020 году составил 47,5 млрд. рублей, это почти на 8% выше уровня 2019 года.

В прошлом году валовой сбор зерна был самым высоким за последние пять лет.

В отрасли животноводства ведущим направлением остается молочное скотоводство. Кировская область уверенно удерживает свои позиции в десятке лучших регионов по показателям развития этой отрасли, занимая третье место в ПФО и пятое место в России по объему производства молока. За пять лет надой молока в сельхозорганизациях области вырос почти на 30%.

Также регион сохраняет ведущие позиции в России и по развитию племенного животноводства. За пять лет племенными организациями реализовано более 23 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности.

Наблюдается положительная динамика в птицеводстве. За пять лет поголовье птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 45%, производство яиц - на 40%.

Продолжается реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации ферм. С 2017 года в регионе с государственной поддержкой реализовано 18 проектов с общим объемом инвестиций около 4 млрд. рублей.

Развитие сельских территорий

Значимым направлением является работа по созданию условий для комплексного развития сельских территорий. В рамках данного направления строятся жильё, дороги, объекты коммунальной инфраструктуры, ремонтируются объекты благоустройства. Особенностью данной программы является то, что реализация проектов осуществляется там, где есть сельскохозяйственные производства, что стимулирует обеспеченность предприятий кадрами, закрепление граждан «на селе».

В 2020 году реализовано 272 проекта по благоустройству в 86 муниципальных образованиях области. Наиболее востребованными стали проекты по созданию и обустройству детских и спортивных площадок, ремонту тротуаров и уличного освещения.

Особым направлением развития сельских территорий, стимулирующим жилищное строительство, является «Сельская ипотека». В рамках этой программы порядка 370 семей улучшили свои жилищные условия. В текущем году реализация мероприятий по развитию сельских территорий будет продолжена.

Жильё и городская среда

Нами взят курс на развитие комплексной застройки в городах. Люди должны иметь возможность приобретать жильё с развитой инфраструктурой - детскими садами, школами, поликлиниками.

В ближайшие годы планируется развитие территории вблизи поселка Ганино и деревни Шубино. Это будет микрорайон с общей площадью 63 га, при этом территория жилой застройки составит более 30 га. На данной территории будет построено 337 тыс. кв. метров жилья, три детских сада, школа с бассейном, поликлиника, многофункциональные игровые спортивные площадки и другие объекты для комфортного проживания людей.

Помимо комплексного развития территорий в регионе с 2017 года ведется системная работа по благоустройству дворов и парков.

Дорожное строительство

Еще пять лет назад вся дорожно-строительная отрасль была принципиально другой, было много системных проблем.

В 2017 году началась комплексная работа по восстановлению дорожной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а с 2019 года - в рамках нацпроекта.

За этот период мы нарастили объем регионального дорожного фонда с 5 до 9 млрд. рублей. Построили 52 км новых автомобильных дорог регионального и местного значения и один мост, отремонтировали и реконструировали более 1100 км автодорог и 12 мостов.

В 2019 году введен в эксплуатацию путепровод в микрорайон Чистые Пруды г. Кирова.

В текущем году завершим строительство автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск на участке Опарино - Альмеж, что позволит обеспечить транспортную связь северо-западных районов Кировской области между собой и с областным центром, а в дальнейшем - транзитный выход на территорию Архангельской области.

На очереди строительство четырёхполосного транспортного перехода под Нововятским железнодорожным переездом. Строительство планируется на 2022 - 2024 годы без прекращения движения железнодорожного транспорта.

С 2022 года начнется строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской, стоимость объекта - почти 3 млрд. рублей.

Прорабатывается вопрос о строительстве кольцевой дороги города Кирова.

Не забываем мы и о ремонте дорог в городских поселениях. В 2019 году нами было принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием. Это дороги в районных центрах, которыми мы никогда не занимались. За прошедший период было выделено около 470 млн. рублей, на которые отремонтировано более 80 км дорог. Реализация этого проекта будет продолжена и в ближайшие годы.

Газификация

За последние пять лет на газификацию населенных пунктов было направлено порядка 2,8 млрд. рублей, из них почти 1 млрд. рублей - в 2020 году.

Всего за последние пять лет газифицировано 45 населённых пунктов и к сетям природного газа подключилось более 16 тысяч домовладений и квартир.

К концу этого года мы планируем повысить уровень газификации региона до 50%.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы будет газифицировано 83 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях области. А это более 52 тыс. человек.

Демография. Меры поддержки семей с детьми

В Кировской области действуют различные меры социальной поддержки семей с детьми с учетом принципов нуждаемости. Они предоставляются почти на 100 тыс. детей, то есть на каждого третьего ребенка, проживающего в регионе. Это выплаты на первого, второго и последующих детей. А также реализация программ улучшения жилищных условий.

Общая сумма, направленная на поддержку семей с детьми в 2020 году по линии Пенсионного фонда РФ, составила более 5 млрд. рублей на 243 тысячи детей. И аналогичная сумма направлена через региональный бюджет. То есть в общей сложности в 2020 году семьи с детьми получили порядка 10 млрд. рублей.

В текущем году мы с вами впервые за длительное время уже наблюдаем тенденцию к увеличению рождаемости. В первом полугодии 2021 года родилось больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Социализация и поддержка пожилых граждан

Не менее важное направление - работа с людьми старшего поколения. Почти 30% населения области - это пожилые граждане. Приоритетной задачей правительства является увеличение продолжительности жизни в регионе до 78 лет к 2030 году и создание комфортных условий жизни.

В 2019 году наш регион стал участником пилотного проекта по выстраиванию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Развитие здравоохранения

Создание государственной службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации с единой для всего региона диспетчерской службой и отделением экстренной консультативной помощи, восстановление фельдшерско-акушерских пунктов - всё это позволяет своевременно оказывать помощь.

Всего в последние годы возведено 32 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Медицинская помощь стала доступнее.

Особое внимание уделяется развитию детского здравоохранения. Переоснащены практически все детские учреждения. В текущем году планируется завершить реконструкцию стационара Кировской областной детской клинической больницы.

Кроме того, в настоящее время подготовлен проект на строительство детской поликлиники в Слободском.

Школы

Сложным был прошлый год и для системы образования. В системе образования был применен дистанционный формат обучения. Это стало возможным благодаря тому, что нами была реализована программа по подключению к интернету всех социальных объектов, в том числе школ области.

Важным направлением работы является строительство новых школ.

За последние пять лет введено шесть школ: три школы с физкультурно-оздоровительными комплексами в новых микрорайонах города Кирова: Зиновы, Урванцево, Чистые Пруды, школа в Зуевке и две школы в Шабалинском районе.

В сентябре прошлого года началось строительство школы в микрорайоне Радужный города Кирова, уже в следующем году она примет детей.

В текущем году начата реконструкция здания в Кирове на ул. Пролетарской под среднюю общеобразовательную школу.

В областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства на разработку проектной документации на строительство здания школы в Нолинске.

В 2021 году в областном центре начнется строительство четырёх новых школ. Кроме того, в Министерство просвещения России направлена заявка на строительство еще семи школ в городе Кирове.

Детские сады

За последние годы в эксплуатацию введено 24 детских сада, из них 10 - в районах области, 14 - в городе Кирове.

Кроме того, создано 1,5 тысячи мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет в существующих детских садах за счет капитального ремонта и оснащения помещений.

В 2020 году введено пять детских садов в районах области. Это Оричи, Фалёнки, Мураши, Кирово-Чепецк и Котельнич.

В 2021 году будет введен в эксплуатацию детский сад в Советске.

Развитие спорта

В прошлом году завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сосновка Вятскополянского района. Модернизировано футбольное поле в спортшколе «Юность». В девяти муниципальных образованиях центры тестирования Всероссийского комплекса «ГТО» оборудованы малыми спортивными площадками.

Продолжается оснащение муниципальных спортивных школ: закупаются оборудование и инвентарь, приобретаются автобусы.

Развитие культуры

2020 год стал прорывным в области цифровизации культуры.

Создано пять сельских модельных библиотек. В ближайшее время откроют еще пять модельных библиотек и три виртуальных концертных зала.

Одним из наиболее значимых событий в сфере культуры за последние пять лет явилось открытие Детского космического центра в городе.

Впервые за многие годы мы возвращаемся к формированию фонда служебного жилья для работников социальной сферы.

Считаю необходимым разработать программу, которая позволит обеспечивать высококвалифицированных специалистов комфортными условиями, и ежегодно выделять на нее средства из областного бюджета.

Уважаемые депутаты!

Несмотря на все итоги политических событий, я бы хотел в очередной раз вам сказать, что только вместе мы можем сделать так, чтобы жизнь в Кировской области стала более комфортной и каждый кировчанин гордился своей малой родиной.