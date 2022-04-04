Александр Чурин ответил на вопросы о социально-экономической ситуации в Кировской области

29 марта в прямом эфире проекта «Объясняем.рф» председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал о решениях, принятых для сохранения социально-экономической стабильности в регионе в условиях наложенных на Российскую Федерацию санкций.

Ведущая прямого эфира Ольга Смирнова начала беседу с вопроса о встрече Александра Чурина с представителями промышленных предприятий Кирово-Чепецка.

- Вы только что вернулись из рабочей поездки в Кирово-Чепецк. Вы встречались с предпринимателями. Расскажите о целях этой поездки и о её результатах.

- Прежде всего, региональное правительство постоянно ведет мониторинг ситуации в районах области, на крупнейших предприятиях. Сегодня в Кирово-Чепецке я побывал на нескольких производствах. Например, на известном по всей стране пред­приятии «Орбита», производящем косметическую продукцию. Это один из крупнейших в России производителей зубных паст, моющих и косметических средств.

Мы побеседовали с руководством «Орбиты». Предприятие чувствует себя уверенно, работает стабильно и на ближайшие месяцы полностью загружено заказами.

Также сегодня было подписано соглашения о сотрудничестве между правительством Кировской области, компанией «Уралхим» и администрацией города Кирово-Чепецка. Это соглашение подписывается ежегодно на протяжении уже более пяти лет, и оно гласит, что область и предприятие равными долями вкладывают средства в проекты, необходимые для улучшения социально-экономического положения Кирово-Чепецка. «Уралхим» направляет 25 миллионов рублей, 25 миллионов рублей направляет правительство Кировской области. Эти средства пойдут на дополнительные ремонты дорог, на благоустройство, на парки, скверы, которые необходимы для жителей Кирово-Чепецка.

- Как в новых экономических и геополитических условиях изменилась работа регионального правительства? Какие шаги уже сделаны?

- Во-первых, мы сейчас практически перешли на круглосуточную работу, работаем без выходных. В области создана межведомственная комиссия, которую возглавляет губернатор области Игорь Владимирович Васильев. В ее состав вошли руководители всех ведомств, всех подразделений правительства Кировской области, а также руководители федеральных органов власти, находящихся здесь, на территории области. Идет постоянный мониторинг ситуации, мы встречаемся с руководителями крупных предприятий. Введен отраслевой принцип работы, то есть на каждом заседании комиссии, а заседания проходят ежедневно, рассматриваем ситуацию в той или иной отрасли промышленности и экономики области. Если необходимо, принимаем сразу же решение о поддержке тех или иных предприятий. Постоянно взаи­­модействуем с федеральным центром, федеральными органами власти. Решаем те вопросы, которые требуют сиюминутного реагирования. Это вопросы логистики, во­просы поставки каких-то материалов для работы предприятий.

- Я знаю, что на совещаниях комиссии говорили о мониторинге цен на продукты питания, но с некоторыми продуктами первой необходимости ситуация остается непростой. Что делается?

- Да, есть определенный дефицит тех продуктов, о которых вы говорили. Он связан с повышенным спросом со стороны населения. Эта проблема находится на постоянном контроле. Мы заключили меморандум о сотрудничестве с местными розничными сетями. Четыре главных ритейлера подписали данное соглашение, и в магазинах их сетей сейчас есть в наличии те продукты питания первой необходимости, на которые в данный момент повышен спрос. Я думаю, что скоро ситуация уже успокоится и те меры, которые принимаются прокуратурой и Федеральной антимонопольной службой на общероссийском уровне, ситуацию стабилизируют. И, в общем-то, такого резкого дефицита уже нет.

- С какими торговыми сетями заключён меморандум на сахар?

- Это местные торговые сети: «Система Глобус», «Самобранка», «Вятские рассветы», «Вятушка».

- Я правильно поняла, что меморандум предусматривает сдерживание уровня цен и гарантированное наличие продуктов на полках магазинов?

- Да. Речь идет о товарах первой необходимости, о жизненно важных продуктах. То же касается и лекарств. Нужно сказать, что область полностью обеспечена всеми жизненно необходимыми медикаментами. У нас сформированы запасы, которых хватит на четыре - шесть месяцев. Все лекарства поставляются. Все больницы и поликлиники тоже обеспечены необходимыми медикаментами.

- Когда может разрешиться вопрос с обеспечением аптек и, соответственно, больных лекарственными препаратами, которые требуется принимать каждый день?

- Буквально вчера ответ на этот вопрос был дан на встрече с редакторами районных газет. Поставки лекарств уже начинаются, и в ближайшее время они будут распределены по аптекам. Поэтому проблема будет снята.

- В Кировской области промышленная отрасль является ведущей. Есть крупные предприятия-налогоплательщики, которые обеспечивают рабочими местами десятки тысяч людей. А как изменилась их работа сейчас?

- На сегодняшний день все предприятия региона работают стабильно. Нет никаких изменений или снижения объема производств, снижения численности персонала. Те предприятия, которые принадлежали иностранным компаниям, их филиалы, тоже продолжают работать. Это касается и IKEA, это касается Pirelli, все пред­приятия работают.

Наши предприятия прогнозируют некоторые проблемы с логистикой, есть задержки с поставками комплектующих и материалов. Но они решаемы, и комиссия решает эти вопросы в оперативном режиме. То есть какой-либо серьезной поддержки пока предприятиям не требуется.

Уровень производства мы также оцениваем по потреблению электроэнергии. Он не падает, расчеты стабильны. Нет задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию, за газ. В принципе, ситуация стабильная. То, что сейчас беспокоит предприятия, - это возросшая стоимость кредитных ресурсов, это проблемы с логистикой. Я думаю, что эти вопросы тоже решаемы.

Мы на уровне региона разрабатываем программы субсидирования процентных ставок по кредитам. Правительство области сохранило все региональные программы кредитования малого бизнеса, причем по тем ставкам, которые действовали до середины февраля текущего года. Кроме того, мы реструктуризируем ранее выданные кредиты и планируем нарастить объем кредитования малого и среднего бизнеса. Дополнительно прекращены все процедуры административного контроля бизнеса. Всевозможные проверки, то избыточное административное давление, которое было, оно сведено на нет.

- Какова ситуация у производителей-экспортеров? Как правительство помогает им справляться с возникшими трудностями?

- Правительство Киров­ской области сейчас активно работает с торгпредствами России за рубежом. Ищем для наших предприятий новые рынки сбыта. Региональное министерство промышленности очень оперативно работает с предприятиями, помогая им в выходе на новых партнеров. Работа налаживается, и перестраивается весь процесс, потому что через некоторое время мы уже полностью будем работать в новых условиях и по-новому.

- Будет ли сокращаться финансирование нацпроектов или оно останется на прежнем уровне?

- Все национальные проекты, безусловно, выполняются. Их финансирование идет в том объеме, в котором было запланировано. Более того, в феврале этого года мы приняли поправки в областной бюджет, согласно которым были выделены дополнительные средства на бюджетные инвестиции. Это и строительство ледовых катков, и дополнительные ремонты дорог, и ремонты межмуниципальных сельских дорог, дорог в районных центрах. Все эти планы сохраняются в полном виде, денежные средства будут направлены в полном объеме на те цели, на которые они были предусмотрены. Мы не сокращаем бюджетные инвестиции.

- Вопрос из соцсетей по поводу развития микрорайонов Кирова: будут ли строиться социальные объекты в Чистых прудах - школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, а также объекты обеспечения пожарной безопасности?

- Вы знаете, что нами за­планировано и в настоящее время уже ведется строительство четырех школ. На строи­тельство двух школ сейчас объявлены аукционы. Одна из этих школ будет в Чистых прудах. Я думаю, что в ближайшее время торги завершатся и начнутся основные работы, это будет типовая школа на 1100 мест. И окончание возведения школы за­планировано на 2023 год, так что школа будет построена.

Кроме того, мы продолжаем планировать развитие микрорайона Чистые пруды. В ближайшее время будет представлена территория под новое комплексное освоение. Сейчас, для того чтобы поддержать застройщиков, мы выделяем средства на подготовку данной территории. Там требуется перенести высоковольтные линии электропередачи, переложить газопровод, выполнить проект строительства дороги - дублера улицы Ленина. Я думаю, на эти цели мы направим порядка миллиарда рублей, для того чтобы застройщикам было удобнее осваивать эту территорию. Новая территория, которая застраивается в интересах развития города Кирова, составит примерно 147 гектаров.

- Во время эфира поступило несколько вопросов. Скажите, когда чиновники начнут системно поддерживать рост экономики региона на основе инновационных разработок?

- Речь о поддержке высокотехнологичных производств шла на сегодняшней встрече с представителями бизнеса и крупнейших предприятий Кирово-Чепецка. До последних событий на эти цели в региональном бюджете было предусмотрено несколько миллиардов рублей, в том числе на поддержку инвестиционных проектов. Я надеюсь, что мы эти планы сохраним.

Сегодня мы говорили о том, что правительство Кировской области в любом случае поддержит новые проекты, направленные на импортозамещение. Кроме того, крупные кировские предприятия включаются в перечень системообразующих на федеральном уровне. В этом перечне уже значатся шесть наших предприятий. Готовится новая заявка, куда будут включены высокотехнологичные предприятия, незаменимые для отечественной экономики, для российской промышлен­ности.

Подготовила Анастасия Четвергова.

Правительство России запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте федерального проекта и в соцсетях ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

В числе первоочередных тем, интересующих россиян, - продовольственная безопасность, финансовый сектор, социальная защита. Ответы на вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Задача проекта - предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям страны, каждого региона. В социальных сетях Кировской области - «ВКонтакте», «Одноклассники», в мессенджере Telegram - также созданы паблики «Объясняем.рф».

Большая часть поступающих от кировчан вопросов касается новых мер поддержки, введенных президентом России, работы транспорта, лекарственного обеспечения, цен на продукты питания.

Свой вопрос в группах «Объясняем.рф» может задать каждый: https://vk.com/o43rf, ok.ru/group/68834874032173, t.me/o43rf.