«Вятавтодор» займется вывозом коммунальных отходов в районах Кировской области

Обширный правительственный десант во главе с председателем правительства области Александром Чуриным побывал в Яранске. Собственно, чиновникам интересен был не только сам этот районный центр. Он, в силу своего положения, был выбран для встречи с руководителями местного самоуправления всех близлежащих, юго-западных районов - Кикнурского, Санчурского, Тужинского и Пижанского.

По словам главы регионального правительства, областной власти нужно было понять, какие меры следует принять, чтобы в этой части области жители почувствовали улучшение жизни. А о том, что это необходимо сделать, говорили сами руководители районов. Ведь не случайно одной из главных своих бед они назвали отток населения в другие города и веси.

Впрочем, вопросов на совещании было поднято немало. И среди них большое внимание уделено утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Здесь, как выяснилось, региональное правительство поменяло свои подходы.

Мусорные новшества

Наверняка все знают, что больше года назад Правительство России запустило так называемую мусорную реформу. Ее главной целью стала разработка общих для всей страны принципов утилизации ТКО. Для этого в каждом субъекте РФ был назначен региональный оператор (в Киров­ской области им стало АО «Куприт», которое сегодня на 100 процентов принадлежит областному правительству) и разработаны свои схемы транспортировки, складирования и утилизации мусора.

Год ушел на то, чтобы кировский «Куприт» организовал всю работу. Но, прямо скажем, ему это не совсем удалось. Хотя к моменту запуска реформы чиновники уже подготовили и необходимые траспортные схемы, и места сбора, перегрузки и захоронения мусора. Даже на закупку контейнеров были выделены деньги. Сегодня у регоператора сменилось руководство. Его возглавил Эдуард Патрушев. Как заметил на яранском совещании Александр Чурин, он надеется, что новому руководителю удастся существенно изменить работу организации. Особенно в части заключения договоров с предприятиями, которые генерируют отходы на местах. Многие главы районов жаловались председателю правительства на то, что «Куприт» это до сих пор не сделал.

Всплыла на совещании в Яранске и еще одна проблема, характерная для нашей области, - заполнение и даже переполнение имеющихся мусорных полигонов. Все мы много слышали про Осинцы, но мало кто знает, что яранский полигон должен был закрыться еще в 2011 году. Во всяком случае, так следует из технической документации. Однако в реальности, как заметила министр охраны окружающей среды Алла Албегова, там еще достаточно емкости, чтобы использовать свалку как минимум ближайшие четыре года. Для этого нужно только внести изменения в документы.

- В проверке будет участвовать недавно созданная маркшейдерская служба, - сказала министр. - Такие же проверки будут проведены и на других полигонах, для того чтобы определить реальные резервные мощности объектов размещения отходов.

Нужно заметить, что создание маркшейдерской службы прошло как-то незаметно для вятской общественности. Если кто-то не знает, кто такие маркшейдеры, то приведу определение: «Маркшейдер - горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках её поверхности с последующим отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геолого-разведочных работах». Использование этой службы для оценки ситуации с полигонами ТКО - новый элемент в реализации мусорной реформы.

Есть у муниципальных властей еще одна забота - мусорные контейнеры. И дело даже не в том, что на местах нет денег, чтобы их купить. Проблема, что на отдельных территориях они принадлежат транспортным компаниям, которые занимаются вывозом мусора. Случись так, что «Куприт» разорвет с перевозчиками договорные отношения, - и населению будет некуда выбрасывать мусор.

- Нам нужно определить возможные варианты и выбрать единый подход, чтобы по всей области был единый механизм приобретения контейнеров, - поставил задачу Александр Чурин. И решать ее придется совместными усилиями как областных чиновников, так и сотрудников районных администраций.

Решить вопрос с недобросовестными транспортными компаниями, которые нарушают взятые на себя обязательства по вывозу ТКО, призвано еще одно новшество. К процессу перемещения отходов решено подключить «Вятавтодор».

Казалось бы, какое отношение имеют дорожники к мусору? Их задача - ремонтировать и содержать в надлежащем виде трассы. Однако, как обоснованно заметил глава правительства, у них есть для этого резерв. «Вятавтодор» - мощная организация, обладающая солидным запасом техники. Основной объем дорожных работ приходится на лето. В остальное время эта техника, а главное, люди простаивают. Почему бы всё это не использовать для вывоза ТКО? Логично? Вполне. Тем более что эта организация принадлежит региональному правительству, а потому более управляема, чем какой-либо частник.

- Мы пересматриваем подходы к вопросу транспортирования отходов, - заметил по этому поводу Александр Чурин. - Сейчас вывоз отходов выполняют предприятия по транспортированию. Мы понимаем, что, если какая-то компания уйдет с рынка, произойдет сбой вывоза, но мусор образуется каждый день, и допустить сбоя нельзя. Считаем, что функции транспортировщика должны быть и у областного предприятия. Поэтому к этой работе будет подключен «Вятавтодор», который закупит современные мусоровозы для нужд области.

Районные дороги и земли

Впрочем, на совещании в Яранске обсудили не только новые подходы в «мусорной реформе». Немало времени было уделено дорогам. Кто-то, как глава Яранского района Денис Иконников, хвастался, что в последнее время выросло финансирование дорожного ремонта и за счет этого приведено в порядок много улиц райцентра и подъезды к нему. А кто-то, как глава Санчурского района, наоборот, рассказывал о нехватке денег на внутрирайонные пути сообщения. И то, и другое имеет место. Но все приехавшие в Яранск руководители с удовлетворением отмечали, что активизировавшаяся в последние годы дорожная деятельность воспринимается на ура жителями этих территорий.

Как анонсировал Александр Чурин, областное правительство в будущем году увеличит финансирование ремонта дорог в муниципальных образованиях. Также, по его словам, планируется изменить критерии получения субсидии. Это позволит охватить большее количество районных центров и привести улицы в нормативное состояние.

В планах на будущий год - построить в Яранске асфальтобетонный завод. Это поможет сформировать дорожно-строительные мощности. А главное - для дорожной деятельности, которая ведется в соседних районах, не нужно будет возить асфальт издалека.

А вот проблема развития сельхозпроизводства на юго-западе области остается (исключением можно назвать только Пижанский район). В Яранском, Санчурском и Кикнурском районах имеются огромные посевные площади, которые никак не используются. Найти доброго «дядю-инвестора» не получается (и, думается, не получится). Так и простаивают они втуне. Особенно после того, как «Черкизово» отказалось там работать.

А ведь и агроклиматические условия этих районов гораздо лучше, чем в Кумёнах, Зуевке или даже в Суне (не говоря уже о Подосиновском районе, который в последние годы всё чаще звучит, когда разговор касается аграрных вопросов). Экология там позволяет вести не просто сельхозпроизводство, а экологически чистое (что сейчас востребовано). Но не идут туда компании, и местные предприниматели активности не проявляют. Может быть, районным руководителям пересмотреть свои подходы, как делает это правительство области в сфере работы с мусором? Может быть, стоит своими силами (через создание акционерных обществ, например) попробовать сдвинуть дело с мертвой точки?

Сергей СМОЛИН.