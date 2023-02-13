В погоне за «мировым уровнем». Территории КВАТУ в Кирове нашли новое применение

Фото: kirov-portal.ru

В конце января на заседании правительства области губернатор Александр Соколов объявил, что на территории бывшего КВАТУ (Кировского военного авиационно-технического училища) будет создан образовательно-спортивный-культурный кластер.

Это уже не первый вариант использования давно пустую­щего огромного участка земли практически в центре города. К нашему большому удивлению, на этот раз новый план никого особо не заинтересовал. Ни местные СМИ, ни блогеров, ни Общественную палату Кировской области, ни прочих активистов. Хотя ранее, всего лишь какой-то год назад, любое решение, касающееся использования данной территории, вызывало широкий общественный резонанс.

В связи с этим даже трудно определить, что удивляет больше - игнорирование темы теми, кто раньше громче и горячее всех её обсуждал, или само решение правительства?

А кусок-то - лакомый

КВАТУ прекратило свое существование в 2010 году (за это стоит сказать «спасибо» (сарказм, конечно) бывшему министру обороны РФ Анатолию Сердюкову и его реформе армии). Оно просуществовало немногим более тридцати лет, но за это время успело выпустить несколько тысяч спе­циалистов.

После расформирования военного училища образовался «свободный» участок площадью около 30 гектаров. Правда, часть его - примерно пять гектаров, пришлось отдать Вятской епархии по федеральному закону о церковной реституции на том основании, что до революции здесь располагалась духовная семинария.

Но и оставшиеся площади, являясь областной собственностью, были лакомым куском для застройщиков. Почти центр города. Развитая логистика. Наличие инженерных коммуникаций. Всё это создавало возможность «воткнуть» туда не один «человейник» и заработать миллионы, тем паче что возможности точечной застройки в центральных районах Кирова почти исчерпаны. Но даже если не строить там жилые «свечки», то заработать можно и на государственных или муниципальных подрядах.

Поэтому борьба вокруг этой территории развернулась нешуточная. Решение не принималось, а планы насчет того, что там строить, менялись не один раз.

Кто во что горазд

Так, в октябре 2017 года бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин объявил, что на месте КВАТУ будет возведен жилой комплекс с детсадом и школой. Но, кроме громкого анонса, реальных шагов сделано не было.

Летом 2019 года экс-губернатор области Игорь Васильев предложил городским службам определить зону, которая максимально предоставит возможность ее эффективного использования. Например, в зоне обслуживания деловой активности могут находиться объекты и социального значения, и активного управления, и жилой застройки.

Чуть позднее, в сентябре 2019 года, Игорь Васильев предложил построить там большой концертный зал или спортивный комплекс.

Летом 2020 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области подготовило проект объекта культурного наследия народов РФ федерального значения «Ансамбль Вятской духовной семинарии». В связи с этим предлагалось запретить по соседству любое строительство.

Весной 2021 года был сделан еще один заход. В Общественной палате организовали обсуждение проблемы сохранения на территории КВАТУ редких растений, которые может уничтожить строительная техника.

В августе этого же года к дискуссии подключилась общественная организация «Родительский контроль». Ее участники предложили создать там детский учебный городок, который бы свел в одно место все кировские гимназии и лицеи. Кстати, подобный проект предлагал и председатель регионального правительства Александр Чурин.

А уже месяц спустя в регио­нальное министерство образования поступило уведомление об отборе проекта для предоставления субсидии федерального бюджета на строительство новой школы на 1500 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом. В заявке был указан земельный участок на территории КВАТУ.

Летом 2022 года, когда врио губернатора области был уже Александр Соколов, о территории КВАТУ опять вспомнили. Но революционных идей выдвинуто не было. Просто предложили создать на этом месте Центральный парк.

Впрочем, и эта идея оказалась не последней. В декабре прошлого года заместитель председателя правительства Кировской области (ныне - с приставкой «бывший») Андрей Маури объявил о решении построить на территории КВАТУ Ледовый дворец и Дворец гимнастики и борьбы, которые ранее планировалось возвести в Вересниках.

Кампус «мирового уровня»

И вот 26 января губернатор Соколов вроде бы поставил точку в этом затянувшемся обсуждении судьбы КВАТУшных гектаров. При обсуждении программы развития строительной отрасли на ближайшие пять лет было сказано о решении создать там образовательно-спортивно-культурный кластер, в частности студенческий городок (кампус) мирового уровня для подготовки инженерных кадров.

Для наглядности к нему даже схема приложена. Исходя из нее, частью кампуса станут инжиниринговый (научно-исследовательский) центр, университетский студенческий городок (общежития гостиничного типа для иногородних и иностранных студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей, сотрудников), спортивные и культурно-концертно-выставочные сооружения, а также фиджитал-центр (центр по подготовке кибер-спортсменов).

По версии Александра Соколова, создание этого кампуса будет способствовать привлечению в Кировскую область талантливых школьников из других регионов, научных кад­ров и молодых специалистов для работы на предприятиях и в организациях Кировской области.

И тут произошло чудо. В поддержку этого проекта или, наоборот, против него не высказался никто из тех, кто ранее так активно продвигал различные идеи по поводу территории КВАТУ.

Зато над кучей иностранных слов, которые содержатся в решении, вдоволь насмеялись комментаторы в соцсетях.

«Давайте-ка уже заканчивать с этими кампусами, хумусами, кемпингами и прочей белибердой! В России живём! Предлагаю вспомнить русские слова. Наш язык очень богат! И заменять ничего не надо! Студенческий городок, сало, стоянка», - написала Евгения Сергеева.

«Из всех названий только понял «спортивные площадки». Остальное что-то не про нашу страну или не про нашу планету», - смеется Сергей Гурин.

«Без переводчика не разобрать, что хотят построить. Как забор уберут, получится опять торговый центр», - заметил Геннадий Ефремов.

В общем, не поверили кировчане в новый проект. Не показался он им убедительным и обоснованным. А вопрос, как может уместиться там всё, что хочет построить «команда Соколова», даже никто не задал.

Ни слова против

Но почему же все-таки молчат Общественная палата и прочие общественные организации? Почему не возвысит свой голос «строительное лобби» в региональном Законодательном собрании? Где вопли ангажированных телеграм-блогеров? Почему региональные СМИ (в том числе интернет-порталы) не пошли дальше перепечатки официального релиза?

На наш взгляд, всему этому есть объяснения.

Во-первых, вятская публика устала от всех этих обсуждений. Уж слишком долго трут, мнут и перебирают варианты использования территории КВАТУ, что, кстати, играет на руку «команде Соколова», которая сейчас может принять по этому поводу любое решение. И не только принять, но и попытаться воплотить его в жизнь.

Во-вторых, Александру Соколову, очевидно, удалось достичь консенсуса с основными политическими игроками на региональном поле. Кто сейчас критикует его действия (если исключить вечное брюзжание Сергея Мамаева и его команды, на которое уже никто не обращает внимания)? ЛДПР, справороссы или «Новые люди»? Не смешите. Они вообще «не отсвечивают» (и не только в теме КВАТУ).

В-третьих, Соколов, как он сам говорит, нашел общий язык со строителями, с которыми ранее у регионального правительства был конфликт на почве требований к комплексной застройке территорий. Пока они молчат в надежде урвать свой кусок при реализации глобальных планов нового кабинета министров.

Хотя уже сегодня часть из них не в восторге от перемен, но, пока нет полной ясности в перспективах, предпочитают помалкивать. А вслед за ними обходят острые углы и проплаченные ими блогеры.

И, наконец, Общественная же палата, после прихода к ее управлению Сергея Улитина вообще по факту отрабатывает проправительственную повестку. Не случайно один из телеграм-каналов остроумно назвал ее «Общественная палата «Единой России».

Иван ТРОФИМОВ.