Пять лет работы правительства Кировской области: итоги

14 июля на заседании Законодательного собрания Кировской области Александр Чурин представил депутатам отчёт о деятель­ности регионального правительства за 2021 год.

- В сентябре нас ожидают выборы губернатора Киров­ской области. В соответствии с уставом правительство региона слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором, - начал Чурин. - Поэтому сегодня подведу итоги работы правительства под моим руководством не только за 2021 год, но и за истекшие пять лет, а также обозначу задачи на ближайшую перспективу.

За этот период нам пришлось столкнуться с серьёзными вызовами. Пандемия коронавируса 2020 и 2021 годов, вызванные ею локдауны, отсюда новые требования к работе бизнеса. Беспрецедентная ситуация текущего 2022 года - международные санкции и связанные с ними ограничения.

Президентом России были переданы регионам широкие полномочия, позволяющие принимать решения, направленные на сохранение экономики и стабильное развитие и работу бизнеса.

Сейчас мы уверенно можем сказать, что наши решения, принятые совместно с депутатским корпусом, были своевременные и действенные. Министр экономического развития России Максим Геннадьевич Решетников отметил, что по эффективности принятых управленческих решений Кировская область входит в топ-5 лидеров страны.

Накопленный за послед­ние пять лет опыт правительства в решении нестандартных задач, запас прочности в бюджете, экономике и социальной сфере, реализация крупных инфраструктурных проектов в дорожном строительстве, газификации, масштабные проекты в социальной сфере позволяют нам идти вперёд, преодолевая трудности.

Финансы

- Одно из главных достижений за последние пять лет - существенное укрепление финансовой системы региона. Уровень собственных доходов - 60 миллиардов рублей с ростом к 2017 году в 1,5 раза. Уровень долговой нагрузки снизился до 47,5 процента. Коммерческих кредитов у региона больше нет.

Говоря о доходах, нужно подчеркнуть, что наш курс на реализацию комплекса мер по обелению экономики дал результаты. Наиболее значительные: по налогу на прибыль - рост в два раза, НДФЛ - на 36 процентов. Ежегодный объем льгот, уста­новленных региональным законодательством, составляет около 1,3 миллиарда рублей.

Вместе с тем отдельные налоговые льготы устанавливаются практически ежегодно. Так, в 2020 году дополнительно устанавливались преференции для малого бизнеса, пострадавшего в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- Наша задача на будущее - определять налоговую политику региона одновременно с формированием бюджета на среднесрочную перспективу. Первые шаги в этом году мы сделали, ряд льгот установлен на трёхгодичный период:

- по налогу на имущество для предприятий потребко­операции (на 2022 - 2024 годы - освобождение в отношении объектов недвижимости, расположенных в сель­ских населённых пунктах);

- по объектам догазификации (на 2022 - 2024 годы - освобождение от налогообложения вновь созданных объектов в рамках выполнения мероприятий пообъектного плана-графика догазификации);

- по упрощённой системе налогообложения для налогоплательщиков, сменивших место регистрации;

- поддержка ИТ-сферы.

Системный подход в управ­лении государственными финансами позволил нам в 1,5 раза увеличить расходы консолидированного бюджета за пять лет.

Рост расходов требовал усиления контроля за исполнительской дисциплиной, особенно в части заключения и исполнения контрактов. Нам удалось решить ряд системных проблем, связанных с несвоевременным исполнением обязательств бюджета. Так, по итогам 2016 года просроченная кредиторская задолженность составляла более 430 миллионов рублей. Имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями (190 миллионов рублей), что осложняло подготовку к очередному отопительному сезону. Имелись обязательства перед аграриями по компенсации затрат на приобретаемую технику, не в полном объёме исполнялись требования по корректировке дорожного фонда Кировской области. Сегодня таких проблем нет.

Кроме того, мы решили вопрос с финансированием территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области. Напомню, что в 2017 году профинансировано было только 40 процентов территориальной программы, дефицит составлял почти три миллиарда рублей. В настоящее время задолженность мы погасили.

Рачительное отношение к государственным финансам позволило нам спокойно пройти 2020 - 2021 годы. Мы исполнили все обязательства перед гражданами, поддержали бизнес и нашли необходимые ресурсы на борьбу с COVID-19, обеспечили стабильную работу системы здравоохранения и всей социальной сферы.

Экономика

- По итогам прошедших пяти лет основные экономические показатели демон­стрируют уверенный рост. Валовой региональный продукт в сопоставимой оценке увеличился на 11 процентов к уровню 2016 года. Для сравнения: за предшествующий пятилетний период 2012 - 2016 годов рост экономики составил всего три процента. На четверть выросло промышленное производство. Рост производства сельскохозяйственной продукции составил семь процентов.

Объём инвестиций в основной капитал - 76 миллиардов рублей, это максимум за последние 30 лет. За пять лет заработная плата работников предприятий выросла в 1,5 раза, опередив инфляцию почти на 30 процентов. По оценке, средняя заработная плата в 2022 году составит 40 тысяч рублей. Напомню, в 2017 году она составляла 25 тысяч рублей. Со своей стороны мы обеспечили устойчивый рост заработной платы и в бюджетной сфере.

Реализация

комплекса мер по поддержке отраслей экономики, социальной сферы, а также нуждающихся граждан позволили доходам населения за пять лет вырасти на 24 процента.

Промышленность

- За пять лет промышленность выросла на четверть. Наш регион занимает лидирующую позицию в ПФО по динамике развития отрасли. Ожидаем, что рост будет обеспечен и в дальнейшем.

Стабильная работа промышленности региона, особенно в сложный период пандемии, безусловно, была обеспечена и нашими взвешенными решениями. Мы не ограничивали работу крупных предприятий, не вводили чрезмерных ограничений в экономике, помогали предприятиям выполнять требования по соблюдению новых санитарных норм.

Опыт, накопленная устойчивость в промышленном секторе позволили предприятиям подойти к санкционному кризису 2022 года с запасом прочности. Сегодня предприятия столкнулись с проблемами в транспортной логистике, с острой нехваткой импортируемого сырья, материалов и комплектующих, с повышением цен, с ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам, со снижением спроса на продукцию, с прекращением сотрудничества со странами, примкнувшими к санкциям.

На заседаниях регионального антикризисного штаба мы подробно рассматриваем возникающие проблемы. В результате были разработаны и утверждены антикризисные меры регионального уровня. Кроме этого, 14 предприятий региона вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий. Данные предприятия смогут воспользоваться дополнительными федеральными мерами поддержки. Сейчас работаем над включением в этот перечень еще восьми предприятий.

Существенную долю в промышленности занимает оборонно-промышленный ком­плекс. В нашем регионе работают 12 промышленных предприятий, включённых в реестр предприятий ОПК Минпромторга России, 10 из которых являются стратегическими.

Заводы ОПК - это пред­приятия особой категории, и основная задача правительства в последние годы была направлена на содействие в получении государственного оборонного заказа. Наше взаимодействие с Правительством Российской Федерации и Минобороны России позволило не только существенно увеличить в рамках государственной программы вооружений объёмы госконтрактов для наших предприятий, но и решить системные финансовые проблемы некоторых из них. Сейчас предприятия ОПК обеспечены заказами до 2025 года и их объёмы значительно увеличиваются.

Но тем не менее пред­приятия наращивают объёмы и гражданской продукции, обеспечивая рост промпроизводства в целом.

Сельское хозяйство

- За пять лет производство продукции сельского хозяйства увеличилось в 1,3 раза и составило в 2021 году почти 50 миллиардов рублей.

Ведущим направлением отрасли является молочное скотоводство. Область занимает лидирующие позиции как по производству молока, так и по надою молока на корову. В настоящее время уровень самообеспеченности региона молоком составляет 183 процента, при этом среднее значение по России составляет всего 84 процента.

Для развития сельского хозяйства в регионе ежегодно оказывается государственная поддержка. Получателями поддержки являются более 320 сельхозтоваро­производителей. За пять лет её объёмы составили 12 миллиардов рублей. Дополнительно сельхозпредприятиям предоставлены налоговые льготы на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

На постоянной основе ведётся модернизация парка сельскохозяйственной техники. За 2017 - 2022 годы приобрели более 7300 единиц современной техники и оборудования на сумму почти 12 миллиардов рублей.

Также в Кировской об­ласти особое внимание уделяется и развитию семеноводства сельскохозяйственных культур.

Важнейшим направлением является создание условий для комплексного развития сельских территорий. Акцент делается на населённые пунк­ты, где есть сельскохозяйственные производства.

Так, если раньше ремонт сельских дорог вели нерегулярно и небольшими объёмами, то сейчас работа вы­строена системно. В прошлом году провели капитальный ремонт трёх дорог в Уржумском, Вятскополян­ском и Зуевском районах общей протяжённостью более 13 километров. В этом году работы по капитальному ремонту проводятся в Зуев­ском и Уржумском районах. Это ещё 14 километров.

Реализация проекта будет продолжена и в ближайшие годы. Мы рассчитываем на следующий год удвоить объём средств, направляемых на сельские дороги.

Лесное хозяйство

- Лес - одно из наших основных богатств, он занимает почти две трети площади области. Общий запас древесины - более миллиарда кубометров. С ранней весны до осени в лесах устанавливается пожароопасный период. В целях повышения оперативности обнаружения лесных пожаров в труднодоступных районах области принято решение о закупке комплекса из пяти беспилотных летательных аппаратов. В рамках работы по сохранению лесов впервые за многие годы было приобретено 454 единицы техники, оборудования и инвентаря, что позволило значительно снизить количество и площадь лесных пожаров, ущерб от них.

Все мероприятия, проводимые в лесной отрасли, позволили повысить её доходность. По сравнению с 2017 годом объём налоговых поступлений от данной сферы увеличился более чем в 3,5 раза: 2017 год - миллиард рублей, 2021 год - четыре миллиарда рублей. Доходы от платы за использование лесов увеличились более чем в два раза - до 1,4 миллиарда рублей.

Отдельно стоит отметить проведение аукционов, которые внесли определённый вклад в повышение доход­ности лесного комплекса. В 2021 году получили доход от реализации древесины в 665 миллионов рублей. На один кубометр - 1083 рубля.

Расчётная лесосека в регионе составляет почти 16 миллионов кубометров, тем не менее наши лесопромышленные предприятия испытывают недостаток в лесных ресурсах. Трудности в аренде леса, высокие цены на аукционах, спекулятивная составляющая - всё это тормозит развитие отрасли, снижает предпринимательскую активность в районах. Для решения этой проблемы создана рабочая группа, задача которой - снизить бюрократические барьеры при получении предпринимателями права разрабатывать лес.

Ещё одна проблема - транспортная и экономическая до­ступность лесных ресурсов. Необходимо строительство новых лесных дорог. Для решения этой проблемы предлагаю выйти на федеральный уровень с предложением использовать для этих целей положения постановления Правительства РФ № 1704, то есть средства, высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных региону.

Инвестиционная политика

- Рост экономики был обеспечен в первую очередь инвестициями. За последние пять лет в Кировской области инвестировано в основной капитал 333 миллиарда рублей, и это не считая затрат на капитальный и текущий ремонты. 70 процентов объёма инвестиций обеспечивается предприятиями области.

За этот период реализован ряд крупных инвестпроектов, открыто несколько производств и существенно увеличены объёмы производства. В настоящее время правительством готовится заявка на создание особой экономической зоны «Биополис - иммунобилогический щит страны». На территории особой экономической зоны будет сформирован научно-производственный комплекс, появятся высокотехнологичные производства лекарственных средств и фармпрепаратов. Оператором выступит Корпорация развития Кировской области. Сейчас ведём работы по формированию имущественного ком­плекса зоны, в том числе за счёт принятия в областную собственность федерального имущества. Ведётся работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта, направленного на защиту и поощрение инвестиционной деятельности и систематизирующего всю работу с инвесторами и финансовыми ресурсами.

Институты развития

- За последние пять лет в системе институтов развития произошёл ряд серьёзных изменений. В июне текущего года Агентство по развитию моногородов получило статус специализированной организации по работе с инвесторами. Полученный опыт полного сопровождения инвесторов в моногородах будет распространён на всю Кировскую область. Агентство будет осуществлять и диспетчеризацию инвесторов по другим институтам развития.

Корпорация развития сконцентрировала работу с имущественным комплексом региона для предоставления его частным инвесторам. В первую очередь это промпарки, которые выступают площадкой роста для бизнеса. Например, резидентами промпарка «Вятские Поляны» с 2017 года осуществлено инвестиций на сумму более 430 миллионов рублей, уплачено налогов более 800 миллионов рублей, создано 820 рабочих мест.

Появились и новые организации инфраструктуры, например региональный фонд развития промышленности, который совместно с федеральным фондом финансирует на льготных условиях программы по обновлению основных средств. С момента создания фондом поддержано 15 проектов на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. Например, благодаря поддержке фонда на заводе «Маяк» в текущем году осуществлён запуск нового производства компрессоров. На текущий момент в работе фонда находится ещё 10 проектов с общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей.

Городская среда

- Основными проблемами в сфере жилищного строительства, с которыми мы вошли в 2017 год, были, во-первых, точечная застройка, при которой росла проблема нехватки инфраструктуры, детских садов, школ, поликлиник. Во-вторых, необеспеченность новых жилых районов Метроград, Урванцево, Чистые пруды, Озерки транспортной и социальной инфраструктурой.

В последние годы нам удалось значительно продвинуться в решении этих проблем. В Метрограде построе­но два детских сада на 480 мест, в Урванцево открылись детский сад на 270 мест и школа на тысячу мест. В микрорайоне Чистые пруды построена школа на тысячу учащихся с бассейном и три детских сада на 780 мест. Для обеспечения транспортной доступности введён путе­провод в Чистые пруды, для решения транспортной проблемы в Урванцево мною даны поручения в кратчайшие сроки провести рекон­струкцию улицы Солнечной, построить дублёр улицы Ульяновской, а также круговую развязку на улице Юровской.

В целом в жилищном строи­тельстве взят курс на переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Строительство новых микрорайонов будет сопровождаться обеспечением их всей необходимой инфраструктурой.

В 2017 - 2021 годах в Кировской области введено более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. На сего­дняшний день выданы разрешения на строительство более 640 тысяч квадратных метров жилья.

За пять лет в регионе благоустроено 755 дворовых территорий, 427 общественных пространств и 17 парков. Общий объём средств, направленных на благоустройство, составил более 2,1 миллиарда рублей.

Решаем проблемы капитального ремонта жилых домов. Фондом капремонта за пять лет отремонтировано почти 2800 объектов, благодаря чему улучшены жилищные условия 88,6 тысячи человек.

Актуальной социальной проблемой остаётся переселение граждан из аварийного жилья. За пять лет переселено 7100 человек. В 2022 году запланировано переселение ещё 2370 человек и строительство 37 тысяч квадратных метров жилья.

Дорожное строительство

- Залог устойчивого роста экономики - развитая дорожно-транспортная система. В 2022 году наполняемость дорожного фонда увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2016-м и составила 12,3 миллиарда рублей. Из этих средств направлено на региональную сеть 7,3 миллиарда рублей, на дороги местного значения - 4,7 миллиарда рублей. В 2022 году впервые из областного бюджета было направлено на ремонт муниципальных дорог более миллиарда рублей.

За пять лет отремонтировано 1240 километров дорог регионального и местного значения. В текущем году будет отремонтировано еще 422 километра дорог.

В 2017 году доля региональных дорог, соответствую­щих нормативам, составляла 24 процента при среднем показателе по России - 43 процента. Кировская область находилась на 72-м месте среди субъектов РФ. К началу 2022 года данный показатель удалось увеличить почти до 43 процентов и подняться на 58-е место.

Что касается Кирова, то доля дорог в нормативном состоянии увеличилась с 24 процентов в 2017 году до 73 процентов к началу 2022-го. Это официальная статистика, по которой нас оценивает Минтранс РФ.

Газификация

- До 2017 года уровень газификации Кировской области оставался самым низким в ПФО и составлял 40,6 процента. Природный газ поступал в 14 районов из 39-ти и в три городских округа из шести. За пять лет газ пришёл в 61 населённый пункт, в том числе в город Слободской. К сетям газораспределения подключились 14,5 тысячи домовладений и квартир. Введено в эксплуатацию 425 газовых котельных. До 2025 года будет проведена газификация еще 93 населённых пунктов, газ придёт в 16 тысяч домовладений. На 1 января 2022 года уровень газификации составил 52,3 процента. Догазификация будет произведена в 6400 домовладениях в 316 населённых пунктах области.

Демография

- Развитие социальной сферы является безусловным приоритетом для правительства Кировской области. В регионе 63 процента бюджета направляется на социальную сферу. За пять лет сумма составила 194 миллиарда рублей, четверть из которых - федеральные средства.

Говоря об образовании, я начну с дошкольного возраста. В 2017 году на фоне увеличения числа детей и миграции сельского населения в города остро стояла проблема нехватки мест в детских садах и школах, особенно в областном центре. Очередь в детсады составляла более пяти тысяч детей. За пять лет построено 24 детских сада, из них 10 - в районах области, создано более шести тысяч мест. В текущем году все дети старше трёх лет будут обеспечены местами в детских садах.

В 2018 - 2022 годах в эксплуатацию введены четыре новые школы - три школы на тысячу мест каждая в новых микрорайонах города Кирова и школа на 825 мест в Зуевке. Это рекордные темпы за по­следние 30 лет, и мы продолжаем нашу работу. Заключены контракты на строительство ещё семи школ в Кирове. В 2022 - 2024 годах запланировано строительство ещё девяти школ в Кирове, Нолинске и Котельниче.

Уважаемые депутаты Законодательного собрания! Прошедшая пятилетка действительно была насыщена событиями регионального, общероссийского и мирового мас­штаба. Совместная работа всех ветвей и уровней власти была направлена исключительно на обеспечение безопасности и благополучия граждан, развитие нашей родной Кировской области. В заключение я хочу поблагодарить заместителей председателя правительства области, членов правительства, министров, руководителей и всех сотрудников органов исполнительной власти, глав муниципальных образований региона, муниципальных служащих, депутатов всех уровней и неравнодушных граждан. Отдельно я хочу поблагодарить Игоря Владимировича Васильева за нашу совместную эффективную работу. Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей в достижении целей развития региона и страны в целом. Уверен, мы до­стойно пройдём эти испытания во имя нашей великой России.

Депутаты Законодательного собрания единогласно, 39 голосами, приняли отчёт правительства Кировской области.

Анастасия Четвергова.