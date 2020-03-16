Новая - старая Конституция. Мнение депутатов Законодательного собрания Кировской области

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10 марта гостями ведущего программы «Дайте слово» Алексея Кузьмина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове» стали представители фракций Законодательного собрания Кировской области Владимир Костин (ЛДПР), Анатолий Чурин (КПРФ), Герман Гончаров («Единая Россия») и Федор Сураев («Справедливая Россия»). Тема встречи была обозначена так: «Поправки в Конституцию. Оценка кировских законодателей».

В начале беседы ведущий задал приглашенным экспертам сразу несколько вопросов: «Как вы оцениваете поправки, которые внесли президент и рабочая группа в Государственную думу? Насколько они своевременны? Считаете ли вы эти поправки революционными? Что думают в ваших фракциях по поводу этих инициатив?»

Владимир Костин:

- С одной стороны, поправки не революционные. С другой - несколько настораживает та поспешность, с которой стараются их принять. Хотя, поскольку у большинства населения, к сожалению, весьма посредственное представление о той редакции Конституции, которая действует на сей момент, такая поспешность, может быть, вызовет дополнительный всплеск интереса с его стороны. Но тем не менее есть абсолютно позитивные моменты, например социальные, которые давно пора было включить в Конституцию. С другой стороны, есть моменты, которые, как минимум, вызывают вопросы. Самый банальный пример: «Дети являются достоянием РФ». Знаю, что определенные изменения в этом плане уже произошли, но тем не менее сама формулировка вызывает вопросы как раз у тех, кто опасается проявлений ювенальной юстиции. В целом говорить о том, что поправки в Конституцию идеальные, я бы не стал.

Два момента ключевых. Первое. Как бы ни был прекрасен закон, он может стать прекрасным только в одном случае: если правоприменительная практика будет складываться так, что закон действительно в полной мере заработает. Например, повысили пенсионный возраст - и говорить, что жить от этого стало нашим гражданам лучше, язык не повернется. Стало хуже, и Конституция тут уже не сработала. Подобных примеров масса. В образовании есть проблемы, в частности в Кировской области.

Второе. Помимо Конституции, даже с учетом тех поправок, которые сейчас обсуждаются, законодательной ветви власти необходимо принять еще массу законов. Здесь важно, и об этом сегодня в Госдуме тоже много говорят, чтобы законодательная власть не была узурпирована одной партией. Потому что, как бы классно Конституция ни была прописана, мы в итоге получим ситуацию, в которой без альтернативы, без учета мнения населения будут приниматься законы, которые определят трактовку норм Конституции, и, наверно, не так, как многие сейчас представляют. Поэтому крайне важно и этот момент учесть.

Ведущий: Как вы считаете, будет ли высокая явка на общероссийском голосовании за эти поправки, которое состоится 22 апреля?

Владимир Костин:

- Не думаю, что явка будет больше 50 процентов по стране. С одной стороны, это выше, чем явка, например, на довыборы в Кировскую городскую думу (там у нас буквально 10 - 15 процентов). С другой стороны, когда явка выше хотя бы двух третей имеющих право голоса, можно говорить о том, что голосование состоится. Не думаю при этом, что придет так много граждан, потому что тема Конституции многих не волнует так сильно, как, например, тема повышения пенсионного возраста, упомянутая мной. Именно потому, что люди не совсем понимают, а что конкретно эти поправки в Конституцию изменят в их жизни. Все понимаем значимость, но пока еще не сильно понятно, к чему придем. То обсуждение, которое есть, оно довольно закрытое, и все говорят: нужно объяснять, нужно объяснять, но пока никто ничего не объяснил.

Ведущий: Эти поправки вносятся в стены парламента буквально за пару часов до принятия окончательного решения.

Герман Гончаров:

- Не совсем так. Обсуждается давно уже, и не один день, и не одну неделю. Всё о том, что говорил президент и что озвучивалось в послании президента, весь народ РФ слушал, мог обсудить, мог между собой внести какие-то предложения, и внести много чего до того, как в Государственной думе, в Совете Федерации все это могли обсуждать.

Ведущий: Успеет ли население Российской Федерации ознакомиться, принять какие-либо собственные решения, попробовать вынести свои инициативы за оставшиеся меньше чем полтора месяца?

Герман Гончаров:

- Население реагирует иногда быстрее, увереннее, чем другие выборные органы или кто-то из представителей власти. Они действительно все отслеживают: радио, телевидение, прессу, обсуждают между собой, имеют свое мнение - вот что такое открытое гражданское общество, вот что такое Российская Федерация, вот что такое свободное пространство, в котором можно обсуждать всё. И президент всегда открыто выступает по изменению той же Конституции - всё было озвучено в послании. Потом было обсуждение, потом вносилось в Госдуму, в Совет Федерации, всё это отслеживалось каждым человеком, поэтому все всё уже практически знают.

Рядовые граждане задают вопросы прямо на улице: как вы думаете на этот счет, что будет по поводу семьи, материнства, детства? Знаете, какие грандиозные предпосылки, какие изменения в принципе вносятся в законодательство РФ? Президент в настоящее время предусмотрел всё: и Конституционный суд, и формирование Совета Федерации, Государственной думы, всех ветвей власти, для того чтобы было стабильное, сильное государство в рамках мирового сообщества. Мы гордимся тем, что нас уважают на мировом уровне. Поправки, которые вносятся в Конституцию и во все остальные законы, сопутствующие этому, которые будут рассматриваться и рассматриваются уже в Госдуме и Совете Федерации, - это очень важно для страны, и это всё обсуждается в обществе.

Ведущий: В этих поправках в Конституцию, на ваш взгляд, чего больше, а чего меньше: социальной политики или предложений, которые затрагивают политические вопросы деятельности и существования нашей страны?

Герман Гончаров:

- На протяжении последних лет мы все время обсуждаем социальную политику и социальные вопросы государства, и это правильно. Экономическая платформа усиливается, экономическая стабильность государства увереннее становится. С учетом этого президент вносит различные законопроекты или сам, или посредством Госдумы, другими какими-то инструментами, для того чтобы социальные гарантии у семьи, у детей, которые в этих семьях, у пожилого человека, пенсионера, и у человека труда - эти социальные гарантии выросли, укрепились. Общество чувствует себя уверенней, что у него все-таки есть тыл. Он может свободно заниматься семьей, детьми. Что все будет устроено. Что социальные гарантии пенсионера уже не те, которые были раньше. Они стабильней, уверенней, выше.

Ведущий: Анатолий Михайлович, как вы считаете, к чему такая спешность во внесении этих поправок? Вы как их вообще оцениваете? Считаете ли вы, что эти поправки важные в истории политического развития нашей страны или это завуалированная ширма под какие-то сиюминутные задачи, под каких-то конкретных людей?

Анатолий Чурин:

- Я внимательно прочитал то, что сегодня есть в интернете и в прессе, и вот что бросается в глаза. Почему такая спешность? Вы помните, каждый раз, когда в стране назревали выборы, начинали предпринимать какие-то действия. Так было в 2008 году, когда начали писать «Стратегию-2020». Там нам обещали пятое место в мире по экономическому развитию, зарплату в 2700 долларов, 120 миллионов квадратных метров строительства жилья в год и так далее. Много чего было наобещано. Это ушло и будет ли? Сегодня новый виток, но здесь уже ничего не обещают. То, что сегодня предлагают (индексация пенсий, социальных пособий), - так это все в сегодняшних законах уже прописано. Причем ведь никто не обещает, что пенсия будет не менее прожиточного минимума, минимальная зарплата - как прожиточный минимум. А как прожить на этот прожиточный минимум сегодня - вот вопрос возникает. При том что ситуация меняется в экономике и никто не знает, какой этот прожиточный минимум будет завтра. Могут его сделать не 11 тысяч рублей, как сегодня, а, например, 5000 рублей - это тоже будет прожиточный минимум. Поэтому я считаю, что это очередная афера. Афера почему? Нам предлагают голосовать сразу всем пакетом, за все поправки сразу. Действительно, есть некие вещи, которые стоят внимания и стоят поддержки, но за все сразу голосовать - это, наверно, перебор. Есть в статье 67 со значком 1 интересная фраза: «Сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога». Считают, что мы все верующие? Извините, большая часть страны - это сегодня атеисты, а не верующие. Почему мы должны сегодня веровать в бога все и какой бог этот, чей этот бог?

Далее. Нам предлагают считать детей достоянием государства. На мой взгляд, это позиция очень вредная. Дети - достояние семьи, а не государства ни в коей мере. У нас же не феодальное, не рабовладельческое государство. Если все время был приоритет семейного воспитания, то вдруг сегодня государство объявляет себя главным родителем.

Следующее. Президент в своем послании Федеральному собранию 15 января, действительно, говорил о том, что нужно предоставить больше полномочий парламенту. Но вот почитайте статью, в которой говорится о том, как будет назначаться премьер-министр. Там ничего не изменилось, там поменялись только слова. Если раньше президент назначал премьер-министра с согласия Государственной думы, то теперь он будет предлагать Думе этого кандидата. и она будет его утверждать, а после этого он его назначит. В чем изменения? Президент перетянул на себя такую массу власти, такой ее объем, он, по сути, является главой правительства, ведет его заседания, назначает заместителей премьера и так далее. Сегодня суды под ним, все силовые структуры под ним. Это не демократизация - это зажим всего. У нас местные органы власти не были в системе государственных органов власти, теперь они заводятся туда. Эта вертикаль выстраивается снизу доверху, причем очень жесткая вертикаль. Я не знаю, правильно ли это, но никто и не объясняет. И какие последуют дальше сигналы, что будет после, как все это будет принято?

Все мы знаем, что в 2018 году мы проголосовали за президента, в итоге получили пенсионную реформу, хотя президент обещал этого не делать. Вот и сейчас, на мой взгляд, самое ближайшее, что может произойти после 22 апреля, - государство перестанет поддерживать рубль, и рубль обвалится. И таким образом, все пенсионные выплаты, компенсации, зарплаты - всё рухнет сразу же. А что там еще приготовлено дальше? Не случайно все делается. На мой взгляд, не надо ходить голосовать за эти поправки. Вот даже та Конституция, которая сейчас действует, она написана более простым языком, более понятным. А то, что сегодня засоряется всякими предложениями, вплоть до того, что девушка, которая выходит замуж, должна быть девственницей, - это глупость. Причем, когда я слушал послание президента, он четко обозначил, по-моему, только политические вопросы, а сегодня все туда затаскивают.

Конституция - это общественный договор народа и государства. В этом смысл Конституции. Народ должен увидеть что-то полезное для себя. А сегодня мы Конституцию просто испортим этими поправками, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Ведущий: Хотел бы услышать мнение Федора Сураева вот по какому вопросу: высказывается мнение, что эти поправки к Конституции можно было бы оформить в виде новых законов или путем внесения изменений в действующие законы. Зачем менять именно главный документ страны? И второй вопрос: считаете ли вы, что на всеобщем голосовании 22 апреля люди проявят сознательную политическую активность и придут на избирательные участки, поддержат или нет те поправки, которые вносятся? И как вы сами оцениваете эти поправки в Конституцию?

Федор Сураев:

- На первый вопрос хотел бы сказать, что да, действительно, те поправки, которые предлагаются, можно было установить отдельными федеральными законами, но для того, чтобы придать им значимость и впоследствии сложнее было их отменить или изменить, именно для этого их и вносят в основной закон нашей страны.

По поводу голосования сложно прогнозировать. Я думаю, что большая часть населения придет и проголосует на избирательных участках. А поддержат, не поддержат... Скорее всего, поддержат. Это такой мой прогноз. Увидим 22 апреля.

Ведущий: По-вашему, люди сейчас больше думают о Конституции или о своем холодильнике?

Федор Сураев:

- Люди думают и о холодильнике, и вообще о том, как они живут, о месте, где они живут, в каких условиях, и для них это наиболее актуальные вопросы. Вопросы Конституции не на первом месте, так скажем. Ну и мое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Меня все-таки смущает как раз зависимость судебной власти от исполнительной, потому что основной принцип демократии - это разделение властей. Исполнительная власть - отдельно, законодательная - отдельно, судебная власть - отдельно. А тут у нас получается прямое подчинение судебной власти исполнительной, и тем самым встает вопрос о том, какие решения они будут принимать и будут ли эти решения независимые и справедливые. Меня лично смущают вот эти моменты.

Ведущий: Многие, наоборот, отмечают, что судебная власть, а именно - Конституционный суд, становится ключевой точкой в решении всех законодательных инициатив. Именно Конституционный суд будет рассматривать на предмет соответствия Конституции новые законопроекты, которые может вносить президент. Конституционный суд может отменить любую законодательную инициативу Госдумы. Поэтому, мне кажется, в этой ситуации Конституционный суд, наоборот, возвышается и над законодательными органами власти, и даже, я думаю, над исполнительной, но это моя точка зрения. А сейчас подведем итог нашему разговору.

Владимир Костин:

- Важно, чтобы Конституция, вновь принимаемая с поправками либо оставленная в прежнем виде, четко соблюдалась. Если это основной закон, он должен соблюдаться. Если права прописаны, они должны выполняться безоговорочно.

И второй момент. Важно, чтобы те, кто будет заниматься созданием новых законов, которые будут подкреплять поправки в Конституцию, чтобы эти люди твердо представляли, что происходит на местах. Вот сейчас, еще раз говорю, узурпация одной политической силой законодательной власти не способствует развитию нашего государства никоим образом. И сменяемость должна быть обязательно, и это наверняка должно быть предусмотрено Конституцией. Еще важно было бы предусмотреть определенный статус наших недр, отнесение этих недр в пользу жителей РФ, но, к сожалению, это в поправках отражения не нашло.

Анатолий Чурин:

- Я считаю, что в любом случае голосовать в целом за весь пакет предлагаемых поправок просто нельзя. Это недемократично. Нужно разбить их на разделы: политические, экономические, социальные вопросы и так далее. И тогда чтобы каждый мог выбрать, за что он будет голосовать. А если голосовать в целом за весь пакет, это очень неправильно. Населению нашему, народу, не надо ходить на голосование до тех пор, пока этого сделано не будет, иначе это будет очередная афера, за которую мы будем долго-долго расплачиваться.

Герман Гончаров:

- Развитие общества на данный момент - оно не то, что было ранее. Сейчас каждый гражданин везде и всюду осведомлен через любые средства массовой информации. Как выяснить ситуацию, как обменяться мнением, переговорить друг с другом, или с депутатом, или с кем-то - возможности безграничные. Узурпация власти? Какая узурпация власти? Многопартийная система. Политическая система очень развита в РФ. Сейчас есть свобода слова, возможность высказаться любой политической партии, что мы и делаем сегодня. Для того чтобы понять, что вносится, что обсуждается за тот промежуток времени, со времени послания Президента РФ, мы каждому человеку, каждый день можно обсуждать с утра до вечера. И это делают не только в городах, селах, в отдаленных населенных пунктах, на всей территории Российской Федерации. И люди у нас сегодня подготовленные. Они имеют свое мнение, сформированное мнение. Если им что-то непонятно, конечно, они обращаются к специалистам, депутатам. Это в принципе о том, что свободное общество в свободно развитой стране, свободной политической системе. Это все стабильно. О том, что можно разбить по частям, куда-то еще перенести, обсудить, - мы это будем обсуждать годами. Здесь в принципе все понятно, ясно. Основные постулаты изложены президентом. Вплоть до того, что и ветви власти, и гражданское общество, но основа всего - это человек, это семья, это дети, это ценность нашего общества. Развитие общества, все идет от семьи, от детей, от людей нашего общества. Идет поступательное и правильное развитие нашего общества и политической системы тоже.

Федор Сураев:

- Приходить на голосование все-таки необходимо. И выражать свою гражданскую позицию тоже необходимо, иначе есть вероятность, что ваш голос может быть использован в других каких-то целях. Всех избирателей призываю прийти на голосование и проявить свою гражданскую позицию. По поправкам хотел бы добавить. В поправках идет речь не только о Конституционном суде, есть еще о Верховном суде. У президента появляются полномочия назначать председателя, заместителя и членов Верховного суда. А если у нас законы будут выше международного права, как предлагается в поправках в Конституцию, соответственно это будет самый высший орган, который будет принимать последнее, окончательное, решение. То есть никакие обращения потом в международные суды не помогут. У меня в связи с этим возникает опасение не в отношении Конституционного суда, а в отношении Верховного суда. Будут ли его решения беспристрастные и справедливые.

Источник: echokirova.ru/ Эхо Кирова точка ру.

Р.S. 12 марта на пленарном заседании регионального Законодательного собрания состоялось голосование по принятому Государственной думой и одобренному Советом Федерации закону РФ о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Ранее поправки к Конституции были одобрены всеми комитетами ОЗС. В голосовании участвовали 49 депутатов из 54-х. 45 народных избранников проголосовали за принятие закона. Против проголосовали четыре члена фракции КПРФ: Каримуллина, Мамаев, Сандалов и Чурин.

Не присутствовали на пленарном заседании и, следовательно, не голосовали: Букарев (ЕР), Головков (ЛДПР), Коновалов (ЕР), Мельников (ЛДПР), Скворцов (СР).