«Справедливая Россия» против сокращения числа депутатов Заксобрания Кировской области

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Региональное отделение партии «Справедливая Россия» разнесло «в пух и прах» законодательную инициативу областных единороссов (и примкнувших к ним депутатов-одномандатников) о сокращении списочного состава депутатов Законодательного собрания Кировской области.

По идее представителей «партии власти» под секвестр должны попасть кандидаты, избираемые по партийным спискам. В итоге «списочников» должно остаться 13, а вот одномандатников - 27. Соответствующий законопроект уже внесен в Заксобрание. Под ним стоят подписи Владимира Бакина, Германа Гончарова, Романа Титова, Юрия Балыбердина, Валерия Басюка, Дмитрия Сергеева, Федора Киселева и др.

Предполагается, что такое предложение будет рассматриваться на пленарном заседании Заксобрания в конце октября.

Однако, «не дожидаясь перитонита», справедливороссы решили дать бой сомнительной, по их мнению, инициативе. На сайте партии они по пунктам разобрали всё, что их в ней не устраивает.

Во-первых, «систематические изменения околовыборного законодательства, - считают представители «Справедливой России», - качественным образом влияют на авторитет законодательной власти, ее легитимность, а также снижают избирательную активность жителей региона из-за их убежденности в предрешённости итогов голосования, формируемых в интересах одной политической силы».

Во-вторых, эсеры допускают возможность сокращения депутатского корпуса исключительно на том условии, когда оно будет происходить путем «пропорционального уменьшения числа депутатов, избранных по мажоритарному и по одномандатным округам».

В-третьих, в мироновской партии убеждены, что добиться сокращения расходов на содержание депутатского корпуса можно и нужно иными способами. И прежде всего необходимо ликвидировать все освобожденные депутатские должности в Законодательном собрании, за исключением председательской. Да и последнюю нужно привязать к МРОТ (минимальному размеру оплаты труда. - Ред.), ограничив ее тремя - пятью размерами «минималки».

Как прокомментировал ситуацию руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном Заксобрании Федор Сураев, этот демарш закончится тем, что депутаты-справороссы в полном составе проголосуют против указанного законопроекта. Вопрос о бойкоте заседания пока не рассматривается. Он уверен, что их позицию поддержат и другие оппозиционные фракции - КПРФ и ЛДПР. Федор Васильевич убежден, что инициатива о сокращении депутатского корпуса «идет сверху», а потому вряд ли даже отдельно взятые единороссы или одномандатники нарушат «партийную дисциплину» и втихаря проголосуют против законопроекта, согласившись с разумными доводами представителей «Справедливой России».

Напомним, что на последнем пленарном заседании Заксобрания в конце сентября этого года большинством голосов (и в первую очередь - за счет «Единой России») были приняты поправки в два областных закона - «О Законодательном собрании Кировской области» и «О государственных должностях Кировской области». Согласно им в структуре областного парламента введена освобожденная (то есть оплачиваемая за счет бюджета) должность заместителя председателя комитета (комиссии). И оклад депутату, который займет такую должность, положен немалый - 50 процентов от должностного оклада губернатора области. На этом фоне хочется спросить у тех, кто продвигает снижение численности депутатского корпуса под предлогом экономии бюджетных средств: насколько вы искренни в своих намерениях и кого вы за дураков держите?

Более радикальную позицию озвучил телеграм-канал «Вятский шептун»: «Мы всегда считали кировскую оппозицию довольно бесхребетной, но теперь вопрос стоит ребром: либо... она публично бойкотирует оставшиеся заседания и не участвует в грядущем выборном фарсе (а еще лучше - коллективно сдаёт свои мандаты), либо парламентаризм на Вятке будет закончен окончательно. Принятие титовского законопроекта - это крест на вятском парламентаризме. Да-да, он и так уже почти кончился. Но тут прямо финалочка. Бакинский конец: деградация регионального парламента в тыкву на глазах изумлённой публики».

Иван ТРОФИМОВ.