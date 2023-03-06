Деревья умирают стоя. Иногда, просто чтобы губернатору было «красиво»

23 февраля, в День защитника Отечества, состоялось возложение цветов к Вечному огню на набережной Грина. Для того чтобы «высокие гости», и прежде всего губернатор Соколов, смогли провести церемонию в комфортных условиях, городские коммунальщики озаботились уборкой снега в мемориальной зоне, в том числе на липовой аллее, ведущей к Вечному огню.

Перестарались…

Тревогу забила экоактивист Ольга Светлова, которая недавно была гостьей «ВК» (публикация «Когда под яблоней - рябина!» в выпуске от 3 февраля). Вот что она опубликовала в одной из социальных сетей:

- Позавчера вечером (21 февраля. - Ред.), когда я мирно сидела на организационном собрании по обучающему курсу общественных инспекторов экологического контроля, мне пришло сообщение о том, что в нашем городе произошло очередное из ряда вон выходящее событие по порче зелёных насаждений. И субъектом этой порчи были не хулиганы, не невоспитанные подростки, не пьяные маргиналы, а организация, которая призвана благоустраивать наш город, в обязанности которой входит создавать нам условия комфортного проживания, - ГДМС. Учредителем этой организации является не кто иной, как муниципальное образование город Киров.

Непоправимый урон нанесён липовой аллее в знаковом, мемориальном месте нашего города - у Вечного огня - администрацией нашего же города. Конкретный подрядчик, работающий на этом участке, судя по карте титулов, приведённой на сайте администрации, - ООО «ККХ».

На сайте данного подрядчика масса грамот и благодарственных писем по поводу его качественной и ответственной работы. Учредитель и директор Меркушев Александр Владимирович, наверное, очень гордится своей ежегодной работой на данном участке.

- Сейчас на деревьях, которые несут следы прошлых воздействий, уже видны признаки грядущей нежизнеспособности, - пишет общественница. - В совокупности с повреждениями этого года воздействие будет фатальным. Молодые деревья, у которых почти на 50 процентов окружности снята кора, конечно, не выживут. Даже если они протянут ещё год-два, то развиваться всё равно не будут, и в итоге из них не получится большое здоровое дерево.

Сообщение Ольги Светловой собрало массу комментариев. Вот лишь некоторые из них: «Преступная криворукость»; «Подрядчики привыкли к деревьям относиться как в деревне: пофиг, ещё нарастут. Надо напомнить, что каждое дерево - это большая денежка. На понятном им языке»; «Ужас! Ждём ответы от «неравнодушных» чиновников».

Как стало известно, представители отдела охраны окружающей среды УДПИ выезжали на место и составили акты о порче зелёных насаждений. Всего зафиксировано 15 пов­реждённых деревьев.

Кто справится с трактористом?

Как утверждает Ольга Светлова, такая ситуация повторяется при уборке снега из года в год. Причём не только в указанном месте, но и по всему городу. Сообщая о ситуации с липовой аллеей у Вечного огня, Ольга напомнила о ещё одной подобной.

- Хотелось бы узнать: приняты ли меры по поводу другого вредительства, которое произведено несколькими днями ранее другим подрядчиком (ООО «КУУ-4»), - порчи зелёных насаждений по улице Лепсе, 58? - пишет Светлова. - Я о нём сообщала. Вчера днём точно так же почистили снег напротив, там, где стоят молодые липы: несколько деревьев сломали; у корней, по всей видимости, должны быть повреждения, но их закопали.

«Власть демонстрирует своё полное бессилие» - к такому выводу приходит экоактивист и приводит свои доказательства этому:

- Не так давно на встрече общественности с представителями УДПИ в рамках проекта ЕР «Городская среда» Даниил Мамин (заместитель председателя Кировской гордумы. - Ред.) говорил, что Игорь Меркулов (теперь уже бывший начальник УДПИ. - Ред.) постоянно на каждом заседании просит подрядчиков хорошо выполнять свою работу. Простите, может быть, этого недостаточно?

Вообще возникает вопрос: это тотальная несостоятельность администрации города? Ну то есть первые лица города не могут справиться с трактористами - им на каждом заседании говорят: «Не надо так делать!», а трактористы смеются в лицо и идут делать так же в следующем месте? И трактористам за это никогда ничего не бывает? Премию дают? Благодарят за честный труд?

Ребята, давайте жить дружно!

И совсем уж неожиданное развитие получила подобная история на улице Воровского. Там при уборке снега с тротуаров были завалены посаженные осенью молодые клёны.

А неожиданной для эко-активистов стала реакция сотрудника отдела зелёного строительства УДПИ администрации города Кирова Степана Краскова. Он, видимо, по личной инициативе откопал эти деревья, за что ему нужно, конечно, сказать «спасибо». Но вот какой комментарий он оставил на личной странице в соцсетях: «Вы заметили, как обмельчали нынче активисты? В последнее время только и слышны визги и крики в интернетах, до дел руки не доходят. Ваш покорный слуга показал пример и в ночь на 17 февраля спас высаженные осенью клёны Гиннала от завалов снега и льда с тротуаров».

Активисты, прочитав такое, конечно, обиделись. Правда, не разобравшись до конца, назвали Степана Краскова представителем городской администрации и соответственно отреагировали:

- Итак, администрация обращается к нам, друзья. Она неофициально сообщает нам, что мы обмельчали и что у нас руки не доходят до дел... В данном случае откапывать уже нечего, бульдозеры и трактора не оставили снега на газонах, откопали его вместе с насаждениями. Я и мои товарищи ждём от Степана рекомендаций: как именно нам спасти пострадавшие на этот раз деревья. Я лично по тупости своей не представляю способов. У меня начинает складываться ощущение, что нас призывают пойти побить нерадивых трактористов.

«ВК» провёл небольшую проверку, и мы выяснили, что Степан Красков действительно работает в УДПИ рядовым сотрудником, и считать высказанное им мнение «неофициальным посланием» горадминистрации вовсе не стоило, тем более обижаться. Наоборот, как нам кажется, к нему стоило бы прислушаться. А ещё лучше встретиться и обсудить возможную сов­местную работу по защите зелёных насаждений в областном центре.

- Как нам строить базовое гражданское общество, если сами горожане не способны решать проблемы на местном уровне, объединяясь? Я люблю свой город - город, в котором родился и вырос, я хочу делать его лучше здесь и сейчас. Сделайте и вы его чуть лучше, сделайте посильный вам вклад в наше общее будущее! - так завершает свой пост Степан.

Молодому человеку, пов­торимся, всего 20 лет, и не стоит его винить в излишней горячности, и «бить по рукам» тоже не стоит.

Т. АНДРЕЕВ.

P.S. Редакции, вслед за экоактивистом Ольгой Светловой, хотелось бы получить информацию от горадминистрации: как оценены повреждения, какие действия они намерены предпринять по факту данного вредительства и данной халатности, кроме направления акта в адрес директора УДПИ?