Симфонический тупик. Музыканты обратились за помощью к губернатору Кировской области

Фото: echokirova.ru

Культурная жизнь регионального центра может оказаться в глубоком кризисе - такое впечатление складывается после прочтения открытого письма, направленного на имя губернатора Кировской области Игоря Васильева. Представители вятской интеллигенции считают, что власть должна вмешаться в ситуацию, которая разворачивается вокруг руководителя Вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского и Вятского камерного оркестра, доцента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Константина Александровича Маслюка.

«Надеемся, что руководство филармонии прекратит травлю оркестра и его художественного руководителя и главного дирижера Константина Маслюка. То, что было создано несколькими поколениями кировских музыкантов и усилиями наших предшественников, на наших глазах разрушается «новыми менеджерами», для которых это не представляет никакой ценности. Надеемся, что при поддержке общественности и вмешательства руководства области наши славные коллективы будут сохранены, а главный дирижер снова станет у дирижерского пульта», - говорится в документе.

Бочка мёда…

Константин Маслюк работает на вятской земле уже многие годы. Достаточно сказать, что именно по инициативе дирижера Константина Маслюка и пианиста Андрея Сандалова в 2003 году был создан Вятский камерный оркестр, ставший первым оркестром академического направления в почти полувековой истории Кировской филармонии. На сегодняшний день Вятский камерный оркестр является одним из самых востребованных творческих коллективов региона, играя на концертных площадках города и области более 50 концертов в сезон.

С мая 2014 года Маслюк возглавляет Вятский симфонический оркестр им. В.А. Раевского, который, как указано на официальном сайте Вятской филармонии, сегодня входит в число ведущих региональных симфонических оркестров России и является одним из лучших творческих коллективов области.

Среди самых значимых событий только последних лет: мировая премьера симфонической сказки «Пастушка и трубочист», специально написанная известным российским композитором Ефремом Подгайц для Вятского симфонического оркестра, которая состоялась в октябре 2019 года; гастрольная поездка оркестра в Сыктывкар, совместные постановки и выступления с Оперным театром Московской консерватории, Академическим хором МГУ имени М.В. Ломоносова; сотрудничество с известными российскими и зарубежными музыкантами; постановки полных версий балетов «Щелкунчик» и «Жизель» совместно с Театром балета города Кирова.

Авторы открытого письма особо отмечают большую работу, которую Маслюк проводит с детьми, его неоценимую помощь преподавателям Детской музыкальной школы и Детской школы искусств. Благодаря этому юные музыканты могли исполнять свои программы в сопровождении симфонического и камерного оркестров. И это далеко не полный список заслуг знаменитого музыканта.

…И ложка дёгтя

Впрочем, оказалось, что у руководства филармонии имеются претензии к Маслюку.

В январе 2021 года в филармонии была проведена аттестация, в ходе которой члены комиссии заявили о, якобы, низком качестве исполнительского мастерства оркестра.

Комиссия связала это с тем, что его руководитель работает на «два фронта» - Москву и Киров. Об этом корреспонденту «ВК» рассказал известный кировский юрист Ян Чеботарев.

Именно он оказывал правовую поддержку бывшему художественному руководителю филармонии Эльвире Раскопиной, к уровню компетентности которой у аттестационной комиссии также возникли вопросы.

При этом среди членов комиссии, которые оценивали ее профессионализм были сотрудники, вообще не имеющие профильного образования, например, секретарь директора (подробнее читайте в № 18 за 1 мая 2021 года). Несмотря на это, по итогам контрольного мероприятия Раскопина была уволена, но суд восстановил ее в должности и обязал филармонию выплатить денежную компенсацию.

Сама Эльвира Раскопина так прокомментировала ситуацию с Маслюком корреспонденту «ВК»: «Подобная претензия действительно имела место быть, но она ни в коем случае не отражает реальное качество работы Константина Александровича. Нигде не прописано, что он обязан находиться в консерватории с 8 до 17 часов ежедневно, так же нигде не сказано, что на протяжении этого времени он должен работать в Вятской филармонии. В этом просто-напросто нет необходимости. Он выстраивает свою работу таким образом, что успевает отрабатывать необходимый учебный план и в Москве, и в Кирове. По факту оркестр работает не по пятидневке и не по шестидневке. У него есть норма по количеству концертов и репетиций».

«Эффективные менеджеры» рулят

Попытки уволить руководителя оркестра могут быть лишь первым шагом в большой многоходовке, конечная цель которой - ликвидация симфонического оркестра в его современном виде, как считают некоторые деятели культуры.

«В этом письме артисты выразили обеспокоенность, что деятельность руководителя Вятской филармонии приведет к фактической ликвидации симфонического оркестра. Они высказывают суждение, что господин Гаврилин неоднократно озвучивал намерение о реформировании симфонического оркестра в эстрадно-симфонический, что неизбежно скажется и на количестве оркестрантов, и на качестве музыки, ну и на репертуаре произведений, что приведет к полному параличу деятельности симфонического оркестра. Оговорюсь, что насколько правдивы утверждения артистов симфонического оркестра, утверждать не могу, но факт остается фактом», - рассказал Ян Чеботарев.

Бывший худрук филармонии Эльвира Раскопина убеждена, что симфонический оркестр необходимо сохранить любой ценой.

«Если симфонический оркестр будет реорганизован, Кировская область лишится академической филармонии и академического оркестра. Эстрадно-симфонических оркестров по тому же телевизору можно увидеть сколько угодно, в том числе и хороших. А симфонические оркестры есть даже не в каждой области», - подчеркивает она.

Кроме того, наша собеседница напрямую связывает возникшую ситуацию с «эффективными менеджерами», которые в последнее время выдвигаются на руководящие должности в областных учреждениях культуры. Ставит под сомнение она и профпригодность действующего руководителя заведения ввиду того, что отношение к академическому искусству он имеет весьма относительное.

«Гаврилин руководил духовым оркестром, а академическую и симфоническую музыку он не понимает, как не ориентируется и в управлении академическим учреждением. Поэтому упор делается исключительно на «популярную» музыку. Я не отрицаю тот факт, что она тоже нужна, но обойтись без академической музыки невозможно! Кто развивает наших детей? Музыкальная школа, в которой преподает Константин Александрович Маслюк, в том числе при непосредственном участии симфонического оркестра», - заключила Эльвира Ивановна.

Продаваться или нет?

Стоит отметить, что культура всегда и при любом политическом устройстве была дотационной. Если говорить о заоблачных гонорарах, то высокие доходы имеют разве что представители эстрады. Академическое же искусство не может рассчитывать на столь высокие доходы, но при этом абсолютно доступно, если ссылаться на слова бывшего худрука филармонии.

Она напомнила, что действующий министр культуры Кировской области Татьяна Мазур закончила заочный финансово-экономический институт и не раз говорила о том, что одна из целей работы учреждений культуры - зарабатывание денег. И в этом Татьяну Мазур еще совсем недавно активно поддерживал ныне арестованный вице-губернатор Андрей Плитко. С его «посадкой» работники культуры связывают свои надежды на то, что ситуация изменится и они получат поддержку у областного руководства.

«Во многих городах симфонические оркестры являются губернаторскими. Гаврилин, конечно, тоже заикался о том, чтобы сделать оркестр губернаторским, но ведь это не просто название, за которым на деле ничего не стоит», - замечает Раскопина.

Впрочем, другой наш собеседник, рассуждая на тему коммерциализации культуры, отметил, что в настоящий момент многие учреждения данной направленности имеют возможность привлечь дополнительный доход.

«Культура давно зарабатывает. Как без этого жить? Мы должны зарабатывать, мы должны платить достойную заработную плату сотрудникам, артистам, музыкантам. Один бюджет - это один бюджет. Все учреждения культуры зарабатывают, ничего плохого я в этом не вижу», - считает он.

Но не все продается и покупается. Поэтому закончить хочется прямой цитатой с сайта Вятской филармонии и оставить ее без комментариев: «История Вятского симфонического оркестра неотделима от истории города Кирова и Кировской области. Это - летопись ярких творческих открытий и благородного труда нескольких поколений кировских музыкантов во имя искусства и на благо родного края».

Михаил БЛИНОВ.

P.S. Мы сознательно не стали пытаться получить комментарий у самого Константина Маслюка. Ему сейчас и так не просто. А художник, музыкант, и мы в этом уверены, должен заниматься творчеством, а не склоками. Вот и дайте ему творить!