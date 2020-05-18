Рублевый эквивалент искусства. Как руководит кировской культурой министр Мазур

Недавно стало известно, что Кировский областной краеведческий музей возглавил Артём Маркелов. Он сменил на посту директора проштрафившуюся Маргариту Лукину.

Новый руководитель более знаком вятской публике по своей многолетней работе в пресс-центре правительства Кировской области, в то время когда регионом руководил Никита Белых. Но он также автор нескольких исторических исследований по православной тематике и кандидат исторических наук.

Впрочем, речь здесь пойдет не о нем, а о том, почему бывший до него директор музея не оправдала ожиданий руководства, а также о том, как вятскую культуру превращают в коммерческое предприятие.

Не та синекура

Маргарита Лукина возглавила Кировский областной краеведческий музей в октябре 2018 года.

До своего назначения Лукина работала директором Слобод­ского музейно-выставочного центра. Есть мнение, что талант ее, как руководителя, проявлялся не в работе с экспозицией, а в приеме «на высоком уровне» прибывающих в Слободской разных, в том числе и высокопоставленных, делегаций. Возможно, именно в один из таких визитов и заприметила Лукину Татьяна Мазур.

С первых шагов в новой должности Маргарита Лукина провела ряд штатных перестановок, а отдельные сотрудники вынуждены были уволиться. Несмотря на все их многолетние заслуги и высокий профессионализм. Зато порадела она свое­му будущему супругу, которого оформила в музей водителем и сотрудником административно-хозяйственного отдела. В результате легковой автомобиль, который закреплен за учреждением, перешел практически в ее единоличное пользование. «Хозяйку музея» чуть ли не еже­дневно, как министра, возили из Слободского, где она проживала, в Киров, на работу.

А вот другими успехами похвастаться Маргарита Юрьевна не смогла. Не успела. Ведь прошло совсем немного времени с ее назначения, как она «вляпалась» в скандал, который едва не закончился приговором по уголовной статье.

Вышло все следующим образом. В июне 2019 года музей проверила инспекция труда, директору музея назначили штрафы на 5 и 15 тысяч рублей. Тогда Маргарита Лукина решила, что одна она ответственность нести не должна, и дала указание трем работникам равными частями по 5 тысяч рублей передать ей денежные средства для уплаты штрафа. Информация об этом дошла до правоохранительных органов, и в январе 2020 года в отношении Лукиной было возбуждено уголовное дело «за превышение должностных полномочий». Оно закончилось в апреле вынесением ей судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Суд учел, что подсудимая добровольно возместила сотрудникам ущерб, а то последствия для нее могли бы быть гораздо хуже.

Скандал, конечно, получился громкий. Но и без него к новому директору краеведческого музея были претензии. В начале текущего года ее деятельность за 2018 - 2019 годы проверила Контрольно-счетная палата Кировской области. И нашла немало нарушений. Самыми легкими из них были ошибки бухгалтерского учета.

Гораздо хуже выглядит другой «косяк» Лукиной, обнаруженный аудиторами. В нарушение установленных нормативов и положений она выплачивала сотрудникам (понятно, что далеко не всем) завышенные премии. Сумма переплат составила 123 тысячи рублей. Кто и за какие особые заслуги их получал, не называется, хотя догадаться можно.

Не забывая себя, новый директор упустила из виду, что Приказная изба (один из самых старых памятников Вятки) разрушается, что другое закрепленное за музеем имущество требует ремонта, ухода и должного содержания. И на все это нужны деньги. А откуда они появятся, если заработанные средства пускать только на премии?

После таких скандалов Маргарита Лукина своей должности лишилась.

Но остался главный вопрос: как такие люди смогли вообще оказаться в руководстве бюджетных учреждений? И на него есть ответ. Это - результат кадровой политики, которую проводит назначенная в январе 2018 года министром культуры Кировской области Татьяна Мазур. Ранее «Вятский край» уже писал об этом.

Можно поменять должность, но не мышление

Татьяна Мазур попала в кресло министра не случайно. Министерство культуры для нее не чужое ведомство. Она уже подвизалась там, когда само министерство еще называлось департаментом культуры и искусств. С 2008 по 2016 год она работала там в качестве заместителя министра.

Приходу Мазур в областную власть способствовала бывший глава областного департамента культуры Луиза Волохова. Именно она, как свидетельствует один из бывших чиновников областного правительства, лично ходатайствовала, чтобы

Татьяну Сергеевну взяли туда в качестве специалиста по экономическим вопросам. С соответствующим блоком депкульта в тот момент было плохо, и нужен был человек, который смог бы навести там порядок. А Мазур со своим образованием как раз подходила. Она окончила Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт. И, по-видимому, она справлялась с обязанностями. Ведь смогла же она удержаться там до 2016 года.

- Но это ее потолок, - оценил работу Мазур один из бывших областных чиновников (он согласился высказать свое мнение на правах анонимности). - А сейчас она руководит всей культурой региона. Однако плохо, когда человек, став руководителем, продолжает видеть во всем только экономические интересы.

Чиновничья карьера Татьяны Мазур прервалась во времена Никиты Белых. В тот момент шла реорганизация областного правительства с соответствующим уменьшением числа региональных чиновников. Вот и попала Татьяна Сергеевна под сокращение. Впрочем, и здесь все было, как считает наш собеседник, не так просто и однозначно.

- Хороших и нужных специалистов не сокращают, - сказал он. - Значит, не совсем она соответствовала тому, что ожидало от нее руководство министерства. Были там претензии и к ее личным качествам.

Но Мазур в некотором роде даже повезло. С точки зрения команды нового губернатора области Игоря Васильева, которая пришла в область после ареста Белых, она оказалась в числе «обиженных прежней властью», а потому перспективным кандидатом на чиновничье кресло.

Вот Татьяна Мазур и пришлась ко двору. Хотя и до этого она не бедствовала, не трудилась уборщицей и уж тем более не сидела дома без работы. Прыжок в министерское кресло она сделала с должности директора Вятского художественного музея им. Васнецовых. Ее работа в музее, ремонт так до конца и не отреставрированного репинского особняка - тема отдельного разговора. Но, получив высокую должность, она не перестала быть тем, кем была, - экономистом с заочным образованием.

Поставить культуру на коммерческие рельсы

Как стало известно «ВК», уже с первых шагов на посту министра Татьяна Мазур собрала всех руководителей и заявила, что работа министерства будет вестись на новой основе, а кто с этим не согласен или не будет соответствовать предъявляемым требованиям, может писать заявление об уходе.

После этого началась пора активных кадровых перестановок. За первое время сменилось сразу несколько руководителей культурных учреждений и учебных заведений.

Первым «загремел» директор Детского космического центра Игорь Загребин. История там произошла не очень красивая. Игорь Евгеньевич считался грамотным и опытным специалистом, прекрасным организатором, который сделал очень много для того, чтобы космический центр вообще был построен. Но новому руководству пришлась не по нраву его независимая позиция по вопросу о том, как должно работать возглавляемое им учреждение. После этого по­следовал ряд инспирированных инцидентов, которые выставили Загребина как необязательного и недисциплинированного работника. В результате он вынужден был уйти.

Следующим поменялось руководство областного театра кукол. С поста директора была уволена Валентина Добрышина, занимавшая эту должность с 2013 года. Ее место заняла Ансария Семизорова. Эта рокировка стала неожиданностью для всех, в том числе и для труппы театра, часть которой негативно отреагировала на принятое кадровое решение.

Не сработался с новым министром и директор областного краеведческого музея - доктор исторических наук, профессор Михаил Судовиков, поднявший выставочную работу учреждения на российский уровень и сделавший немало полезного для развития музейного дела в Киров­ской области.

Поменялся директор в Кировском областном драматическом театре. Взамен Татьяны Черанёвой туда назначили Елену Мальцеву, которая до этого успела поработать в департаменте госзакупок и министерстве государственного имущества Кировской области. Но вскоре и её заменили.

И это далеко не полный перечень кадровых ротаций в учреждениях культуры.

И все же самым скандальным шагом Татьяны Мазур после назначения министром стала «оптимизация» образовательных учреждений культуры. Под этим соусом было принято решение объединить сразу три разноплановых учебных заведения - Вятский колледж культуры, Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина и Вятское художественное училище им. А.А. Рылова.

В эфире радио «Эхо Москвы» в Кирове» Татьяна Мазур заявила, что необходимость такого объединения назрела давно. Одна из причин, по ее словам, в том, что учебные заведения выпускают слишком мало востребованных в учреждениях культуры работников, например учителей по игре на фортепиано, баяне, преподавателей хореографии.

Единственными, кто активно выступил против планов по объединению, стали «казенинцы». И преподаватели, и уча­щиеся. Они написали обращение в Министерство культуры РФ, привлекли Общественную палату Кировской области, собрали подписи под петицией в интернете. В результате Татьяна Мазур была вынуждена «дать задний ход».

Так для чего же все это делалось? К чему все эти рокировки и оптимизации? По мнению собеседника «Вятского края», Татьяна Мазур с ее бухгалтер­ским мышлением воплощает в жизнь стратегию, которую озвучил в свое время бывший вице-губернатор Андрей Плитко, курировавший это направление. Ее суть проста: главной целью работы учреждений культуры должно стать зарабатывание денег. Они, оказывается, должны не повышать культурный уровень граждан, не учить их любви к прекрасному, к своей малой родине, а зарабатывать. Как «зарабатывал» сам Плитко, недавно стало известно всем.

Зарабатывать… Честно говоря, даже звучит это абсурдно. Потому-то и идет все наперекосяк. Ведь заставить культуру заниматься коммерцией - это все равно что забивать гвозди микроскопом. Что дальше?

Иван ТРОФИМОВ.