И новые всё лица. В кировской «драме» и филармонии назначены руководители

Не перестают нас изумлять новости из сферы культурной жизни региона. Неспокойная там жизнь. Не успеет затихнуть один скандал, как возникает следующий. И директора учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области, меняются один за другим.

Начало весны для двух главных культурных заведений области - драмтеатра и филармонии - только подтвердило слова древнегреческого философа, что «всё течет, всё изменяется». Там появились новые руководители.

Заместителем директора Вятской филармонии назначена экс-депутат Законодательного собрания Кировской области Светлана Шихова. Одновременно она будет исполнять обязанности руководителя этого учреждения (при пока ещё официально не уволенном прежнем директоре).

Светлана Шихова родилась в 1973 году в Малмыже. Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «мене­джер социально-культурной дея­тельности», после чего работала в Малмыжском районе художественным руководителем в отделе культуры.

- Светлана Юрьевна имеет большой опыт работы в сфере культуры, - прокомментировал событие заместитель председателя правительства области Андрей Маури. - Уверен, она внесет большой вклад в развитие Вятской филармонии. В ближайшее время мы представим нового руководителя еще одного культурного учреждения.

И он не заставил себя ждать. Буквально на следующий день появилась информация о том, что директором Кировского областного драматического театра стал Константин Зайнулин. Он родился в 1988 году в Свердловске (сейчас - Екатеринбург). Окончил Ураль­ский государственный университет им. А.М. Горького и Москов­ский государственный университет культуры и искусств. В 2007 - 2011 годах работал в Свердловском региональном отделении Союза театральных деятелей России, затем - в Сочинском концертно-филармоническом объединении. С 2019-го и до последнего времени был директором Хабаров­ского краевого музыкального театра.

Напомним, что место руководителя драмтеатра пустовало с сентября прошлого года. Именно тогда этот пост покинул хорошо известный всем вятским жителям Андрей Скальный. С ним не продлили контракт по истечении его срока.

Эти кадровые назначения связывают с тем, что новым куратором вятской культурной жизни не так давно стал Ан­дрей Маури. Вполне вероятно, что это его способ наведения порядка в руководстве культурными учреждениями.

А порядка там до него было «кот наплакал» («Вятский край» несколько раз писал об этом). Достаточно вспомнить скандальное увольнение преж­него директора областного крае­ведческого музея Маргариты Лукиной, которая вынуждена была подать в отставку из-за финансовых нарушений в работе, или мелькнувшую недавно в региональных СМИ информацию о возбуждении нескольких уголовных дел в отношении директора Вятской филармонии Александра Гаврилина (достоверность сведений в правоохранительных органах не подтвердили, но и не опровергли).

А ведь нужно подчеркнуть, что и Лукина, и Гаврилин были ставленниками нынешнего министра культуры Татьяны Мазур. Она уже давно перетасовывает кадры не только в музеях и культурных учреждениях, но и в образовательных заведениях, подчиненных министерству. Скандалы и кадровая чехарда, очевидно, негативно сказываются на работе учре­ждений.

Может, новые назначения, которые провел Андрей Маури, смогут изменить ситуацию к лучшему?

Иван ТРОФИМОВ.