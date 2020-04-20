О прекрасном… на диване. Кировская филармония транслирует концерты в интернете

Фото: philarmonia43.ru

Время потребовало внести в нашу жизнь коррективы. И особенно не готовы к ним оказались те, кто привык свой досуг проводить в музеях, в концертных залах, на различных развлекательных вечеринках и т. д. Закрыты учреждения культуры, отменили концерты артисты и музыканты, нет стаек любознательных экскурсантов в тихих музейных залах…

Но, как говорится, музы не молчат! Даже в годы суровых испытаний люди творческих профессий всегда шли на передовые позиции. Когда звучали Бах и Шопен, смолкали пушки, а в блокадном Ленинграде люди с нетерпением ждали голос Ольги Берггольц, ее проникновенные стихи о том, как надо «жить сквозь испытания» и не сломаться.

В нынешних условиях работники учреждений культуры, музыканты, искусствоведы тоже не опустили руки. Они понимают, что люди, находящиеся в самоизоляции, по-прежнему хотят «хлеба и зрелищ» - умиротворяющих нот, ярких картинок из детства, да и просто общения. И в том помог мир виртуальный.

В этот сложный период Вятская филармония - главное концертное учреждение области - запустила серию так называемых концертов на диване. Теперь, не выходя из дома, жители нашей области и соседних регионов могут бесплатно побывать на различных музыкальных вечерах, творческих встречах.

Не молчат музы…

Вот что рассказала журналисту «ВК» замдиректора Вятской филармонии Ольга Полянская:

- Ольга Викторовна, действительно музы не молчат?

- Разумеется, в сегодняшних условиях самоизоляции и карантина мы тоже ищем новые формы работы и общения со зрителями. Они-то - наши поклонники и друзья, почитатели талантов тех или иных исполнителей - не должны остаться без любимой музыки, произведений, авторов, солистов.

- Увидел, что в группе в соцсети «ВКонтакте» филармония проводит цикл онлайн-мероприятий «Пусть музыка звучит!».

- Да, музыковед Елена Преснецова познакомит с концертами вятских музыкантов. У нас остался практически незавершенным фестиваль «Вятская весна» - в онлайн-версии состоится его продолжение. Замечу, будет в нововведении и ретроспектива. Зрители услышат по прошествии времени комментарии к уже прошедшим событиям их непосредственных авторов и участников.

Кроме того, не оставят своих поклонников и музыканты. Вы уже, наверно, видели, как успешно прошла прямая трансляция творческой встречи с Андреем Сандаловым (фортепиано). Ее посмотрели около семи тысяч зрителей - нам это очень приятно!

- На днях состоялся концерт лауреата международных конкурсов, солистки Вятской филармонии Людмилы Аникеевой (сопрано), тоже под аккомпанемент Андрея Сандалова (фортепиано)…

- Она живет в Слободском. Зрители тоже не обошли вниманием творческую программу, ведь в ней прозвучали популярные романсы русских композиторов Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, а также песни на музыку Микаэла Таривердиева, Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой и другие.

- Вы, как видно из странички на сайте, не забываете и самых маленьких зрителей?

- Конечно! Вот, например, выложили мультфильмы с музыкой выдающихся советских композиторов: «Машенькин концерт», «Теремок» (Исаак Дунаевский), «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Кошкин дом» (Максим Дунаевский), а также «Петушок - Золотой гребешок» Щедрина, «В порту» Минкова и другие. Пусть и дети всегда помнят о прекрасном!

Из Португалии - с любовью!

Кстати, пролистывая страницы онлайн-выступлений Вятской филармонии, я как раз остановился на цикле «Пусть музыка звучит». Точнее, на одном из отзывов лауреата международных конкурсов Жоау Шавьера, полученном из Португалии. Он – исполнитель концерта Грига, португальский пианист, ученик народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе.

«Я хочу поздравить Вятскую филармонию и Елену Преснецову с такой замечательной инициативой - вспоминать и показывать записи концертов, проведенных в филармонии. Несмотря на то что впечатления, полученные в концертном зале, незаменимы, доступ в архив старых концертов - очень интересная идея, особенно в такое трудное время, когда из-за коронавируса мы не имеем возможности слушать музыку в живом исполнении.

На фестивале «Вятская весна» 2017 года я играл концерт для фортепиано с оркестром Грига, невероятно грандиозное, драматическое и своеобразное произведение норвежского автора, с Вятским симфоническим оркестром под управлением Константина Александровича Маслюка.

С радостью вспоминаю этот концерт, а также замечательный зал, публику и атмосферу. Концерт Грига - это особенное произведение для меня, и я надеюсь, что благодаря записи этого концерта смогу снова доставить наслаждение и радость слушателям.

Всем здоровья и приятного просмотра! Жоау Шавьер».

Как сообщила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, учитывая такой удачный старт, решено проводить подобные онлайн-проекты дважды в неделю - во вторник и в пятницу.

- Любой житель города и области сможет увидеть эти концерты. В рамках выступлений предусмотрено не только исполнение вокальных и инструментальных произведений, но и общение со зрителем, - рассказала министр. - Для искусства нет границ, и мы сможем радовать своего зрителя даже в условиях самоизоляции.

Рядом с президентом

- Мы активно готовимся к празднованию 75-летия Великой Победы, - говорит директор кировского музея воинской славы Владимир Огородников. - Правда, непривычно работать в режиме онлайн, но время потребовало искать новые формы работы. Сейчас организуем в сети «ВКонтакте» виртуальную выставку о жизни, боевом пути нашего прославленного земляка - полководца Ивана Степановича Конева. Зрители увидят редкие архивные материалы, связанные с его годами жизни и на вятской земле. Кроме того, экскурсовод Денис Гришин в онлайн-сюжетах расскажет и о других земляках - Героях Советского Союза, совершивших подвиги на полях сражений Великой Отечественной.

Сейчас на сайте музея под знаменитый марш «Прощание славянки» зрители уже видят редкие экспонаты музея воинской славы. Среди них и фотографии уже нынешних Героев России.

Вот вещи Героя РФ, участника войны на Северном Кавказе Сергея Ожегова. На одной из них - молодой герой во время награждения в Кремле, рядом с президентом России Владимиром Путиным.

И весна на крыльях

Кировский областной краеведческий музей временно прекратил прием посетителей, но это не повод перестать знакомить всех желающих с музейными выставками и экспонатами. На сайте создан раздел «Музей ONLINE», который регулярно пополняется: сотрудники готовят новые сюжеты по постоянным экспозициям и временным выставкам. Заглянем в некоторые экспозиционные залы.

На одной из виртуальных выставок представлены костюмы народов мари.

- Вот какой красивый костюм девушки, - рассказывают экскурсоводы. - Вроде бы прост, без изысков. Но особенно привлекает внимание необычная вышивка - придает платью яркий неповторимый колорит. Так же оформлен платок: немного «рукодельных чудес» - и на девушку засмотрится любой парень!

В зале «Русская изба» тоже уникальные экспонаты - «сидушка» для младенца, изготовленная из цельной части дерева. Прочное самодельное устройство (папа или дед постарались!), и малыш в нем находился в абсолютной безопасности, даже стульчик внутри «сидушки» выдолблен. Наверно, молодые родители смотрели на первенца - тоже глаз не могли оторвать…

Ну а как не заглянуть на экспозицию советских сатирических плакатов Марка Абрамова? У него есть альбомы, книги. Он работал в периодической печати - в «Правде», «Известиях», «Крокодиле», «Красной звезде».

А на дворе - весна! Не случайно сотрудники областного краеведческого музея рассказали об этом времени года с помощью… крыльев! Да-да, не удивляйтесь! Вы увидите гнезда наших птиц - дроздов, зябликов, славок и других.

Посмотрите, с каким умением, трудолюбием наши милые пернатые мастерят свои «домики» в ожидании пушистых птенчиков - и вы непременно улыбнетесь! Жизнь-то продолжается, несмотря ни на что…

Онлайн-культпоход подготовил А. ВЯТКИН