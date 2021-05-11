Аттестация с заданным итогом. За что уволили худрука Вятской филармонии?

Фото: bnkirov.ru

В вятской культуре назревает очередной скандал. И связан он с тем, что в областной филармонии произошли кадровые перестановки.

Аттестационная комиссия, которая не так давно там работала, признала, что пять сотрудников филармонии не подтвердили свою квалификацию, а художественный руководитель этого учреждения Эльвира Раскопина (на фото), еще не так давно его возглавлявшая, вообще не соответствует занимаемой должности.

Со своей стороны, министр культуры Татьяна Мазур поддержала руководство филармонии. В качестве причины увольнения Раскопиной она назвала ее образование, которое, по словам министра, не соответствовало должности. Об этом Татьяна Мазур рассказала депутатам Законодательного собрания области, когда те обратились к ней с соответствующим вопросом. Интерес депутатов к этому событию только подтверждает его значимость. Обычно «народные избранники» редко обращают внимание на подобного рода кадровые решения.

Впереди нас ждет суд, куда обратилась уволенная сотрудница. По словам ее адвоката Яна Чеботарёва, есть железобетонные основания полагать, что суд будет выигран.

Однако в самой филармонии считают, что никакого скандала не было и нет. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из ответа директора филармонии Александра Гаврилина на запрос «Вятского края». Как там написано, сегодня в филармонии идет «творческое развитие коллективов». Оно «предусматривает продолжение работы по повышению профессионального исполнительского уровня его артистического состава, а также работу по дальнейшему участию оркестров и коллективов в совместных проектах с известными российскими и зарубежными исполнителями, известными российскими и кировскими коллективами, работу по расширению жанрового диапазона и созданию оригинальных концертных программ».

Под надуманным предлогом

История с увольнением худрука Вятской филармонии Эльвиры Раскопиной во многом типична для учреждений, подчиняющихся региональному министерству культуры. Хотя такое можно наблюдать и в других бюджетных организациях - образования и здравоохранения.

Год назад «Вятский край» уже писал о смелых экспериментах бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, арестованного в апреле 2020 года за взятку, и министра культуры Татьяны Мазур над вятскими музеями и профильными образовательными учреждениями. Несогласные с этим тогда отмечали, что идет коммерциализация работы заведений, которые, как говорилось в советское время, должны нести культуру в массы. И последующие кадровые перестановки, как нам кажется, так или иначе, укладываются в эту парадигму, в заданный тренд.

Вот и увольнению Эльвиры Раскопиной предшествовало назначение на должность руководителя Вятской филармонии Александра Гаврилина. До этого он был там заместителем директора, а ещё раньше возглавлял военный оркестр «Северная звезда», а образование получил в Военном институте (военных дирижёров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Свою версию событий Эльвира Раскопина изложила корреспонденту «Вятского края». По ее словам, разговор о назначении Александра Гаврилина на должность руководителя филармонии происходил при ней (она в то время сама уже занимала пост художественного руководителя и наряду с Гаврилиным, могла претендовать на руководящую должность). Решение принимал Андрей Плитко.

- Он тогда открытым текстом сказал мне, что я плохо работаю, а мальчик (Александр Гаврилин. - Ред.) пусть поиграется, - пересказала слова бывшего вице-губернатора Эльвира Раскопина.

Всё это происходило осенью 2019 года. И, что самое интересное, на тот момент вопрос об образовании Раскопиной и его соответствии должности, которую она занимала, даже не поднимался.

А потом началось всё то, что происходит при смене любого руководства. Новая метла по-новому метет, как говорят в народе. Старые кадры не всегда могут ужиться с новым директором. И Киров здесь не исключение. Например, в «Вятский край» после назначения в 2020 году директором областного краеведческого музея Артёма Маркелова обращались две сотрудницы, которых, как они утверждали, новый руководитель «выжил» из учреждения. Но там, по крайней мере, всё было юридически грамотно обставлено. Хотя женщины тогда прямо говорили, что на их увольнении настаивала лично министр культуры Татьяна Мазур. Они, по их собственной версии, приложили руку к скандальному увольнению прежнего директора музея Маргариты Лукиной - и министр им этого не простила. Вот только доказать свои подозрения они не могли. Поэтому и действия Маркелова де-юре выглядели законными.

А вот в филармонии для того, чтобы избавиться от излишне самостоятельного худрука, как следует из рассказа Раскопиной, была проведена целая «спецоперация». Во-первых, была назначена аттестация сотрудников (по версии руководства филармонии - плановая). В аттестационную комиссию, по словам уволенной женщины, вошли бывшие коллеги Александра Гаврилина (выпускники и преподаватели военно-дирижерского института), а также отдельные лояльные новому руководству сотрудники учреждения, в числе которых была даже секретарь директора. Во-вторых, чтобы решение по худруку выглядело обоснованным, на аттестации, как сказала Раскопина, ещё «завалили» несколько музыкантов из симфонического оркестра, понизив им квалификационную категорию.

Выводы аттестационной комиссии стали основанием для прекращения трудовых отношений с Эльвирой Раскопиной. Хотя сам Александр Гаврилин в ответе на запрос «Вятского края» указал, что ей после аттестации была предложена должность администратора (забавный факт: предложенная должность оказалась даже ниже той, с которой в 2007 году она начинала свою карьеру в филармонии, - главного администратора), но она на такое предложение не согласилась.

«Просьб и пожеланий со стороны лица, не прошедшего аттестацию, к действующему руководству не поступало», - указал в своём ответе «ВК» директор филармонии.

Без юридических оснований

Сейчас уволенный худрук обратилась с иском в Ленинский районный суд города Кирова. В нем она требует признать ее увольнение по указанным в приказе основаниям незаконным. Хотя, как говорит сама Эльвира Раскопина, работать далее под началом Александра Гаврилина она не будет.

Адвокатом истца выступает юрист Ян Чеботарёв, по словам которого, в его распоряжении находятся все документы, которые, как он считает, способны подтвердить нарушения, допущенные при аттестации сотрудников филармонии, - протоколы работы аттестационной комиссии, ее выводы и приказы.

По словам юриста, уже на стадии формирования состава комиссии были допущены ошибки. В частности, в нее включили людей, которые не имеют специального образования, а следовательно, не могут дать объективную оценку уровню квалификации музыкантов.

К тому же сама процедура проведения аттестации прописана законодательно, и там указывается, как проводится оценка квалификации работника.

- Как я увидел из документов, при аттестации Раскопиной лично к ней никаких претензий не было, - отметил Ян Чеботарёв. - Их никто не высказывал. Члены аттестационной комиссии оценивали качество звучания симфонического оркестра имени Раевского, которое по каким-то причинам им показалось неважнецким. В результате было принято решение о том, что Раскопина не соответствует занимаемой должности. Хотя, честно говоря, я не понимаю, на основании чего эта мотивировка родилась. Ведь все музыканты аттестацию прошли. С понижением квалификационных категорий, с повышением, но все были признаны соответствующими занимаемым должностям. Тогда непонятно: за что уволили Раскопину?

По словам юриста, отсутствие у худрука консерваторского образования, о чем заявила Татьяна Мазур, также не может служить основанием для увольнения, так как ни в трудовом договоре, ни в должностных инструкциях это не прописано. Если такое требование появилось позже, то Эльвира Раскопина должна была быть ознакомлена с ним под роспись. А этого также нет.

- Я считаю, что приказ о ее увольнении действительно незаконный и подлежит отмене, а сама Эльвира Ивановна - восстановлению на работе, - подвел итог Ян Чеботарёв.

К тому же, как сообщил юрист, помимо дела уволенного худрука, он будет заниматься также восстановлением прав музыкантов, чья квалификация была поставлена комиссией под сомнение. В ближайшее время в суд уйдет еще пять исков.

- «Не тянет», - написали члены комиссии после заслушивания одного из музыкантов, - привел пример юрист. - Я не знаю такой оценки. К тому же я не совсем уверен, что квалифицированную оценку уровню профессионального мастерства могла дать секретарь директора, которая вообще не имеет специального образования.

Хотя разве кого-то это удивляет? Ведь сама министр Татьяна Мазур имеет базовое экономическое образование (заочный финансово-экономический институт), однако это не мешает ей руководить всей вятской культурой.

Иван ТРОФИМОВ.