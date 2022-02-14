Район в прицеле. Как партийный проект помогает решать муниципальные проблемы

В конце января губернатор Кировской области Игорь Васильев провел видеоконференцию с главами муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Темой встречи стала реализация партийного проекта «Единой России» «В центре внимания - район». Главы нескольких районов отчитались, как успешно выполнили они поручения губернатора, которые были сформулированы по итогам посещения им этих территорий.

Казалось бы, о чём тут говорить? Всё и так ясно. Очередное протокольное мероприятие. Очередные парадные отчеты. Но, как мы считаем, на этот проект нужно обратить внимание. Хотя бы для того, чтобы понять, насколько он значим и какую пользу приносит людям.

Встречаться нужно

То, что губернатор запустил такой проект, уже само по себе хороший факт. Хотя бы потому, что показывает: нужды жителей не чужды региональной власти.

Позитивно и то, что этот проект позволяет сформировать перечень потреб­ностей, которые есть у граждан. А их, как показывает практика, немало. От самых простых до самых глобальных.

Руководство региона не балует людей, живущих за пределами областного цен­тра, частыми визитами. Поэтому каждый из них - событие. Несмотря на всё возрастающий скепсис в отношении представителей власти, провинциалы продолжают надеяться на то, что приезд к ним губернатора области или председателя регионального правительства поможет решить их проблемы. Тем более что многие из них местная власть не решает годами, а иногда - десятилетиями.

Я за годы своей журналистской деятельности не раз выезжал с первыми лицами области в разные районы. Особенно много путешествовать пришлось накануне губернаторских выборов в 2014 году. И я хорошо помню, как Никита Белых собирал целые залы в районных ДК. Туда шли все, кто так или иначе хотел получить хоть что-то от областной власти. Жалоб тогда было много. От дороговизны отоп­ления многоквартирных домов в райцентре до плохих тротуаров, неубранного снега, грязи и текущих крыш. А губернатор, естественно, в преддверии выборов был щедр на обещания. Хотя, честно говоря, многие из них он не выполнил.

Так было, например, на встрече в Вятских Полянах. Людей очень сильно волновал вопрос сообщения с областным центром. Район - один из самых удаленных. До Кирова добираться порядка шести часов, а то и больше. А обстоятельства иногда требуют срочно туда ехать. В связи с этим жители поинтересовались у Белых: есть ли у областной власти возможность привести в порядок местный аэродром и запустить с него несколько рейсов «кукурузников» до областного центра? Тем более что при советской власти самолеты по области летали. И губернатор пообещал тогда «рассмотреть вопрос». Вот только дальше этого не пошел. А сегодня все уже и забыли об этом эпизоде. Да и сам Никита Юрье­вич, находясь сейчас «в местах не столь отдаленных», вряд ли вспоминает об этом.

Позже мне пришлось несколько раз ездить по районам и с Игорем Васильевым. Он на первых порах, в ранге «исполняющего обязанности», любил путешествовать по региону. Вот только, в отличие от Белых, его встречи с «местными товарищами» носили более узкий характер. На них приглашались районное руководство, представители бизнеса, руководители отдельных бюджетных учре­ждений, активисты-единороссы. Но даже в таком усеченном составе люди приходили с бедами, которые волнуют не только их, но и более широкий круг их земляков.

Вот только ни в 2016-м, ни в 2017-м, ни даже в 2018-м у действующего губернатора идеи запустить проект, помогающий решать районные проблемы, не появилось. Хотя и ездить по районам он не прекратил, и проблемы там не исчезли.

Лишь бы во благо

Нужно честно признаться, что своим появлением проект «В центре внимания - район» обязан выборам. И на это указывают два обстоятельства.

Во-первых, запущен он был лишь в феврале 2020-го, за год до начала предвыборной кампании по выборам в Государственную думу РФ и Законодательное собрание области 2021 года. Подобного рода уловки уже не раз использовались, чтобы начать агитацию задолго до официального старта кампании. Да и на работу со «строптивыми» главами отдельных муниципалитетов времени больше.

Во-вторых, проект является инициативой партии «Единая Россия», руководителем регионального отделения которой выступает Игорь Васильев, совмещая партийную должность с управлением регионом. На тот момент партии крайне важен был электорат на местах, который, в отличие от жителей крупных городов, более традиционен и консервативен. Именно он, как показали потом результаты голосования, обеспечил «Единой России» большинство в региональном парламенте.

Проект «В центре внимания - район» позволял увидеть то, что нельзя было разглядеть из кабинета в «сером доме»: проблемные с точки зрения количества нерешенных вопросов муниципалитеты, протестные настроения местного населения и степень влияния различных политических сил на районное руководство.

Его запуск давал в руки «правящей партии» «морковку» (в виде обещаний о выделении областных средств на строительство, ремонт или иные нужды), которая, будучи подвешена перед носом муниципальной власти, обеспечивала усерд­ную работу последней по достижению «нужного и правильного» результата.

И здесь нельзя не вспомнить аудиозапись встречи главы Афанасьевского района с руководителями местных поселений, которая была опубликована накануне выборов на сайте «Планета Афанасьево». На ней «хозяин района» прямо увязывал выделение средств из областного бюджета на местные нужды с итогами голосования.

Может быть, с точки зрения политической конкуренции запуск этого проекта и выглядел не лучшим образом. Хотя и противозаконным назвать его нельзя. Однако если он помог решить даже часть проблем, которые накопились в муниципалитетах, то его стоит признать полезным.

Еще важнее, если от него стало лучше жить (пусть даже чуть-чуть) людям в малых городах, посёлках городского типа, сёлах и деревнях. А такие подвижки, как показала проведенная губернатором на прошлой неделе видеоконференция, есть.

Достижения и планы

Формально проект «В центре внимания - район» не имел и не имеет выборного подтекста. А потому предполагается, что работать он будет и в этом году, и в последующие годы.

- Формат проекта позволяет максимально погрузиться в проблемы муниципалитета, - пояснил Игорь Васильев. - Мы встречаемся с жителями, проводим личные приемы, посещаем социальные и производственные объекты. При таком подходе зампреды правительства и профильные министры детально изучают местные вопросы в первую очередь с точки зрения жителей. У муниципалитетов не всегда есть возможность решить их самостоятельно.

И здесь как нельзя кстати информация, которую приводит официальный сайт регионального правительства. Согласно ей, в предвыборный 2021 год глава региона успел побывать в 19 муниципальных образованиях области. И это не считая того, что в других были председатель правительства Александр Чурин или его заместители.

Таким образом, охват территории, на которой производился «замер» проблемности, впечатляет. Фактически - вся область.

Каждая такая поездка формировала список «народных хотелок», на воплощение которых у районной власти денег, как всегда, нет. И вот в ходе видеоконференции главы четырех муниципалитетов доложили, какие из них удалось реализовать.

Например, глава Яранского района Алена Трушкова рассказала, что по итогам визита в район губернатором было дано 12 поручений. Все они исполнены либо находятся в стадии исполнения. В частности, подготовлена сметная документация по ремонту дорог Юхтунур - Верхоуслино - Салобеляк - Гулинские, Пушкино - Черепаны, Яранск - Никулята. Начался подвоз детей в школы

г. Яран­ска. Скоро приступят к ремонту здания спортивной школы (полностью его завершат в 2023 году). Совместно с региональным министерством спорта и молодежной политики прорабатывается вопрос строительства крытого ледового катка.

Не отстал от коллеги и глава Пижанского района Александр Васенин. Он доложил, что капитально отремонтирована ул. Советская в райцентре и участки дорог Пижанка - Казаково, Ерши - Безводное. В деревнях Андреево, Большое Безруково и селе Казаково в этом году построят фельдшерские пункты, а в Пижанке отремонтируют среднюю школу и краеведческий музей.

А вот в Омутнинском и Унинском районах, главы которых также отчитались перед Игорем Васильевым, больших подвижек пока нет. Зато есть планы на этот и ближайшие годы. Так, Уням из областного бюджета уже выделено шесть миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации нового спортивного комплекса. А в Омутнинске уже подготовлена такая документация на ремонт дороги Омутнинск - Восточный.

Скорее всего, не будет проблем с установкой станций сотовой связи в селе Уть и деревне Чуваши Унинского района, которые обеспечат их жителей высокоскоростным интернетом.

Честно говоря, пока успехи от реализации проекта «В центре внимания - район» не впечатляют. Хотя масштабных акций и экономических прорывов никто не обещал, да и не ожидал. Есть «движуха», и это уже хорошо. Во всяком случае, так лучше, чем жить в беспроглядном застое, без надежд и планов на будущее.

Ну и нельзя забывать о том, что пока отчитались главы только четырех муниципалитетов. Может, на других территориях подвижки более существенные? Будем оптимистами.

Да и нужно учесть, что в этом году нам предстоит выбрать губернатора. А потому ожидать свертывания данного проекта пока не стоит. Скорее будет наоборот. И губернатор уже это пообещал. На совещании он сообщил, что продолжит ездить по городам и весям Кировской области. А в ближайшее время уже планирует посетить Арбажский, Верхнекамский муниципальные округа, Тужинский, Под­осиновский и Кумёнский районы.

Иван ТРОФИМОВ.