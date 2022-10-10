Злой рок «Вересников». Кировский Легкоатлетический манеж снова закрыт на капремонт

Появление спортивных сооружений высокого уровня - для любого города значимое событие. А если к тому же они построены не на бюджетные деньги, а за счет спонсоров, это радует вдвойне. Именно такие мысли были у кировчан, когда они узнали, что Газпром построит в микрорайоне Вересники легкоатлетический манеж.

Вот только радужным мечтам о превращении Кирова в легкоатлетическую столицу России («Новые Васюки» из «12 стульев», так сказать) не суждено было сбыться. Уже с начала строительства объект сопровождали разного рода досадные неприятности. И завершились они через два года после официального открытия манежа обрушением потолка во время проведения детских соревнований.

Региональные чиновники, от губернатора области Игоря Васильева до мелких спортивных функционеров, поначалу преподносили разрушение кровли как мелочь, которую легко исправить. Однако теперь выясняется, что нам в очередной раз просто втирали очки. На днях в региональном правительстве сообщили, что легкоатлетический манеж «Вересники» закрыт для капитального ремонта.

Где теперь будут заниматься юные кировские легкоатлеты, которых скопом согнали в Вересники? Когда завершится ремонт и сколько денег на него потратят? Ну и, естественно, ответит ли кто-либо за содеянное? Вот те вопросы, которые сегодня интересуют многих.

По второму кругу

О закрытии спортивного комплекса сообщил заместитель председателя правительства области Андрей Маури. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он написал: «Легкоатлетический манеж «Вересники» с 1 октября закрыт на капитальный ремонт. Занятия в бассейне продолжатся по расписанию. Такое решение принято собственником комплекса - Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома. На время работ в легкоатлетическом манеже будут приостановлены занятия. Тренировки воспитанников спортивной школы перенесены на другие спортивные площадки города, в том числе в манеж спортивного комплекса «Прометей» и Кировский лесопромышленный колледж. Для владельцев абонементов на тренировки в манеже предусмотрен возврат стоимости неиспользованных занятий».

Между тем ранее, почти год назад, то есть 11 ноября 2021-го, манеж уже закрывали на капремонт. С приставкой «временно».

«По решению собственника объекта спортивный комплекс (в том числе бассейн) приостанавливает свою деятельность в связи с началом ремонтных работ кровли легкоатлетического манежа», - сообщали то­гда сотрудники СК «Верес­ники».

Но уже 6 апреля 2022 года «Вересники» открылись.

«Сегодня специальная комиссия приняла решение о начале эксплуатации объекта, - сообщало министерство спорта Кировской области. - Уже завтра будут возобновлены детские тренировки спортивной школы, а также абонементная программа».

По словам представителя ООО «Газпром инвестгазификация», восстановление кровли было выполнено в надлежащие сроки и на высоком качественном уровне, в соответствии с проектной документацией, прошедшей строительную экспертизу.

«Собственник объекта и подрядчики продемонстрировали подход, который даёт все основания признать, что ремонт выполнен на высоком уровне. Дополнительных во­просов дальнейшая эксплуатация объекта не вызывает. Кроме того, ведётся работа по улучшению доступности спортсооружения и дальнейшего создания новых объектов спортивного кластера «Вересники», - отметил заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури. - Стоит отметить, что до 31 мая на объекте будут продолжены отделочные работы. Они не повлияют на без­опасность и будут проходить параллельно с тренировочным процессом».

И с тех пор вплоть до 1 ок­тября там занимались юные спортсмены, проводились соревнования. Поэтому новое заявление о закрытии манежа на капитальный ремонт порождает массу вопросов.

Во-первых, получается, что часть весны и всё лето наши и приезжие спортсмены подвергались опасности, занимаясь и соревнуясь в этом сооружении? Во-вторых, нам опять, как и при пуске манежа, соврали насчет высокого качества строительных и ремонтных работ? В-третьих, когда кончится такое безобразие и смогут ли потом кировские дети заниматься в манеже, не рискуя быть придавленными упавшими конструкциями? И, наконец, в-четвертых: кто несет и будет нести персональную ответственность за всё, что происходит с «Вересни­ками»?

Пока есть только один вариант ответа на последний во­прос: зампред областного правительства Андрей Маури, который уже дважды оглашал изменения в работе манежа и в первый раз, как можно видеть, отмечал высокое качество ремонтных работ. Но если брать всю историю строи­тельства и запуска манежа, то этот список сильно увеличится.

Идея витала над вешними водами

Сегодня уже вряд ли кто-то помнит, что идея возведения в городе Кирове большого и современного спортивного сооружения для легкоатлетов появилась еще в 2012 году. В ту пору губернаторствовал в Кировской области большой либерал, любитель громких публичных заявлений и грандиозных планов Никита Белых.

«Этот проект стал возможен благодаря министру спорта Виталию Мутко, который во время очередной нашей встречи сказал: «Знаешь, я думаю, в Кирове должен быть легкоатлетический манеж». Я сказал: «Считаю, что это должно быть обязательно! - рассказывал сам либерал-губернатор на торжественной установке символического закладного камня. - Объект должен быть сдан уже в 2013 году. Общая стоимость строительства - 250 миллионов рублей. 80 процентов финансирования ляжет на плечи федерального бюджета, 20 процентов средств выделит область. Примечательно, что такие условия финансирования - редкое для нашего регио­на явление (к примеру, Ледовый дворец в Кирово-Чепецке и Дворец единоборств в Кирове строились при софинансировании 50 на 50). Место для манежа выбрали не случайно: в прошлом году завершилась газификация заречной части, началось активное строительство нового микрорайона, да и по удалённости от центра города заречье выигрывает у того же Нововятска».

Местом нового спортивного сооружения должна была стать заречная часть Кирова, а точнее, улица Красной Звезды в микрорайоне Красный Химик (как и Вересники, она находится в зоне подтопления весенним половодьем). Но ни в 2012-м, ни годом позже строи­тельство не началось. Выбранный под манеж уча­сток оказался непригодным для него. Перенесли площадку в слободу Зиновы. Но и там не заладилось.

Лишь в сентябре 2014 года на встрече Никиты Белых и главы Газпрома Алексея Миллера стороны договорились построить легкоатлетический манеж в Вересниках в рамках ведомственной программы «Газпром - детям».

Официальное объявление о начале воплощения идеи в жизнь состоялось год спустя, в 2015-м. Стоимость нового проекта на тот момент составляла 680 миллионов рублей (в сравнении с 250 миллионами двумя годами ранее), и все средства должен был предоставить Газпром.

Судя по всему, газовый концерн согласился на эти траты на фоне провала в газификации Кировской области. Она и сегодня недотягивает до 50 процентов, а в то время была еще ниже. Но если деньги дают не от чистого сердца, а по необходимости, то и хорошего результата ждать не стоит.

Незадавшийся кластер

Когда в сентябре 2017 года строители приступили к возведению манежа, в области уже поменялось руководство. Так и не «дожил» Никита Белых до первой лопаты грунта, брошенной на насыпь, до первой сваи, забитой в основание нового спортивного комплекса. Хорошо еще, что руководство Газпрома не поменялось и от идеи строительства там не отказались.

Однако уже весеннее половодье 2018 года, которое было выше нормы, показало, что место под спортивный объект было выбрано не самое удачное: площадка со строившимся сооружением оказалась окруженной водой со всех сторон.

«Участок на Среднем переулке, 15 (где находится манеж. - Ред.) отсыпали хорошо, получился своеобразный остров!.. И дорогу надо обязательно делать, желательно сразу со стороны Милицей­ской, иначе следующей весной добираться будем на байдарках как минимум несколько недель», - иронизировали кировчане.

И дорогу сделали (не со стороны улицы Милицейской, конечно, но всё же незатоп­ляемую). Вот только посреди неё оказался дом, который городская администрация смогла снести лишь через год после открытия в 2018-м спортком­плекса («Вятский край» писал тогда об этой ситуации).

К тому же оказалось, что из-за стройки несколько вересниковских домов, расположенных по соседству, оказались зимой 2017 - 2018 годов на грани вымерзания. Пришлось срочно переделывать новую котельную.

Еще одной проблемой спорткомплекса стало повышенное внимание к нему со стороны руководства региона и города. Для Игоря Васильева, который сменил Никиту Белых на посту губернатора, легкоатлетический манеж был поводом для грандиозных проектов.

Во-первых, он предложил создать вокруг него целый «спортивный кластер», то есть комплекс других (не только легкоатлетических) спортивных сооружений и соответствующей инфраструктуры - гостиниц и точек общепита.

А для этого, во-вторых, Васильев предложил сделать Вересники территорией, куда не заходили бы вешние воды. Вариантов воплощения замысла было два: либо построить дамбу, либо углубить дно Вятки. И оба эти варианта на полном серьезе обсуждались как чиновниками, так и специалистами. Хорошо еще, что губернатору не пришла идея повернуть течение Вятки вспять (по аналогии с сибирскими реками). Впрочем, это уже сарказм.

Рухнувший потолок манежа поставил точку в обсуждении обоих этих прожектов бывшего губернатора. Но, как видим, «злой рок» не оставил в покое «Вересники» и при губернаторе Соколове.

Сергей СМОЛИН.