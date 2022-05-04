Разговор не на равных. Губернатор Кировской области жёстко разобрался со строителями

В апреле «Вятский край» написал о заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева. Оно было посвящено состоянию строительства и, в частности, созданию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.

В тексте сообщения говорилось о несовершенстве за­стройки территории Кирова - об отсутствии в новых микрорайонах достаточного количества школ, детских садов и прочего. Приводились и слова главы региона о том, что такой подход со стороны застройщиков неприемлем.

Но, как оказалось позднее, это заседание проходило гораздо «веселее», чем сообщалось в официальном пресс-релизе. В интернете была выложена видеозапись разговора Игоря Васильева с за­стройщиками, и оказалось, что губернатор был гораздо жёстче.

Заботит лишь свой карман?

Вышеназванное совещание без преувеличения можно назвать историческим. На нём впервые за весь период своего нахождения в региональной власти Игорь Ва­сильев позволил себе разговаривать с представителями бизнеса в таких выражениях и так эмоционально. И адресовал он эти высказывания не кому-нибудь, а директорам самых крупных строительных компаний региона - Алексею Миронову из «Кировспецмонтажа» (КСМ) и Ивану Крутихину из Кировского сельского строительного комбината (КССК). И, нужно сказать, гнев губернатора был вполне обоснован.

При обсуждении вопроса о строительстве жилья для детей-сирот вдруг выяснилось, что на конкурсы, которые объявляет кировская горадминистрация, никто из крупных застройщиков не заявляется, а мелкие - их не тянут. Процедуры срываются, дома не строятся.

- Мне что передать детям-сиротам? - вспылил Игорь Васильев. - Что строители пришли в красивых костюмах? У вас же у всех папы, мамы есть, дети и внуки. У них же - никого нет. Наша с вами обязанность - обеспечить их 26 квадратными метрами.

Потом перешли к застройке новых микрорайонов. Там тоже оказалось не всё в порядке. На этот раз - со школами, с детсадами, поликлинаками, пожарными депо и прочей социальной инфраструктурой.

- Людям нужно лечиться, водить детей в школу. Ни хрена этого нет! Вот ваши результаты работы, вот они, налицо! - обрушился с обвинениями на строителей губернатор. - За­строены микрорайоны... Расскажите мне, что там есть? Людям есть где полечиться? Детям есть где получить дополнительное образование? Квартиры удобные, офигенные - окно в окно! С вами о чём ни говоришь, вам ничего не надо: переселение (из ветхого и аварийного жилья. - Ред.) не надо, дети-сироты - не надо. А что надо? Карман свой набить только? Больше ничего не надо?

Однако претензии губернатора не ограничились указанными темами. Как выяснилось, он знает и о других прегрешениях строительных компаний. И это был тонкий намек на то, что им пора заканчивать заниматься «чистым бизнесом», сложив с себя бремя социальной ответственности.

- А кто там дорогу через Зубаревский лес построил самостоятельно? Срубил деревья и катается там, - обратился к застройщикам Игорь Ва­сильев. - Кто деревья срубил из вас? Кроме вас, там никто не строит, я жду объяснений. Вы все здесь, что вы голову в песок сразу? Попрошу прокуратуру разобраться в этом вопросе до конца недели.

Попытка гендиректора КСМ Алексея Миронова оправ­дать свое нежелание заниматься социальной инфраструктурой была губернатором отвергнута «с порога». На такой «оптимистичной» ноте разговор был закончен, и стороны разошлись, явно недовольные друг другом. Однако, как оказалось, на этом дискуссия не была завершена.

Пошли на попятную

Буквально сразу же после того, как видеоролик об этом совещании появился в интернете, посыпались претензии к главе региона со стороны так называемых блогеров, в том числе и федерального уровня. Не обошлось без упрёков в ущемлении прав частного бизнеса, незаконном вмешательстве в его деятельность. Не избежали некоторые блогеры и намеков на то, что за такие слова губернатора сильно «пожурят» вышестоящие товарищи.

Понятно, что интернет-истерика была подогрета определенными кругами, которые недовольны нынешним об­ласт­ным руководством, считают себя незаслуженно обиженными и обойденными. Но нельзя не признать, что многие кировчане (да и жители области) одобрили слова Игоря Васильева. Вздохнули и сказали: «Давно так надо было». А еще добавили, что время сейчас такое, когда именно так необходимо говорить с теми, кто не хочет понимать общественные нужды.

Похоже, всерьез призадумались и сами застройщики. Не прошло недели, как губернатор снова встретился с ними. И разговор у них состоялся уже иной.

Например, генеральный директор «Кировспецмонтажа» Алексей Миронов на встрече отметил, что компания планирует работать над проектом по комплексному развитию территории (КРТ. - Ред.) на участ­ке бывшего мелькомбината. Кроме того, он обсудил с губернатором вопрос сноса сооружений на участках, на которых планируется строительство школы в микрорайоне Чистые Пруды, и вопросы согласования КРТ на участке бывшего мелькомбината. В итоге было принято решение составить «дорожную карту», вклю­чающую все направления реализации этих проектов.

С президентом КССК Иваном Крутихиным Игорь Васильев обсудил варианты приобретения готового жилья в новостройках для детей-сирот и для переселения граждан из аварийного жилья. Руководитель компании отметил, что у них есть готовые квартиры, соответствую­щие параметрам этих программ.

Что касается строительства социальных объектов, Иван Крутихин подчеркнул: компания готова участвовать в строительстве школы в Урванцево и в Зубаревском лесу. По первой школе уже есть проект.

Вот и судите сами: был ли эффективен новый метод работы губернатора с бизнесом?

Иван ТРОФИМОВ.