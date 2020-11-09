Неочевидные успехи минздрава Кировской области

На последнем пленарном заседании Законодательного собрания были приняты поправки в бюджет регионального Фонда обязательного медицинского страхования. Сами по себе они не вызвали особого интереса у народных избранников. Зато у вице-спикера областного парламента Владимира Костина (на фото - слева) в связи с этими поправками возник вопрос о том, помогут ли они решить проблемы вятской медицины. А их, как считает депутат, из-за эпидемиологической ситуации немало.

Вопросы, поставленные парламентарием, вызвали бурную и эмоциональную реакцию у первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова (на фото - справа). Но, что оказалось самым неожиданным, на стороне чиновника выступило местное отделение КПРФ, которое опубликовало на своем официальном сайте специальное заявление по этому поводу.

Эмоций много, ответа нет

Нынешняя эпидемия, действительно, стала лакмусовой бумажкой для работы системы здравоохранения после ряда ее оптимизаций и перевода на страховые принципы деятельности.

Хочу напомнить, что у нас в стране медицинская реформа проводилась под диктовку Всемирного банка. И в 2010 году этого никто не скрывал. Наш регион вообще вошел в число пионеров этого процесса, так как был выбран в качестве «пилотного».

Медицинская система западных стран, которая давно работает по этим банковским методичкам, еще в первую волну наступления коронавируса продемонстрировала свою беспомощность. У нас же остатки советского здравоохранения первое время еще тужились с ней как-то бороться, но их ресурс быстро закончился. И сегодня во многих регионах эпидемиологическая обстановка усугубляется нехваткой мест в госпиталях и отсутствием достаточного количества медицинского персонала. А не так давно к ним добавились перебои со снабжением медицинскими препаратами.

Как заметил Владимир Костин, в условиях пандемии в нашей области также произошел обвал со снабжением аптек лекарствами для лечения коронавируса. Их просто нет. А ведь многие больные проходят лечение на дому и им самостоятельно приходится покупать лекарства. Есть проблема и с тестированием пациентов. Их результаты становятся известны спустя неделю после взятия тестов. Об этом, сказал вице-спикер Заксобрания, кировчане пишут в соцсетях, с этим они обращаются к депутатам.

Эти вопросы на прошедшей «пленарке» Владимир Костин адресовал Дмитрию Курдюмову, чем вызвал негодование по­следнего. Тот даже пытался прервать парламентария, не давая ему говорить. А позже, все-таки дослушав депутата, ответил ему на повышенных тонах.

По словам первого зампреда правительства, вятская медицина работает нормально. Более того, поскольку на амбулаторное лечение (то есть на дому) средства ФОМС не предусмотрены, федеральная власть выделила на это пять миллиардов рублей, из которых Кировская область получит 47 миллионов.

- По нашим подсчетам, - заметил Дмитрий Курдюмов, - этих средств нам хватит на неделю. Возможно, будут выделены еще дополнительные средства.

В остальном же, по словам зампреда, проблем нет. Больные получают адекватное лечение, необходимыми препаратами они обеспечены, коечного фонда достаточно. Тестирование проводится в достаточном объеме. Срок его проведения, по версии первого зампреда, составляет три дня. Для увеличения количества проведенных тестов за счет регионального бюджета закуплено дополнительное оборудование. Но уже сейчас объем тестирования «превышает рекомендованный норматив в три раза».

- Это полностью обеспечивает нашу потребность, - сказал Дмитрий Курдюмов.

Свой спор с депутатом он продолжил и после «пленарки».

- Сейчас вся система здравоохранения в Кировской области работает как единая команда, - подчеркнул Дмитрий Александрович. - Конечно, есть и сложности. В оперативном режиме их решает министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, вся команда министерства, доктора, руководители учреждений. Нам приходится очень быстро адаптироваться и реагировать на сложившуюся ситуацию. Это удается за счет слаженной командной работы.

Но все эти слова не убедили Владимира Костина. И на заседании, и в своем комментарии «Вятскому краю» он заявил, что ответ на заданные вопросы так и не получил.

- Все понимают, что проблемы существуют, - сказал вице-спикер вятского парламента. - Дмитрию Александровичу не удастся доказать, что всё у нас хорошо. Почти в каждой семье есть родственники или друзья, которые уже столкнулись с тем, что нет лекарств, нет врачей, запаздывает «скорая», тесты приходят спустя семь дней. Достаточно посмотреть комментарии в официальном паблике, чтобы понять, что Дмитрий Александрович Курдюмов врет. Я знаю эти проблемы не понаслышке. Сам с ними сталкивался. Не понимаю, зачем первый зампред пытается сделать вид, что у нас всё хорошо. На мой взгляд, признание проблемы помогло бы нам получить дополнительное финансирование из федерального центра.

По словам депутата, Курдюмов всегда эмоционально реагирует на замечания. Особенно в тех случаях, когда ситуация в курируемых им отраслях складывается нелучшим образом.

- Зачем нервничать? - задался вопросом вице-спикер. - Проблема есть, и ее надо решать. От крика она явно не уйдет.

«Волшебная клизма» для Мамаева?

Неожиданно на стороне областного чиновника, отвечающего за медицину, выступил обком КПРФ. Владимира Костина там обвинили во вранье и клевете.

«Нас крайне возмущают голословные информационные атаки на систему здравоохранения Кировской области, - пишут местные коммунисты на своём сайте. - Эти нападки носят характер настоящего вранья, которое исходит от председателя правительства области Александра Чурина, «голосом» которого является фракция ЛДПР в Заксобрании под руководством Владимира Костина… Владимиру Костину следует напомнить, в каком состоянии была медицина в области до прихода команды Курдюмова. По всей видимости, Костин запамятовал, что ЛДПР была верным сателлитом группировки Никиты Белых, которая издевалась над нашим регионом. ЛДПР в унисон с «Единой Россией» голосовала за самые отвратительные антинародные законы, лишь бы угодить Белых и Гайдар».

Коммунисты в своем обращении особо подчеркнули, что все проблемы кировского здравоохранения связаны именно с деятельностью экс-губернатора Никиты Белых и его заместителя Марии Гайдар.

«С приходом в систему управления сферой здравоохранения профессиональной команды талантливого врача и администратора Дмитрия Александровича Курдюмова обстановка начала выправляться, - написали авторы заявления. - …В районах система здравоохранения стала доступнее. Проводится качественный ремонт поликлиник в городе Кирове, в том числе и областной больницы. На базе данного медучреждения была открыта клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня, которая осуществляет более тысячи видов лабораторных исследований. Её мощность составляет около 10 млн. тестов в год, а ежедневный объем производимых тестов - 27 тыс. Сегодня лаборатория областной больницы является научно-методологическим центром региона. Она выполняет лабораторные исследования для 50 медицинских организаций региона, 14 из которых - государственные. Филиалы открыты в трёх медицинских учреждениях».

И это не считая того, что, по версии коммунистов, восстановлена единая государственная система скорой помощи, вновь заработала санавиация, произошел отказ от аутсорсинга в проведении гемодиализа, возобновляется подготовка медицинских кадров в районах области. И чудес в медицине было бы еще больше, если бы ее развитию не мешал председатель правительства области Александр Чурин.

- Я не особенно слежу за деятельностью обкома КПРФ, еще меньше пытаюсь понять логику действий его руководителя, - сказал Владимир Костин, которому в данном заявлении отведена неприглядная роль рупора чужой воли. - Но я хотел бы напомнить Сергею Мамаеву, как в 2018 году он расхваливал бюджет Кировской области, лично вице-губернатора Андрея Плитко и губернатора. А после этого ничто не помешало ему этих же людей критиковать.

По мнению вице-спикера областного Заксобрания, комплиментарность «первого коммуниста области» в адрес как Дмитрия Курдюмова, так и всего регионального здравоохранения связана с особым отношением к нему во время прохождения лечения от коронавируса.

Напомним, еще 30 сентября областные СМИ сообщили, что Сергей Мамаев попал в больницу с подозрением на ковид. Позднее диагноз подтвердился, и сейчас Сергей Мамаев проходит лечение.

Впрочем, такая реакция коммунистов на критику региональной системы здравоохранения удивила не только Владимира Костина. Телеграм-канал «Кировский шептун» иронично предположил, что Мамаеву «оздоровительная клизма давит на мозг». А еще напомнил: «Дмитрий Курдюмов - это управленец, а не врач. Это надо чётко понимать. Как к врачу к нему претензий нет. Как к управленцу - претензий вагон и маленькая тележка. Потому что все косяки/висяки (в том числе неготовность поликлиник и больниц к потоку больных) - его вина. Так что вы там мух-то от котлет отличайте… Никто не критикует врачей. Критикуют Курдюмова».

Иван ТРОФИМОВ.

Когда верстался номер

Тот же «Кировский шептун» предложил свою версию объяснения причины такого неравнодушного отношения Сергея Мамаева к первому зампреду правительства области Дмитрию Курдюмову:

«Кстати, об оздоровляющей клизме Сергея Мамаева, а также о его дикой любви к областному здравоохранению и лично зампреду Курдюмову. Нам тут сообщают, что дедушка слёг с ковидлой. А кроме того, с ковидлой слегла его жена. Слава богам, что Дмитрий Курдюмов, пользуясь своей служебной протекцией, выделил чете Мамаевых отдельные вип-палаты в областной больнице.

А вот, например, бывшему пресс-секретарю Владимира Быкова Яне Страузовой повезло меньше. Ей вип-палаты не досталось, и она прошла все мытарства обычной государственной медицины при Курдюмове. Спойлер: ей это почему-то не сильно понравилось.

Да, разумеется, мы желаем Павлинычу и его жене здоровья. Но не можем не отметить, что этот сюжет прекрасно показывает, чем торгует Мамаев, а именно - своим голосом: газ к его домику проведёшь - лучшим другом станешь, на лапу дашь - будет тебя облизывать с головы до ног. Ну а если ты ему вип-палатку выделишь - вообще в ножки хлопнется. Такой вот принципиальный оппозиционер.

P.S. И ладно бы красиво голосом торговал. Но - нет. Торгует как умеет, потому что, как известно, можно вывезти Мамаева из колхоза, но вывести колхоз из Мамаева - никогда.

P.P.S. Кстати, любопытно: а Курдюмов бабки на лечение Мамаева в вип-палате в рекламные бюджеты своих подконтрольных ведомств заложил? Или из своего карманчика вип-палату Сергею Павлиновичу оплатил? Если из своего кармана - вопросов не имеем. А вот если за государственный счёт… Ай-яй-яй!»

Но самое интересное, что на официальном сайте регионального отделения КПРФ уже после «Заявления обкома» опубликовано интервью руководителя Омутнинской ячейки коммунистов Сергея Угрюмова. И там дается прямо противоположная официальной версии оценка состояния здравоохранения: «Большие проблемы и с медицинским обслуживанием. Возникают трудности с приёмами участковых врачей-терапевтов в ЦРБ. Запись на приём к врачу производится через электронную регистратуру. Чтобы попасть к участковому терапевту, своей очереди людям приходится ждать иногда по две недели, а приёма к узким специалистам - до месяца. В районе не осталось ни одной участковой больницы!» Очевидно, что областные и районные функционеры КПРФ не сошлись во мнениях. А это дает повод к размышлению.