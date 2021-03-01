Долго, но не скучно. Депутаты ОЗС Кировской области обсудили более 30 вопросов

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На прошлой неделе состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Следующее пройдёт уже в марте, и на нем будет избран новый руководитель регионального парламента. Пока же его функции исполняет представитель фракции ЛДПР Владимир Костин. Он и вел февральскую «пленарку».

В повестке дня числилось 33 вопроса, а потому депутатам пришлось изрядно потрудиться, ведь заседание длилось с 10 до 16-30. И слушать обсуждение этих вопросов было бы весьма утомительно, если б в числе «народных избранников» не было таких забавных персонажей, как Сергей Мамаев. Именно он сделал из делового обсуждения вопросов шоу. Хотя в этом ему помогали и другие депутаты. Впрочем, обо всём по порядку.

Показатели нацпроектов достигнуты

За первые два часа депутатам удалось заслушать и обсудить всего два вопроса. Два, но каких! Во-первых, им нужно было принять поправки к бюджету. Их традиционно представляла региональный министр финансов Лариса Маковеева.

Во-вторых, состоялся первый отчет правительства области по исполнению нацпроектов. Первый, но не последний. Ведь он касался только тех направлений, которые курирует председатель правительства области Александр Чурин. А вот услышать об успехах социального блока не довелось. Первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов отбыл вслед за губернатором Игорем Васильевым на заседание рабочей группы Госсовета. Впрочем, и без него на депутатский суд были вынесены доклады только трех министерств - охраны окружающей среды, строительства, а также энергетики и ЖКХ.

Доклад минфина не был чем-то экстраординарным. Таковые в год можно услышать даже по два-три раза и более. Перенос финансовых остатков с одного года на другой, распределение неиспользованных средств на другие направления, распределение неожиданно поступивших доходов и сэкономленных денег. Рутина, одним словом.

Но прозвучало и кое-что новое, о чем широкая публика уж точно не извещена. А именно - наличие государственной поддержки хлебопекарного производства. Лариса Маковеева сообщила, что на нее пойдет 40 млн. рублей. Раньше такой статьи бюджетных ассигнований не было.

Отчеты об исполнении нацпроектов традиционно открыл руководитель управления проектной деятельности при правительстве Кировской области Игорь Селезнёв. Его доклад был скучен до зевоты. Впрочем, иным он и не мог быть. Кому интересна внутренняя кухня, если все ждут конкретных результатов. И о них рассказали профильные министры.

По словам министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, все три нацпроекта, которые курирует ее министерство, выполнены. А в деле рекультивации старых свалок наблюдается даже перевыполнение. Так, на четыре года ранее запланированного удалось привести в порядок полигон ТБО в пгт Вахруши Слободского района. Да и наличие готовой документации по свалке в Слободском позволит на год раньше провести там необходимые работы.

А вот из слов министра энергетики и ЖКХ Андрея Бадыкова и и. о. министра строительства Ирины Кислухиной можно сделать вывод, что в их ведомствах всё идет по плану. Хотя (положа руку на сердце) нужно отметить, что к первому есть немало вопросов. Вот только все они выходят за рамки реализуемых им нацпроектов.

Позднее, отвечая на вопросы депутатов, Александр Чурин кратко резюмировал: «Все национальные проекты, реализуемые в регионе, достигли своих показателей».

«Начальник транспортного цеха»

Несмотря на то что слушать доклады чиновников всегда скучно, на этот раз два депутата своими выступлениями скрасили эту вялую атмосферу.

Помните, у Михаила Жванецкого была сатирическая миниатюра о собрании на ликероводочном заводе, которую исполняли Роман Карцев и Виктор Ильченко? Наверняка, многим запомнилась фраза из нее: «А где у нас начальник транспортного цеха? Очень хотелось бы услышать начальника транспортного цеха».

Так вот, вопросы, которые последовали от депутатов по окончании чиновничьих отчетов, живо напомнили это творение Жванецкого.

Тон задал Георгий Лугинин. Свой вопрос он начал с сакраментальной фразы: «Очень хотелось бы услышать… министра лесного хозяйства» (чье выступление даже не планировалось). Уже одно это настроило на юмористический лад. «А где у нас начальник транспортного цеха?» - похоже, не правда ли?

Хотелось бы напомнить, что формально этот депутат входит во фракцию ЛДПР. Хотя, по неподтверждённым данным, однопартийцы уже давно хотят от него откреститься. Во-первых, потому, что не так давно депутата задержали за рулем его автомобиля в нетрезвом состоянии. Во-вторых, за то, что при голосовании он не всегда выражает консолидированное мнение фракции. Ну и в-третьих, он - брат регионального лидера партии «Родина» Федора Лугинина. А такая связка выглядит неоднозначно.

Следом в том же духе выступил представитель фракции КПРФ Сергей Мамаев. «Первый коммунист области» обратился к министру охраны окружающей среды: «Алла Викторовна, хотелось бы услышать о рекультивации свалок». Хотя за несколько минут до того, в первой трети своего доклада, Албегова подробно об этом рассказала. «Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит об изыскании внутренних резервов», - сказал директор завода у Жванецкого, после того как уже выслушал доклад начальника транспортного цеха.

Однако на этом «вопросы» от «первого коммуниста области» не закончились. Не замечая, что ситуация вызывает у зрителей гомерический хохот, он в ходе обсуждения одного из следующих вопросов попросил высказать мнение профильного комитета Заксобрания, прозвучавшее несколькими минутами ранее. В общем, опять как у Жванецкого: «А где наш начальник транспортного цеха?»

Смотришь на такое шоу и думаешь: «А кто ж ещё будет нас так веселить, если Мамаева вдруг не будет в Заксобрании? Ведь тогда всё это действо превратится в скуку скучную».

Три громких новшества

Впрочем, затем всё вошло в обычную, деловую колею. Но последнее обстоятельство не означает, что оставшаяся часть работы депутатов была неинтересной. Наоборот. Благодаря председательству Владимира Костина, на рассмотрение «народных избранников» был вынесен ряд резонансных законопроектов. О некоторых из них «Вятский край» уже писал.

Во-первых, в окончательном чтении были приняты поправки в областное законодательство о выборах, предложенные депутатом Валерием Басюком. В частности, они касаются уточнения схемы избирательных округов и возможности проведения голосования за несколько дней.

Во-вторых, региональные депутаты одобрили увеличение времени продажи спиртного в магазинах на два часа. Напомним, что инициаторами такого смягчения антиалкогольных ограничений выступили председатель аграрного комитета Заксобрания Владимир Яговкин и директор «Уржумки» Юрий Терешков. Так что начинать затариваться горячительным можно будет уже с восьми утра, а не с десяти, как ранее.

В-третьих, на фоне сообщения о гибели школьника из Подосиновского района, который умер от вдыхания газа из зажигалки, большинством голосов принят областной закон о сниффинге (вид токсикомании, при котором опьяняющий эффект достигается от вдыхания газа), предложенный депутатом от «Справедливой России» Павлом Дорофеевым. Он подразумевает запрет на продажу подросткам зажигалок и других товаров, содержащих углеводородный газ. Хотя с учетом поправок в него, внесенных Дмитрием Сергеевым, новый закон следовало бы назвать «законом о токсикомании», так как он предусматривает также ограничения на торговлю безалкогольными энергетиками, бензином и лакокрасочными жидкостями.

Следом за этим депутаты определились и со штрафами, которые будут взиматься с нарушителей этого закона. А они немаленькие. Для должностных лиц - в размере от двух до четырёх тысяч рублей, для юридических лиц - от 25 до 50 тысяч рублей.

Оппозицию «отклонили»

А вот несколько законодательных инициатив от депутатов оппозиционных фракций не получили поддержки большинства.

Прежде всего это касается нашумевших поправок в ряд законов, которые призваны вернуть областному парламенту право согласовывать членов регионального правительства. С таким предложением вышел и. о. председателя Заксобрания Владимир Костин. Несмотря на то что его поддержали все оппозиционные фракции, единороссовское большинство это предложение всё же отклонило.

Также не прошло предложение лидера фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Федора Сураева об устранении в муниципальной власти областного центра двоевластия и о прямых выборах мэра.

Не получили поддержки и поправки Федора Сураева о сокращении в два раза числа депутатов, работающих на профессиональной основе. И это несмотря на то, что ранее под лозунгом экономии бюджетных средств «прокатила» инициатива зампреда Романа Титова о сокращении числа депутатов-списочников. Видимо, этот аргумент убедительно звучит только из уст представителей «правящей партии».

Но если можно понять кировских единороссов, когда речь идет об их противодействии нашим местным оппозиционерам, то в случае с одобрением предложенного федеральными справороссами закона о страховании и компенсации физического вреда медикам, полицейским и прочим бюджетникам они показали себя противниками оппозиции вообще. Не нашли в их душах поддержки даже эти, казалось бы - самые благие, инициативы депутатов от «Справедливой России».

И всё же нельзя сказать, что областные единороссы полностью блокируют активность оппозиционных фракций. Уже принятие закона о сниффинге говорит об обратном. То же самое можно сказать и о поручении, которое депутаты дали Контрольно-счетной палате области. Его первоначальный вариант был разработан и предложен Владимиром Костиным и касался проверки расходования бюджетных средств «Купритом» и «Вятавтодором».

Большинство в региональном парламенте выступили за такой аудит. Вот только с поправками, которые внес Дмитрий Сергеев. А они в корне изменили сам подход к такой проверке, поскольку, во-первых, изменили объект контроля, оставив только те деньги, которые прошли через «Куприт», а во-вторых, направлены исключительно на средства, идущие «на реализацию мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами». А соответственно, речь не может идти о том, куда эти акционерные общества тратили прибыль и на какие средства покупали мусоровозы.

Если данная «пленарка» оказалась нескучной, то следующая, которая состоится в начале марта, обещает быть еще более динамичной, ведь на ней будут выбирать нового председателя Законодательного собрания. Так что уже сейчас можно начинать запасаться попкорном.

Иван ТРОФИМОВ.