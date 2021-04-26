Депутаты не довольны организацию школьного питания в Кировской области

Проблемы школьного питания на этой неделе стали предметом обсуждения на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания области. На вопросы депутатов отвечали первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов и региональный министр образования Ольга Рысева.

«Народные избранники» приняли озвученную информацию к сведению. А вот предложение заместителя председателя Законодательного собрания Владимира Костина о введении персональной ответственности чиновников за то, что происходит в этой сфере, не прошло. Против выступили депутаты от «Единой России».

О проблемах ни гугу

Интерес депутатов к теме организации школьного питания появился не случайно. Этому предшествовало два громких скандала. Первый из них стал следствием нарушений, выявленных в кировской школе № 59, где работница пищеблока мыла котлеты, оставшиеся после детских обедов. Второй возник из-за массового отравления школьников в Яранске.

Однако, фактам вопреки, Ольга Рысева считает, что проблем в организации школьного питания нет. Она сообщила, что с 1 сентября 2020 года все обучающиеся первых - четвёртых классов в нашей области обеспечены бесплатными завтраками и обедами.

- Субсидии, выделенные на питание в прошлом году, освоены в полном объеме и составили 228 миллионов рублей, - уточнила министр. - Бесплатное питание организовано в 437 школах, из них 312 самостоятельно готовят завтраки и обеды, а 125 - обслуживаются по договору сторонними организациями. В 2020 году была проведена работа по подготовке школьных пищеблоков. На эти цели из областного и местных бюджетов было выделено 59,6 миллиона рублей, приведено в порядок 117 объектов. В этом году эта работа будет продолжена. На устранение нарушений, указанных в предписаниях, из областного бюджета выделено 11 миллионов рублей. Еще 2,6 миллиона пойдут из местных бюджетов.

Министр особо отметила, что в области налажена система снабжения школ «качественными и безопасными продуктами питания» в том числе от местных производителей.

Кроме того, она напомнила, что с 1 января 2021 года были введены новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и за их соблюдением пристально следят все, кто так или иначе имеет касательство к организации питания учащихся.

- Контролю качества уделяется большое внимание, - подчеркнула Ольга Рысева. - Его осуществляют министерство образования Кировской области, органы местного самоуправления, Роспотребнадзор, региональная прокуратура и родительская общественность. Для оперативного решения возникающих вопросов организованы «горячие линии» Министерства просвещения России, ОНФ и министерства образования области. Кроме того, свой отзыв о качестве горячего питания можно разместить на едином портале государственных услуг. Работают общественно-экспертные советы.

Несмотря на такое большое количество контролирующих инстанций, которые призваны следить за тем, чтобы школьники получали качественное и полноценное горячее питание, различные нарушения всё же случаются. У семи нянек, как говорится, дитя без глазу. В последнее время это стало более очевидным, так как после инцидента с мытьем котлет в школе № 59 региональная прокуратура провела масштабные проверки.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе них было выявлено свыше двухсот разного рода нарушений на различных школьных пищеблоках.

- Для их устранения вынесено более ста представлений о привлечении к ответственности лиц, которые допустили нарушения, - прокомментировал итоги проверок помощник прокурора Кировской области по работе со СМИ Денис Сухомлин.

Впрочем, буквально накануне заседания в Законодательном собрании Дмитрий Курдюмов и Ольга Рысева провели «разбор полетов» с директорами школ. И тогда министр указала на целый букет наиболее типичных безобразий, которые обнаруживаются в школах при приготовлении пищи. Среди таковых были названы «отсутствие должного контроля за поступающими продуктами питания, несоблюдение температурного режима, условий хранения продуктов питания, правил товарного соседства; несоответствие массы порций и калорийности блюд примерному меню; отсутствие контроля за технологическим процессом приготовления блюд».

Вот только при общении с депутатами Заксобрания Ольга Рысева ничего об этом не сказала. Хотя «народным избранникам» этого и не было нужно: они читают информационные ленты региональных изданий и наслышаны о том, что творится. И происходящее вызывает у них вопросы.

Позвольте не поверить

Не смогли обойти вниманием депутаты недавний инцидент с массовым отравлением школьников в Яранске. Зампред Заксобрания Владимир Костин попросил министра прокомментировать ситуацию.

- Министерство образования уже озвучило свой комментарий в СМИ, - решил поддержать подчиненную Дмитрий Курдюмов. - Там указывается, что это вирус и что заболели также дошкольники и учащиеся старших классов.

Такой комментарий, действительно, ранее был озвучен региональными изданиями. В частности, в

нем указывается: «По информации, полученной в управлении образования Яранского района, на 15 апреля на больничном с симптомами, похожими на ротовирусную инфекцию, находятся 53 учащихся средней школы № 2 им. А. Жаркова и средней школы № 3 города Яранска. Со слов родителей, у заболевших, помимо признаков отравления, повышенная температура тела и боль в животе. Среди заболевших учащиеся с первого по десятый класс. В медицинскую организацию обратились не все родители школьников, часть детей находится дома с аналогичными симптомами. По данным управления образования администрации Яранского района, школьникам поставлен диагноз «ОРВИ».

Позднее свою проверку провел Роспотребнадзор. По информации последнего, у восьми школьников был обнаружен норовирус. Именно он, считают в ведомстве, стал причиной массового заболевания.

- В связи со случаями острой кишечной инфекции в школах начато санитарно-эпидемиологическое расследование, - сообщили в Роспотребнадзоре, - в результате которого установлены заносные случаи заболеваний из семейных очагов с последующим распространением контактно-бытовым путем в условиях неэффективных мер дезинфекции в школах и нарушений текущей уборки помещений.

Однако ссылка на вирус не убедила лидера фракции ЛДПР.

- Насколько мне известно, - сказал он, - дошкольные учреждения обслуживаются (в плане приготовления пищи. - Ред.) той же организацией, что и школа. И то, что заразились дошкольники, - это не исключающий фактор. Скорее наоборот. Это - первое. Второе: из доклада и презентации следует, что у нас настолько всё хорошо, что к нам нужно везти представителей из других регионов на экскурсии, показывать им, как нужно организовывать горячее питание для школьников. На самом же деле у нас и котлеты моют, и еще много чего происходит. Далее, третье. Оказывается, что две тысячи человек у нас занимаются контролем качества, однако родители не знают, как попасть в их число. Поэтому очень бы хотелось понять, кто эти люди, кто входит в состав экспертных советов, чтобы, случись что, родители знали, кому в лицо плюнуть. Четвертое: если есть постоянный мониторинг, который, как было сказано, ведет министерство, то хотелось бы посмотреть на его результаты. Кто проверял, как проверялось? И, наконец, пятое. Если в прошлом году вы нам на комитете докладывали, что у нас всё в порядке с организацией приготовления пищи, то почему сейчас мы продолжаем сталкиваться с нарушениями и у нас на их устранение нет денег? Обращались мы по этому вопросу в «Федерацию»?

Ольга Рысева не смогла с ходу ответить на эти вопросы депутата и пообещала дать ответы письменно, направив их в адрес социального комитета Заксобрания.

Однако Владимир Костин предложил не ждать ответа и внести в итоговый документ по вопросам

школьного питания пункт о персональной ответственности должностных лиц за его организацию. Но по итогам голосования это предложение не прошло.

Причина кроется в подборе кадров

Уже после заседания Владимир Костин дал развернутую оценку всего произошедшего:

- Есть немало причин для появления недостатков, которые обнаруживаются на школьных пищеблоках. На 50 рублей трудно обеспечить ребенку вкусное и полноценное горячее питание. Это сложная задача, хотя и выполнимая. На 70 или 100 было бы, конечно, проще это сделать. Но главное, всё же, считаю, отсутствие контроля и слабая организация. Сейчас во многом школьное питание отдано на откуп сторонним организациям. В Кирове, например, - комбинату школьного питания (МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания». - Ред.). В районах местные пищеблоки контролируют директора школ или какие-то подрядные организации, которые занимаются организацией питания. Поэтому получается - отдали и забыли. А по факту - всё это аукается тем, что у нас происходят отравления, как в Яранске. Министерство, конечно, потом найдет крайнего. Где-то на уровне низовых исполнителей. Зато свои отчеты будет представлять в радужном цвете. Всё красиво, всё хорошо - мы сами сегодня это видели. И так происходит всегда. Это - проблема Курдюмова. У него не бывает плохо. Как руководитель, он должен держать на личном контроле, как минимум, кадровые назначения. Он должен быть уверен в тех людях, которых назначает. У нас же всё происходит по принципу: «Я ему доверяю». Что Рысева, бухгалтер из его больницы, что Бондарчук, завхоз. Но когда кадровая политика формируется по принципу «свой - чужой», то мы и получаем то, что получаем. Я помню, в свое время губернатор говорил, что главным принципом кадровой работы он считает «порядочность и профессионализм». Но почему-то по факту у нас об этом забыли. О профессионализме не вспоминают. Главное, чтоб был свой и инертный, не проявлял инициативы. Именно это и определяет те проблемы, которые всплывают в Кировской области. И не только в образовании.

- Вы предложили обратиться в федеральный центр за финансированием. Где и чем он может помочь?

- Я предлагаю обратиться за помощью для приведения в порядок пищеблоков. У нас есть предписания надзорных органов, которые нужно исполнять. Два года назад тот же Курдюмов докладывал, что всё у нас хорошо и пищеблоки соответствуют всем требованиям. Соответственно, и денег нам не дали. А сейчас речь почему-то идет об областном бюджете и бюджете муниципальном. Тогда федеральные средства выделялись на это. Мы не попросили их. Наверное, потому, что Дмитрий Александрович на Госсовете должен был хорошо выглядеть?

Таким образом, выход из ситуации Владимир Костин видит в изменении кадровой политики регионального руководства и в отходе от практики «лакировки» действительности. Только в этом случае, считает депутат, можно что-то изменить, чтобы потом не получать таких ЧП, как в Яранске. Ну а для действенного контроля за качеством школьного питания, по словам депутата, нужно шире привлекать общественность.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.

Мнение

Директор МОАУ «Гимназия имени А. Грина» г. Кирова Елена Юдина:

«Несколько слов об организации горячего питания в первых - четвёртых классах.

Питание в нашем регионе, организованное с 01.09.2020, оказалось самым «экономным» и однообразным, так как стоимость питания составляла: первая смена - 50,1 руб., вторая смена - 54,1 руб., учащиеся с ОВЗ (завтрак + обед) - 90,9 руб., учащиеся из малообеспеченных семей - 51,8 руб.

Пришлось поинтересоваться меню в других регионах. Оно оказалось более разнообразным, с фруктами, с молочнокислыми продуктами и т.д. Тогда (в феврале) я позвонила на «горячую линию» Министерства образования узнать, сколько же должна быть стоимость питания одного ребенка в России. Дежурные по «горячей линии» ничего не сказали конкретного - «заводили рака за камень». После этого я обратилась по телефону и в департамент образования г. Кирова, министерство Кировской области. С 01.03.2021 произошло увеличение стоимости питания: первая смена - 57,7 руб., вторая смена - 61,9 руб., учащиеся с ОВЗ (завтрак + обед) - 90,9 руб., учащиеся из малообеспеченных семей - 51,8 руб. Увеличение на семь рублей никакой роли не сыграло.

Ученики не едят такую пищу - всё идет в отходы. Мы изучали мнение и предложения родителей, которые предлагали изменить меню: включить в него фрукты, йогурты, блинчики, различные запеканки, мясо говядины и птицы порционно и т.д. Но, к сожалению, встретились опять с препятствиями: меню составляется поставщиком - МКУ «КП и СП» ( поэтому он заинтересован «сбыть» свою продукцию). С 01.01.2021 по санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзор не составляет и не согласует меню. Помещение столовой сдано в безвозмездное пользование по решению Кировской городской думы поставщику - МКУ «КП и СП», медицинский кабинет тоже сдан в безвозмездное пользование в КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр». Работники столовой и медицинский работник не входят в штат гимназии. Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи: закладкой и качеством сырья, дегустацией приготовленной пищи, оценкой количества и качества - не проводится, так как это не входит в функциональные обязанности медицинских работников.

В гимназии действует общественная родительская комиссия, которая проверяет работу столовой, но этого, конечно, недостаточно (МКУ «КП и СП» как влючало в меню сосиски вопреки СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прил. 7, так и включает до сих пор).

Предложение:

1. Вменить в обязанности Роспотребнадзора составление меню.

2. Увеличить стоимость питания.

3. Внести изменения в функциональные обязанности медицинских работников образовательных организаций - контроль за приготовлением пищи».

(Из письма Е.В. Юдиной Президенту Российской Федерации В.В. Путину.)