Жители Кировской области определили объекты благоустройства своих населённых пунктов

На этой неделе завершилось онлайн-голосование за выбор городских зон, нуждающихся в благоустройстве. Возможность высказать свое мнение по этому вопросу предоставила федеральная интернет-платформа 43.gorodsreda.ru. Такое голосование было необходимым условием для выделения Кировской области федеральных средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

На пресс-конференции, которая прошла сразу же по окончании выборной процедуры в правительстве региона, областные и кировские городские чиновники рассказали, за какие объекты голосовали граждане.

Голосование прошло активно

О том, как проходило голосование и чем оно закончилось в масштабах области, рассказал замминистра строительства, энергетики и ЖКХ Владимир Клементовский. По его словам, в отборе территорий для благоустройства и конкретных дизайн-проектов приняли участие более 115 тысяч человек, из которых почти 63 тысячи - жители Кирова.

- Из тех территорий, которые набрали наибольшее количество голосов, 75 общественных пространств будут благоустроены в 2022 году, - сказал он.

Лидерами отбора в Кировской области стали: парк им. Кирова (Киров), пешеходная зона на ул. Заречная (Кирс), парк «Южный» (Кирово-Чепецк), сквер «Городской сад» (Котельнич), пешеходная зона на ул. М. Горького (Нолинск), пешеходная зона на ул. 30-летия Победы (Омутнинск), сквер за фонтаном с установкой памятника А. Грину на Соборной площади (Слободской), набережная р. Пижма (Советск), пешеходная зона на ул. Радина (Яранск).

Участие в этом голосовании приняли порядка десяти процентов всех живущих в области. С точки зрения репрезентативности (есть такой термин в социологии, обозначающий степень достоверности выраженного мнения) этого количества вполне достаточно, чтобы определить, чего ждут от власти все жители вятского края. И показателен в этом плане перечень территорий областного центра, которые начнут благоустраивать в 2022 году.

Об их выборе на пресс-конференции поведал начальник департамента городского хозяйства кировской горадминистрации Дмитрий Печёнкин. По его словам, каждый городской микрорайон определил свою территорию, подлежащую облагораживанию.

Всего в перечень были включены 99 территорий, в том числе 14 зеленых зон (парки, скверы, бульвары и набережные) и 85 тротуаров.

Лидером рейтингового отбора, по словам Дмитрия Печёнкина, стал парк имени Кирова, который набрал около восьми тысяч голосов кировчан. На втором месте сквер на улице Советской, 27, в Нововятском районе, его благоустройство поддержали более пяти тысяч человек. Свыше четырёх тысяч жителей отдали свои голоса за парк имени Гагарина. Также в пятерку лидеров вошли пешеходная зона на проспекте Строителей и Театральная площадь со скверами и прилегающей территорией.

Так что в каждом микрорайоне областного центра в будущем году начнутся масштабные работы. А в том, что они будут таковыми, сомневаться не приходится.

- По трем общественным территориям - парк имени Кирова и парк имени Гагарина, а также сквер в Нововятске - проектная документация в высокой стадии готовности. Сейчас она проходит госэкспертизу. Предстоят масштабные работы, поэтому их реализация пройдет не в один год, - сообщил начальник департамента городского хозяйства.

Он также отметил, что при разработке будущих концепций благоустройства двух самых крупных парковых зон областного центра впервые проводились процедуры соучаствующего проектирования и последующего общественного обсуждения.

- Проектировщики с учетом высказанных жителями пожеланий постарались максимально учесть все компоненты обновления зеленых зон, - добавил Дмитрий Александрович.

Благоустройство сроют?

Однако именно к лидеру голосования - парку имени Кирова - у журналистов, присутствовавших на пресс-конференции, возникло большинство вопросов.

Конечно, будет замечательно, если облагородят одно из центральных и самых популярных в городе мест отдыха. Но все эти усилия пройдут впустую, если здание цирка останется в прежнем состоянии. И чиновники, как областные, так и городские, это понимают. Вот только сделать ничего не могут.

По словам Владимира Клементовского, Кировский цирк подчиняется федеральной структуре и решение по ремонту здания будут принимать там. Какие-то планы на этот счет вроде бы есть, но когда и как они будут реализованы - неизвестно.

Нужно сказать, что как внешнее, так и внутреннее состояние помещений цирка давно уже вызывает нарекания у кировчан и гостей областного центра. Последний раз в соцсетях прошлись по состоянию туалетов, которыми пользуются зрители. Их вид праздничного настроения уж точно не создает. Впрочем, это касается не только туалетов.

Когда в 2014 году запускалась кампания по подготовке к празднованию 650-летнего юбилея Кирова, то одним из пунктов плана выступал как раз ремонт здания цирка. Тогда даже экс-руководитель Росгосцирка Вадим Гаглоев рассказывал, что здание соответствует современным требованиям лишь с большой натяжкой. Ведь ему к тому времени исполнилось почти 40 лет, и оно «несет на себе отпечаток всех пережитых эпох».

Предполагалось, что будет проведена масштабная реконструкция фасада с имитацией «под дерево», она сделает поистрепавшееся здание действительно современным.

- Программа модернизации охватывает весь имущественный комплекс цирка, и ее реализация будет напрямую зависеть от того, насколько региональные власти готовы включаться в софинансирование. Позиция министра культуры в этом вопросе заключается в активном привлечении местных властей к реконструкции филиалов Росгосцирка. Что касается кировского цирка, то здесь речь идет о капитальном ремонте, стоимость которого, по предварительным оценкам, может ориентировочно составить порядка трёхсот миллионов рублей. Причем эта сумма будет поделена между компанией и местными властями: 50 на 50. Мы договорились с главой региона о том, что для начала Росгосцирк за свой счет проведет техническое обследование здания, подготовит проектно-сметную документацию. По словам Никиты Белых, исходя из полученных расчетов необходимая сумма будет учтена в бюджете области на 2016 год, - заявил тогда руководитель федеральной компании.

Но, к великому нашему сожалению, планам этим не суждено было воплотиться в жизнь. Да и вся программа подготовки к юбилею Кирова скукожилась до ремонта фасадов исторических зданий.

И вот сегодня эта тема опять зазвучала. Только в новом ключе. Не получится ли так, что парк имени Кирова благоустроят, вложат в это дело миллионы рублей, а потом Росгосцирк найдет деньги на ремонт здания и на территорию зайдёт тяжелая строительная техника, которая разрушит часть улучшений парковой зоны?

Согласитесь, нечто подобное мы не раз наблюдали на городских улицах, где свежий асфальт нещадно уничтожается работниками Кировской теплоснабжающей компании или «Водоканала».

Синхронизация таких работ - дело насущное. В том числе и при благоустройстве парка имени Кирова. Только удастся ли это сделать? Ответа пока нет.

Сергей СМОЛИН.