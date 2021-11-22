Запал иссяк. Почему забуксовал проект реконструкции омутнинской набережной?

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В кои-то веки российское государство обратило внимание на малые города, которых у нас значительно больше, чем мегаполисов. Отдельной ча­стью нацпроекта «Жильё и городская среда» стало проведение с 2018 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город­ской среды в малых городах и исторических поселениях. Он охватывает населенные пункты с числом жителей до ста тысяч человек.

В первые же годы существования конкурса победу на нем одержали два проекта из Кировской области - «Советск. Ку­карка. ПРО:явление» (в 2019 г.) и «ЗАВОДной Омутнинск» (в 2020 г.). Оба получили федеральное финансирование, и немалое. Первый - более 60 млн. рублей, второй - свыше 70 миллионов. Но и в первом, и во втором случаях с их реализацией возникли проблемы.

О ходе воплощения в жизнь проекта из Советска «Вятский край» писал уже не раз (в отличие от омутнинского). А не так давно на сайте правительства Кировской области появилось сообщение о том, что задумка советчан по благоустройству набережной реки Пижмы воплощена в жизнь в полном объеме. Работы завершены. А вот про «ЗАВОДной Омутнинск» этого не скажешь, хотя срок исполнения этого проекта истек еще в конце сентября 2021 года. Что же там сегодня происходит, с какими трудностями столкнулась городская администрация и когда ждать финишных фанфар? Впрочем, обо всём этом по порядку.

Лиха беда начало

Идея благоустройства берега городского пруда в Омутнинске возникла еще в 2018 году. Тогда этот проект по результатам опроса среди горожан занял первое место. На следующий год была подготовлена документация, и она ушла на конкурс, на котором и стала победителем.

- Отмечу, что авторами всех преобразований являются жители районного центра, - сказал тогда на радостях мэр Омутнинска Игорь Шаталов. - Сегодня ни один большой проект не стартует без участия и, самое главное, одобрения горожан. Для этого проводятся опросы, рейтинговые голосования, встречи.

Проект «ЗАВОДной Омутнинск» подразумевал строительство новой набережной и ремонт старой ее части, возведение па­вильонов, кафе, пункта проката с магазином сувениров, плавающего фонтана, детской игровой площадки, скейт-парка, велодорожки, пирса, линейного парка для тихого отдыха, смотровой площадки, амфитеатра.

- На набережной поставят скамейки, урны и светильники, проведут озеленение. Территория будет благоустроена с учетом потребностей маломобильных групп населения, - поделились деталями проекта специалисты курирующего его министерства энергетики и ЖКХ Кировской области.

Общий бюджет проекта превысил 94 миллиона рублей. Первоначальным сроком полного завершения всех работ был обозначен конец декабря 2020 года. Потом из-за неготовности проектной документации, но по согласованию с Минстроем России он был продлен до конца сентября 2021 года.

Для реализации проекта было создано муниципальное бюджетное учреждение, которое назвали «Городская среда». Контракт на выполнение работ заполучило кировское ООО «СтройТек».

В отличие от Советска, где в реализацию проекта вмешалась эпидемия ковида с сопутствующими ей ограничениями, что значительно удлинило сроки и потребовало их переноса, в Омутнинске к работам в этом году приступили вовремя. Уже в марте, когда еще не стаял снег, строители вышли на объект.

Вот только резвый старт не всегда означает успешный финиш. Он говорит о расторопности городской администрации, которая до начала строительного сезона подготовила и провела конкурс на выполнение работ. Он указывает на желание подрядчика зарекомендовать себя с лучшей стороны. Но не более того. Жизнь - штука сложная и способна преподносить сюрпризы.

Уже не успеть

Однако летом стало понятно, что к установленному сроку масштабное благоустройство набережной омутнинского пруда завершить не удастся.

В июле фирма «Стройтек» уведомила администрацию городского поселения о том, что не имеет возможности продолжать реализацию проекта «ЗАВОДной Омутнинск», обосновав свой отказ удорожанием строительных материалов в два - два с половиной раза и отсутствием оборотных средств на счетах компании. Контракт с фирмой был расторгнут.

Часть задач по проекту на себя взяло МУП ЖКХ «Водоканал». Оно начало строить кафе.

Уже тогда горадминистрация начала готовить документацию для проведения нового конкурса. Предполагалось, что контракт будет заключён в конце августа - начале сентября. Параллельно местные чиновники направили в правительство региона письмо с просьбой перенести срок реализации проекта хотя бы до конца ноября.

На 1 октября техническая готовность объекта, по данным министерства строительства, энергетики и ЖКХ, была только 37 процентов.

- При таком уровне готовности, - сделала в октябре вывод Кон­трольно-счетная палата (КСП) Кировской области, - имеется высокий риск незавершения работ в 2021 году и возврата средств федерального бюджета (а это, напомним, ни много ни мало целых 70 миллионов рублей! - Ред.).

На сегодняшний день ситуация изменилась незначительно. Как сообщили в омутнинской городской

администрации, техническая готовность проекта выросла до 50 процентов. Новому подрядчику, а им по результатам торгов стало всё то же МУП ЖКХ «Водоканал», удалось до наступления отрицательных температур заасфальтировать львиную долю необходимых площадей. Однако в целом асфальтирование не завершено, а следовательно, в этом году ожидать стопроцентного исполнения проекта не стоит.

- Перенос сроков окончания проекта на следующий год находится в стадии обсуждения, - сообщил заместитель главы Омутнинска Сергей Уткин.

Хотя, как сказал «ВК» один из информированных жителей Омутнинска, в региональном правительстве якобы не горят желанием идти навстречу городским чиновникам и менять дату завершения проекта. В этом случае придется не только вернуть неизрасходованные деньги в федеральный бюджет, но и, что важнее, принять на себя обязательства по финансированию из средств регионального бюджета финальной части работ.

«Стрелочник» нужен?

В связи со всем вышеизложенным возникает два типично российских вопроса: кто виноват и что делать?

С первым, казалось бы, всё ясно. Крайними следует назначить чиновников из городской администрации. Именно на их плечи была возложена вся тяжесть организации выполнения работ по «ЗАВОДному Омутнинску» (хотя, в отличие от Совет­ска, они оказались хитрее и создали между собой и карательной дланью региональной власти «прокладку» в виде муниципального учреждения «Городская среда», переложив на нее весь груз обязанностей и ответственности по выполнению проекта).

Конечно, найти «стрелочника» не сложно. Гораздо сложнее, как показывает практика, найти в районе или за его пределами добросовестного подрядчика, который возьмется сделать что-то недорого и качественно. И это проблема не только Советского или Омутнинского районов.

Да что там Советск и Омутнинск? Как на днях сообщили региональные СМИ, даже в Кирово-Чепецке,

который и к Кирову значительно ближе, и деньгами за счет градообра­зующих предприятий богат, администрация расторгла в одностороннем порядке контракт на реновацию городского сквера в рамках проекта «Река времени» (он так же, как омутнинский и советский проекты, выиграл федеральный конкурс). Подрядчик не смог выполнить весь объем работ в срок. И здесь также региональная КСП оказалась права, когда предсказывала такой итог развития событий.

А ведь на подходе старт еще двух проектов - «Яранск. Стрелецкая слобода» и «Благо­устройство исторической части «купеческого города Вятские Поляны» с общим бюджетным финансированием свыше 132 млн. рублей. Не постигнет ли и их судьба первых трех? Не пора ли чиновникам из регионального минстроя проанализировать первые неудачные попытки и сделать из них выводы? Например, обсудить во­прос о создании единого об­ластного строительного подрядчика, который мог бы взять на себя работу по проведению строительных работ в районах и ответственность за неё?

Эта идея уже давно витает в отдельных кабинетах «серого дома». И не только в связи с реализацией вышеперечисленных проектов, но и в связи со строительством домов для детей-сирот или переселения граждан из аварийного жилья.

Неплохо было бы также научить муниципальных чиновников закладывать в проекты возможные риски, связанные со сроками исполнения контрактов и изменениями рыночной конъюнктуры. Хотя, как показали события этого лета, к по­следнему не готовы даже руководители областных учреждений. Наглядно это продемонстрировал региональный Фонд капитального ремонта, который из-за роста цен на строймате­риалы не смог выполнить план по ремонту фасадов многоквартирных домов в Кирове.

До нового строительного сезона осталось несколько зимних месяцев. Срок короткий, но за это время нужно успеть найти выход из трехлетнего цейтнота в реализации муниципальных проектов. В противном случае вятским чиновникам никто не будет доверять - ни федеральное начальство, ни граждане.

Иван ТРОФИМОВ.