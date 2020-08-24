Советск. Кукарка. ПРО: Явление. Благоустройство райцентра Кировской области упёрлось в танк

Советск не часто фигурирует в информационном пространстве области. Но этот год стал исключением. И всё благодаря городскому проекту «Советск. Кукарка. ПРО: Явление», который выиграл федеральный грант.

Сегодня в исторической части районного центра активно идет работа по благоустройству набережной, созданию аллеи около памятника землякам - участникам Великой Отечественной войны, восстановлению исторических элементов бывшей слободы Кукарка. И, будучи там, я не смог пройти мимо и не оценить масштаб работ.

Гордятся стариной

Советск - город с давней историей. Первое упоминание о нем относится к 1594 году. Хотя до второй половины XIX века он был всего лишь захолустным волостным центром. А вот с развитием капитализма в России этот населенный пункт, находящийся на слиянии трех рек - Вятки, Пижмы и Немды, получил вторую жизнь.

Расцвет Кукарки, а именно так до революции назывался город, произошел в связи с расширением торговли. Речные пути сообщения оказались крайне удобными и выгодными с точки зрения доставки грузов. Поэтому в Кукарку потекли товары со всего юга губернии. Оттуда они шли в Вологду, Архангельск и в стольный Санкт-Петербург.

Вокруг торговли сформировался обширный слой купцов, которые занимались речным транспортом, страхованием и прочими сопутствующими занятиями. Развитие получили и ремесла. В частности, кружевоплетение.

Таким образом, уже к началу XX века численность населения слободы Кукарка, входившей в Яранский уезд, была выше, чем в самом Яранске. А богатство и достаток купечества был сравним разве что с губернским центром. Об этом свидетельствовало большое количество купеческих усадеб, храмов, учебных заведений (в том числе учительская семинария), свои музей, библиотека, больница, аптека и типография. Не каждый город того времени мог похвастаться такой обширной, как ныне принято выражаться, социальной инфраструктурой.

О влиятельности кукарского купечества говорит тот факт, что в росписи местной Успенской церкви принимали участие ссыльный польский художник Михаил Андриолли и ученики братьев Васнецовых. И даже то, что найденные недавно в Яранском краеведческом музее работы Кандинского и других авангардистов прибыли туда в 1921 году из Советска, - свидетельство того же порядка.

Значительная часть купеческой застройки, которая составляла гордость дореволюционной Кукарки, сохранилась и до сих пор. Поэтому проект под названием «Советск. Кукарка. ПРО:Явление», который был призван подчеркнуть исторические виды города, получил поддержку значительного количества активных граждан. И сегодня он находит свое воплощение «в камне».

Уже в мае строители вышли на площадку, дабы претворить проект в жизнь.

Контуры обозначены

Я пошел на набережную в воскресный день. Было пасмурно, но без дождя. О том, что на дворе уже август, говорило отсутствие большого количества горожан, гуляющих там. В это время большинство из них заняты на огородах или уехали в лес по грибы.

Перейдя площадь перед районным краеведческим музеем и обогнув танк, который водрузил в городе в свою честь «первый коммунист» области Сергей Мамаев, я попал в центр того, что в ближайшем будущем станет сердцевиной реализованного проекта.

Здесь, параллельно спуску к реке (который, кстати, был проложен еще в дореволюционные времена и использовался для подъема товаров от пристани), уже появилась аллея с пешеходными дорожками, клумбами и даже с фонтаном. Конечно, она еще не завершена, но большая часть работ уже сделана.

Ниже, там, где раньше была речная пристань, видны фундаменты кафе и летней веранды. Там и сям строительные материалы, мусор, оборудование и машины. Впечатление, что рабочие с площадки только-только ушли.

Но вид на Пижму открывается величественный. Даль такая, что даже Вятку видно, а перед ней заливные луга, которые называются Бобыльскими. Так и чудится, что вот-вот на речной глади появится колесный пароход с надписью: «Дедъ». А на палубе будут стоять дамы в шляпах с зонтиками и усатые мужчины в чиновничьих сюртуках. Загрохочут по спуску телеги, заржут лошади.

Повернувшись у ограждения, возвращаюсь назад. И тут мой взгляд упирается в полуразрушенный постамент мамаевского танка. Да, как-то не вписывается этот монумент в историческую перспективу. Даже больше - закрывает ее это сооружение.

Об этом и сами советчане не раз писали в местной газете «Народный вестник Вятки». Да и где ж ему вписаться в окружение, если установленный на постаменте Т-80 не имеет отношения ни к Великой отечественной войне, ни к каким-либо другим боевым действиям, кроме разве что штурма Белого дома в 1993 году. По большому счету перенести бы его в другое, более уместное место. Вот только лишний скандал никому из городского и районного руководства не нужен.

Срок окончания назван

Прогулка к месту осуществления городского проекта породила не только вопрос по поводу танка.

Появились сомнения в том, что, учитывая значительный объем незавершенного строительства, его удастся закончить в срок, то есть в этом году. С ними я и пришел к главе Советского района Сергею Галкину.

По словам районного чиновника, у местной власти нет сомнений по поводу того, что работы на набережной удастся доделать и сдать в срок.

- Сейчас главная заминка у строителей - в прохождении государственной строительной экспертизы сметной документации, - пояснил Сергей Аркадьевич.

Но и здесь выход уже найден. Смета делается не на весь объем работ, а по каждой части отдельно. Это ускорит процесс. Пока же подрядчик - ООО «Тантал-Сервис» (эта организация по итогам торгов получила муниципальный контракт), - по словам главы района, нашел другие источники финансирования работ: взял кредит в Центре «Мой бизнес».

По словам Андрея Перминова, осуществляющего от лица проектного института авторский надзор, сомнений в том, что все работы удастся завершить к октябрю этого года, нет.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.

Справка ВК.

В 2019 году город Советск с проектом «Советск. Кукарка. ПРО:Явление» стал победителем конкурса национального проекта «Жильё и городская среда».

Согласно проекту, в Советске будет благоустроена территория исторической Кукарской слободы. На месте бывшей пристани возобновят лодочную станцию, реконструируют выставочный центр, проведут капитальный ремонт Успенской площади и входящих в территорию проектирования улиц Энгельса и Малькова. Также планируется благоустройство летнего кинотеатра, тропы здоровья и кафе.

На реализацию проекта по благоустройству территории исторической Кукарской слободы из федерального бюджета выделено 60 млн. рублей, из консолидированного бюджета Кировской области - пять миллионов рублей, внебюджетные средства - три миллиона рублей.

Все работы должны быть завершены в 2020 году.