«Сделать Киров лучше? Легко!» Так считают студенты и преподаватели ВятГУ

Вот уже несколько лет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в городе Кирове идут преобразования дворов, скверов. Сейчас дошла очередь и до парков. Проектные группы из Москвы и Чебоксар проводят встречи с кировчанами в формате так называемого соучаствующего проектирования, чтобы узнать их мнения, предложения по благоустройству парков, сформировать общественное задание на проектирование.

Когда-то здесь пели соловьи…

А началось всё, по словам проектировщика из Чебоксар Антона Балахнина (на фото - в центре), с того, что администрация Кирова провела аукционы по проектированию парков и его выиграли компании проектировщиков из Москвы и Чебоксар.

- Мы сделали в Чебоксарах очень красивую набережную два года назад, - вспоминает Антон Балахнин, - и естественно, что заказчики вновь к нам обратились. В парке имени Кирова мы уже разрабатываем прогулочные маршруты, проводим функциональное зонирование, где какая зона отдыха будет, и каждый шаг, идею согласовываем с жителями, правильно ли мы поняли их пожелания.

Кстати, в обсуждении проекта благоустройства парка имени С.М. Кирова приняли участие сотрудники краеведческого музея. Они выступили с инициативой создать в парке историческую зону. Дело в том, что архитектурной доминантой верхней части парка служит здание Диорамы. Директор Кировского областного краеведческого музея кандидат исторических наук Артем Маркелов рассказал на встрече с архитекторами об истории Диорамы, одной из лучших в стране. Он также поделился идеями обустройства парка.

- Посетителям интересно было бы узнать историю Соловьёвского парка, как он когда-то назывался, от закладки до сегодняшних дней. Об этом могли бы рассказать информационные стенды у входа в парк. Антон Балахнин согласился с предложением, добавив, что площадка у Диорамы могла бы стать центром для лекториев, мастер-классов, уличных выставок, фестивалей.

А соорганизатор движения «Красивый Киров» Игорь Багин отметил, что кировчанам хотелось бы прежде всего видеть парк ухоженным. Хорошо, если будут отремонтированы лестницы, ликвидированы выбоины в брусчатке и обеспечен легкий доступ во все части парка для маломобильных групп населения, а также появятся новые, удобные скамейки, «теплое» освещение вместо «холодных» светильников, что сделало бы парк более уютным в темное время суток.

Площадка-трансформер

Вот что рассказал о предложениях Вятского госуниверситета по преобразованию парка имени Гагарина директор института гуманитарных и социальных наук, кандидат исторических наук, доцент Алексей Александрович Костин:

- Рядом с парком расположены корпуса нашего университета, это локация четырёх институтов ВятГУ. Занятия физкультурой и спортом всегда в Гагаринском парке проводились. Неслучайно у нас здесь учебный корпус спортфака, бассейн. Многие сотрудники, студенты заходят сюда отдохнуть. То есть парк - место, с которым связаны и работа, и жизнь.

С городской администрацией мы сотрудничаем уже давно в разных проектах, и поэтому, когда возникла потребность в проведении соучаствующего проектирования по благоустройству парков, мы сразу откликнулись. В современном мире без соучаствующего проектирования ни одно благоустройство не обходится. Если раньше мнения горожан не учитывались, то сейчас формируются общественные задания проектировщикам.

В университете есть факультет строительства и архитектуры. Поэтому еще до того, как мы узнали о планах по Гагаринскому парку, у нас уже были студенческие проекты по его благоустройству. Недавно в университетской «Точке кипения» прошло обсуждение проблем и перспектив развития парка. На нем были представители горадминистрации, неравнодушные кировчане, команда ВятГУ: архитекторы, культурологи, дизайнеры. Принял участие в этой встрече и ректор Валентин Николаевич Пугач. А также - команда архитектурной мастерской «Мирер Групп». Мы обсуждали возможные проекты и интересы нашего вуза в преобразовании парка.

Свои предложения мы направили московским проектировщикам, и они пообещали их учесть.

Вот они - на экране монитора. Каждое сопровождают яркий рисунок, чертеж или фото. Я невольно залюбовалась будущим парком. Так и захотелось прогуляться по его тропинкам.

- На обсуждении большинство высказалось за то, что в парке не хватает отдельной трассы для занятий бегом, катания на велосипедах и роликах, - продолжил Алексей Александрович. - Для обеспечения без­опасности надо развести спортсменов, мамочек с колясками и собаководов. Хорошая освещенная спортивная трасса по периметру парка очень нужна. А также - многофункциональная спортивная площадка с местами для зрителей для проведения занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Сейчас есть возможность создания площадок-трансформеров, которые очень быстро можно приспособить под мини-футбол, волейбол, баскетбол и даже - большой теннис.

- Это перспективы будущего…

- Не такого уж и далекого. Можно, например, на сайте сделать запись, что такая-то группа хочет поиграть в футбол с 10 до 11 часов. Люди просто регистрируются на сайте, и на это время площадка занята, ответственному передается электронный ключ или пароль для входа. Другие записываются на баскетбол на другое время… Вот мы и предлагаем такую универсальную спортплощадку для всех кировчан. А также - воркаут-площадки для спортсменов, там можно подтянуться на турнике, сделать разминку, покачать пресс.

На соучаствующем проектировании шла речь о том, что не хватает в парке камер хранения и раздевалок. Кроме того, нет в парке и проката спортинвентаря, информационных терминалов. Многие сейчас, к примеру, занимаются скандинавской ходьбой, но не знают, как это делать правильно. И конечно, на встрече с архитекторами мы говорили о входных группах и об ограждении, так как у парка нет лица. Каким оно должно быть? Главной здесь, наверно, должна быть тема будущего, раз парк носит имя Юрия Гагарина - первого покорителя космического пространства.

- Но и историю нельзя забывать. Может быть, поставить какой-то символический архитектурный объект, напоминающий о том, что до революции на месте филармонии возвышался Александро-Невский собор. Важна и тема культуры. Помню, в парке раньше даже сцена была.

- Она и сейчас есть, но в очень запущенном состоянии. Необходима хорошая, современная концертная площадка с крытой сценой, с освещением. Только расположить ее надо в центре парка, чтобы звуковое сопровождение мероприятий не мешало жильцам близлежащих домов.

- А почему здесь жирафы? - удивилась я, увидев представителей Африки в проекте парка.

- Это просто малые архитектурные формы, - улыбнулся мой собеседник. - В парке долж­ны быть различные инсталляции и скульптуры. Необходим и книгообменник, а также зона для выставок художников, необычное красивое освещение. А ещё хорошо бы за филармонией сделать зону небольших фонтанов, это всегда всем нравится, особенно детям.

Но самое главное - чтобы это не было в ущерб зеленым насаждениям. В парке надо сохранить каждое дерево, каждую травинку. В этом его ценность.

Вера Ануфриева.

Фото из архива Антона Балахнина.

P.S. Во время соучаствующего проектирования выявился ряд «болевых» точек парка. К примеру, отсутствие нормальной парковки. Зато, представьте, в парке есть автомойка! Проблемы обозначались фишками одного цвета, плюсы - другого, пожелания - третьего. И всё это анализировалось. А главное, все участники обсуждения подчеркнули, что у парка нет ответственного и заботливого хозяина.

Есть надежда, что все плюсы и минусы будут учтены проектировщиками и проекты благоустройства парков имени С.М. Кирова и Ю.А. Гагарина будут представлены общественности уже весной 2021 года.