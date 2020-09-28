Второй раз - на те же грабли. Первый секретарь Кировского обкома КПРФ Мамаев вновь ответит за клевету?

21 сентября во время пресс-тайма председателя областного правительства Александра Чурина ему был задан вопрос, насколько соответствуют действительности сообщения в СМИ о том, что руководители региона пользуются дорогими иномарками, вертолетами и самолетами.

«Это не СМИ сообщают. Есть такой депутат Мамаев. Вся его деятельность сводится к политической проституции. Это лжец, человек, который выдаёт желаемое за действительное и живёт в своём фантасмагорическом мире», - ответил журналистам Александр Чурин. «Я хочу официально заявить, что нет никаких самолётов, вертолётов, дорогих иномарок в собственности правительства Кировской области. Их нет и не было. Меня в своё время обвиняли в том, что у меня «Бентли», «Мерседес» и так далее. Ну зачем мне тогда в правительстве ещё вертолёты и самолёты? Нет их. Я вообще аэрофоб, езжу на поезде «Вятка» в Москву, и губернатор ездит на поезде «Вятка», или летаем «Победой», - заявил председатель правительства. По его словам, в настоящее время адвокаты правительства готовят иски к Сергею Мамаеву, так как публикуемая на официальном сайте областного отделения КПРФ и распространяемая им в ряде других СМИ информация не соответствует действительности. По мнению Чурина, такие сообщения могут быть выгодны тем, кто оплачивает деятельность Мамаева.

Напомним, в течение сентября на сайте кировских коммунистов появилось несколько публикаций о том, что областные власти используют для своих поездок, в частности во время командировок в Москве, автомобиль «Майбах». Упоминается в этих сообщениях о частном бизнес-джете (реактивном самолете) производства швейцарской фирмы «Пилатус» и вертолете «Эрбас». Все сообщения обильно приправлены вводными словами «возможно», «предполагаем», «наверное» и «якобы»: «якобы летают», «якобы имеется», «якобы скупает»… При этом выясняется, что самолет принадлежит крупному агрохолдингу и летают на нем совсем другие люди. Спрашивается: при чем тут руководители области? «Надо бы проверить», - многозначительно заявляют коммунисты.

Понятно, что все эти «якобы» нужны Мамаеву и его пресс-службе исключительно для того, чтобы в случае чего можно было заявить: мы, мол, ничего не утверждали, а всего лишь делились полученной информацией. Скорее всего, именно такую позицию они и займут в суде, куда, как сообщил председатель правительства, уже готовятся исковые заявления к кировским коммунистам.

В связи с этим вспоминается история восьмилетней давности. Кто забыл, напомним. В ноябре 2012 года бывший тогда депутатом Государственной думы Сергей Мамаев выступил перед депутатами российского парламента с речью, посвященной деятельности главы области Никиты Белых. Кировский губернатор с критикой в свой адрес не согласился, более того, подал на Мамаева в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело рассматривалось по месту жительства ответчика - в городе Советске. Заседания суда пришлось дважды откладывать из-за неявки Мамаева. Однако в феврале 2013-го Советский районный суд признал высказывания депутата Госдумы о том, что регион возглавляет «человек без управленческого опыта», «регион буквально обезлюдел», и про некий «жиреющий банк», который «прибирает к рукам основные финансовые активы области», не соответствующими действительности.

Иск Белых был удовлетворен частично. В частности, экс-губернатор просил взыскать с Мамаева в качестве компенсации нанесенного им морального ущерба один миллион рублей, однако суд снизил «цену» страданий Никиты Юрьевича до 90 тысяч рублей. Впрочем, и эти деньги Сергей Павлинович отдавать не торопился. В результате в октябре 2013 года к нему домой явились судебные приставы и описали личное имущество в счет уплаты долга.

С тех пор, как уже не раз писал «ВК», благосостояние «главного кировского коммуниста» и членов его семьи значительно выросло. Да они особо и не скрывают свои дорогие иномарки, загородные коттеджи и прочую недвижимость. Поэтому на этот раз, в случае удовлетворения судом исковых требований областного правительства к Сергею Мамаеву и его отказа платить, арестовывать судебным приставам будет что.

Роман ПЕРМИНОВ.