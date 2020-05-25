В Кировской области всем миром искали потерявшегося в лесу четырёхлетнего ребёнка

Фото: dobrovyatka.ru

Более 200 человек: полицейские, спасатели МЧС и добровольцы из разных регионов страны приняли участие в поиске четырёхлетнего Матвея Лоскутова, жителя деревни Якино Лебяжского района. Мальчик ушел из дома 17 мая вечером и пропал. Для поиска ребенка были задействованы беспилотники, конные патрули и кинологи. Спустя двое суток его удалось найти в лесу живым. Вертолетом санавиации Матвей был доставлен в Киров.

Несмотря на то что четырёхлетний ребенок пропал около восьми вечера, его родные по какой-то причине обратились в полицию лишь в девять часов утра следующего дня.

В первую очередь полицейские обследовали дома и хозпостройки деревни. На место происшествия выехали следователь и криминалисты. В розыске мальчика приняли участие местные жители. В деревне был создан оперативный штаб, координирующий поиски ребёнка.

Как рассказали в региональном УМВД, водолазы областной пожарно-спасательной службы обследовали близлежащие водоёмы. Проверялась территория вдоль рек, прочёсывались леса (где, кроме того, встречаются заболоченные места), близлежащие населенные пункты. Зона поиска составила более шести квадратных километров. Использовалась техника - квадрокоптеры с тепловизорами, параплан, квадроциклы.

В свою очередь, в областном следственном управлении сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Как пояснили в СУ СК РФ по Кировской области, уголовное дело было возбуждено для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, выяснилось, что Матвей - младший из троих детей, воспитывающихся в этой семье. У него есть двое старших братьев - тринадцати и шести лет. Отец, по имеющейся информации, работает на вахте. В региональном следкоме добавили, что запрошена характеристика семьи.

На сайте поисково-спасательного отряда (ПСО) «Лиза Алерт» появилось срочное сообщение: «АКТИВНЫЙ ВЫЕЗД! Готовые отписывайтесь в теме на форуме или под постом в «ВК». Зона поиска - природная среда. С собой средства индивидуальной защиты!»

Впоследствии ход операции по спасению Матвея Лоскутова освещался на сайте «Лизы Алерт» практически в режиме онлайн. В частности, на второй день там сообщалось: «На данный момент на месте работают 27 сотрудников МЧС и 79 сотрудников полиции, следственный комитет, 38 добровольцев ПСО «Лиза Алерт» и 81 местный житель. К поиску были также подключены два конных расчёта и один кинологический расчёт.

В поиске маленького Матвея была задействована беспилотная авиация МЧС и «Лиза Алерт» (Киров), а также ВПСО «Ангел» (пилоты-добровольцы, имеющие собственные вертолёты и помогающие спасать с воздуха людей, потерявшихся в природной среде).

На помощь в Кировскую область приехали опытные и подготовленные добровольцы «Лизы Алерт» из соседних регионов (Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Пермь и Кострома). Помимо добровольцев из соседних регионов, на поиск приехали старшие поисковых групп «Лиза Алерт» из Москвы. В пути также находится ещё один экипаж из Костромы и Нижнего Новгорода. Все они проехали сотни километров, чтобы вернуть маленького Матвея домой.

Спасибо за неравнодушие местным жителям, которые помогают обеспечить поисковиков всем необходимым: батарейками, одноразовой посудой, едой!»

С момента поступления сообщения о пропаже мальчика ситуация находилась под контролем правительства Кировской области. Оказывалась вся необходимая помощь. Когда стало известно, что волонтерам не хватает средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры), по просьбе регионального министерства промышленной политики местные предприятия в кратчайшие сроки решили эту проблему: предоставили около 200 многоразовых защитных масок поисковикам и обеспечили их в необходимом количестве средствами для обработки рук.

Председатель правительства области Александр Чурин лично решал вопрос о возможности привлечения к поисковой операции военнослужащих армейских подразделений. К счастью, к помощи войск прибегать не пришлось.

Около 17 часов 19 мая поисковая группа, ведомая служебной собакой, обнаружила мальчика в лесу в полутора километрах от дома. В областном УМВД сообщили, что четырёхлетнего Матвея смогла найти немецкая овчарка по кличке Тарон. Этот пес служит в полиции уже девять лет и всегда показывает отличные результаты, в том числе и в поисках без вести пропавших. Кинолог, прапорщик полиции Роман Заболотний рассказал, что найти следы мальчика было непросто: они терялись среди следов многочисленных участников поисков. Местами лес, который прочесывался поисковыми группами, заболочен, что затрудняло использование служебно-разыскных собак. Ситуацию ухудшали и прошедшие дожди. Однако, когда один из волонтеров обнаружил еле различимый след малыша, великолепно обученный Тарон определил направление его движения, и Матвей был найден.

Мальчика на вертолёте санитарной авиации доставили в Киров в детскую областную больницу. Состояние ребёнка медики оценили как относительно удовлетворительное: травм нет, небольшое общее переохлаждение. У Матвея нашли четырёх клещей, их отправили на анализ. По информации областного минздрава, ребёнку введён профилактический противоклещевой иммуноглобулин и назначена антибактериальная терапия. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

Сами специалисты комментируют ситуацию так: «То, что детский организм мог перенести это, - большое чудо. Ещё одна ночь - и могла бы произойти трагедия».

Произошедшее прокомментировал губернатор области Игорь Васильев: «Выражаю слова искренней благодарности всем, кто принимал участие в поисках мальчика! В таких ситуациях еще больше начинаешь ценить вещи, которые уже стали привычными. Например, санитарная авиация. За 50 минут вертолет доставил ребенка в Киров в сопровождении врачей. Сейчас Матвей в детской областной больнице, и его жизни ничего не угрожает, а его лечением занимаются настоящие профессионалы».

Т. АНДРЕЕВ.

P.S. Полицейский-кинолог Роман Заболотний и его пес Тарон пожелали Матвею скорейшего выздоровления. Они подготовили подарок - мягкую игрушку в виде собаки, которая в ближайшее время будет передана малышу.