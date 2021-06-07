Дети не теряются, их теряют. Как работают в Кирове волонтеры отряда «Лиза Алерт»

Несколько лет назад в Кирове возле филармонии стояли «песочные часы»: стеклянная пирамида, а в ней - маленькая девочка в песочнице. Символ, напоминающий о том, что, когда теряется ребенок, каждая секунда на счету и поиск надо начинать немедленно. Вот что рассказала о работе кировского поискового отряда «Лиза Алерт» его руководитель Александра Яговкина.

- На нашем сайте результаты поисков фиксируются в специальных разделах: «Незавершенные поиски», и есть уже завершенные. Обязательно размещается фото, данные человека, его приметы. А также - откуда он и когда пропал. К примеру, на сайте указано: «Пропали подростки, Оричи, Кировская область, «Лиза Алерт». И как радостно потом написать: «Найдены, живы!» Слава богу, большинство детей благополучно находятся.

- Чем-то отличаются поиски взрослого и ребенка?

- Поиски различаются не только по возрасту пропавших, но и по многим другим критериям: и по обстоятельствам, и по времени пропажи. Очень много всяких моментов, в зависимости от которых выбирается тот или иной метод поиска.

- Сколько лет уже действует поисковый отряд «Лиза Алерт»?

- Отряд был создан в Москве в октябре 2010 года, отделение в Кирове - в декабре 2013-го, после поисков братьев Кулаковых, которые потерялись в Опаринском районе.

- Помню, везде, даже в автобусах, были развешаны фото мальчиков, но, к сожалению, их так и не нашли… Наверное, эмоционально очень тяжело заниматься этим делом? Ответственность огромная.

- Да, конечно, эмоциональная нагрузка большая. Но всё зависит от подхода к этому, от человека. А также - от обучения. У нас очень опытные кураторы, помощники, всегда можно с кем-то посоветоваться. Работа давно отлажена, алгоритм четкий. Если встраиваешься в механизм поисковой деятельности, гораздо проще искать пропавших сообща, нежели одному - вот это действительно страшно. А когда есть люди, готовые прийти на помощь, гораздо легче. Мы недаром говорим, что вместе мы - сила!

- Если в каком-то отдаленном районе пропал человек, ребенок?

- Если пропал ребенок, мы поедем все, кто может. Есть и там люди, готовые помочь. К примеру, в Омутнинском, Советском районах. Когда наши помощники в области обучатся, наберутся опыта, мы сможем не выезжать, а удаленно координировать их действия, советовать. В принципе, любой человек может сказать, что готов помочь в поиске, и ему подберут задачу по его силам, полезную для поиска.

- А вам часто приходится участвовать в поиске?

- Да, регулярно.

- И как к этому домашние относятся?

- С пониманием. Конечно, может быть, я меньше внимания уделяю быту, чем домохозяйки. Но я не трачу время на какие-то свои интересы. У меня нет увлечений типа рукоделия, рыбалки. У меня нет сада. Просто это не мое. Вот еще целый пласт свободного времени. Всегда можно найти время для занятий тем, что тебе хочется. Некоторые тратят его на телевизор, на походы в кафе, а я - на поиск.

- А как так получилось, что поиск стал для вас, можно сказать, всем в жизни?

- Меня мама с детства учила, что людям надо помогать. Я не представляю, как можно пройти мимо человека, которому нужна помощь. Когда я узнала, что есть такой отряд, я поняла, что реально могу помочь, что это мое. Так и пришла в поиск. Если бы увидела, что у меня это не получается, зачем бы я осталась в отряде?

- Вы помните ваш первый поиск?

- Искали братьев Кулаковых. Вначале я позвонила инфоргу, сказала, что хочу помочь. Мне дали задачу расклеивать ориентировки по городу, так как поступали свидетельства, что похожих мальчиков видели в Кирове. И я ходила по вечерам расклеивала листовки под дождем. Одна. А муж в это время расклеивал в другом районе. А когда активная часть поиска была завершена, московские коллеги собрали волонтеров, желающих участвовать в поисках пропавших людей и дальше, создавать отряд.

- А почему именно москвичи стали организаторами поисковых отрядов?

- Москва - первый город, где появился отряд. Там был поиск Лизы Фомкиной, после которого и возникла идея создать отряд.

- На ваш взгляд, какое главное качество должно быть у добровольцев, занимающихся поиском пропавших людей?

- Приходит в отряд много разных людей, а остаются обычно самые ответственные.

- Какие случаи поиска детей вам наиболее запомнились? Видела на сайте ориентировку на Максима Артемьева, 10 лет. Что с ним случилось?

- Ничего особенного. Весна на улице, хорошая погода, домой не хочется… Отправился на прогулку по городу. С друзьями. Вот и вся история.

- А родители всполошились. Может быть, и зря…

- Нет, не зря. Ребенок не в состоянии адекватно оценить опасность, которая может подстерегать его на каждом шагу. Не знает, насколько можно доверять чужому человеку, чем опасны территория стройки, старый заброшенный колодец. Поэтому, даже если, уходя из дома, подростки пишут, чтобы их не искали, поиск необходим: всё равно это еще ребенок. Бывает, что в школе что-то случилось, поругался с друзьями, с родителями...

- По вашему мнению, почему довольно часто пропадают дети?

- Захотелось погулять - и ушел с другом, а времени-то уже 10 часов вечера. Родители его несколько часов ищут, бегают по городу, а он, может, совсем в другом районе… Бывает, что из детского сада убегают: мир такой интересный вокруг! Собачка пробежала, бабочка пролетела… Причины разные, но в любом случае, когда пропадает ребенок, это ответственность взрослого человека. Это он недоглядел, недоговорил, не привил ребенку правила безопасности. Дети не теряются, их теряют.

- Наверно, почти у каждого родителя бывали случаи, когда он волновался, что ребенок где-то задержался поздно вечером. Помню, дочь с подружками ушла на дискотеку, а я уже хотела участкового вызывать…

До сих пор перед глазами тот «памятник потерянному времени» у филармонии. Как напоминание о том, что, когда пропал ребенок, нельзя терять ни минуты. Чтобы не случилась беда.

Вера Ануфриева.

P.S. Если у вас пропал близкий человек, не теряйте времени, сразу звоните по номеру бесплатной горячей линии отряда «Лиза Алерт» из любого региона России - 8-800-700-54-52.

Не будет лишним:

• часто фотографировать ребёнка и заодно подошву его обуви, предназначенной для походов и прогулок в лесу или парке;

• вложить в одежду ребёнка визитку с контактами взрослых;

• одевать ребёнка в яркую верхнюю одежду - так его легче будет найти в толпе;

• напоминать ребёнку о том, что он не должен ни при каких обстоятельствах уходить с кем бы то ни было, не сказав об этом взрослому;

• подключить сервисы мониторинга местонахождения ребёнка на мобильных телефонах («Билайн», «МТС», «Мегафон»).

Если ребёнок пропал:

• в лесопарковой зоне - не медлите, сразу же обращайтесь в полицию и местное отделение МЧС. До приезда спасателей проведите первичный осмотр просек и линейных ориентиров (река, забор, линии электропередачи) в районе пропажи;

• на транспорте (не вышел с вами на нужной остановке или вы разминулись) - сообщите о ребенке дежурному по вокзалу, станции метро, автостанции или сотруднику линейного УВД на транспорте. Поезжайте на следующую остановку - возможно, ребёнок вышел на ней. Если его там не оказалось, звоните в полицию;

• в общественных местах (на вокзалах, стадионах, в торговых центрах, метро и т.д.) - немедленно обратитесь к менеджерам, в службу информации или охраны и позвоните в полицию. Попросите объявить по громкой связи о случившемся. Требуйте проверять всех детей подходящего возраста на выходах. Оставайтесь на месте, ждите полицию.