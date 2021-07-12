В Кирове планируют строить новые школы, но где возьмут учителей для них?

Меры по повышению рождаемости, запущенные еще в 2007 году, сыграли с российской властью злую шутку. Не прошло и пяти лет, как выяснилось, что сначала перестало хватать мест в дет­ских садах, а потом и школы заработали в режиме «перегрузки», в две смены. И сегодня чиновникам приходится решать эти проблемы, если можно так выразиться, в авральном порядке.

Сначала, в 2013 году, была запущена федеральная программа по развитию образования, в рамках которой предполагалось масштабное увеличение мест в дошкольных учреждениях. А после ее доработки в 2017 году в нее вошло и строительство новых школ. В 2019-м заработал нацпроект «Образование». В нем также предусмотрено финансирование строительства новых учебных заведений.

И все эти программы и проекты имели и имеют полновесное федеральное финансирование, а главное - они уже позволили пусть и не везде и далеко не полностью, но всё же решить вопрос с обучением подрастающего поколения россиян. В большей степени это коснулось детсадов, которые уже избавили родителей детей в возрасте от трёх до семи лет от необходимости несколько лет ждать места для ребёнка. Сегодня на очереди школы, перед которыми стоит задача перейти на обучение только в одну смену.

Кировская область также не осталась в стороне от этих процессов. И сегодня ее жители могут наблюдать, как в отдельных населенных пунктах появляются новые школьные здания. Хотя, конечно, лидером в этом деле остается областной центр.

Каждый год по школе

В Кирове первую за предшествующие 20 лет школу начали строить еще в 2016 году. Тогда зампреду областного правительства Александру Галицких удалось «пробить» на это федеральное финансирование.

В 2017 году, когда в областном правительстве не было уже ни Никиты Белых, ни Александра Галицких, школа № 11 в микрорайоне Зиновы на тысячу учащихся распахнула свои двери. И это было не просто типовое здание.

- На сегодняшний день лучшая в Кирове и одна из лучших в России: здесь есть большой, многофункциональный спор­тивный зал, 25-метровый бассейн, современные классы, оборудованные по последнему слову техники, - отметил на ее торжественном открытии врио губернатора Игорь Васильев. - Уверен, когда сегодняшние первоклассники будут выпускниками, в Кировской области появится много таких школ, как эта.

Однако ждать столько времени не пришлось. В 2018 году была сдана школа № 26 в микрорайоне Урванцево, в 2019-м - второй корпус школы № 51 и новая школа в Зуевке, в 2020-м - школа № 25 в Чистых Прудах. Так что каждый новый год приносил хорошие новости с фронта борьбы с двухсменным обучением. И нынешний не станет исключением.

Как сообщает региональное министерство образования, нынче в новое учебное здание пойдут ученики микрорайона Радужный. Оно станет вторым корпусом уже работающей там школы № 74.

Строительство идет полным ходом, и последняя ревизия этой стройплощадки чиновниками из областного правительства и горадминистрации отставания работ от графика не выявила.

- Здесь будет самое современное оборудование. Например, цифровые лаборатории по химии, физике, биологии. Школу оснастят по типу технопарка, каждый ученик сможет попробовать себя в различных видах деятельности, - отметила директор школы Екатерина Кондакова.

Всего новое здание сможет принять тысячу школьников. А это значительно разгрузит действующее там учебное заведение.

Начато и ведется строительство новой школы на 300 мест на ул. Пролетарской. Она возводится на месте межшкольного комбината.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, региону также выделены федеральные средства на новые школы в п. Ганино (1200 мест плюс бассейн), на проспекте Строителей (тысяча мест) и на пристрой к школе № 30 (район автовокзала).

Радужные перспективы

Судя по тому, что федеральный центр, несмотря на эпидемию и падение экономических показателей, от своей идеи расширения сети школ не отказывается, жителей области ждет еще немало торжественных мероприятий по открытию новых школьных зданий.

Это подтверждает и министр образования Кировской области Ольга Рысева, в своем вы­ступлении на одном из недавних пленарных заседаний Законодательного собрания регио­на она сказала:

- В апреле правительством региона в рамках первой очереди отбора подана заявка на выделение средств федерального бюджета на строительство в 2021 - 2022 годах трех школ в Кирове - школы в микрорайоне Долгушино, школы в районе Зубаревского леса и пристроя к действующей школе № 53 города Кирова. Министерством просвещения РФ заявка от нашего региона была одобрена.

Кроме того, по словам министра, на федеральном уровне объявлен дополнительный отбор на строительство школ - правительством были направлены документы для участия в конкурсном отборе на строительство двух крупных школ и пристроя к действующей школе города Кирова. Также стартовал прием заявок второй очереди отбора - сейчас областью формируется запрос на строительство двух школ в городе Кирове, а также пристроев к пяти школам областного центра общей мощностью 3,5 тысячи мест.

А спустя пару недель первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов сообщил, что три первые заявки были одобрены.

Таким образом, за два года в областном центре будет по­строено сразу шесть новых объектов: четыре большие современные школы и два пристроя к существующим зданиям там, где позволяет площадь земельного участка.

Что из этих планов будет реализовано, а что так и останется всего лишь обещаниями, которые щедро раздаются накануне выборов, покажет время.

Слово к делу не подошьёшь

Хотя и без всяких выборов отдельные чиновники раздают неисполнимые авансы населению. Так, например, кировчане хорошо помнят обещание бывшего мэра города Ильи Шульгина открыть в 2020 году новое здание школы № 24 с бассейном и спортзалом на месте пустыря в слободе Шевели (угол улиц Карла Маркса и Профсоюзной). Старое-то, на ул. МОПРа, уже давно переполнено, да и требованиям никаким не соответствует. Пообещал… и «свалил» по-тихому из города. Прав, видимо, был городской депутат Владимир Журавлёв, который в глаза чиновнику бросил, как Стани­славский: «Не верю».

- Этой ситуацией занимаемся с 2013 года, а я всё обещания слушаю, - сказал дословно «народный избранник». - Я намерен поставить вопрос о соответствии главы города занимаемой должности. Он полтора года назад обещал мамам решить вопрос. Мы в 2017 году в ноябре съездили в 24-ю школу. Там нельзя учиться. Кто Илью Вячеславовича за язык дёргал обещать к 2020 году построить школу? В КССК говорят, что они готовы сесть за стол переговоров и предложить вариант строительства школы, но Илья Вячеславович по какой-то причине с ними не встречается. По личной какой-то, я другой причины не нахожу… Получается, он губернатора и заместителя председателя правительства подставил?

Впрочем, проблемы с образованием не исчерпываются всего лишь нехваткой помещений (об этом также писал «Вятский край»). Последнюю решить как раз проще всего. Особенно при желании этого со стороны федерального центра, подкрепленном бюджетным рублем. Но как быть со старением учительского корпуса и с дефицитом педагогов, особенно в сельской местности и малых городах?

Для того чтобы молодые учителя шли в школы, поменять нужно многое. И подготовку специалистов, и систему вознаграждения за труд, и целевые показатели деятельности, и методическое сопровождение, и даже учебники. Необходимо, как считают многие специалисты в области образования, возродить педагогические вузы и отказаться от надуманного и вредного принципа «деньги следуют за учеником», наносящего огромный вред малоком­плектным школам. Есть претензии к самоуправству отдельных руководителей школ, которым дали, как полагают некоторые, слишком много прав, также необходимо сократить разрыв между их зарплатами и тем, что получают учителя.

К сожалению, пока эти проблемы не решаются, хотя о них не раз говорили в том числе на самом высоком уровне - на совещаниях при Президенте РФ. Большая часть вопросов, конечно, должна решаться наверху, но и региональные чиновники, как нам кажется, не должны сидеть без дела.

Иван ТРОФИМОВ.

МНЕНИЕ

Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания Кировской области, глава департамента образования Кировской области с 1988 по 2015 год:

«С открытием школ проблем немало. Их (школ. - Ред.) просто не хватает. Четыре или пять школ в Кирове работают в две смены. А задача перевести все на одну смену была еще тогда, когда я работал главой департамента. Как ее решать? Пока плохо ее решают. Это - первое. А второе (если брать городскую местность) - это кадры. Вон из 26-й школы дети бегут. Там коллектива (учителей. - Ред.) создать не удалось. Он не работает практически.

Это ведь большущая задача. Огромная школа, и в ней нужно сформировать коллектив, который бы работал, учил и воспитывал детей. А это не каждому под силу.

Они (чиновники от образования. - Ред.) назначают директорами неизвестно кого. Кто приходит, видимо. Я, правда, это не изучал, но могу предположить по той практике, которая у них сложилась. И это, конечно же, сразу вызывает массу вопросов.

А в сельской местности материальную базу надо капитально ремонтировать, доводить ее до современного состояния. Мало компьютеры поставить, если туалет холодный. Поэтому там во­просов с материальной базой масса».