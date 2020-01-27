Кировские школы думают, как обеспечить бесплатное питание учеников младших классов

Почти год назад, в апреле 2019-го, под стенами кировской мэрии неравнодушные родители, чьи чада ходят (а у некоторых - не ходят) в детсады и школы областного центра, провели митинг. На нем прозвучало много претензий в адрес городского департамента образования. Часть из них была связана с качеством питания в детских образовательных учреждениях.

Качество школьного питания тревоги не вызывает

Еще накануне акции в родительской среде прошел слух (который потом бурно обсуждался в соцсетях) о том, что детей в дошкольных и общеобразовательных заведениях будут кормить привозными готовыми обедами, качество которых было поставлено под сомнение. «В школы повезут контейнеры с готовыми блюдами, наподобие тех, что дают в самолетах и поездах», - писали «знатоки».

Многие этому слуху поверили, и митинг получился многолюдным. Городские чиновники отреагировали на него и пригласили московских экспертов для оценки качества питания в школах. Те провели проверку и поздравили кировчан: ученики питаются хорошо, есть лишь отдельные недостатки, которые вполне устранимы.

Позднее более подробный отчет москвичи представили на собравшемся в мае круглом столе, на который пришли не только муниципальные чиновники, но и губернатор области Игорь Васильев в сопровождении первого заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова. «Разбор полетов» получился детальный и продлился больше двух часов.

Самым поразительным для меня на этом мероприятии было то, как представители московских институтов взахлеб повествовали о разработке ими новых правил и СанПиНов, которые будут детально регламентировать процесс приготовления и организации приема пищи школьниками. У меня сложилось впечатление, что они или лоббируют на федеральном уровне интересы каких-то крупных предприятий общественного питания и поставщиков продуктов, или стремятся так заорганизовать систему школьного питания, чтобы в большинстве учебных заведений от нее просто отказались.

После мероприятия я подошел к советнику губернатора и депутату Законодательного собрания Анатолию Чурину и поинтересовался его мнением как о самом круглом столе, так и о проблемах, которые там обсуждались. Тогда я впервые услышал от бывшего руководителя областного образования тезис, что в такой богатой стране, каковой является Россия, питание для школьников вообще нужно сделать бесплатным, и если не для всех, то для учеников младших классов - обязательно.

Решение принято

С тех пор прошел почти год, и я услышал ту же самую идею о бесплатном питании для младших школьников из уст Президента РФ Владимира Путина. Видимо, она уже давно витала в воздухе, просто озвучивать ее на высоком уровне никто до сих пор не решался.

- Когда ребёнок идёт в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребёнка в школу, тоже возрастают, забот у семьи прибавляется, и на этом этапе её также нужно поддержать, - сказал в своем послании Федеральному собранию РФ глава государства. - В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс.

Указал Владимир Путин и на трудности при принятии такого решения.

- Не буду скрывать, - сказал он, - у нас большие дискуссии шли на этот счёт. И коллеги в общем и целом, некоторые, возражают не потому, что им детей не хочется поддержать, но говорят о том, что не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для нашего общества, - все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут.

В конечном счете решение, по словам президента, было принято.

- Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами… Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

Во всем этом смущает лишь то, что оплачивать обеды учеников будет не только федеральный и региональный бюджеты, но и местный. За первый из них можно ручаться: деньги там найдут легко (не случайно же ежегодно в нем в конце каждого финансового года несколько последних лет остаются неиспользованными несколько триллионов рублей). И во втором пусть со скрипом, но они отыщутся. Но вот в муниципалитетах, исключая областные, краевые и республиканские центры, сделать это будет совсем не просто, а иногда даже невозможно. Так что же, снимая имущественное неравенство, мы придем к территориальному?

Школьные администрации, конечно, не против решения президента, однако, будучи практиками, видят не только плюсы, но и проблемы.

- Идею я поддерживаю, но проблема будет с реализацией, - сказал директор Вахрушевской средней школы Игорь Олин, которого мы попросили прокомментировать новую инициативу Владимира Путина. - Питание питанию рознь. Сейчас дети из малообеспеченных семей получают питание из областного бюджета в размере 25 рублей в день. Полноценное питание (завтрак и обед в соответствии с требованиями СанПиН) в течение школьного дня стоит 150 рублей. Если питание не обозначать бесплатным, а делать полноценным, мы столкнёмся с рядом трудностей. Во-первых, нужно будет увеличивать штаты сотрудников пищеблоков. Во-вторых, существует острая проблема нехватки оборудования и посуды в подавляющем большинстве школьных столовых, которые не находятся на аутсорсинге. В-третьих, в связи с переполненностью городских школ где-то (например, у нас) ощущается недостаток площадей обеденных залов - мы просто не можем уложиться с завтраками и обедами в дневное расписание. Эти позиции никто не просчитывал и пока не просчитывает. Пока считают, на какую сумму смогут кормить детей.

Впрочем, как все обернётся, покажет время. Впереди еще принятие поправок в Конституцию, среди которых - нововведения, касающиеся системы органов местного самоуправления. Может, к тому времени и в вопросах финансирования бесплатных обедов что-то изменится.

Детсадовцы остались за бортом

Решение руководства страны по бесплатному питанию младших школьников можно только приветствовать. Как бы коряво все это впоследствии ни выглядело, но сам факт создает прецедент. Глядишь, через какое-то время и для старших классов сделают то же самое.

Но как так получается: заботу о питании учеников младших классов государство берет на себя, а за дошколят по-прежнему будут платить родители? Где логика? Неужели президент считает, что в семье, где ребенок ходит в ясли, детсад, или даже где только один родитель работает (как это случается при дефиците мест в дошкольных учреждениях), денег больше, чем в семьях школьников? Сомневаюсь. И проблем с организацией питания в дошкольных заведениях не меньше, а зачастую - больше. Об этом свидетельствует и кировский опыт.

Так, в прошлом году кировская Контрольно-счетная палата проверила работу муниципальных учреждений «Централизованная бухгалтерия» и «Ресурсное обеспечение», куда поступает плата за питание дошколят.

В ходе проверки, например, выяснилось, что в ноябре 2014-го и октябре 2015 года «произведено увеличение родительской платы при отсутствии на то оснований, а именно - изменений нормативных затрат по осуществлению присмотра и ухода за детьми. Хотя, как указано в отчете ниже, размер нормативных затрат рассчитывался городской администрацией без фактических трат, с использованием необоснованных цен на отдельные продукты питания».

Проанализировав фактически сложившиеся затраты на одного ребенка в день, КСП установила, что они ниже нормативных: по группам полного дня - на 12 рублей, а кратковременного пребывания - на 8,7 рубля. Также выявлены «повторяемость блюд, невыполнение натуральных норм питания, несоответствие меню и недостаточность калорийности и витаминизации блюд».

Немалая часть родительских денег оседала в карманах недобросовестных сотрудников МКУ «Централизованная бухгалтерия». И это также выявила проверка КСП.

Таким образом, деньги за детей родители вносили исправно, а вот организовать питание дошколят в соответствии с нормативными требованиями работники муниципальных учреждений не смогли. Мало того что родительская плата обременительна сама по себе, так еще и часть ее идет не по прямому назначению. И это только в бюджетных дошкольных учреждениях, что же говорить о частниках.

В прошлом году питание школьников и детсадовцев проверяла и рабочая группа, состоящая из депутатов Кировской городской думы. По словам Владимира Журавлёва, который принимал в ней участие, к качеству питания претензий было немного. Зато обнаружилась проблема с организацией закупки продуктов для школьных и детсадовских столовых. В большинстве случаев она происходит централизованно, через МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания». Но такая процедура, считают депутаты, не способна на 100 процентов обеспечить качество поставляемых в школы и детские сады продуктов. Особенно это касается мяса и мясных полуфабрикатов, а также молока и молочной продукции. Но есть и положительный опыт, который позволяет преодолеть данную проблему. Например, в кировской школе № 28 уже давно все продукты для школьной столовой приобретают самостоятельно. Это позволяет значительно сэкономить бюджетные средства, обеспечить действенный контроль за качеством продуктов, сделать питание школьников вкусным и полноценным.

По словам Владимира Журавлёва, федеральным органам власти следовало бы всерьез задуматься, чтобы пример бесплатного питания младших школьников распространить на дошколят (в том числе и на тех, кто ходит в частные дошкольные учреждения). Это позволит снизить плату, которая взимается с родителей. Часть семей с невысокими доходами благодаря этому смогут отдать ребенка в частный детский сад. И в конечном счете мы получим не только снижение финансовой нагрузки на семьи, но и дополнительные возможности для решения проблемы нехватки детсадов и яслей.

Сергей СМОЛИН.